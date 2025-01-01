DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardMathematiquesStatistiquesCaractéristiques Statistiques 

Caractéristiques Statistiques

Ce groupe de fonction calcule les Caractéristiques Statistiques des éléments d'un tableau :

  • moyenne,
  • variance,
  • coefficient de dissymetrie,
  • kurtosis,
  • médiane,
  • racine-moyenne-carrée et
  • écart type.

Fonction

Description

MathMean

Calcule la moyenne (premier moment) des éléments d'un tableau

MathVariance

Calcule la variance (deuxième moment) des éléments d'un tableau

MathSkewness

Calcule le coefficient de dissymétrie (troisième moment) des éléments d'un tableau

MathKurtosis

Calcule le kurtosis (quatrième moment) des élémens d'un tableau

MathMoments

Calcule les 4 premiers moments (moyenne, variance, coefficient de dissymétrie, kurtosis) des éléments d'un tableau

MathMedian

Calcule la valeur moyenne des éléments d'un tableau

MathStandardDeviation

Calcule l'écart type des éléments d'un tableau

MathAverageDeviation

Calcule l'écart type moyen absolu des éléments du tableau