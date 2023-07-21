Forex Trend Commander

5

💎 "¡EL SECRETO DEL MILLÓN DE DÓLARES DEL TRADING!"

Todo el mundo habla del conocimiento.

Todo el mundo dice: "Aprende, estudia, analiza y algún día triunfarás".


Suena noble, ¿verdad?

Y sí, es cierto.


Pero esta es la realidad que la mayoría de los operadores no quieren admitir:

No sólo quieren aprender, quieren ver resultados.

Quieren claridad, confianza y crecimiento ahora, no "algún día".


Y eso está bien. Porque en el trading no hay que pasarse años persiguiendo los mismos errores.

Hay una forma más inteligente, un atajo que le da el poder de la experiencia al alcance de la mano.


Ese es el Secreto del Millón de Dólares.

Se llama Forex Trend Commander.


¿QUÉ ES FOREX TREND COMMANDER?

No es un indicador más.

Es un sistema de precisión diseñado para operadores que quieren pasar de adivinar a saber.


Mientras que el 70% del tiempo el mercado se mueve lateralmente, la mayoría de los operadores siguen operando sin darse cuenta - perdiendo tiempo, concentración y dinero.


Forex Trend Commander filtra esas zonas inciertas y revela dónde comienza la tendencia real.

Transforma el caos del mercado en una dirección clara - una verdadera ventaja profesional.


⚡ POR QUÉ FUNCIONA

Porque se basa en la lógica, no en la suerte.

El indicador detecta cada cambio en la dirección de la tendencia y lo confirma mediante un análisis multidimensional.


Obtienes señales de entrada claras y oportunas, sin repintados ni confusiones.

Usted opera con confianza, siguiendo el movimiento real del mercado.


Forex Trend Commander no sólo muestra tendencias.

Le ayuda a actuar sobre ellas - con precisión, disciplina y consistencia.


📈 EL VERDADERO SECRETO DE LOS OPERADORES DE ÉXITO

La diferencia entre ganadores y perdedores no es magia.

Es la estructura, la mentalidad y las herramientas adecuadas.


Un trader profesional no persigue cada vela, sino que espera la confirmación.

Confía en su sistema, controla el riesgo y sigue un plan probado.


Eso es exactamente lo que le ofrece Forex Trend Commander.

un marco que le mantiene centrado, tranquilo y rentable.


Sin ruido. Sin dudas. Sólo resultados.


CARACTERÍSTICAS QUE LE DAN VENTAJA


✅ Detecta la tendencia real y filtra los movimientos laterales.

✅ Funciona en cualquier símbolo y cualquier marco temporal - sin repintado.

✅ Alertas en tiempo real: en pantalla, notificaciones push y correo electrónico.

✅ Entradas y salidas precisas.

✅ Ideal para scalping y trading intradía.

✅ Captura movimientos importantes antes de que sucedan.

Elimina la consolidación y el ruido.


Se comprueba cada señal. Cada movimiento se calcula.

No se trata de conjeturas: es tecnología diseñada para operadores que valoran la precisión.


💡 CÓMO OPERAR COMO UN PROFESIONAL

  • Abra una orden de compra cuando aparezca una nueva flecha de compra.
  • Abra una orden de venta cuando aparezca una nueva flecha de venta.

Arriesgue sólo un 3-5% de su capital por operación.

Analice sus resultados, perfeccione su método y siga mejorando.


Los operadores profesionales no se limitan a esperar, sino que planifican, ejecutan y se adaptan.

Forex Trend Commander le da la estructura para hacer exactamente eso.


⚙️ PARÁMETROS

Desviaciones - Número de barras utilizadas para calcular las señales.

LINEPERIOD - Número de barras utilizadas para el cálculo de la línea de tendencia.

FLECHA - Número de barras utilizadas para formar flechas de señal.

AlertOn / EmailAlert / PushAlert - Activar o desactivar los modos de alerta.


Si usted tiene preguntas - sólo envíeme un mensaje.


💰 SU OPORTUNIDAD

Pregúntate a ti mismo: ¿estás operando con éxito en este momento?

Si la respuesta no es un "sí" seguro, entonces esta es su oportunidad de cambiar eso.


Forex Trend Commander puede transformar sus resultados de trading - mes tras mes - con claridad y consistencia.


Pero no espere demasiado.

El precio de esta herramienta puede aumentar en cualquier momento.

Actúe hoy mismo - mientras esta oportunidad sigue abierta.


BONOS

Incluido de forma gratuita: Two Moving Averages Trading System - una simple pero efectiva adición a tu arsenal de trading.


🔑 PALABRA FINAL

La mayoría de los traders pasan años buscando la clave del éxito.

Pocos se dan cuenta de que la clave ya está delante de ellos - en forma de la herramienta adecuada y la decisión correcta.


Forex Trend Commander no es sólo un indicador.

Es el momento en el que termina la confusión y comienza la confianza.


Ese es el verdadero Secreto del Millón de Dólares.


Comentarios 5
James Erasmus
2229
James Erasmus 2024.08.13 11:12 
 

Brilliant indicator and improvements recently make it even better, genuine support from developer, many thanks

joinbehar
967
joinbehar 2024.03.13 17:05 
 

My Journey with Forex Trend Commander .

As a passionate trader, I’ve always sought tools that could elevate my trading game. The relentless pursuit of precision and profitability led me to the Forex Trend Commander. It wasn’t just another indicator; it was an opportunity—an awesome exception in a sea of resets.

I’ve learned that successful trading hinges on two critical pillars: a reliable indicator and impeccable money management. The former is like a compass, guiding me through the market’s twists and turns. The latter, a skill I honed diligently, ensures I stay afloat even during stormy seas.

The Forex Trend Commander isn’t your run-of-the-mill indicator. It’s a Swiss Army knife for traders. Here’s why it’s become my trusted companion:

Buy and Sell Arrows: When those arrows appear, it’s like spotting a rare gem in a crowded marketplace. They signal opportunities—precise entry and exit points.

Market Analysis on Autopilot: The indicator does the heavy lifting. It analyzes, computes, and serves up opportunities. All I need to do is pay attention.

Swing Trading and Scalping: Whether I’m swinging for the fences or scalping quick gains, the Trend Commander adapts seamlessly. It’s my versatile sidekick.

Trend Whisperer: It whispers trends in my ear. Up, down, sideways—it knows them all. No more guessing games.

Steadfast and Reliable: The signals? They don’t play hide-and-seek. No repainting, no recalculations. Just rock-solid reliability.

Timing Is Everything: It’s all about that “Close of the bar.” The indicator’s signals arrive precisely when needed.

Alerts Galore: Pop-ups, emails, push notifications—they keep me in the loop. No missed opportunities.

I’ve cracked the code: low timeframes + high timeframes = sweet spot. Tight stop losses, juicy risk-reward ratios. It’s like savoring a perfectly ripe banana—small but packed with flavor.

Buy Signal: New buy arrow? I’m in. It’s like biting into that sweet, yellow goodness.

Sell Signal: When the sell arrow winks at me, I know it’s time to dance with the bears.

The Bonus Round Guess what? The Trend Commander comes with bonuses:

Multi Currency Scanner: My radar across multiple pairs. No blind spots.

Expert Advisor (EA): My automated ally. It executes while I sip my coffee.

And as if that weren’t enough, they throw in the “Secret Trading System.” Two moving averages—simple yet potent. Consistent profits? Sign me up! So, fellow trader, grab your Trend Commander. It’s not just an indicator; it’s your ticket to the awesome exceptions club. 🚀 📈💰

Mark Vaines
2116
Mark Vaines 2024.02.15 15:41 
 

looks good Can I please have my free gifts too

Productos recomendados
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
El indicador "Auto FIBO Pro" de Crypto_Forex es una gran herramienta auxiliar para operar. - El indicador calcula y coloca automáticamente en el gráfico los niveles de Fibonacci y las líneas de tendencia locales (color rojo). - Los niveles de Fibonacci indican áreas clave donde el precio puede revertirse. - Los niveles más importantes son 23,6 %, 38,2 %, 50 % y 61,8 %. - Puede usarlo para scalping de reversión o para operar en cuadrículas de zonas. - También existen muchas oportunidades para m
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indicadores
El indicador muestra la dirección potencial de la tendencia por dependencia de la onda cíclica. Así, todos los rayos de la intersección serán rayos óptimos, en cuya dirección se espera que se mueva el precio, teniendo en cuenta el periodo del indicador. Los rayos pueden utilizarse como una dirección para el movimiento potencial del mercado. Pero no hay que olvidar que el enfoque debe ser integral, las señales del indicador requieren información adicional para entrar en el mercado.
Harmonic 3Drives
Sergey Deev
Indicadores
El indicador detecta y muestra 3 Drives patrón armónico (ver la captura de pantalla). El patrón es trazado por los valores extremos del indicador ZigZag (incluido en los recursos, no es necesario instalar). Después de detectar el patrón, el indicador notifica de que por una ventana emergente, una notificación móvil y un correo electrónico. El indicador destaca el proceso de formación del patrón y no sólo el patrón completo. En el primer caso, se muestra en los triángulos de contorno. Una vez com
Trendlines Chart Patterns Indicator
Shiffolika Kapila
5 (1)
Indicadores
Indicador Trendlines Chart Patterns (MT4) Patrones gráficos automatizados y señales de ruptura para MT4: ¡Opere con Precisión! El "Trendlines Chart Patterns Indicator" es una herramienta avanzada de trading para MetaTrader 4 (MT4 ), meticulosamente diseñada para identificar señales de compra y venta de alta probabilidad basadas en la formación dinámica de líneas de tendencia robustas y patrones gráficos populares. Este potente indicador de divisas automatiza el complejo proceso de identificación
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicadores
Super Indicador de Patrón de Reversión Desbloquee el poder del reconocimiento avanzado de patrones con nuestro indicador Super Reversal Pattern. Diseñado para operadores que buscan precisión y fiabilidad, este indicador identifica uno de los patrones de inversión más eficaces en el análisis técnico, ofreciendo una ventaja significativa en su estrategia de trading. Características principales: Precisión sin repintado: Disfrute de la confianza de la tecnología sin repintado. Una vez detectado un
Harmonic Shark
Sergey Deev
Indicadores
El indicador detecta y muestra el patrón armónico Shark (véase la captura de pantalla). El patrón es trazado por los valores extremos del indicador ZigZag (incluido en los recursos, no es necesario instalar). Después de detectar el patrón, el indicador notifica de que por una ventana emergente, una notificación móvil y un correo electrónico. El indicador destaca el proceso de formación del patrón y no sólo el patrón completo. En el primer caso, se muestra en los triángulos de contorno. Una vez c
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicadores
Daily Candle Predictor es un indicador que predice el precio de cierre de una vela. El indicador está destinado principalmente para su uso en gráficos D1. Este indicador es adecuado tanto para el comercio de divisas tradicional como para el comercio de opciones binarias. El indicador se puede utilizar como un sistema de negociación independiente o puede actuar como una adición a su sistema de negociación existente. Este indicador analiza la vela actual, calculando ciertos factores de fuerza dent
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Estrella de la Mañana" para MT4. - El indicador "Estrella de la Mañana" es muy potente para operar con Price Action: Sin repintado ni retraso. - Detecta patrones alcistas de Estrella de la Mañana en el gráfico: Señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes). - Con alertas para PC, móvil y correo electrónico. - También está disponible su hermano bajista, el indicador "Estrella de la Tarde" (siga el enlace a continuación). - El indicador "Estrella de la Mañana" es exce
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Indicadores
Le presentamos el indicador "Candle closing counter", que se convertirá en su asistente indispensable en el mundo del trading. Es por eso que saber cuándo se cerrará la vela puede ayudar: Si usted tiene gusto de negociar usando patrones de la vela, usted sabrá cuando la vela será cerrada. Este indicador le permitirá comprobar si se ha formado un patrón conocido y si hay una posibilidad de negociación. El indicador le ayudará a prepararse para la apertura del mercado y el cierre del mercado. P
KDJ divergence signals
Kaijun Wang
Indicadores
KDJ Índice 4 Indicadores Wave Auto Calculator, Canal de tendencia de comercio Perfect Trend - Wave Auto Channel Calculator , Versión MT4 Perfect Trend - Wave Auto Channel Calculator , Versión MT5 Copia Local Copia Fácil y Rápida , Versión MT4 Copia Fácil y Rápida , Versión MT5 Local Copy Trading Prueba Demo Easy And Fast Copy , MT4 Cuenta Demo funcionando Easy And Fast Copy , MT5 Cuenta Demo en funcionamiento "Cooperación QQ:556024 " "Cooperación wechat:556024" "Cooperativa email:556024@qq.com ¡
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicadores
Alpha Trend es una herramienta de negociación muy popular en nuestra empresa desde hace mucho tiempo. Puede verificar nuestro sistema de trading e indicar claramente las señales de trading, y las señales no se desviarán. Funciones principales: Basándose en la visualización del mercado de las áreas activas, los indicadores se pueden utilizar para determinar intuitivamente si la tendencia actual del mercado pertenece a un mercado de tendencia o a un mercado volátil. Y entrar en el mercado segú
ZigZag on average
Valeriy Medvedev
Indicadores
Se trata de un conocido indicador ZigZag. Pero se diferencia por el hecho de que su trama se basa en los valores de la línea media que se establece por un usuario. Puede mostrar los niveles Pitchfork de Andrews y Fibo estándar o Bobokus. NO SE REPINTAN. Parámetros Período МА - período de la línea media. Valor por defecto es 34. Valor mínimo es 4. Valor máximo se establece a su discreción. Utilizado para calcular el precio - precio base para calcular la línea media. Método de promediación - méto
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
Indicador Profesional de Delta Acumulado y Mediana de Volumen Rastree la presión real de compra/venta con esta potente herramienta de análisis de volumen. El Volume Compare Indicator combina el Delta Acumulado y las Medianas de Volumen para ayudarle a identificar actividad institucional, desequilibrios y posibles reversiones. Características Clave: Histograma de Delta Acumulado – Visualiza el volumen neto de compra frente al volumen neto de venta en tiempo real. Medianas de Volumen de
SimSim Waves Indicator
Aleksandr Tyunev
Indicadores
Indicador. "Indicador de onda o Indicador Ma". Utilizando 23 indicadores estándar y el algoritmo del autor, se calculan los niveles de compras (de 0 a +100) y ventas (de 0 a -100). Luego, utilizando los niveles calculados, el "Indicador de onda" dibuja una onda con 21 promedios móviles. El número de onda es igual al período promedio de los niveles calculados. Ondas n. 1 - 7 promedios móviles rápidos Ondas de los promedios móviles promedio No. 8-14 Olas de los promedios móviles lentos No. 15-2
The tip of fate
Artur Khanov
Indicadores
El indicador de flecha sin redibujo muestra posibles puntos de entrada en el mercado en forma de flechas del color adecuado: las flechas hacia arriba (normalmente verdes) sugieren abrir una compra, las flechas hacia abajo rojas sugieren vender. La aparición de las flechas puede ir acompañada de pitidos. Normalmente se supone que hay que entrar en la barra siguiente a la del puntero, pero puede haber recomendaciones no estándar. Los indicadores de flecha "descargan" visualmente el gráfico de prec
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Visualizador de precios Rainbow v1.21 Vea dónde respira realmente el mercado. Convierte tu gráfico MT4 en un mapa de calor ultra-preciso que destaca las zonas de precios favorecidas por los grandes jugadores. Por qué es importante 300 niveles de precios con una resolución de 0,2 pips - detalle microscópico. 8 temas visuales (Arco Iris, Fuego, Océano...) para una legibilidad instantánea. Opacidad inteligente: desvanecimientos con poco ruido, zonas realmente pop. Renderizado ligero con limpieza a
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Indicadores
Los indicadores [ZhiBiCCI] son ​​adecuados para todos los ciclos de uso y también son adecuados para todas las variedades de mercado. [ZhiBiCCI] La línea verde sólida es una reversión de la divergencia alcista. La línea de puntos verde es una divergencia alcista clásica. [ZhiBiCCI] La línea continua hacia el rojo es una divergencia bajista inversa. La línea roja punteada es una divergencia bajista clásica. [ZhiBiCCI] puede configurarse en los parámetros (Alerta, Enviar correo, Enviar notifica
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Indicadores
El indicador le permite operar con opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es М1 y el tiempo de caducidad es 1,2,3 minutos. El indicador adecuado para el comercio automático y manual. Una posible señal se especifica como una flecha por encima / debajo de una vela. ¡Usted debe esperar hasta que la vela se cierra! Las flechas no se repintan Sesiones de negociación: Sección TOKIO (Half-end) Pares de divisas: USD/JPY Marco temporal de trabajo: M1 Tiempo de expiración: 1,2,3 minutos. El ind
FREE
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicadores
Este es un indicador de tendencia sin redibujar Desarrollado en lugar de la estrategia de opciones binarias (por el color de la vela Martingala) También funciona bien en el comercio de divisas Cuándo abrir operaciones (opciones binarias) Una señal aparecerá en el lugar con una vela de señalización de la vela actual Se recomienda abrir un acuerdo para una vela del marco de tiempo actual M1 y M5 Cuando un punto azul aparece, abrir un acuerdo hacia arriba Cuando un punto rojo aparece, abrir un come
TopArrow
Artur Khanov
Indicadores
El indicador de flecha sin redibujo muestra posibles puntos de entrada en el mercado en forma de flechas del color adecuado: las flechas hacia arriba (normalmente verdes) sugieren abrir una compra, las flechas hacia abajo rojas sugieren vender. La aparición de las flechas puede ir acompañada de pitidos. Normalmente se supone que hay que entrar en la barra siguiente a la del puntero, pero puede haber recomendaciones no estándar. Los indicadores de flecha "descargan" visualmente el gráfico de prec
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indicadores
El indicador Trend PA utiliza Price Action y su propio algoritmo de filtrado para determinar la tendencia. Este enfoque ayuda a determinar con precisión los puntos de entrada y la tendencia actual en cualquier marco temporal. El indicador utiliza su propio algoritmo para analizar los cambios de precios y la Acción del Precio. Lo que le da la ventaja de reconocer, sin demora, una nueva tendencia naciente con menos falsos positivos. Las condiciones de filtrado de la tendencia se pueden selecciona
Force Index with Dynamic OSB zones mq
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Force Index con zonas dinámicas de sobrecompra/sobreventa" para MT4, sin repintado. - Force Index es uno de los principales indicadores que combina datos de precio y volumen en un único valor. - Es ideal para realizar operaciones de venta desde una zona dinámica de sobrecompra y operaciones de compra desde una zona dinámica de sobreventa. - Este indicador es excelente para realizar operaciones de impulso en la dirección de la tendencia. - Zona dinámica de sobrecompra: p
Divergent Accuracy
Yaroslav Varankin
Indicadores
El indicador de precisión divergente está diseñado para identificar discrepancias en el gráfico de precios de un par de divisas. El indicador de precisión divergente reconoce las divergencias alcistas y bajistas, y también puede emitir una señal de que se ha detectado una divergencia. Además de identificar las divergencias, el indicador funciona con niveles de sobrecompra y sobreventa, y también muestra flechas para ingresar al mercado.
Adjustable Fractals Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
"Adjustable Fractals Pro" es una versión avanzada del indicador fractal, ¡una herramienta de trading muy útil! - Como sabemos, el indicador fractal estándar de mt4 no tiene ninguna configuración, lo que resulta muy incómodo para los traders. - Adjustable Fractals Pro ha resuelto ese problema: tiene todas las configuraciones necesarias: - Período ajustable del indicador (valores recomendados: por encima de 7). - Distancia ajustable de los máximos y mínimos del precio. - Diseño ajustable de las
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Indicadores
RECORDATORIO ANTICIPADO: El precio de salida es de 65$ y subirá pronto a 365$ y después a 750$ tras las primeras 10 copias vendidas. ¡Aproveche esta oferta ahora! Introducción ¡Hola, traders! Bienvenidos a la demostración del Indicador Bestia Forex , una herramienta integral diseñada para ayudar a los aspirantes a traders a navegar por las complejidades del mercado de divisas. Este indicador incorpora siete componentes esenciales para proporcionar una experiencia de trading completa: Medias móv
QuantumEdge Trader
Hossam Ali Ahmed Ali
Indicadores
QuantumEdge Trader v1.0 Señales de precisión impulsadas por IA para operadores serios QuantumEdge Trader es un indicador inteligente y fiable que proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA utilizando el análisis avanzado del mercado y la detección de tendencias. Diseñado para M1 a M60 marcos de tiempo, es ideal para scalping y estrategias intradía. --- Características principales: No Repaint - Las señales nunca cambian después de aparecer. Filtros de tendencia inteligentes p
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
"Oscilador Dinámico de Scalping": un indicador avanzado y personalizado para Crypto_Forex, ¡una herramienta de trading eficiente para MT4! - Osciladores de nueva generación: vea las imágenes para saber cómo usarlo. - El Oscilador Dinámico de Scalping cuenta con zonas de sobreventa/sobrecompra adaptables. - El Oscilador es una herramienta auxiliar para encontrar puntos de entrada exactos en zonas dinámicas de sobreventa/sobrecompra. - Valores de sobreventa: por debajo de la línea verde; valores
Dynamic Levels
Svyatoslav Kucher
Indicadores
Dynamic Levels es un indicador de canal de niveles dinámicos, diseñado para la identificación de los extremos del precio. Permite aumentar la eficiencia de cualquier estrategia debido a los parámetros avanzados, que a su vez permiten personalizarlo para el estilo de negociación personal. Niveles Dinámicos no cambia sus valores, es adecuado para cualquier marco de tiempo y par de divisas. Parámetros del Indicador ChannelPeriod - periodo para el cálculo del indicador. ChannelSmoot - suavizado de
Koala Supply Demand
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (2)
Indicadores
Presentamos el indicador de oferta y demanda Koala para MetaTrader 4 (lo invitamos a compartir su opinión o comentarios, ya sean positivos o negativos, para que otros operadores puedan beneficiarse de su experiencia). Bienvenido al Indicador de Oferta y Demanda Koala. Este indicador está diseñado para identificar zonas de oferta y demanda ininterrumpidas. Puede ayudar al trader a ver el mercado como áreas de zona; puede observar cómo el precio respeta algunas zonas poderosas. Este indicador tam
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En est
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
OFERTA DE NAVIDAD PRECIO A SOLO 70 DOLARES POCOS EJEMPLARES SOLO HASTA EL 25 DE DICIEMBRE A MEDIANOCHE HAZTE CON TU EJEMPLAR EN ESTA NAVIDAD SMC Blast Señal con FVG, BOS y tendencia Breakout El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC) , incluyendo Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS) , para identificar operaciones de alta probabilidad. Incorpora un Filtro de Tendencia que utiliza una media móvil de marco temporal sup
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard es un indicador muy poderoso que le proporciona una solución todo en uno para operar con éxito. El indicador calcula el poder de este o aquel par de divisas utilizando los datos de todas las monedas en múltiples marcos de tiempo. Estos datos se representan en forma de índice de moneda fácil de usar y líneas eléctricas de moneda que puede usar para ver el poder de esta o aquella moneda. Todo lo que necesita es adjuntar el indicador al gráfico que desea operar y el indicad
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Indicadores
Disponible para   MT4   y   MT5 . Únete al canal Market Structure Patterns para descargar materiales de estudio y/o información adicional. Publicaciones relacionadas: Market Structure Patterns - Introducción Consíguelo ahora con 50 % de descuento | Precio anterior $90 | Oferta válida hasta el 31 de diciembre | Una gran actualización llegará pronto y el precio original será ajustado. Market Structure Patterns   es un indicador basado en   Smart Money Concepts   que muestra   elementos SMC/ICT
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indicadores
Título: KATANA Scalper Pro - Precision Momentum & Price Action Suite ¡ Descripción del producto: Agotado y Encore especial para el resto del año! El precio especial de lanzamiento ($35) de 10 ediciones limitadas se agotó inmediatamente. Debido a una respuesta que superó con creces nuestras expectativas, ¡continuamos con urgencia el "Precio Encore de $35"** por el resto del año**! Estado actual. Precio especial durante el año: $35 (hasta las 23:59 del 31/12/2025) Después de año nuevo: 5
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Una estrategia intradía basada en dos principios fundamentales del mercado. El algoritmo se basa en el análisis de volúmenes y ondas de precios utilizando filtros adicionales. El algoritmo inteligente del indicador da una señal solo cuando dos factores de mercado se combinan en uno. El indicador calcula ondas de cierto rango en el gráfico M1 utilizando los datos del marco de tiempo más alto. Y para confirmar la onda, el indicador utiliza el análisis por volumen. Este indicador es un sistema come
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master es un sistema de comercio completo para comerciantes de día. El sistema consta de dos indicadores. Un indicador es una señal de flecha para comprar y vender. Es el indicador de flecha que obtienes. Le proporcionaré el segundo indicador de forma gratuita. El segundo indicador es un indicador de tendencia especialmente diseñado para usarse junto con estas flechas. INDICADORES ¡NO REPETIR Y NO TARDE! El uso de este sistema es muy sencillo. Solo necesita seguir las señales de flech
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Indicadores
Scalper Vault es un sistema profesional de reventa que le brinda todo lo que necesita para una reventa exitosa. Este indicador es un sistema comercial completo que puede ser utilizado por operadores de divisas y opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es M5. El sistema le proporciona señales de flecha precisas en la dirección de la tendencia. También le proporciona señales superiores e inferiores y niveles de mercado de Gann. Los indicadores proporcionan todo tipo de alertas, incluidas
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
Este indicador sigue la tendencia del mercado con una confiabilidad inigualable, al ignorar las fluctuaciones repentinas y el ruido del mercado. Ha sido diseñado para intercambiar gráficos intradía de tendencia y plazos pequeños. Su relación ganadora es de alrededor del 85%. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Encuentra situaciones de sobreventa / sobrecompra Disfrute de operaciones sin ruido en to
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Deja de adivinar. Empieza a operar con una ventaja estadística. Los índices bursátiles no se negocian como el forex. Tienen sesiones definidas, gaps nocturnos y siguen patrones estadísticos predecibles. Este indicador te proporciona los datos de probabilidad que necesitas para operar índices como el DAX, S&P 500 y Dow Jones con confianza. Qué lo hace diferente La mayoría de los indicadores te muestran lo que pasó. Este te muestra lo que probablemente pasará después. Cada día de trading, el indic
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
El sistema PRO Renko es un sistema de trading de alta precisión especialmente diseñado para operar gráficos RENKO. Se trata de un sistema universal que se puede aplicar a diversos instrumentos de negociación. El sistema neutraliza eficazmente el llamado ruido de mercado, lo que le brinda acceso a señales de reversión precisas. El indicador es muy fácil de usar y solo tiene un parámetro responsable de la generación de señales. Puede adaptar fácilmente la herramienta a cualquier instrumento come
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendencia, solución única e innovadora para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencias importantes integradas en una sola herramienta. Es un indicador 100% sin repintar de marcos temporales y monedas múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices y acciones. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de detección de soporte y resistencia está disponible por solo 50$ y de por vida. (Precio
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (8)
Indicadores
Market Structure Break Out (MSB) es una herramienta avanzada diseñada para MT4 y MT5 que ayuda a los traders a analizar el movimiento del mercado en forma de estructura. Detecta y muestra señales de trading clave mediante flechas y alertas , tanto en la dirección de la tendencia como en reversas . Una de sus funciones más importantes es el dibujo de zonas de oferta y demanda continuas , lo que permite identificar niveles clave de precios. Además, su capacidad de backtesting en vivo permite a lo
Otros productos de este autor
ProTrading Arrow
Nedyalka Zhelyazkova
5 (1)
Indicadores
"EL SECRETO DEFINITIVO DEL TRADING - ¡OBTENGA BENEFICIOS RÁPIDAMENTE!" Un nuevo sistema de trading. Un increíble indicador de trading. Bono: ¡Obtendrá el indicador Forex Trend Commander totalmente gratis! La mayoría de los operadores pierden meses persiguiendo estrategias y gráficos interminables, sólo para perder oportunidades y cuestionarse a sí mismos. Aquí está el secreto: No necesita luchar. No necesita años de formación. Todo lo que necesita es la herramienta adecuada, una que le muestr
Pinbar MT5
Nedyalka Zhelyazkova
Indicadores
El patrón Pin Bar se caracteriza por una larga mecha superior o inferior con un cuerpo pequeño en relación con el tamaño de la mecha con poca o ninguna sombra inferior o superior. Las pin bars no se deben operar de forma aislada , sino que deben considerarse en el contexto más amplio del análisis gráfico. Una señal de entrada de pin bar, en un mercado de tendencia, puede ofrecer una entrada de muy alta probabilidad y un buen escenario de riesgo-recompensa. Entradas Multiplicador ; AlertOn - act
FREE
BB Engulfing Bar V2 MT5
Nedyalka Zhelyazkova
Indicadores
El indicador define la barra envolvente alcista y bajista. El patrón tiene mayor fiabilidad cuando el precio de apertura de la vela envolvente está muy por encima del cierre de la primera vela, y cuando el cierre de la vela envolvente está muy por debajo de la apertura de la primera vela. Para que una barra envolvente sea válida, debe envolver completamente al menos una barra o vela anterior, lo que incluye todo el cuerpo y la mecha. La barra envolvente puede envolver más de una barra siempre qu
FREE
Inside Bar Indicator MT5
Nedyalka Zhelyazkova
Indicadores
Este indicador de barra interior MT5 es adecuado si usted está haciendo dentro de la barra de comercio. Lo que hace este indicador MT5 es identificar las barras interiores a medida que se forman en los gráficos. Dentro de la barra es un famoso patrón de comercio en el que la barra de llevar más alto bajo y más alto en comparación con la barra anterior, también conocida como barra de la madre. Con un marco de tiempo menor como el gráfico de 1 hora, el gráfico diario de barras internas a veces par
FREE
Trend Reverting PRO
Nedyalka Zhelyazkova
4.37 (19)
Indicadores
"¡SEÑALES QUE SIGUEN LA TENDENCIA!" " Un nuevo sistema de trading. Un increíble indicador de trading " . Bonificación: ¡Obtendrá el indicador Forex Trend Commander totalmente gratis! Un sistema secreto construido como un indicador automático basado en un conocimiento único inspirado por famosos traders. El sistema utiliza el algoritmo adaptable inteligente único para superar las dificultades de análisis y de comercio. Todo el comercio está protegido por un stop loss para minimizar las posibles
Best Support Resistance Indicator MT4
Nedyalka Zhelyazkova
Indicadores
Los niveles de soporte y resistencia son los factores clave que determinan el movimiento del precio de una zona a otra. Son niveles para señales de cambio de tendencia/ruptura que los operadores de divisas buscan antes de tomar una decisión comercial. El indicador de soporte y resistencia es una herramienta de trading personalizada para MT4 desarrollada para trazar zonas de soporte/resistencia a partir de acciones de precios pasadas. El indicador también ayuda a un operador a evaluar las zonas ó
FREE
BB Engulfing Bar V2
Nedyalka Zhelyazkova
4.57 (7)
Indicadores
El indicador define la barra envolvente alcista y bajista. El patrón tiene mayor fiabilidad cuando el precio de apertura de la vela envolvente está muy por encima del cierre de la primera vela, y cuando el cierre de la vela envolvente está muy por debajo de la apertura de la primera vela. Para que una barra envolvente sea válida, debe envolver completamente al menos una barra o vela anterior, lo que incluye todo el cuerpo y la mecha. La barra envolvente puede envolver más de una barra siempre qu
FREE
Outside Bar MT4
Nedyalka Zhelyazkova
5 (1)
Indicadores
Este indicador de barra exterior es lo opuesto a la barra interior. Así que lo que hace este indicador de barra exterior de MT4 es identificar barras exteriores para usted a medida que se forman en sus gráficos. Outside bar es un famoso patrón de trading en el que la barra lleva un máximo más alto y un mínimo más bajo en comparación con la barra anterior, también conocida como barra madre. Para operar en base a las barras externas, simplemente coloque una orden stop de compra por encima del nive
FREE
PinBarV1
Nedyalka Zhelyazkova
2 (1)
Indicadores
El patrón Pin Bar se caracteriza por una larga mecha superior o inferior con un cuerpo pequeño en relación con el tamaño de la mecha con poca o ninguna sombra inferior o superior. Las pin bars no se deben operar de forma aislada , sino que deben considerarse en el contexto más amplio del análisis gráfico. Una señal de entrada de pin bar, en un mercado de tendencia, puede ofrecer una entrada de muy alta probabilidad y un buen escenario de riesgo-recompensa. Entradas MinimumTailPips- Tamaño míni
FREE
MACD Arrows indicator
Nedyalka Zhelyazkova
Indicadores
MACD Crossover Arrows & Alert es un indicador MT4 (MetaTrader 4) y se puede utilizar con cualquier sistema de comercio de divisas / estrategias para la confirmación adicional de las entradas o salidas de comercio en el mercado de valores y divisas. Este indicador mt4 proporciona una señal de COMPRA si la línea principal MACD cruza por encima de la línea de señal MACD. También muestra una señal de VENTA si la línea principal MACD cruza por debajo de la línea de señal MACD . ESTRATEGIA Los operad
FREE
Inside Bar Indicator MT4
Nedyalka Zhelyazkova
4.89 (9)
Indicadores
Este indicador de barra interior MT4 es adecuado si usted está haciendo dentro de la barra de comercio. Lo que hace este indicador MT4 es identificar las barras interiores a medida que se forman en los gráficos. Dentro de la barra es un famoso patrón de comercio en el que la barra de llevar más alto bajo y más bajo alto en comparación con la barra anterior, también conocida como barra de la madre. Con un marco de tiempo menor como el gráfico de 1 hora, el gráfico diario de barras internas a vece
FREE
Three Soldiers
Nedyalka Zhelyazkova
5 (2)
Indicadores
Los patrones de velas de los tres soldados blancos y los tres cuervos negros son patrones de inversión que predicen un cambio en la dirección de una tendencia. El patrón consiste en tres velas consecutivas de cuerpo largo que abren dentro del cuerpo real de la vela anterior y un cierre que supera el de la vela anterior. Es importante tener en cuenta que ambas formaciones sólo son válidas cuando aparecen tras una fuerte tendencia alcista o bajista, mientras que su eficacia disminuye en mercados a
FREE
TwoMA Crosses
Nedyalka Zhelyazkova
5 (1)
Indicadores
El indicador TwoMA Crosses muestra flechas en función de si la media móvil a corto plazo cruza por encima o por debajo de la media móvil a largo plazo. Una media móvil no predice la dirección del precio. En su lugar, define la dirección actual. A pesar de ello, los inversores utilizan las medias móviles para filtrar el ruido. Los operadores y los inversores tienden a utilizar el indicador EMA, especialmente en un mercado altamente volátil, ya que es más sensible a los cambios de precios que el
FREE
ADX Crosses Signals
Nedyalka Zhelyazkova
1 (1)
Indicadores
El indicador proporciona señales de compra y venta en los gráficos cada vez que ADX DI- y DI+ se cruzan. Flecha azul para tendencia alcista (DI+>DI-). Flecha roja para tendencia bajista (DI->DI+). Esta herramienta de análisis técnico puede aplicarse a diversas estrategias de negociación. El indicador de señales cruzadas ADX se basa en el indicador Average Directional Index de Metatrader . El ADX es un indicador retardado, lo que significa que una tendencia ya debe estar establecida antes de que
FREE
DayTradingArrow v1
Nedyalka Zhelyazkova
5 (3)
Indicadores
"SI ESTÁ BUSCANDO UN INDICADOR DE TRADING ÚNICO... A UN PRECIO ASEQUIBLE... ¡HA VENIDO AL LUGAR CORRECTO!" Bonificación adicional: ¡Obtendrá el indicador Forex Trend Commander totalmente gratis! ¡Los comerciantes exitosos pueden convertir cualquier sistema de comercio no tan bueno en uno rentable mediante el uso de una gestión adecuada del dinero! Con dos sistemas incorporados DayTradingArrow v1 genera un alto porcentaje de operaciones exitosas. El indicador da una ventaja increíble para perman
BB Engulfing Bar
Nedyalka Zhelyazkova
3.6 (5)
Indicadores
El indicador define la barra envolvente alcista y bajista. El patrón tiene mayor fiabilidad cuando el precio de apertura de la vela envolvente está muy por encima del cierre de la primera vela, y cuando el cierre de la vela envolvente está muy por debajo de la apertura de la primera vela. Para que una barra envolvente sea válida, debe envolver completamente al menos una barra o vela anterior, lo que incluye todo el cuerpo y la mecha. La barra envolvente puede envolver más de una barra siempre qu
FREE
TrendReverting PRO v25
Nedyalka Zhelyazkova
Indicadores
El indicador define las flechas de compra y venta con un alto rendimiento y resultados consistentes. Adecuado para el comercio de tendencia o para seguir la tendencia. Descuento de Año Nuevo 40%. Análisis automático de las oportunidades del mercado ; Ayuda a los operadores a ganar más con sus inversiones; Nunca repinta, recalcula o retropinta las señales; This is FREE   demo   version of the indicator and works only on   "EURUSD  M15, M30" .   The demo version does not work on SUFFIX OR PREFIX
FREE
Forex Trend Commander MT5
Nedyalka Zhelyazkova
3 (1)
Indicadores
"¡EL SECRETO DEL MILLÓN DE DÓLARES DEL TRADING!" Todo el mundo habla del conocimiento. Todo el mundo dice: "Aprende, estudia, analiza y algún día triunfarás". Suena noble, ¿verdad? Y sí, es cierto. Pero esta es la realidad que la mayoría de los operadores no quieren admitir: No sólo quieren aprender, quieren ver resultados. Quieren claridad, confianza y crecimiento ahora, no "algún día". Y eso está bien. Porque en el trading no hay que pasarse años persiguiendo los mismos errores. Hay una
Filtro:
James Erasmus
2229
James Erasmus 2024.08.13 11:12 
 

Brilliant indicator and improvements recently make it even better, genuine support from developer, many thanks

Sameul Nicolaas Barnard
406
Sameul Nicolaas Barnard 2024.08.06 12:58 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

ARMANDO SIGNORINI
2609
ARMANDO SIGNORINI 2024.05.02 18:28 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

joinbehar
967
joinbehar 2024.03.13 17:05 
 

My Journey with Forex Trend Commander .

As a passionate trader, I’ve always sought tools that could elevate my trading game. The relentless pursuit of precision and profitability led me to the Forex Trend Commander. It wasn’t just another indicator; it was an opportunity—an awesome exception in a sea of resets.

I’ve learned that successful trading hinges on two critical pillars: a reliable indicator and impeccable money management. The former is like a compass, guiding me through the market’s twists and turns. The latter, a skill I honed diligently, ensures I stay afloat even during stormy seas.

The Forex Trend Commander isn’t your run-of-the-mill indicator. It’s a Swiss Army knife for traders. Here’s why it’s become my trusted companion:

Buy and Sell Arrows: When those arrows appear, it’s like spotting a rare gem in a crowded marketplace. They signal opportunities—precise entry and exit points.

Market Analysis on Autopilot: The indicator does the heavy lifting. It analyzes, computes, and serves up opportunities. All I need to do is pay attention.

Swing Trading and Scalping: Whether I’m swinging for the fences or scalping quick gains, the Trend Commander adapts seamlessly. It’s my versatile sidekick.

Trend Whisperer: It whispers trends in my ear. Up, down, sideways—it knows them all. No more guessing games.

Steadfast and Reliable: The signals? They don’t play hide-and-seek. No repainting, no recalculations. Just rock-solid reliability.

Timing Is Everything: It’s all about that “Close of the bar.” The indicator’s signals arrive precisely when needed.

Alerts Galore: Pop-ups, emails, push notifications—they keep me in the loop. No missed opportunities.

I’ve cracked the code: low timeframes + high timeframes = sweet spot. Tight stop losses, juicy risk-reward ratios. It’s like savoring a perfectly ripe banana—small but packed with flavor.

Buy Signal: New buy arrow? I’m in. It’s like biting into that sweet, yellow goodness.

Sell Signal: When the sell arrow winks at me, I know it’s time to dance with the bears.

The Bonus Round Guess what? The Trend Commander comes with bonuses:

Multi Currency Scanner: My radar across multiple pairs. No blind spots.

Expert Advisor (EA): My automated ally. It executes while I sip my coffee.

And as if that weren’t enough, they throw in the “Secret Trading System.” Two moving averages—simple yet potent. Consistent profits? Sign me up! So, fellow trader, grab your Trend Commander. It’s not just an indicator; it’s your ticket to the awesome exceptions club. 🚀 📈💰

Mark Vaines
2116
Mark Vaines 2024.02.15 15:41 
 

looks good Can I please have my free gifts too

Respuesta al comentario