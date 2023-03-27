Outside Bar MT4
- Indicadores
- Nedyalka Zhelyazkova
- Versión: 1.0
Este indicador de barra exterior es lo opuesto a la barra interior.
Así que lo que hace este indicador de barra exterior de MT4 es identificar barras exteriores para usted a medida que se forman en sus gráficos.
Outside bar es un famoso patrón de trading en el que la barra lleva un máximo más alto y un mínimo más bajo en comparación con la barra anterior, también conocida como barra madre.
Para operar en base a las barras externas, simplemente coloque una orden stop de compra por encima del nivel de precio alto de una barra externa alcista, y una orden stop de venta por debajo del nivel de precio bajo de una barra externa bajista.
Entradas
- AlertOn - activar alertas
- EmailAlert - habilita las alertas por email
- PushAlert - habilita las notificaciones push
Спасибо.