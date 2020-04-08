Inside Bar Indicator MT5

Esteindicador de barra interior MT5 es adecuado si usted está haciendo dentro de la barra de comercio.

Lo que hace este indicador MT5 es identificar las barras interiores a medida que se forman en los gráficos.

Dentro de la barra es un famoso patrón de comercio en el que la barra de llevar más alto bajo y más alto en comparación con la barra anterior, también conocida como barra de la madre.

Con un marco de tiempo menor como el gráfico de 1 hora, el gráfico diario de barras internas a veces parece ser similar a un patrón de triángulo.





Entradas

Ajustes para MA;

AlertOn - activar alertas

activar alertas EmailAlert - habilita las alertas por email

habilita las alertas por email PushAlert - habilita las notificaciones push



