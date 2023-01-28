DayTradingArrow v1

5

"SI ESTÁ BUSCANDO UN INDICADOR DE TRADING ÚNICO... A UN PRECIO ASEQUIBLE... ¡HA VENIDO AL LUGAR CORRECTO!"

Bonificación adicional: ¡Obtendrá el indicador Forex Trend Commander totalmente gratis!

¡Los comerciantes exitosos pueden convertir cualquier sistema de comercio no tan bueno en uno rentable mediante el uso de una gestión adecuada del dinero!

Con dos sistemas incorporados DayTradingArrow v1 genera un alto porcentaje de operaciones exitosas.

El indicador da una ventaja increíble para permanecer en el lado seguro del mercado por cualquier persona que lo utiliza.


BENEFICIOS DE USAR DAY TRADING ARROW

  • Define las flechas de Compra y Venta;
  • Ideal para scalpers principiantes y swing traders;
  • Rentable en todos los marcos de tiempo;
  • Muestra las oportunidades del mercado;
  • Facilita al trader la toma de decisiones
  • Filtra el ruido del mercado y algunas zonas de consolidación;
  • Más señales ganadoras que cualquier otro sistema;
  • Funciona al no repintar, recalcular o retropintar nunca las señales;
  • Funciona en cualquier condición de mercado,timeframes y pares;
  • Señales estrictamente en el "Cierre de la barra";
  • Pop-up, correo electrónico, notificación push y alertas sonoras;


MODO DE COMERCIO Y TÁCTICAS COMERCIALES

El timeframe bajo combinado con el timeframe alto es una de las mejores maneras de operar con un stop loss pequeño y una mayor relación riesgo-recompensa.

  • Usted tiene una señal de compra - cuando aparece una nueva flecha de compra.
  • Usted tiene una señal de venta - cuando aparece una nueva flecha de venta.


OPERE COMO UN PROFESIONAL

Operar con éxito implica todo un complejo o conjunto de reglas.

  • Un operador de éxito gana 5 de cada 6 operaciones, lo que a su vez le lleva a añadir beneficios a su cuenta.
  • Una correcta gestión del dinero implica utilizar el capital de su cuenta arriesgando un 3-5% en cada operación.
  • Analice sus operaciones no sólo cuando elabore su estrategia general de negociación, sino también una vez finalizada, por ejemplo, si ya ha realizado 50 ó 100 operaciones, vea qué ha fallado y, si es necesario, ¡cambie algo!

No aplicar ni una sola de estas reglas tendría un efecto desastroso y le llevaría a la imposibilidad de ser un trader de éxito, ¡lo que a su vez le lleva a repetir siempre los mismos errores!


¡PARÁMETROS!¡Por favor, póngase en contacto conmigo si tiene alguna pregunta!

  • iPeriod - número de barras utilizadas para calcular las flechas.
  • Dev - número de barras utilizadas para calcular la tendencia.
    • LINEPERIOD - número de barras utilizadas para calcular la línea de tendencia.
      • AlertOn - activar alertas.
      • EmailAlert - habilita las alertas por correo electrónico.
      • PushAlert - habilita las notificaciones push.

      ¡REGALO!

      Escáner Multidivisa.


        ¡Cualquiera puede seguir el Mercado con la herramienta adecuada!

        ¡DayTradingArrow v1 es el indicador que usted necesita y es una opción perfecta para cada comerciante!

        Aprovecha y únete a la élite de los traders con DayTradingArrow v1, ¡consíguelo ahora!


        Additional bonus: Two Moving Averages Trading System! If you have ever traded with moving averages and wondered how you could trade successfully this system is for you! The best moving averages trading system!


        Comentarios 4
        ultralisk
        34
        ultralisk 2024.05.10 15:54 
         

        Looks as described on multiple timeframes, not repainting, can be a good add-on to any strategy

        RB Traders
        278
        RB Traders 2024.04.24 21:22 
         

        It's A Best Indicator I ever seen in my life

        RitchieB
        20
        RitchieB 2023.10.06 22:05 
         

        Very profitable for scalping in active markets. Nice work!

