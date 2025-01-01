DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardChaînes de CaractèresCString 

CString

CString est une classe permettant un accès simplifié aux variables de type string.

Description

La classe CFile fournit un accès simplifié à tous ses descendants aux fonctions de chaînes de caractères de l'API MQL5.

Déclaration

   class CString: public CObject

Titre

   #include <Strings\String.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CString

Méthodes de Classe

Méthodes d'accès aux données

 

Str

Retourne la chaîne de caractères

Len

Retourne la longueur de la chaîne de caractères

Copy

Copie une chaîne de caractères

Méthodes de remplissage

 

Fill

Remplit une chaîne de caractères avec un caractère spécifié

Assign

Assigne une chaîne de caractères

Append

Ajoute une chaîne de caractères

Insert

Insère une chaîne de caractères

Méthodes de comparaison

 

Compare

Compare une chaîne de caractères

CompareNoCase

Compare une chaîne de caractères sans tenir compte de la casse

Méthodes de sous-chaînes de caractères

 

Left

Retourne le nombre spécifié de caractères depuis la gauche de la chaîne de caractères

Right

Retourne le nombre spécifié de caractères depuis la droite de la chaîne de caractères

Mid

Retourne le nombre spécifié de caractères de la chaîne de caractères

Méthodes d'effacement/suppression

 

Trim

Supprime tous les ensembles de caractères spécifiés devant et derrière la chaîne de caractères

TrimLeft

Supprime tous les ensembles de caractères spécifiés devant la chaîne de caractères

TrimRight

Supprime tous les ensembles de caractères spécifiés derrière la chaîne de caractères

Clear

Vide la chaîne de caractères

Méthodes de conversion

 

ToUpper

Transforme une chaîne de caractères en majuscules.

ToLower

Transforme une chaîne de caractères en minuscules.

Reverse

Retourne une chaîne de caractères

Méthodes de recherche

 

Find

Recherche la première occurence d'une chaîne de caractères

FindRev

Recherche la dernière occurence d'une chaîne de caractères

Remove

Supprime une sous-chaîne de caractères de la chaîne de caractères

Replace

Remplace une sous-chaîne de caractères

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type
Str