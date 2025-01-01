Référence MQL5Bibliothèque StandardMathematiquesStatistiquesCaractéristiques Statistiques
- MathMean
- MathVariance
- MathSkewness
- MathKurtosis
- MathMoments
- MathMedian
- MathStandardDeviation
- MathAverageDeviation
Caractéristiques Statistiques
Ce groupe de fonction calcule les Caractéristiques Statistiques des éléments d'un tableau :
- moyenne,
- variance,
- coefficient de dissymetrie,
- kurtosis,
- médiane,
- racine-moyenne-carrée et
- écart type.
|
Fonction
|
Description
|
Calcule la moyenne (premier moment) des éléments d'un tableau
|
Calcule la variance (deuxième moment) des éléments d'un tableau
|
Calcule le coefficient de dissymétrie (troisième moment) des éléments d'un tableau
|
Calcule le kurtosis (quatrième moment) des élémens d'un tableau
|
Calcule les 4 premiers moments (moyenne, variance, coefficient de dissymétrie, kurtosis) des éléments d'un tableau
|
Calcule la valeur moyenne des éléments d'un tableau
|
Calcule l'écart type des éléments d'un tableau
|
Calcule l'écart type moyen absolu des éléments du tableau