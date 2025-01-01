DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardMathematiquesStatistiquesDistribution beta 

Distribution beta

Cette section contient les fonctions permettant de travailler avec une distribution beta. Elles permettent de calculer la densité, la probabilité, les quantiles et de générer des nombres pseudo-aléatoires distribués suivant la loi correspondante. La distribution beta est définie avec la formule suivante :

pdf_beta_distribution

Avec :

  • x – valeur de la variable aléatoire
  • а – le premier paramètre de la distribution beta
  • b – le deuxième paramètre de la distribution beta

 

En complément du calcul de variables aléatoires individuelles, la bibliothèque implémente également la possibilité de travailler avec les tableaux de variables aléatoires.  

Fonction

Description

MathProbabilityDensityBeta

Calcule la fonction de densité de probabilité de la distribution beta

MathCumulativeDistributionBeta

Calcule la valeur de la fonction de distribution de probabilité beta

MathQuantileBeta

Calcule la valeur de la fonction inverse de distribution beta pour la probabilité spécifiée

MathRandomBeta

Génère une variable pseudo-aléatoire/un tableau de variables pseudo-aléatoires distribuées suivant la loi de distribution beta

MathMomentsBeta

Calcule les valeurs numériques théoriques des 4 premiers moments de la distribution beta