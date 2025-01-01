DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardMathematiquesStatistiquesDistribution de Cauchy 

Distribution de Cauchy

Cette section contient les fonctions permettant de travailler avec une distribution de Cauchy. Elles permettent de calculer la densité, la probabilité, les quantiles et de générer des nombres pseudo-aléatoires distribués suivant la loi de Cauchy. La distribution de Cauchy est définie par la formule suivante :

pdf_cauchy_distribution

Avec :

  • x – valeur de la variable aléatoire
  • a – paramètre moyen de la distribution
  • b – paramètre d'échelle de la distribution

En complément du calcul de variables aléatoires individuelles, la bibliothèque implémente également la possibilité de travailler avec les tableaux de variables aléatoires.  

Fonction

Description

MathProbabilityDensityCauchy

Calcule la fonction de densité de probabilité de la distribution de Cauchy

MathCumulativeDistributionCauchy

Calcule la valeur de la fonction de distribution de probabilité de Cauchy

MathQuantileCauchy

Calcule la valeur de la fonction inverse de distribution de Cauchy pour la probabilité spécifiée

MathRandomCauchy

Génère une variable pseudo-aléatoire/un tableau de variables pseudo-aléatoires distribuées suivant la loi de Cauchy

MathMomentsCauchy

Calcule les valeurs numériques théoriques des 4 premiers moments de la distribution de Cauchy