CString

CString est une classe permettant un accès simplifié aux variables de type string.

Description

La classe CFile fournit un accès simplifié à tous ses descendants aux fonctions de chaînes de caractères de l'API MQL5.

Déclaration

class CString: public CObject

Titre

#include <Strings\String.mqh>

Hiérarchie d'héritage CObject CString

Méthodes de Classe

Méthodes d'accès aux données Str Retourne la chaîne de caractères Len Retourne la longueur de la chaîne de caractères Copy Copie une chaîne de caractères Méthodes de remplissage Fill Remplit une chaîne de caractères avec un caractère spécifié Assign Assigne une chaîne de caractères Append Ajoute une chaîne de caractères Insert Insère une chaîne de caractères Méthodes de comparaison Compare Compare une chaîne de caractères CompareNoCase Compare une chaîne de caractères sans tenir compte de la casse Méthodes de sous-chaînes de caractères Left Retourne le nombre spécifié de caractères depuis la gauche de la chaîne de caractères Right Retourne le nombre spécifié de caractères depuis la droite de la chaîne de caractères Mid Retourne le nombre spécifié de caractères de la chaîne de caractères Méthodes d'effacement/suppression Trim Supprime tous les ensembles de caractères spécifiés devant et derrière la chaîne de caractères TrimLeft Supprime tous les ensembles de caractères spécifiés devant la chaîne de caractères TrimRight Supprime tous les ensembles de caractères spécifiés derrière la chaîne de caractères Clear Vide la chaîne de caractères Méthodes de conversion ToUpper Transforme une chaîne de caractères en majuscules. ToLower Transforme une chaîne de caractères en minuscules. Reverse Retourne une chaîne de caractères Méthodes de recherche Find Recherche la première occurence d'une chaîne de caractères FindRev Recherche la dernière occurence d'une chaîne de caractères Remove Supprime une sous-chaîne de caractères de la chaîne de caractères Replace Remplace une sous-chaîne de caractères