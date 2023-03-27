Outside Bar MT4

Este indicador de barra exterior es lo opuesto a la barra interior.

Así que lo que hace este indicador de barra exterior de MT4 es identificar barras exteriores para usted a medida que se forman en sus gráficos.

Outside bar es un famoso patrón de trading en el que la barra lleva un máximo más alto y un mínimo más bajo en comparación con la barra anterior, también conocida como barra madre.

Para operar en base a las barras externas, simplemente coloque una orden stop de compra por encima del nivel de precio alto de una barra externa alcista, y una orden stop de venta por debajo del nivel de precio bajo de una barra externa bajista.


Entradas

  • AlertOn - activar alertas
  • EmailAlert - habilita las alertas por email
  • PushAlert - habilita las notificaciones push


genadi
176
genadi 2025.02.21 06:50 
 

Спасибо.

