Click and Go Trade Manager

5

Click and Go Trade Manager: El paquete de ejecución MT4 definitivo

Ejecución precisa. Seguimiento profesional del rendimiento. Control total.

En el mundo de los Smart Money Concepts (SMC), las TIC y el scalping de alta frecuencia, la precisión es su única ventaja. La mayoría de los operadores pierden no porque su análisis sea erróneo, sino porque su ejecución es lenta y su psicología indisciplinada.

La cruda realidad: Si sigue calculando manualmente el tamaño de los lotes o arrastrando líneas mientras el precio se mueve en su contra, está operando con desventaja. Click and Go Trade Manager convierte tu MT4 en una estación de trabajo de trading de alta velocidad, eliminando el "retraso humano" entre ver una configuración y entrar en el mercado.

📊 Domine su Psicología: El Panel de Rendimiento

La disciplina es lo que separa al 1% del resto. Click and Go mantiene tus estadísticas en primer plano para que puedas operar como un profesional:

  • Live Today's P/L: Monitoriza tu ganancia/pérdida diaria en tiempo real para asegurarte de que respetas tu límite diario de stop-loss.

  • Historial de resultados de 5 días: Vea sus resultados de los últimos 5 días de negociación directamente en su gráfico. Este "compañero de rendición de cuentas" visual le ayuda a mantener la consistencia y evitar el trading emocional de venganza.

🎯 La ventaja de los "dos clics" (centrado en SMC)

  • La entrada en 1 segundo: Sin teclear. Sin menús. 2 clics y estás en el mercado con riesgo perfecto.

  • Precisión SMC (diferencial y comisión incluidos): Cuando se opera con stops ajustados de 2 pips, los costes del broker pueden arruinar su RR. Click and Go tiene en cuenta los diferenciales y las comisiones automáticamente, asegurando que su riesgo real es exactamente el que usted planeó.

  • Dominio del PDI: Perfecto para entrar en Órdenes de Bloqueo o de Ruptura. Establezca su entrada pendiente y SL directamente en los niveles de las velas con colocación visual instantánea.

  • Gestión Automatizada: Utilice Auto-Break Even y Partial Takes para bloquear beneficios automáticamente tan pronto como el precio barre la liquidez.

Flujo de trabajo ultrasimplificado (2 clics para ejecutar)

Hemos eliminado la fricción. La ejecución es ahora un reflejo:

  1. Seleccione el tipo de orden: Haga clic en el botón Mercado o Pendiente.

  2. Apunte y ejecute: Haga clic en el gráfico para fijar su Stop Loss (y Entrada para pendientes).

Eso es todo. El gestor calcula el tamaño de lote perfecto incluyendo todas las comisiones y coloca la orden en menos de un segundo.

Características principales

  • Gestión dinámica del riesgo: Riesgo % del saldo o Cantidad fija en efectivo.

  • Cálculo Instantáneo: Dimensionamiento de lotes en tiempo real basado en la equidad en vivo de su cuenta.

  • Atajos de teclado: Ejecute, cierre todo o muévase al punto de equilibrio utilizando atajos de teclado.

  • Modo oculto: Mantenga su SL y TP ocultos del servidor del broker para evitar la caza de volatilidad.

🛡 Protección de Prop Firm (FTMO, FundedNext, etc.)

  • Límites de riesgo: Nunca excedas tu riesgo permitido por operación.

  • Disciplina Visual: Manténgase dentro de las reglas de "Pérdida Máxima Diaria" viendo exactamente dónde se encuentra para el día y la semana sin salir de su gráfico.

Especificaciones técnicas

  • Plataformas: MT4, también disponible para MT5 (totalmente optimizada)

  • Instrumentos: Divisas, Índices, Materias Primas, Cripto.

  • Soporte: Incluye actualizaciones de por vida y acceso a nuestra guía de configuración.

Deje de ser un clicker "Minorista". Opere con la velocidad de las instituciones. Envíeme un mensaje para la Demo ahora y tome el control de su ejecución!

Comentarios
Wendy Cheung
48
Wendy Cheung 2024.03.01 09:48 
 

Love, love, love this trade manager!! It's such great value and packed full of features that has made execution & trade management 10x faster & easier for me. It's a game changer for sure and I'm so glad I found it. The tool is pretty easy to use and Victor is always quick to respond if any questions.

leekim617
49
leekim617 2024.02.28 21:00 
 

Elegant and simple solution to trade management. NOT buggy feels compact and light with a clean and intuitive user interface. Easy to follow user manual video. EA does what it is supposed to do. Reliable and robust so far in my experience. I luv it! I rented it for 30 days will end up buying a copy.

Md Ashikuzzaman
23
Md Ashikuzzaman 2024.02.25 11:52 
 

Highly appreciated. Amazing trade manager with helpful support

