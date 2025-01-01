- MathProbabilityDensityGamma
- MathCumulativeDistributionGamma
- MathQuantileGamma
- MathRandomGamma
- MathMomentsGamma
Distribution gamma
Cette section contient les fonctions permettant de travailler avec une distribution gamma. Elles permettent de calculer la densité, la probabilité, les quantiles et de générer des nombres pseudo-aléatoires distribués suivant la loi correspondante. La distribution gamma est définie par la formule suivante :
Avec :
- x – valeur de la variable aléatoire
- а – le premie paramètre de la distribution
- b – le deuxième paramètre de la distribution
En complément du calcul de variables aléatoires individuelles, la bibliothèque implémente également la possibilité de travailler avec les tableaux de variables aléatoires.
|
Fonction
|
Description
|
Calcule la fonction de densité de probabilité de la distribution gamma
|
Calcule la valeur de la fonction de distribution de probabilité gamma
|
Calcule la valeur de la fonction de distribution gamme inverse pour la probabilité spécifiée
|
Génère une variable pseudo-aléatoire/un tableau de variables pseudo-aléatoires distribuées suivant la loi de distribution gamma
|
Calcule les valeurs numériques théoriques des 4 premiers moments de la distribution gamma