Best Support Resistance Indicator MT4

Los niveles de soporte y resistencia son los factores clave que determinan el movimiento del precio de una zona a otra. Son niveles para señales de cambio de tendencia/ruptura que los operadores de divisas buscan antes de tomar una decisión comercial.

El indicador de soporte y resistencia es una herramienta de trading personalizada para MT4 desarrollada para trazar zonas de soporte/resistencia a partir de acciones de precios pasadas.

El indicador también ayuda a un operador a evaluar las zonas óptimas para colocar una orden de COMPRA/VENTA o para salir de una operación. En otras palabras, ayuda a los operadores a ser cautelosos a la hora de abrir una posición alrededor de una zona de soporte/resistencia.

Los niveles no se repintan una vez formados.

Entradas

Desviaciones - número de barras.

Desviaciones2 - número de barras.

AlertOn - habilita las alertas;

EmailAlert - habilita las alertas por correo electrónico;

PushAlert - habilita las notificaciones push;




