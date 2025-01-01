Distribution beta

Cette section contient les fonctions permettant de travailler avec une distribution beta. Elles permettent de calculer la densité, la probabilité, les quantiles et de générer des nombres pseudo-aléatoires distribués suivant la loi correspondante. La distribution beta est définie avec la formule suivante :

Avec :

x – valeur de la variable aléatoire

а – le premier paramètre de la distribution beta

b – le deuxième paramètre de la distribution beta

En complément du calcul de variables aléatoires individuelles, la bibliothèque implémente également la possibilité de travailler avec les tableaux de variables aléatoires.