Distribution gamma

Cette section contient les fonctions permettant de travailler avec une distribution gamma. Elles permettent de calculer la densité, la probabilité, les quantiles et de générer des nombres pseudo-aléatoires distribués suivant la loi correspondante. La distribution gamma est définie par la formule suivante :

pdf_gamma_distribution

Avec :

  • x – valeur de la variable aléatoire
  • а – le premie paramètre de la distribution
  • b – le deuxième paramètre de la distribution

 

En complément du calcul de variables aléatoires individuelles, la bibliothèque implémente également la possibilité de travailler avec les tableaux de variables aléatoires.  

Fonction

Description

MathProbabilityDensityGamma

Calcule la fonction de densité de probabilité de la distribution gamma

MathCumulativeDistributionGamma

Calcule la valeur de la fonction de distribution de probabilité gamma

MathQuantileGamma

Calcule la valeur de la fonction de distribution gamme inverse pour la probabilité spécifiée

MathRandomGamma

Génère une variable pseudo-aléatoire/un tableau de variables pseudo-aléatoires distribuées suivant la loi de distribution gamma

MathMomentsGamma

Calcule les valeurs numériques théoriques des 4 premiers moments de la distribution gamma