DW Levels
- Aiman Saeed Salem Dahbag
- Versión: 1.0
Nota: Este indicador es una versión de prueba válida hasta finales de enero de 2026.
Clave de activación: AW
Niveles Semanales Avanzados
Advanced Weekly Level s es un indicador profesional para la plataforma MetaTrader 5 que dibuja los niveles de precios semanales y diarios más importantes directamente en el gráfico, ayudando a los operadores a identificar con precisión las zonas fuertes de soporte y resistencia.
El indicador muestra los siguientes niveles:
🔹 PWH (Máximo de la semana anterior)
El precio más alto registrado durante la semana anterior.
🔹 PWL (Previous Week Low)
El precio más bajo registrado durante la semana anterior.
🔸 Last High
El precio más alto de la última vela diaria completada.
🔸 Last Low
El precio más bajo de la última vela diaria completada.
Características del indicador
Funciona en todos los marcos temporales.
Utiliza niveles diarios y semanales precisos.
Ideal para operar rupturas y retrocesos desde niveles de precios clave.
Adecuado para varias estrategias de trading, especialmente Price Action.