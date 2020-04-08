Inside Bar Indicator MT5
- Indicadores
- Nedyalka Zhelyazkova
- Versión: 2.0
- Actualizado: 14 julio 2025
Esteindicador de barra interior MT5 es adecuado si usted está haciendo dentro de la barra de comercio.
Lo que hace este indicador MT5 es identificar las barras interiores a medida que se forman en los gráficos.
Dentro de la barra es un famoso patrón de comercio en el que la barra de llevar más alto bajo y más alto en comparación con la barra anterior, también conocida como barra de la madre.
Con un marco de tiempo menor como el gráfico de 1 hora, el gráfico diario de barras internas a veces parece ser similar a un patrón de triángulo.
Entradas
- Ajustes para MA;
- AlertOn - activar alertas
- EmailAlert - habilita las alertas por email
- PushAlert - habilita las notificaciones push