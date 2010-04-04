Alaska EA
- Asesores Expertos
- Gaetano Ori Saitta
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Alaska EA es un software automatizado. Alaska EA es una combinación de un indicador secreto personalizado, líneas de tendencia, niveles de soporte y resistencia ( acción del precio ) y el algoritmo secreto de trading más importante mencionado anteriormente. NO COMPRE UN EA SIN NINGUNA PRUEBA DE DINERO REAL DE MÁS DE 3 MESES, ME TOMÓ MÁS DE 100 SEMANAS (MÁS DE 2 AÑOS) PARA PROBAR BONNITTA EA CON DINERO REAL Y VER EL RESULTADO EN EL ENLACE DE ABAJO. BONNITTA EA ESTA HECHO DE AMOR Y EMPODERAMIENTO . SOLO PARA UNOS POCOS COMPRADORES ESTA ES LA RAZON DEL PRECIO Y LA IMPLEMENTACION DEL ALGORITMO DE PIRATERIA