Outside Bar MT4

Este indicador de barra exterior es lo opuesto a la barra interior.

Así que lo que hace este indicador de barra exterior de MT4 es identificar barras exteriores para usted a medida que se forman en sus gráficos.

Outside bar es un famoso patrón de trading en el que la barra lleva un máximo más alto y un mínimo más bajo en comparación con la barra anterior, también conocida como barra madre.

Para operar en base a las barras externas, simplemente coloque una orden stop de compra por encima del nivel de precio alto de una barra externa alcista, y una orden stop de venta por debajo del nivel de precio bajo de una barra externa bajista.





Entradas

AlertOn - activar alertas

activar alertas EmailAlert - habilita las alertas por email

habilita las alertas por email PushAlert - habilita las notificaciones push



