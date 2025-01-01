Référence MQL5Bibliothèque StandardOpenCLSupportDouble
SupportDouble
Vérifie si les types de données à virgule flottante sont supportés sur le périphérique.
|
bool SupportDouble();
Valeur de Retour
Retourne true si le périphérique supporte les types de données à virgule flottante.