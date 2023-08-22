Three Soldiers

Los patrones de velas de los tres soldados blancos y los tres cuervos negros son patrones de inversión que predicen un cambio en la dirección de una tendencia.

El patrón consiste en tres velas consecutivas de cuerpo largo que abren dentro del cuerpo real de la vela anterior y un cierre que supera el de la vela anterior.

Es importante tener en cuenta que ambas formaciones sólo son válidas cuando aparecen tras una fuerte tendencia alcista o bajista, mientras que su eficacia disminuye en mercados agitados.





Entradas

AlertOn - activa las alertas;

activa las alertas; EmailAlert - habilita las alertas por correo electrónico;

habilita las alertas por correo electrónico; PushAlert - habilita las notificaciones push;



