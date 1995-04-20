MACD Arrows indicator

MACD Crossover Arrows & Alert es un indicador MT4 (MetaTrader 4) y se puede utilizar con cualquier sistema de comercio de divisas / estrategias para la confirmación adicional de las entradas o salidas de comercio en el mercado de valores y divisas.

Este indicador mt4 proporciona una señal deCOMPRA si la línea principal MACD cruza por encima de la línea de señal MACD. También muestra una señal deVENTA si lalínea principal MACD cruza por debajo de la línea de señalMACD.





ESTRATEGIA

Los operadores pueden utilizar las alertas de señal MACD de un gráfico de marco de tiempo superior como dirección de tendencia principal. Los operadores pueden utilizar otras señales de los gráficos de marco de tiempo inferior para identificar las mejores señales de entrada. Por ejemplo, si el MACD proporciona una señal de COMPRA en el gráfico H4, el

operador puede optar por operar sólo con las señales de COMPRA de un gráfico M30. En este caso, puede ignorar las señales de VENTA. De este modo, opera efectivamente en el gráfico H4 utilizando un gráfico M30.





Entradas

Ajustes MACD;

Ajustes 2MA;

AlertOn - activar alertas;

activar alertas; EmailAlert - habilitar alertas por correo electrónico;

habilitar alertas por correo electrónico; PushAlert - activar las notificaciones push;



