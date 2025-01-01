- Str
CString
CString est une classe permettant un accès simplifié aux variables de type string.
Description
La classe CFile fournit un accès simplifié à tous ses descendants aux fonctions de chaînes de caractères de l'API MQL5.
Déclaration
|
class CString: public CObject
Titre
|
#include <Strings\String.mqh>
|
Hiérarchie d'héritage
CString
Méthodes de Classe
|
Méthodes d'accès aux données
|
|
Retourne la chaîne de caractères
|
Retourne la longueur de la chaîne de caractères
|
Copie une chaîne de caractères
|
Méthodes de remplissage
|
|
Remplit une chaîne de caractères avec un caractère spécifié
|
Assigne une chaîne de caractères
|
Ajoute une chaîne de caractères
|
Insère une chaîne de caractères
|
Méthodes de comparaison
|
|
Compare une chaîne de caractères
|
Compare une chaîne de caractères sans tenir compte de la casse
|
Méthodes de sous-chaînes de caractères
|
|
Retourne le nombre spécifié de caractères depuis la gauche de la chaîne de caractères
|
Retourne le nombre spécifié de caractères depuis la droite de la chaîne de caractères
|
Retourne le nombre spécifié de caractères de la chaîne de caractères
|
Méthodes d'effacement/suppression
|
|
Supprime tous les ensembles de caractères spécifiés devant et derrière la chaîne de caractères
|
Supprime tous les ensembles de caractères spécifiés devant la chaîne de caractères
|
Supprime tous les ensembles de caractères spécifiés derrière la chaîne de caractères
|
Vide la chaîne de caractères
|
Méthodes de conversion
|
|
Transforme une chaîne de caractères en majuscules.
|
Transforme une chaîne de caractères en minuscules.
|
Retourne une chaîne de caractères
|
Méthodes de recherche
|
|
Recherche la première occurence d'une chaîne de caractères
|
Recherche la dernière occurence d'une chaîne de caractères
|
Supprime une sous-chaîne de caractères de la chaîne de caractères
|
Remplace une sous-chaîne de caractères