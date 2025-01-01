Distribution de Cauchy

Cette section contient les fonctions permettant de travailler avec une distribution de Cauchy. Elles permettent de calculer la densité, la probabilité, les quantiles et de générer des nombres pseudo-aléatoires distribués suivant la loi de Cauchy. La distribution de Cauchy est définie par la formule suivante :

Avec :

x – valeur de la variable aléatoire

a – paramètre moyen de la distribution

b – paramètre d'échelle de la distribution

En complément du calcul de variables aléatoires individuelles, la bibliothèque implémente également la possibilité de travailler avec les tableaux de variables aléatoires.