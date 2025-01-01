- MathProbabilityDensityCauchy
- MathCumulativeDistributionCauchy
- MathQuantileCauchy
- MathRandomCauchy
- MathMomentsCauchy
Distribution de Cauchy
Cette section contient les fonctions permettant de travailler avec une distribution de Cauchy. Elles permettent de calculer la densité, la probabilité, les quantiles et de générer des nombres pseudo-aléatoires distribués suivant la loi de Cauchy. La distribution de Cauchy est définie par la formule suivante :
Avec :
- x – valeur de la variable aléatoire
- a – paramètre moyen de la distribution
- b – paramètre d'échelle de la distribution
En complément du calcul de variables aléatoires individuelles, la bibliothèque implémente également la possibilité de travailler avec les tableaux de variables aléatoires.
|
Fonction
|
Description
|
Calcule la fonction de densité de probabilité de la distribution de Cauchy
|
Calcule la valeur de la fonction de distribution de probabilité de Cauchy
|
Calcule la valeur de la fonction inverse de distribution de Cauchy pour la probabilité spécifiée
|
Génère une variable pseudo-aléatoire/un tableau de variables pseudo-aléatoires distribuées suivant la loi de Cauchy
|
Calcule les valeurs numériques théoriques des 4 premiers moments de la distribution de Cauchy