Distribution géométrique

Cette section contient les fonctions permettant de travailler avec une distribution géométrique. Elles permettent de calculer la densité, la probabilité, les quantiles et de générer des nombres pseudo-aléatoires distribués suivant la loi géométrique. La distribution géométrique est définie par la formule suivante :

Avec :

  • x – valeur de la variable aléatoire (integer)
  • p – probabilité de survenance d'un évènement dans un test

En complément du calcul de variables aléatoires individuelles, la bibliothèque implémente également la possibilité de travailler avec les tableaux de variables aléatoires.  

Fonction

Description

MathProbabilityDensityGeometric

Calcule la fonction de densité de probabilité de la distribution géométrique

MathCumulativeDistributionGeometric

Calcule la valeur de la fonction de distribution de probabilité géométrique

MathQuantileGeometric

Calcule la valeur de la fonction de distribution géométrique inverse pour la probabilité spécifiée

MathRandomGeometric

Génère une variable pseudo-aléatoire/un tableau de variables pseudo-aléatoires distribuées suivant la loi géométrique

MathMomentsGeometric

Calcule les valeurs numériques théoriques des 4 premiers moments de la distribution géométrique