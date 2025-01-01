- MathProbabilityDensityGeometric
- MathCumulativeDistributionGeometric
- MathQuantileGeometric
- MathRandomGeometric
- MathMomentsGeometric
Distribution géométrique
Cette section contient les fonctions permettant de travailler avec une distribution géométrique. Elles permettent de calculer la densité, la probabilité, les quantiles et de générer des nombres pseudo-aléatoires distribués suivant la loi géométrique. La distribution géométrique est définie par la formule suivante :
Avec :
- x – valeur de la variable aléatoire (integer)
- p – probabilité de survenance d'un évènement dans un test
En complément du calcul de variables aléatoires individuelles, la bibliothèque implémente également la possibilité de travailler avec les tableaux de variables aléatoires.
|
Fonction
|
Description
|
Calcule la fonction de densité de probabilité de la distribution géométrique
|
Calcule la valeur de la fonction de distribution de probabilité géométrique
|
Calcule la valeur de la fonction de distribution géométrique inverse pour la probabilité spécifiée
|
Génère une variable pseudo-aléatoire/un tableau de variables pseudo-aléatoires distribuées suivant la loi géométrique
|
Calcule les valeurs numériques théoriques des 4 premiers moments de la distribution géométrique