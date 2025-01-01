DocumentationSections
Définit le pointeur vers l'élément précédent de la liste.

void  Prev(
   CObject*  object      // Pointeur vers l'élément précédent de la liste
   )

Paramètres

object

[in] Nouvelle valeur du pointeur sur l'élément précédent de la liste.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CObject::Prev(CObject*)
#include <Object.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CObject *object_first,*object_second;
   //---
   object_first=new CObject;
   if(object_first==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   object_second=new CObject;
   if(object_second==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      delete object_first;
      return;
     }
   //--- définit le lien entre les éléments
   object_first.Next(object_second);
   object_second.Prev(object_first);
   //--- utilise les objets
   //--- ...
   //--- supprime les objets
   delete object_first;
   delete object_second;
  }