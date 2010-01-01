//+------------------------------------------------------------------+

//| MyTreeNode.mq5 |

//| Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.metaquotes.net/ |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "2010, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

//---

#include <Arrays\TreeNode.mqh>

//+------------------------------------------------------------------+

//| Décrit la classe dérivée de CTreeNode. |

//+------------------------------------------------------------------+

//| Class CMyTreeNode. |

//| But : Classe d'un élément d'un arbre binaire. |

//| Descendant de la classe CTreeNode. |

//+------------------------------------------------------------------+

class CMyTreeNode : public CTreeNode

{

protected:

//--- données utlisateur

long m_long; // champ clé de type long

double m_double; // variable personnelle de type double

string m_string; // variable personnelle de type string

datetime m_datetime; // variable personnelle de type datetime



public:

CMyTreeNode();

//--- méthodes d'accès aux données utilisateur

long GetLong(void) { return(m_long); }

void SetLong(long value) { m_long=value; }

double GetDouble(void) { return(m_double); }

void SetDouble(double value) { m_double=value; }

string GetString(void) { return(m_string); }

void SetString(string value) { m_string=value; }

datetime GetDateTime(void) { return(m_datetime); }

void SetDateTime(datetime value) { m_datetime=value; }

//--- méthodes de travail avec les fichiers

virtual bool Save(int file_handle);

virtual bool Load(int file_handle);

protected:

virtual int Compare(const CObject *node,int mode);

//--- méthodes de création des instances de classe

virtual CTreeNode* CreateSample();

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Constructeur de la classe CMyTreeNode. |

//| ENTREE : aucun. |

//| SORTIE : aucune. |

//| REMARQUE : aucune. |

//+------------------------------------------------------------------+

void CMyTreeNode::CMyTreeNode()

{

//--- initialisation des données utilisateur

m_long =0;

m_double =0.0;

m_string ="";

m_datetime =0;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Comparaison avec un autre noeud par l'algorithme spécifié. |

//| ENTREE : noeud - élément à comparer, |

//| mode - identifiant de l'algorithme de comparaison. |

//| SORTIE : résultat de la comparaison (>0,0,<0). |

//| REMARQUE : aucune. |

//+------------------------------------------------------------------+

int CMyTreeNode::Compare(const CObject *node,int mode)

{

//--- le paramètre mode est ignoré, car l'algorithme de construction de l'arbre est le seul

int res=0;

//--- cast explicite

CMyTreeNode *n=node;

res=(int)(m_long-n.m_long);

//---

return(res);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Création d'une nouvelle instance de classe. |

//| ENTREE : aucun. |

//| SORTIE : pointeur sur la nouvelle instance de classe CMyTreeNode. |

//| REMARQUE : aucune. |

//+------------------------------------------------------------------+

CTreeNode* CMyTreeNode::CreateSample()

{

CMyTreeNode *result=new CMyTreeNode;

//---

return(result);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Sauvegarde les données du noeud de l'arbre dans un fichier. |

//| ENTREE : file_handle - handle d'un fichier ouvert en écriture. |

//| SORTIE : vrai si OK, sinon faux. |

//| REMARQUE : aucune. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CMyTreeNode::Save(int file_handle)

{

uint i=0,len;

//--- vérifications préliminaires

if(file_handle<0) return(false);

//--- écriture des données utilisateur

//--- écriture des variables personnelles de type long

if(FileWriteLong(file_handle,m_long)!=sizeof(long)) return(false);

//--- écriture des variables personnelles de type double

if(FileWriteDouble(file_handle,m_double)!=sizeof(double)) return(false);

//--- écriture des variables personnelles de type string

len=StringLen(m_string);

//--- écriture de la longueur de la chaîne

if(FileWriteInteger(file_handle,len,INT_VALUE)!=INT_VALUE) return(false);

//--- écriture de la chaîne

if(len!=0 && FileWriteString(file_handle,m_string,len)!=len) return(false);

//--- écriture des données personnelles de type datetime

if(FileWriteLong(file_handle,m_datetime)!=sizeof(long)) return(false);

//---

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Charge les données du noeud de l'arbre depuis un fichier. |

//| ENTREE : file_handle - handle d'un fichier ouvert en lecture. |

//| SORTIE : vrai si OK, sinon faux. |

//| REMARQUE : aucune. |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CMyTreeNode::Load(int file_handle)

{

uint i=0,len;

//--- vérifications préliminaires

if(file_handle<0) return(false);

//--- lecture

if(FileIsEnding(file_handle)) return(false);

//--- lecture des variables personnelles de type char

//--- lecture des variables personnelles de type long

m_long=FileReadLong(file_handle);

//--- lecture des variables personnelles de type double

m_double=FileReadDouble(file_handle);

//--- lecture des variables personnelles de type string

//--- lecture de la longueur de la chaîne

len=FileReadInteger(file_handle,INT_VALUE);

//--- lecture de la chaîne

if(len!=0) m_string=FileReadString(file_handle,len);

else m_string="";

//--- lecture des variables personnelles de type datetime

m_datetime=FileReadLong(file_handle);

//---

return(true);

}