Alaska EA

Alaska EA es un software automatizado. Alaska EA es una combinación de un indicador secreto personalizado, líneas de tendencia, niveles de soporte y resistencia ( acción del precio ) y el algoritmo secreto de trading más importante mencionado anteriormente. NO COMPRE UN EA SIN NINGUNA PRUEBA DE DINERO REAL DE MÁS DE 3 MESES, ME TOMÓ MÁS DE 100 SEMANAS (MÁS DE 2 AÑOS) PARA PROBAR BONNITTA EA CON DINERO REAL Y VER EL RESULTADO EN EL ENLACE DE ABAJO. BONNITTA EA ESTA HECHO DE AMOR Y EMPODERAMIENTO . SOLO PARA UNOS POCOS COMPRADORES ESTA ES LA RAZON DEL PRECIO Y LA IMPLEMENTACION DEL ALGORITMO DE PIRATERIA



Productos recomendados
FiboPlusWaveRunner
Sergey Malysh
3.29 (7)
Asesores Expertos
Experto en trading automático y manual Sistema de comercio basado en ondas de Elliott y niveles de Fibonacci . Una solución simple y asequible Visualización de marcación de ondas de Elliott (principal o alternativa) en el gráfico Formación de niveles horizontales, líneas de soporte y resistencia, canal Superposición de los niveles de Fibonacci en las ondas 1, 3, 5, A Sistema de alerta (en pantalla, correo electrónico, notificaciones push) Panel visual para la apertura de órdenes en el comercio m
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta de comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia por
Koala Supply Demand
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (2)
Indicadores
Presentamos el indicador de oferta y demanda Koala para MetaTrader 4 (lo invitamos a compartir su opinión o comentarios, ya sean positivos o negativos, para que otros operadores puedan beneficiarse de su experiencia). Bienvenido al Indicador de Oferta y Demanda Koala. Este indicador está diseñado para identificar zonas de oferta y demanda ininterrumpidas. Puede ayudar al trader a ver el mercado como áreas de zona; puede observar cómo el precio respeta algunas zonas poderosas. Este indicador tam
FREE
Market Structure Zig Zag
Lesedi Oliver Seilane
4.66 (29)
Indicadores
Mercado libre estructura zig zag para ayudar en la acción del precio de comercio de las capturas de pantalla describen cómo utilizar y cómo detectar los patrones de la nueva versión viene con alertas, alerta por correo electrónico y alerta de notificación push se puede utilizar en todos los pares se puede utilizar en todos los plazos puede añadir indicadores de confirmación adicionales el indicador le muestra sus máximos y mínimos más altos así como sus mínimos y máximos más bajos la indicación
FREE
MACD Trend EA
Lachezar Krastev
4.5 (2)
Asesores Expertos
MACD Trend EA está basado en el popular indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence). Como su nombre indica , este asesor experto utiliza una estrategia de seguimiento de tendencias y utiliza el indicador MACD para detectar el inicio de las tendencias alcistas y bajistas. MACD Trend EA Características principales - Estrategia de Seguimiento de Tendencia - Gestión del Dinero - Sistema de Salida Avanzado + TP y SL - Sistema Trailing Stop - Sistema de protección del broker - Magia perso
FREE
The Revolution Target Achiever
Herry Gani
Asesores Expertos
La Revolución Target Achiever FT - Auto_Setting 1000 Puntos Hola a todos los inversores y comerciantes, Acabamos de actualizar este EA a una nueva versión 3.0, que tiene mucho más beneficios, para los inversores que quieren ejecutar este EA 24 horas utilizando vps puede probar el Auto_Setting para lograr 1000 puntos o 10%, para los comerciantes que tienen su propia configuración y objetivo 1-100% puede utilizar el manual_setting, El REVOLUTION Target Achiever es adecuado para el inversor que qui
Clearwater
Tetiana Vieriutina
Asesores Expertos
Libere el poder de la precisión y la fiabilidad con Clearwater, su mejor compañero de trading. Clearwater Expert Advisor es un avanzado sistema de trading automatizado meticulosamente diseñado para navegar por las complejas aguas de los mercados financieros con finura y precisión. Señal en directo Características principales: Algoritmos de última generación: Clearwater utiliza algoritmos de última generación para analizar las tendencias del mercado, identificar oportunidades y ejecutar opera
Gecko
Profalgo Limited
4.4 (10)
Asesores Expertos
NUEVA PROMO: Sólo unos pocos ejemplares disponibles a 349$. Próximo precio: 449$. ¡ Asegúrese de consultar nuestro " Ultimate EA combo package " en nuestro blog promocional ! Gecko ejecuta una estrategia simple, pero muy eficaz y probada. Busca importantes máximos y mínimos recientes y negociará las rupturas. Los cálculos de entrada y los algoritmos de salida no sólo son únicos, sino también muy avanzados. RESULTADOS EN VIVO: https://www.mql5.com/en/signals/750475 https://www.mql5.com/en/signa
Nasdaq 11
Sami Saydam
Asesores Expertos
Nueva actualización: 13 de septiembre de 2024 Es muy simple trader automatizado que trabaja en la mayoría de los instrumentos en la plataforma Forex MT4. Es una combinación entre Sami Saydam inventó indicador https://www.mql5.com/en/market/product/87142 y otros indicadores conocidos. Se está ejecutando esta señal desde el 4 de septiembre 2024: https: //www.mql5.com/en/signals/2257651 Siempre se puede ver en vivo. Este EA con derechos de autor en 2010 bajo el número 316009 para el propietario Sam
ON Trade Wolf Waves Patterns
Abdullah Alrai
Indicadores
This product is a part of  ON Trade Waves Patterns Harmonic Elliot Wolfe you can test free version on EURJPY from this link  Wolf Waves Indicator Descubre Wolf Waves - Tu Herramienta Definitiva de Trading ¿Estás en busca de una herramienta poderosa para identificar fácilmente Wolf Waves en cualquier marco de tiempo? ¡No busques más! Nuestro indicador de Wolf Waves hace este trabajo sin esfuerzo. Aquí te explicamos por qué es perfecto para ti: Características Clave: Detección Automática: Nuestr
Gold Angel
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
El Asesor Experto MT4 Gold Angel está diseñado para el comercio automatizado de oro en la plataforma MetaTrader 4, proporcionando a los operadores herramientas y estrategias únicas para lograr el máximo beneficio. Utilizando complejos algoritmos para analizar los datos del mercado, este asesor es capaz de identificar puntos de entrada y salida rentables, lo que reduce significativamente los riesgos y aumenta las posibilidades de éxito de las operaciones. la lista completa para su comodidad está
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
TradeLogicPro Long Term Trading
Matsuba Andrew Makwela
Asesores Expertos
TradeLogic Pro - El EA MT4 avanzado para invertir a largo plazo TradeLogic Pro es un avanzado Asesor Experto (EA) para MetaTrader 4 diseñado para aprovechar el poder de los desequilibrios de precios en los mercados de divisas. Si usted es un principiante o un operador profesional, TradeLogic Pro utiliza sofisticados análisis de mercado para identificar puntos de entrada de alto potencial, lo que le permite operar de manera más inteligente y más eficiente. ¿Cómo funciona TradeLogic Pro? El núcleo
EA123 Snipper MACD
Jose Francisco Flores Rojas
Asesores Expertos
MACD Divergence Pro es un robot de trading inteligente y adaptable, diseñado para aprovechar las señales del indicador MACD y detectar patrones de divergencia que comúnmente preceden a reversiones importantes del mercado. El EA coloca operaciones automáticamente cuando: Se detecta divergencia bajista en niveles altos del mercado Se detecta divergencia alcista en niveles bajos del mercado Las señales de cruce MACD confirman puntos de entrada potenciales Características Clave: Trading c
Ksm Bot4
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Ksm: Solución inteligente para el trading automatizado en Forex Ksm es una herramienta diseñada para automatizar el trading en Forex, utilizando métodos modernos de análisis de datos de series temporales para trabajar con múltiples pares de divisas en diferentes marcos temporales. Principales características y ventajas Soporte multidivisa : Ksm permite operar con múltiples pares de divisas, ayudando a los operadores a adaptar sus estrategias a las distintas condiciones del mercado. Se pueden aña
Trend Strength Pro
Andri Maulana
Indicadores
Descubra el poder de Trend Strength Pro Desbloquee un nuevo nivel de claridad en sus operaciones con Trend Strength Pro , la herramienta definitiva para visualizar el impulso del mercado. Deje de adivinar y empiece a ver la verdadera fuerza de una tendencia con un solo vistazo. Nuestro indicador elegante e intuitivo le ayuda a tomar decisiones de trading más inteligentes y seguras. Principales ventajas y características Vea al instante la fuerza de la tendencia : Nuestro histograma codificado po
FREE
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
Maxitraderpro
Eduardo Viganotti
Asesores Expertos
Un Bot que te permite ganar dinero real Meta Trader Pro analiza los promedios móviles, la fuerza de los movimientos, el sentimiento del mercado y su algoritmo de predicción de cambios de tendencia muy avanzado es simple y confiable. Está diseñado para operaciones a largo plazo. La estrategia Meta Trader Pro EA es una combinación de varios indicadores de tendencia, así como su propio indicador que detecta el agotamiento de la tendencia y un medidor de sentimiento del mercado que la hace única en
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Indicadores
Forex Gump es un sistema de negociación semiautomático totalmente acabado. En forma de flechas, las señales se muestran en la pantalla para la apertura y cierre de operaciones. Todo lo que necesita es seguir las instrucciones del indicador. Cuando el indicador muestra una flecha azul, es necesario abrir una orden de compra. Cuando el indicador muestra una flecha roja, es necesario abrir una orden de venta. Cierre las órdenes cuando el indicador dibuje una cruz amarilla. Para obtener el resultado
Pirate
Anatoliy Lukanin
3.9 (20)
Asesores Expertos
Depósito : a partir de 100 unidades de depósito Pares de negociación : Recomiendo pares de divisas: EURAUD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, AUDCHF, CADCHF, USDCHF. Periodo de negociación : Cualquiera Cuenta: Debería utilizar cuentas ECN-ECN.Pro con cotizaciones de cinco dígitos con un tamaño moderado (spread). Parámetros: USO - Elección, riesgo de negociación o lote fijo RIESGO/LOTE - Valor de riesgo del lote RESTORING_THE_BALANCE - Restablecer el equilibrio*. HOW_THE_RESET_WINDOW - Restablecer la varia
Flag Trend PRO DashBoard
Zhongqu Wu
Indicadores
Este Dashboard es de descarga gratuita pero depende de que usted posea el indicador Flag Trend Pro MT4 . Descargar el indicador: Flag Trend Pro El Dashboard le mostrará en un único gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador :Gold Pro MT4 todos los marcos de tiempo y todos los símbolos: algoritmo inteligente detecta la tendencia, filtra el ruido del mercado y da señales de entrada!!! Como entender el estado: símbolo - Rellenar Todos los Pares lo
FREE
DracoAI
Hua Manh Hung
Asesores Expertos
DracoAI es un revolucionario robot automatizado de comercio de divisas basado en una red neuronal. La cobertura de pérdidas es nuestra característica premium exclusiva. DracoAI ES: EL MEJOR SERVICIO PARA GANAR DINERO E INGRESOS PASIVOS ESTABLES GANANCIA, INCLUSO SI USTED NO PARTICIPA EN LA LICITACIÓN INDEPENDENCIA FINANCIERA Y ESTABILIDAD DracoAI ES SEGURO, PORQUE: GARANTIZAMOS LA SEGURIDAD DE SUS FONDOS LOS RESULTADOS NEGATIVOS DE LAS OPERACIONES ESTÁN CUBIERTOS POR NUESTRO FONDO DE RESERVA 10
Roman Asset Management ACC Multiplayer
Roman Golovatii
Asesores Expertos
Asesor Experto totalmente automatizado que utiliza el algoritmo avanzado para operar con el EURUSD Diseñado para obtener beneficios en un corto periodo de tiempo y grandes beneficios a largo plazo. Prefiere EURUSD 1H. Principio de funcionamiento Las órdenes de VENTA y COMPRA se abren (dependiendo de los parámetros establecidos), guiados por las señales y la situación del mercado . Parámetro recomendado: Utilizar una cuenta de broker ECN. depósito mínimo de 100$ USD. usarlo en el marco de tiempo
Stratos Pali
Michela Russo
5 (4)
Indicadores
El indicador Stratos Pali es una herramienta revolucionaria diseñada para mejorar su estrategia de negociación mediante la identificación precisa de las tendencias del mercado. Este sofisticado indicador utiliza un algoritmo único para generar un histograma completo, que registra cuándo la tendencia es Larga o Corta. Cuando se produce un cambio de tendencia, aparece una flecha que indica la nueva dirección de la tendencia. Información Importante Revelada Deja un comentario y ponte en contacto
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
Asesores Expertos
Regalo Euro (EURUSD M15) Estoy celebrando mi cumpleaños, así que voy a publicar algunos EAs GRATIS. Este EA ha sido desarrollado para EURUSD M15. La estrategia se basa en el indicador ICHIMOKU y tiene muy pocos parámetros - por lo que es MUY ROBUSTO. Utiliza órdenes pendientes de Stop con ATR Stop Loss . A las 21:00 cerramos las operaciones todos los viernes para evitar los gaps semanales. Ajuste estos tiempos a la hora de su broker. Los valores preestablecidos son sólo para UTC+2. Para cada vel
FREE
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Indicadores
El indicador le permite operar con opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es М1 y el tiempo de caducidad es 1,2,3 minutos. El indicador adecuado para el comercio automático y manual. Una posible señal se especifica como una flecha por encima / debajo de una vela. ¡Usted debe esperar hasta que la vela se cierra! Las flechas no se repintan Sesiones de negociación: Sección TOKIO (Half-end) Pares de divisas: USD/JPY Marco temporal de trabajo: M1 Tiempo de expiración: 1,2,3 minutos. El ind
FREE
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indicadores
Descripción del indicador INDICADOR DE SEÑAL DE REY TITÁN DE ORO Señales de compra/venta de scalping de oro de alta precisión - Asistente de trading manual Visión general El Indicador Gold Titan King Signal es una herramienta manual asistente de trading diseñada para scalping de alta frecuencia en Oro (XAUUSD) y otros pares principales. Genera señales claras de COMPRA/VENTA con niveles de entrada precisos, junto con niveles ajustables de Stop Loss y Take Profit mostrados directamente en
ALT Income
Maksim Bogdanov
Asesores Expertos
ALT Income - Asesor Experto Automatizado. Escrito para EURUSD. Las operaciones en el marco de tiempo M5. Condiciones de negociación recomendadas con un apalancamiento de 1:500 Depósito mínimo - 100 unidades convencionales (EUR, USD) . Porcentaje del depósito cargado en la venta - MaxRiskSELL de 1 a 15; Beneficio de una transacción - TakeProfitSell de 50 a 100,0; Condiciones de negociación recomendadas con un apalancamiento de 1:40 Depósito mínimo - 100 unidades convencionales (EUR, USD) . Porc
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Asesores Expertos
GMMA Trade X es un EA basado en GMMA. Los parámetros GMMA como MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 y CandlestickShift1-24 pueden ser ajustados. GMMA Trade X aplica la tecnología inteligente de última generación de BTN TECHNOLOGY para ayudarle a crear resultados óptimos para sus operaciones. Que tus sueños se hagan realidad a través de GMMA Trade X. Buena suerte. = == == Consultas = == == E-Mail:support@btntechfx.com
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Indicadores
Indicador-ayudante informativo gratuito . Será útil para los comerciantes que el comercio de muchos símbolos o el uso de sistemas de cuadrícula (Promedio o Martingala). Indicador cuenta drawdown como porcentaje y la moneda por separado. Tiene una serie de ajustes: Contar la reducción del depósito según el valor de la equidad y enviar correo electrónico o notificaciones al usuario si DD más de lo establecido; Envío de e-mail cuando se alcanza el máximo de órdenes abiertas; Muestra el precio y la
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
El       Opening Range Breakout Master   es un sistema de trading algorítmico profesional diseñado para capitalizar conceptos de trading institucional como       TIC (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) y estrategias basadas en liquidez   . Este asesor experto automatiza la detección y ejecución de...       rupturas del rango de apertura (ORB)       en las principales sesiones mundiales de Forex, incluidas       Londres, Nueva York, Tokio y Midnight Killzones   , lo que permite a lo
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plataforma:MT5 Tipo de cuenta:Live Número de inicio de sesión:40912 Contraseña del inversor:Leclote123# Estimados usuarios, me gustaría presentarles mi nuevo asesor de trading The Tinga EA. El asesor Tinga opera en la plataforma del asesor, pero a diferencia de éste, opera en marcos de tiempo inferiores de M15 y utiliza otros indicadores para generar operaciones, a la vez que opera en dos pares de divisas, XAUUSD y USDJPY, lo
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
"MM 3.0 FLIP CODEPRO ESTÁ DISEÑADO PARA MULTIPLICAR SU CAPITAL HASTA 300 VECES O MÁS A LA SEMANA EN PEQUEÑAS CUENTAS UTILIZANDO 1:UNLIMITED ESTE POTENTE ROBOT DE COMERCIO PUEDE CONVERTIR PEQUEÑAS INVERSIONES EN ENORMES RENDIMIENTOS EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES DEL MERCADO" "CON SÓLO $ 100 PARA LA RESISTENCIA QUE TIENE EL POTENCIAL DE GENERAR $ 30 000 + EN UNA SOLA SEMANA....BASADO EN NUESTRA EXPERIENCIA CONSTANTE GANANCIAS CONSISTENTES DENTRO DE 7 DÍAS DE NEGOCIACIÓN DAYSARE ALCANZABLE" "N
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Asesores Expertos
¡CUIDADO con el SCAM! SCIPIO GOLD BOT sólo es distribuido por MQL5.com. Atención: no se trata de un BOT comercial, sino profesional. La distribución está limitada a 100 copias en total, y el precio puede aumentar sin previo aviso. Esta es la versión MT4, la versión Mt5 está aquí: https: //www.mql5.com/it/market/product/148820 Las diferencias que hacen único a SCIPIO EA son : + no hay ajustes variables o ajustes que el TRADER deba introducir + sólo abre una operación a la vez + siempre utiliza
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Asesores Expertos
️ THREE LITTLE BIRDS EA: Forjado a partir de la pérdida. Perfeccionado con dolor. Lanzado con propósito. ️ ESTRUCTURA. NO ESPECULACIÓN. Three Little Birds EA no es un simple robot de trading. Es un motor forjado en la batalla, creado tras años de fracasos reales y diseñado con una sola misión:   proteger, recuperar y hacer crecer su capital cuando el mercado se vuelve cruel. Combina   tres poderosas estrategias   en perfecta sincronización: Cuadrícula de pérdidas con Martingala
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT4 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes . Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Robot Bitcoin emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Asesores Expertos
COMPROBAR LA SECCIÓN DE COMENTARIOS PARA LOS PARÁMETROS DE BACKTESTING.. El ChimeraFxTool Mejor EA para Prop Firms (MFF/FTMO La ChimeraFxTool Mejor EA para Prop Firms (MFF/FTMO) - No Martingale - No Grid - No Hedging Mejor Gestión de Riesgo - Límite de Pérdida Diario - Stop loss y protecciones TP Mejor Factor de Ganancia - Protección de Bloqueo de Ganancia Máxima Diaria - Protección de Bloqueo de Ganancia Mensual Mejor Precisión de Señal - Mejores patrones de velas - Mejor respuesta tempo
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Asesores Expertos
Exorcist Bot es un asesor multidivisa y multifuncional que funciona en cualquier marco temporal y en cualquier condición de mercado. - El funcionamiento del robot se basa en un sistema de promediación con una progresión no geométrica de construcción de una parrilla de negociación. - Sistemas de protección incorporados: filtros especiales, control de spreads, limitación interna del tiempo de negociación. - Construcción de una red de trading teniendo en cuenta importantes niveles internos. - Posi
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
GridSync Pro       es un       EA sofisticado de comercio en red       Diseñado para       MetaTrader 4       que combina       ejecución totalmente automatizada       con       Flexibilidad en el trading manual   . Esto       red inteligente EA       implementa un       estrategia de cuadrícula avanzada sin martingala       con       controles precisos de gestión de riesgos   , incluidos       objetivos de ganancias diarias, límites de pérdidas y trailing stops       para proteger el capital du
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
Asesores Expertos
Presentamos Trade Vantage : Analista Profesional de Mercados Trade Vantage es una herramienta analítica altamente eficaz que utiliza un algoritmo especializado para operar en los mercados Forex y de criptomonedas. Su principio de funcionamiento se basa en el análisis de los precios durante un intervalo de tiempo determinado, identificando la fuerza y la amplitud de los movimientos de los precios mediante un sistema de indicación único. Cuando una tendencia pierde fuerza y cambia de dirección, e
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Asesores Expertos
Trillion Pips GridX EA - Asesor Experto de Cuadrícula y Cobertura Trillion Pips GridX EA es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 4 que utiliza la gestión de operaciones de cuadrícula, escalado progresivo de lotes y lógica de cobertura opcional para gestionar operaciones en diversas condiciones de mercado. Este EA está destinado a operadores experimentados que entienden plenamente los riesgos asociados con la cuadrícula y los sistemas de comercio de estilo martingala. Visión
MATrader QuickScalper
MARC ALBRECHT SCHMID
Asesores Expertos
MATrader QuickScalper – Scalping preciso impulsado por el núcleo MATrader MATrader QuickScalper es un Expert Advisor de scalping desarrollado por Marc Albrecht Trading, creado como una estrategia independiente junto al conocido MATrader AI. Mientras MATrader AI se enfoca en ciclos adaptativos y movimientos de mayor amplitud, MATrader QuickScalper está diseñado para ejecución rápida, operaciones cortas y entradas limpias de scalping . Este EA lleva el nombre MATrader porque se basa en la misma
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
La estrategia del Asesor Experto en trading se basa en una de las señales de análisis técnico más potentes: la Pin Bar. A la hora de determinar esta figura, el experto en trading estudia la situación actual del mercado y, si se da una combinación de ciertos factores, comienza a trabajar. Se recomienda empezar a trabajar con un lote de negociación pequeño . A medida que se familiarice con el trabajo de un experto, el lote de negociación puede aumentarse (utilice la gestión monetaria) hasta un
Gold Lady
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Gold Lady para el comercio de oro en la plataforma MetaTrader 4 (MT4) es un sistema de comercio automatizado diseñado específicamente para el comercio de oro (XAU/USD). Estos asesores suelen utilizar algoritmos para ejecutar operaciones basadas en análisis técnicos y otros datos del mercado. La lista completa para su comodidad está disponible en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller. El asesor emplea redes neuronales para analizar los datos del mercado en tiempo real
Us30 and Xauusd Hedging Scalper
Harsh Tiwari
Asesores Expertos
### Forex Hedging Expert Advisor: Estrategia Sin Pérdidas #### Visión General El Asesor Experto (EA) de Cobertura Forex con Estrategia Sin Pérdidas es un avanzado sistema de trading automatizado diseñado para mitigar el riesgo y protegerse contra los movimientos adversos del mercado. El principio básico detrás de este EA es implementar una sofisticada estrategia de cobertura que tiene como objetivo bloquear los beneficios y minimizar las pérdidas en los volátiles mercados de divisas. Este EA e
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
Asesores Expertos
BTCUSD GRID EA es un programa automatizado diseñado para utilizar la estrategia de comercio en red BTCUSD GRID EA es muy útil tanto para principiantes como para operadores experimentados.   Si bien existen otros tipos de robots comerciales que puede utilizar, la naturaleza lógica de la estrategia de comercio en red facilita que los robots de comercio en red de criptomonedas realicen operaciones automatizadas sin problemas.   BTCUSD GRID EA es, en general, la mejor plataforma para usar si desea
EA Quantum IQ7 ALL in ONE
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Asesores Expertos
It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
Guran xauusd
Ran Gu
Asesores Expertos
Descuento actual: 30 $ al mes para los diez primeros usuarios, y 1.000 $ al mes a partir de entonces. Introducción Cuando el cuadro de edición de la parte superior de la pantalla muestre "Mapa térmico del volumen de operaciones = 0", espere pacientemente 1. Cuando el cuadro de edición sobre la pantalla muestre "Reverse=0" (Espere=1: listo para comprar, Espere=-1: listo para vender). 2. Cuando el recuento de espera no es cero y la espera es igual al valor inverso, el EA abre oficialmente una
Perfect Smart Scalper
Abdelmaseh Adel Azez Abdelmaseh
5 (2)
Asesores Expertos
Nos complace presentar nuestro nuevo e innovador producto, el robot de trading automatizado de alta calidad, diseñado para ser una fuente de ingresos pasivos de por vida. Cuentas de monitoreo en vivo Póngase en contacto conmigo en los mensajes Después de alquilar o comprar, por favor, póngase en contacto conmigo a través de mensaje privado para recibir el enlace a nuestro grupo de Telegram. También puede probar el producto por un período de 3 meses antes de comprarlo por sólo $ 30. Instrucci
GOLD Max MT4
Peng Peng Gao
Asesores Expertos
GOLD MAX - Una nueva era en la inteligencia del comercio de oro ¡Bienvenido a una nueva dimensión del trading con oro! Estamos orgullosos de presentar GOLD MAX, el último miembro de la familia Trend Intelligent Trading System, especializado en el trading preciso de XAUUSD (Oro/USD) . No importa cómo fluctúe el mercado, ¡GOLD MAX aprovecha estrategias excepcionales y un rendimiento estable para ayudarle a aprovechar brillantes oportunidades de trading en el mercado del oro! ¿Por qué ele
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Asesores Expertos
Benefit EA es un asesor de rejilla flexible no indicativo con puntos de entrada especiales que proporcionan una ventaja estadística, revelada a través del modelado matemático de los patrones del mercado. El EA no utiliza stop loss. Todas las operaciones se cierran con take profit o trailing stop. Es posible planificar los incrementos de lote. La función "Filtro de tiempo" se establece de acuerdo con la hora interna del terminal según la hora mostrada del servidor del instrumento, no del sistema
Meat EA
Roman Kanushkin
5 (1)
Asesores Expertos
El EA Meat es un sistema de negociación totalmente automático que funciona las 24 horas del día. Opera basado en el análisis del movimiento del mercado sobre la base de un indicador incorporado y el indicador de tendencia Media Móvil. El sistema está optimizado para trabajar con el par de divisas EURUSD en el marco temporal M30. Se recomienda utilizar un broker ECN/STP con bajo spread, baja comisión y rápida ejecución. Monitorización de señales Par de divisas/marco temporal de trabajo: EURUSD M3
Octopus Stability
Aleksandr Shurgin
Asesores Expertos
Tras un exhaustivo trabajo y búsqueda de los valores óptimos de cada uno de los parámetros del Asesor Experto, se han seleccionado los ajustes más estables de los algoritmos, que no requieren de grandes periodos históricos. El robot utiliza una estrategia de negociación universal, que permite el uso de los pares de divisas EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY y otros pares con bajo spread. El EA opera en un marco de tiempo de 5 minutos , utiliza niveles definidos automáticamente sobre la base de múlti
PointerX
Vasja Vrunc
Asesores Expertos
PointerX se basa en su propio oscilador e indicadores incorporados (Pulser, MAi, Matsi, TCD, Ti, Pi) y opera de forma independiente. Con PointerX puede crear sus propias estrategias . Teóricamente todas las estrategias basadas en indicadores son posibles, pero no martingala, arbitraje, rejilla, redes neuronales o noticias. PointerX incluye 2 Conjuntos de Indicadores Todos los controles de indicadores Oscilador ajustable Controles Take Profit Controles de Stop Loss Controles de operaciones Contro
Milch Cow Hedge
Mohamed Nasseem
Asesores Expertos
MILCH COW HEDGE V1.12 EA es principalmente una estrategia de cobertura. El apoyo de expertos es aprovechar todas las oportunidades en cualquier dirección. No sólo abre las operaciones, pero elige el momento adecuado para cerrar las posiciones abiertas para comenzar a operar de nuevo. Recomendamos el uso de un experto con un par de alta volatilidad de la moneda, como GBPAUD, AUDCAD Experto de prueba durante el período comprendido entre 01.01.2016 hasta 09.12.2016 beneficio se duplicó cuatro veces
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario