Smart Position Size Pending Order Trading Tool

Utilidad de dimensionamiento de posiciones basada en el riesgo (MT4 Script) que ayuda a los operadores a calcular el tamaño de las posiciones y a colocar órdenes pendientes directamente desde el gráfico.

Permite al operador especificar el precio de entrada, el precio de stop loss y un riesgo de efectivo fijo; a continuación, el script calcula el tamaño de lote adecuado y envía la orden pendiente con Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) adjuntos en un solo paso.

Esta herramienta está diseñada únicamente para operaciones manuales: no se ejecuta de forma autónoma, no utiliza ninguna estrategia incorporada y ejecuta una operación cada vez que el usuario la pone en marcha.

El uso de órdenes pendientes le permite predefinir precios de entrada y niveles de riesgo exactos, de modo que las operaciones sólo se activan de acuerdo con su plan en lugar de con clics impulsivos al precio actual del mercado.

Si desea entrar en largo, puede esperar a que el precio retroceda hasta un nivel de soporte y colocar allí una orden pendiente, lo que normalmente permite un stop loss más ajustado y una distancia de toma de beneficios más realista.

La mayoría de los operadores experimentados prefieren no entrar al precio de mercado en bruto, porque dan prioridad a la calidad del precio y al control de la ejecución sobre la entrada inmediata.

Utilizan órdenes limitadas y stop para gestionar el deslizamiento, controlar los costes de negociación y alinear con precisión las entradas con los niveles predefinidos de la estrategia.

Ventajas de esta herramienta de negociación

  • Precisión y planificación: Establezca órdenes en niveles de precios específicos que se ajusten a su análisis, mejorando la calidad de las entradas y evitando perseguir movimientos prolongados.

  • Automatización y eficiencia temporal: Las órdenes se ejecutan automáticamente cuando el precio alcanza su nivel, por lo que no necesita mirar la pantalla constantemente.

  • Mayor disciplina y control del riesgo: Las órdenes pendientes se colocan con SL/TP y tamaño de posición predefinidos, lo que ayuda a reducir las decisiones emocionales y a mantener constante el riesgo por operación.

  • Control del precio y del deslizamiento: Definir niveles de entrada exactos le permite evitar pagar precios significativamente peores durante los mercados rápidos y le ayuda a limitar el deslizamiento a lo largo de muchas operaciones.

  • Gestionar los costes y el impacto en el mercado: Utilizar órdenes limitadas y stop en lugar de entradas agresivas en el mercado puede reducir los costes de negociación, especialmente en condiciones de volatilidad o escasez.

  • Alinearse con la estrategia y la paciencia: "Si el precio alcanza X, entonces entre" se convierte en ejecutable en la práctica, ya que las órdenes pendientes dejan que el mercado llegue a su nivel en lugar de obligarle a perseguir el precio.

Nota: Para utilizar un script en MT4, copie el archivo .ex4 en MQL4\Scripts , reinicie MT4 y, a continuación, arrastre el script desdeNavigator → Scripts a su gráfico.A continuación, rellene los campos de entrada (precio de entrada, stop loss, cantidad de riesgo), haga clic enOK, y el script se ejecutará una vez para calcular el tamaño del lote y colocar una orden pendiente con SL/TP, y luego stop. La relación riesgo-recompensa por defecto es de1:2, y puede ajustar el nivel de toma de beneficios posteriormente arrastrando la línea TP al precio que desee.
Productos recomendados
Trailing Stop Loss And Breakeven
Thi Ngo
5 (2)
Utilidades
Esta herramienta realizará la gestión de Trailing stop loss y Break even para las órdenes. Le ayuda a limitar o reducir el tiempo que pasa mirando las órdenes en la pantalla, especialmente cuando necesita irse a dormir. Sólo tiene que añadir este EA a 1 gráfico, puede gestionar todos los pares. Puede filtrar órdenes por comentario, número mágico, símbolo y número de ticket de orden. Cuando Breakeven puede agregar pips shift/offset (para cubrir la comisión...). Puede probar en probador de estra
Three 3TP Easy Trade Pad for MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Three 3TP Easy Trade Pad Expert para MT4 - Descargar El 3TP Easy Trade Pad Expert es una herramienta avanzada diseñada para la gestión del capital, el control del riesgo y la agilización de las operaciones dentro de la plataforma MetaTrader 4 (MT4). Con su interfaz funcional y especializada, este asesor experto permite a los operadores establecer y gestionar sin esfuerzo los niveles de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP). Además de simplificar la ejecución de operaciones, la herramienta ofrece fun
Smart Key Trade Manager
Stephen Sanjeeve Sahayam
Utilidades
La mayoría de los comerciantes minoristas no pueden administrar el riesgo y arruinar las cuentas al arriesgar demasiado o comerciar demasiado. Esta herramienta automatiza por completo la reducción y la gestión de riesgos, lo que permite que el operador solo se concentre en sus entradas. Es el primer y único gestor de operaciones que utiliza la acción del precio con su función Aggressive Risk Control para cerrar automáticamente posiciones parciales cuando el precio va en contra de la operación.
Trade panel manual
Wiktor Keller
Utilidades
Trade panel manual es un asistente de negociación multifuncional. Le permite abrir órdenes de mercado y pendientes en un solo clic. El valor se establece a través del menú de botones editar o eliminar por botones específicos órdenes pendientes y el valor de take profit y stop loss en un solo clic. A través del menú de edición del botón, se establece un valor que se puede cambiar fácilmente simplemente moviendo las líneas level_tp para los niveles take profit o stop loss y para las órdenes pendie
Virtual Collider Manual
IPA Investments LTD
Utilidades
Virtual Collider Manual es un asistente de trading con un panel incorporado para el trading manual. Se mueve automáticamente una posición abierta por un comerciante en el beneficio utilizando innovador algoritmo de rejilla de adaptación de promedio y piramidal adaptable El know-how del algoritmo de rejilla de promediación y piramidación del robot de trading Virtual Collider Manual se basa en la adaptación totalmente automática de todas las características de la rejilla de órdenes y pirámide cons
Symbol Manager
Taras Slobodyanik
5 (4)
Utilidades
Symbol Manager o Grid Manager, diseñado para agrupar órdenes en una posición (por Símbolo o por Número Mágico). Esta utilidad será útil para los traders multidivisa (muchos EAs), que pueden tener múltiples órdenes en varios pares. Podrá ver el número total de lotes, el beneficio total, y establecer stop loss y take profit virtuales. Para establecer un TP (o SL) real, primero debe establecer el valor virtual, y luego introducir el comando en esta celda: "Si desea establecer un TP/SL real para to
TSTrendLineSymbol
Salvatore Labriola
Utilidades
Utilidad, que dibuja líneas de tendencia de compra o venta, que también pueden convertirse en soportes o resistencias capaces de cerrar cualquier posición en la pantalla Algoritmo que calcula la ganancia de la posición, al toque de cierre de la línea. Los beneficios que obtiene: Funciona en forex y CFD, timeframe desde M1 hasta Semanal. Panel de control en pantalla fácil de usar. Mensajes de advertencia audibles al toque de la línea. Fácil de usar.
Assistant Trade Pending Order MT4
Rachmat Hidayat
Utilidades
Asistente de la Orden Pendiente comercial MT4   Trade Assistant es un panel de trading diseñado para el trading manual. El panel le permite calcular el riesgo, gestionar posiciones utilizando órdenes limitadas, Y otras características útiles. Características clave del panel 1. Funciona con cualquier instrumento de negociación - pares de divisas, CFDs, acciones, índices, futuros, criptomonedas. 2. Establezca Stop Loss y Take Profit como la distancia en puntos. 3. Ajuste y visualización de la re
Verdure Forex Calculators
Olawale Adenagbe
1 (1)
Utilidades
Visión general La gestión del dinero es un aspecto muy importante del trading que muchos operadores suelen pasar por alto. Es muy posible que incluso con una estrategia ganadora, una mala gestión del dinero a menudo puede resultar en grandes pérdidas. Verdure Forex Calculadoras tiene como objetivo ayudar a los comerciantes a minimizar el riesgo y la exposición en el mercado Forex. Verdure Forex Calculators implementa 4 calculadoras en un solo indicador. Es el primero de su tipo en la plataforma
Smartility
Syed Oarasul Islam
Utilidades
Esta utilidad está diseñada para ayudarle en sus operaciones manuales. Permite diferentes formas de cerrar operaciones. Puede mostrar el número total de órdenes de COMPRA y VENTA individualmente y también sus beneficios individuales. Puede ingresar operaciones sin stopl loss y take profits. Sin embargo, al seleccionar UseStopLossTakeProfit en la configuración, puede utilizar los mejores stop loss y take profits posibles basándose en las condiciones del mercado. Al seleccionar CloseOppositeTrades
TakeProfit Catcher
Mikhail Kontsevoy
Utilidades
Es muy decepcionante cuando el precio no tiene suficientes puntos para alcanzar el Take Profit y hace un retroceso. Este EA establece niveles virtuales cerca de los niveles TakeProfit. Este EA establece niveles virtuales junto a las órdenes TakeProfit. Si estos niveles son alcanzados por el precio, breakeven o trailing stop se aplica para una orden. Características Este EA no establece nuevas órdenes. El objetivo de este EA es gestionar los stop losses de las órdenes existentes que son establec
Prop Firm Close All Orders
Christian Paul Anasco
Utilidades
¡Ahora, usted tiene su propio programa PROP FIRM AUTO-CLOSER ! Una vez que el objetivo de su cuenta o drawdown alcanza, todas las órdenes abiertas se cerrarán automáticamente. ========================================== ENTRADAS: Objetivo de cuenta (importe exacto): Ponga el objetivo exacto de la cuenta. Una vez que la equidad alcanza su objetivo de saldo de cuenta especificado, todas las órdenes abiertas se cerrarán. Asegúrese de añadir un margen para tener en cuenta el deslizamiento. Utilizar
TradePilot
Hossein Khalil Alishir
Utilidades
TradePilot Asesor Experto (EA) para MetaTrader 4 TradePilot es un Asesor Experto (EA ) profesional y fácil de usar para MetaTrader 4 (MT4) . Simplifica el trading automatizado , la gestión de riesgos y la ejecución de operaciones mediante un panel de trading inteligente. Perfecto para principiantes y traders experimentados que buscan un EA gestor de operaciones fiable con cálculo automatizado del tamaño del lote . Principales Ventajas Panel de operaciones fácil de usar: Panel personalizable
GGP Trade Copier MT4
Mohammadmahmood Pirayeh
Utilidades
GGP Trade Copier EA es un bot de trading automático que puede ayudar a los traders a replicar automáticamente las estrategias y operaciones de un terminal de trading a otros experimentando un sistema de copia de operaciones excepcionalmente rápido . Su configuración fácil de usar le permite copiar operaciones entre múltiples terminales MetaTrader en el mismo ordenador Windows o Windows VPS con velocidades de copia ultrarrápidas de menos de 0,5 segundos. El software es compatible con múltiples va
Sessions NY London Tokyo
Makarii Gubaydullin
Utilidades
El indicador muestra el horario de operación de las bolsas mundiales. Te ayuda a ver qué mercados están más activos en este momento Mira mi  #1 Pro  Utility : 66+ funciones, incluyendo esta herramienta  |   Contáctame  si tienes alguna pregunta Ayuda a seleccionar los instrumentos más volátiles en este momento; Especialmente útil para traders intradía; 1) Cuando se usa en marcos temporales 1H e inferiores: las líneas corresponderán a la ubicación real de las barras en el gráfico, y al mover el
Trade Assistant Pro 36 in 1
Makarii Gubaydullin
4.76 (21)
Utilidades
Ultimate Trade Assistant MT4 — Asistente de Trading Multifuncional Más de 66 funciones en una sola herramienta profesional para análisis, gestión y automatización. Combina gestión del riesgo, control de posiciones y análisis del mercado en una interfaz moderna e intuitiva. Ideal para Forex, índices, criptomonedas y más. Por qué los traders lo eligen Órdenes rápidas con un clic Cálculo automático de riesgo y tamaño de lote Órdenes avanzadas: grid, OCO, órdenes ocultas, SL/TP virtuales Gestión: ci
ON Trade Manager
Abdullah Alrai
Utilidades
Este producto le permitirá controlar sus pedidos y su cuenta con muchas funciones. 1- Calculará el tamaño de lote correcto dependiendo del tamaño de su cuenta/tamaño SL/valor de puntos de par para 1 tamaño de lote. 2- le dará la situación actual del pedido dependiendo de los lugares de las líneas (objetivo sl tp). 3- moverá todos los pedidos target / sl con solo presionar un botón. 4- le brindará información sobre su cuenta y el margen necesario para abrir sus pedidos. 5- tiene funciones p
Verdure Lot Calculator
Olawale Adenagbe
5 (1)
Utilidades
Visión general La gestión del dinero es un aspecto muy importante del trading que muchos operadores suelen pasar por alto. Es muy posible que incluso con una estrategia ganadora, una mala gestión del dinero a menudo puede resultar en grandes pérdidas. La Calculadora de Lote de Verdure tiene como objetivo ayudar a los comerciantes a minimizar el riesgo y la exposición en el mercado Forex. Verdure Forex Calculadoras implementa la Calculadora de Lote (tamaño de la operación o contrato) como un indi
FXS Trade Manager
Seyedmohammad Gallafan
Utilidades
Trade Manager es una poderosa herramienta para la gestión de sus operaciones y proporciona un sistema único de gestión de dinero . Qué hace Trade Manager por usted: En Panel: - Título del marco temporal actual - Tiempo restante para cerrar la vela - Spread actual - Volumen máximo permitido de la orden en el lote - Informe diario de beneficios - Informe semanal de beneficios - Informe mensual de beneficios - Informe de beneficios totales - Mostrar beneficios en porcentaje/dólares/pips - entrada e
Trade Auto Close
Makarii Gubaydullin
Utilidades
Cierre automático de operaciones: por tiempo o al alcanzar Ganancia / Pérdida Con esta utilidad, puede automatizar el cierre de operaciones bajo una condición determinada. Utilidad multifuncional : 66+ funciones, incluyendo esta herramienta  |   Contácteme  si tiene alguna pregunta  |   Versión MT5 Para activar el Cierre Automático, debe configurar los siguientes parámetros (en el panel): 1. Símbolo   al que se aplicará la función: para un   [Symbol]   específico / o para   [ALL]   todos los sí
Laguerre SuperTrend Clouds
Libertas LLC
Indicadores
Laguerre SuperTrend Clouds añade un algoritmo de promediación adaptativo de Laguerre y alertas al popular indicador SuperTrend. Como su nombre indica, Laguerre SuperTrend Clouds (LSC) es un indicador de tendencia que funciona mejor en mercados de tendencia (no agitados). El SuperTrend es un indicador muy popular para operaciones intradía y diarias, y puede utilizarse en cualquier marco temporal. Incorporarle la ecuación de Laguerre puede facilitar una detección de tendencias más sólida y filtros
EasyTradePad
Sergey Batudayev
5 (5)
Utilidades
EasyTradePad: Panel de trading para MetaTrader 4 EasyTradePad   es una herramienta para trading manual y semiautomatizado. El panel permite gestionar rápidamente órdenes y posiciones, así como calcular la gestión de riesgos con un solo clic. Características del panel: Abrir y cerrar operaciones con un riesgo predefinido (porcentaje o moneda de depósito) Establezca SL y TP en puntos, porcentajes o valores monetarios Calcular automáticamente la relación riesgo-recompensa Mover el stop loss al pun
Margin Call Shield MT4
DigitalPrime
Utilidades
Margin Call Shield - Defienda su margen a su manera Margin Call Shield es una herramienta para los traders de MetaTrader 4 que quieren decidir por sí mismos qué posiciones abiertas se cierran durante situaciones de margin call antes de que la plataforma lo haga automáticamente basándose en sus reglas internas. Por defecto, el broker o la plataforma deciden qué posiciones cerrar, a menudo utilizando algoritmos no revelados. Margin Call Shield le permite establecer esta orden de acuerdo con su pr
All in One Candlestick Pattern Scanner MT4
Amir Atif
5 (5)
Utilidades
Candlestick Pattern Scanner es un sistema de alerta y panel de control multi-símbolo y multi-marco de tiempo que comprueba todos los marcos de tiempo y pares de divisas en busca de diferentes patrones de velas que se forman en ellos. El escáner está integrado con zonas de soporte y resistencia para que pueda comprobar los patrones de velas en las zonas más importantes del gráfico para encontrar patrones de ruptura e inversión en el gráfico de precios. Descargue la versión demo ( funciona en los
The Super Manager
Nabil Oukhouma
Utilidades
El Super Manager (MT4 Manager) es una herramienta de trading que mejora las órdenes de compra y venta, incluidas las pendientes, añadiendo Stop Loss y Take Profit con un riesgo calculado. También ofrece un punto de equilibrio para facilitar la configuración. Con su interfaz fácil de usar, Fast Manager simplifica sus actividades de trading. ¡ No se complique! MT5 Versión: https://www.mql5.com/en/market/product/132503?source=Site+Profile+Seller Características principales : Botones claros de com
Takeprofit Stoploss Manager
Indra Lukmana
Utilidades
Esta herramienta ha sido desarrollada para facilitarle la gestión de riesgos y beneficios en sus operaciones. Es capaz de mover todos los take profit y stop loss de sus operaciones abiertas a un precio similar. Modo de empleo Dibuje una línea de tendencia/horizontal y nómbrela "tp_" como línea de toma de beneficios y "sl_" como línea de stop loss. El EA modificará todas sus órdenes y órdenes pendientes de take profit y stop loss a la línea dada. Puede arrastrar el cuadro gris para arrastrar la
AnalysisMaster
Shao Chen
Utilidades
Este producto es un indicador MT4 multifuncional y es una herramienta indispensable para las estadísticas de información de cuentas, análisis de estrategias y evaluación de riesgos. 1. Funciones: 1. Statistical account basic information of profit and loss . 2. Estadísticas y visualización de la curva de fondos de pérdidas y ganancias de la cuenta. 3. 3. Muestra el seguimiento de la orden en el gráfico , para que podamos analizar la estrategia y el riesgo de la cuenta. 4 .Lista de pares de comerc
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcista
BOA Multi Currency Dashboard MT4
Eugene Kendrick
Indicadores
Asistente de Opciones Binarias (BOA) Cuadro de Múltiples Divisas para Opciones Binarias (MT4) . Puede utilizar cualquiera de los indicadores de señales BOA con el tablero de instrumentos. Simplemente cambie el Nombre del Indicador de Señales BOA en la configuración del tablero por el indicador del que desea obtener señales. Por ejemplo: CHILL. BOA_BURN_Indicator_v1 Estrategia: Ana Trader Estrategia de Opciones Binarias (MACD & Estocástico) BOA_COLD_Indicator_v1 Estrategia : Amalia Trader Estra
Easy Virtual Trader
Anoop Sivasankaran
4.89 (9)
Utilidades
Configure Easy Virtual Trader> Ingrese sus reglas> Está listo para operar desde un dispositivo móvil u otro EA o en cualquier lugar ... ¡Deje que el robot administre sus operaciones!     Este poderoso EA lo ayudará a administrar TODOS los intercambios o ESPECÍFICOS automáticamente en función de sus reglas y configuraciones PREESTABLECIDAS     Una vez que esté configurado y en ejecución, ya no necesitará monitorear sus pedidos, el software seguirá vigilando y controlando sus pedidos con sus re
Los compradores de este producto también adquieren
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT4 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el Local Trade Copier EA MT4 ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus necesi
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación - Instrucciones para la aplicación - Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden y ver su
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gato MT4) no es solo un simple copiador local de operaciones; es un marco completo de gestión de riesgos y ejecución, diseñado para los desafíos actuales del trading. Desde los retos de las prop firms hasta la gestión de cuentas personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección del capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona en modo Master (emisor) y en modo Slave (receptor)
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilidades
Asistente de promedio: este tipo de instrumento de ayuda comercial lo ayudará a promediar sus posiciones previamente no rentables mediante dos técnicas: promedio estándar Cobertura con posterior apertura de posiciones según la tendencia La utilidad permite   clasificar varias posiciones abiertas en diferentes direcciones a la vez, tanto de compra como de venta. Por ejemplo, si abriste una posición de venta y otra de compra, y ambas no son rentables, o si una no lo es y la otra sí, pero no lo suf
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Utilidades
Risk/Reward Tool es un Expert Advisor de grado profesional diseñado para revolucionar la forma en que planifica, visualiza y ejecuta operaciones en MetaTrader 4. Ya sea que sea un trader discrecional que valora la gestión precisa del riesgo o un desarrollador de estrategias que necesita probar configuraciones de trading visualmente, esta herramienta proporciona todo lo que necesita en una interfaz elegante e intuitiva. A diferencia de las calculadoras de posición básicas, Risk/Reward Tool combin
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT4 (de la cual usted es miembro ), también puede trabajar como copiador remoto. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, c
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilidades
¡Vea instantáneamente su historial de operaciones cerradas por día y semana, sus operaciones abiertas actuales y su exposición al mercado de divisas en un solo gráfico! Utilice el mapa de calor para identificar operaciones rentables y dónde se encuentra su reducción actual dentro de su cartera de operaciones. Botones de cierre rápido Utilice los botones de cierre rápido para cerrar cada operación en un solo símbolo, cerrar operaciones individuales en su totalidad o tomar ganancias o pérdidas p
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilidades
Copiadora comercial para MetaTrader 4. Copia operaciones de forex, posiciones, pedidos de cualquier cuenta. Es una de las mejores copiadoras comerciales   MT4 - MT4, MT5 - MT4 para la versión  COPYLOT MT4  (o MT4 - MT5 MT5 - MT5 para la versión COPYLOT MT5 ). Versión MT 5 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex Versión copiadora para  MetaTrader 5 terminal (МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilidades
Remote Trade Copier es una herramienta avanzada diseñada para copiar eficazmente operaciones entre cuentas, tanto en modo local como remoto . Permite replicar órdenes a la velocidad del rayo desde una cuenta maestra a una cuenta esclava. En modo local, las operaciones se copian al instante, mientras que en modo remoto, el proceso de copia tarda un segundo. En la nueva versión, en modo remoto , la operación de copia puede realizarse con un retardo de milisegundos o cero . Después de la compra, p
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilidades
Trade Copier Pro es una poderosa herramienta para copiar el comercio a distancia entre múltiples cuentas en diferentes lugares a través de Internet. Esta es una solución ideal para el proveedor de la señal, que quieren compartir su comercio con los demás a nivel mundial en sus propias reglas. Un proveedor puede copiar los oficios a múltiples receptores y un receptor puede obtener el comercio de múltiples proveedores también. Proveedor y el receptor pueden gestionar su lista de asociados con el
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilidades
Noticias Filtro EA: Asistente avanzado de Algo Trading El Filtro de Noticias EA es un asistente avanzado diseñado para mejorar su experiencia de trading. Mediante el uso del Filtro de Noticias EA , puede integrar un filtro de noticias económicas Forex en su asesor experto existente, incluso si no tiene acceso a su código fuente. Además del filtro de noticias, también puede especificar días y horas de negociación para su experto. El EA Filtro de Noticias también incluye funciones de gestión de r
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilidades
El MT4 to Telegram Signal Provider es una herramienta fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales a Telegram, transformando su cuenta en un proveedor de señales. El formato de los mensajes es completamente personalizable! Sin embargo, para un uso sencillo, también puede optar por una plantilla predefinida y habilitar o deshabilitar partes específicas del mensaje. [ Demo ]  [ Manual ] [ Versión MT5 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ]
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Utilidades
Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 4 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador, asesor experto y script, trabajando con ellos tan fácilmente como con gráfico
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic.  ¡Trabajando con posiciones y pedidos!  Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede operar con un clic del gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que el control estándar de MetaTrader. Cálculos automáticos de parámetros y funciones que facilitan la vida de un comerciante y lo ayudan a realizar sus actividades comerciales de manera mucho más rápida y conveniente. Consejos gráficos e informació
RS Trade Copier
Boris Sedov
5 (1)
Utilidades
Solución profesional para copiar operaciones entre terminales. RS Trade Copier es un sistema confiable y flexible para copiar operaciones comerciales entre terminales MetaTrader 4. La herramienta es adecuada tanto para traders experimentados y servicios de señales como para inversores particulares. Permite transmitir señales desde uno o varios proveedores hacia uno o múltiples clientes con alta precisión y mínima latencia. Admite configuración automática sencilla y opciones avanzadas de configur
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
Auto Grid trades
Makarii Gubaydullin
Utilidades
Auto Grid:  creación automatizada de órdenes en grid basada en sus operaciones existentes. Automatice estrategias de trading complejas   con sistemas de grid sofisticados que detectan nuevas posiciones y crean automáticamente arrays de órdenes optimizadas. Utilidad multifuncional : 66+ funciones, incluyendo la herramienta Auto Grid  |   contácteme  si tiene alguna pregunta  |   Versión para MT5 A. Detección y Monitoreo Inteligente de Operaciones: Escaneo de símbolos específicos o cartera comple
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilidades
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
X2 Copy MT4
Liubov' Shkandrii
Utilidades
Descubre la copia instantánea de operaciones con el revolucionario X2 Copy MT4. Con solo 10 segundos de configuración, obtendrás una herramienta poderosa para sincronizar operaciones entre terminales MetaTrader en una sola computadora con Windows o VPS a una velocidad sin precedentes: menos de 0,1 segundos. Ya sea que estés gestionando múltiples cuentas, siguiendo señales o escalando tu estrategia, X2 Copy MT4 se adapta a tu flujo de trabajo con una precisión y control inigualables. Deja de espe
Loss Recovery Trading Robot
Quang Dung Pham
5 (2)
Utilidades
Este es un Asesor Experto que se utiliza para operaciones manuales como un EA de fondo o combinado con un EA externo para abrir órdenes. Loss Recovery Trading es una de sus opciones para manejar las posiciones perdidas en lugar de utilizar stop loss mediante el establecimiento de un área de recuperación de la zona y el objetivo de salir de la secuencia de rondas de giro. ¿Cómo funciona? Si el mercado va en contra de la dirección de sus primeras posiciones en los puntos específicos de pérdida, e
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilidades
Copiadora->Interfaz de interacción cómoda y rápida, los usuarios pueden usarla de inmediato       ->>>> Recomendado para usar en computadoras Windows o VPS Windows Características: Configuraciones de copy trading personalizadas y diversificadas: 1. Se pueden configurar diferentes modos de lote para diferentes fuentes de señal 2. Se pueden configurar diferentes fuentes de señal para copy trading hacia adelante y hacia atrás 3. Las señales se pueden configurar con comentarios 4. Si se debe calibr
Trading box Order Management
Igor Zizek
5 (35)
Utilidades
Herramienta de negociación avanzada: Órdenes inteligentes con un solo clic que se ejecutan según sus condiciones Desarrollado por traders para la comunidad de traders: calculadora de tamaño de posición (tamaño de lote), abrir posición tras la acción del precio, creador de estrategias, configurar y olvidarse de operar, notificaciones móviles Gestión del riesgo: calculadora del tamaño de la posición con porcentaje de riesgo, porcentaje de ganancia, relación riesgo-recompensa objetivo, diferencial
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilidades
Este evaluador le permite identificar activos que están más sobrecomprados (% de crecimiento) o sobrevendidos (% de caída) de lo habitual dentro de un período de tiempo seleccionado (período de tiempo). El mercado está regido por la ley, compre más barato, venda más caro, pero sin un escáner automático será muy difícil para usted identificar las monedas / acciones que están sobrecompradas o sobrevendidas más de lo habitual, por ejemplo, dentro de la semana actual, o el hora actual o mes. Puede
Bermaui Manual EA
Muhammad Elbermawi
5 (10)
Utilidades
Este es un asesor experto semiautomático que comercia con el sistema de red. La idea es tomar gradualmente diferentes posiciones en el mercado y luego calcular el nivel de equilibrio para ellas. Cuando los precios superan este punto de equilibrio por una distancia predeterminada, todas las órdenes abiertas se cierran. Información importante Aquí está la guía del usuario:   https://www.mql5.com/en/blogs/post/730567 Puede probar este EA con cualquiera de mis otros productos, aquí: https://www.mql
EchoTrade Telegram Signal Backtester
Perpetual Chinemerem Vincent
Utilidades
EchoTrade Backtester de Señales de Telegram VALIDE SEÑALES DE TELEGRAMAS EN MINUTOS - DEJE DE ADIVINAR, EMPIECE A HACER BACKTESTING Deje de arruinar cuentas con señales "VIP" que no funcionan. El EchoTrade Telegram Sign al Backtester es la solución profesional para auditar, verificar y optimizar el rendimiento de cualquier proveedor de señales de Telegram en datos históricos. La mayoría de los proveedores de señales le muestran sus ganancias pero ocultan sus pérdidas. Esta herramienta revela la
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilidades
De Telegram a MT4:   La solución definitiva para copiar señales Optimice sus operaciones con   Telegram para MT4   , la herramienta de vanguardia diseñada para copiar señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 4, sin necesidad de DLL. Esta robusta solución garantiza una ejecución fluida de señales con una precisión y opciones de personalización inigualables, ahorrándole tiempo y mejorando su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Característic
Take a Break
Eric Emmrich
5 (31)
Utilidades
El filtro de noticias más avanzado del mercado MQL - demo gratuita disponible Take a Break ha pasado de ser un filtro de noticias básico a una solución integral de protección de cuentas. Pausa sin problemas cualquier otro Asesor Experto durante los eventos de noticias o en base a sus filtros personalizados, a la vez que salvaguarda la configuración de su EA - restaurándolos automáticamente cuando se reanuda la negociación para una total tranquilidad. Casos de uso típicos: Un único filtro de noti
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma MetaT
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario