Nota: Este indicador es una versión de prueba válida hasta finales de enero de 2026.

Clave de activación: AW



Niveles Semanales Avanzados

Advanced Weekly Level s es un indicador profesional para la plataforma MetaTrader 5 que dibuja los niveles de precios semanales y diarios más importantes directamente en el gráfico, ayudando a los operadores a identificar con precisión las zonas fuertes de soporte y resistencia.

El indicador muestra los siguientes niveles:

🔹 PWH (Máximo de la semana anterior)

El precio más alto registrado durante la semana anterior.

🔹 PWL (Previous Week Low)

El precio más bajo registrado durante la semana anterior.

🔸 Last High

El precio más alto de la última vela diaria completada.

🔸 Last Low

El precio más bajo de la última vela diaria completada.

Características del indicador