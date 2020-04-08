Pinbar MT5

El patrón Pin Bar se caracteriza por una larga mecha superior o inferior con un cuerpo pequeño en relación con el tamaño de la mecha con poca o ninguna sombra inferior o superior.

Las pin bars no se deben operar de forma aislada, sino que deben considerarse en el contexto más amplio del análisis gráfico.

Una señal de entrada de pin bar, en un mercado de tendencia, puede ofrecer una entrada de muy alta probabilidad y un buen escenario de riesgo-recompensa.





