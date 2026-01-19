DW Levels

Nota: Este indicador es una versión de prueba válida hasta finales de enero de 2026.
Clave de activación: AW

Niveles Semanales Avanzados

Advanced Weekly Level s es un indicador profesional para la plataforma MetaTrader 5 que dibuja los niveles de precios semanales y diarios más importantes directamente en el gráfico, ayudando a los operadores a identificar con precisión las zonas fuertes de soporte y resistencia.

El indicador muestra los siguientes niveles:

🔹 PWH (Máximo de la semana anterior)
El precio más alto registrado durante la semana anterior.

🔹 PWL (Previous Week Low)
El precio más bajo registrado durante la semana anterior.

🔸 Last High
El precio más alto de la última vela diaria completada.

🔸 Last Low
El precio más bajo de la última vela diaria completada.

Características del indicador

  • Funciona en todos los marcos temporales.

  • Utiliza niveles diarios y semanales precisos.

  • Ideal para operar rupturas y retrocesos desde niveles de precios clave.

  • Adecuado para varias estrategias de trading, especialmente Price Action.


Otros productos de este autor
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indicadores
El indicador Zigzag Price Arrow es una versión mejorada del clásico indicador Zigzag, que combina el patrón de zigzag tradicional con características visuales avanzadas. No sólo identifica los principales puntos de inflexión del mercado, sino que también proporciona señales de trading claras a través de: - Flechas direccionales: Muestra flechas de colores (verde para comprar, magenta para vender) que indican posibles direcciones de tendencia. - Etiquetas de precios: Muestra los valores exactos
FREE
Auto Smart Trade Manager EA
Aiman Saeed Salem Dahbag
Utilidades
Nota: Todas las entradas de este EA están diseñados en árabe para facilitar la configuración y gestión Auto Smart Trade Manager EA Ar gestiona automáticamente las operaciones en MetaTrader 5. Establece Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) , soporta Trailing Stop para asegurar los beneficios, e incluye Equity Protection . Gestión inteligente para todas las operaciones o por Magic Number y símbolo, con control total sobre el deslizamiento y el riesgo. Operar implica un alto riesgo y puede perder par
FREE
MTF RSI with Regression Channels Ar
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indicadores
Nota: Las entradas de este indicador están en lengua árabe Un indicador RSI avanzado que muestra canales dinámicos de regresión lineal tanto en la ventana del indicador como en el gráfico de precios, con niveles horizontales predefinidos para detectar zonas de sobrecompra y sobreventa. Características principales (Resumen): Canales de regresión lineal sincronizados tanto en el precio como en el RSI Soporte multitiempo Niveles horizontales inteligentes y listos para usar Diseño profesional con re
FREE
MTF RSI with Regression Channels
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indicadores
Un indicador RSI avanzado que muestra canales dinámicos de regresión lineal tanto en la ventana del indicador como en el gráfico de precios, con niveles horizontales predefinidos para detectar zonas de sobrecompra y sobreventa. Características principales (Resumen): Canales de regresión lineal sincronizados tanto en el precio como en el RSI Soporte multi-marco de tiempo Niveles horizontales inteligentes y listos para usar Diseño profesional con rendimiento optimizado Comentarios y soporte ¡Valor
FREE
Auto Smart Trade Manager EA Ar
Aiman Saeed Salem Dahbag
Utilidades
Nota: Todas las entradas de este EA están diseñados en árabe para facilitar la configuración y gestión Auto Smart Trade Manager EA Ar gestiona automáticamente las operaciones en MetaTrader 5. Establece Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) , soporta Trailing Stop para asegurar los beneficios, e incluye Equity Protection . Gestión inteligente para todas las operaciones o por Magic Number y símbolo, con control total sobre el deslizamiento y el riesgo. Operar implica un alto riesgo y puede perder par
FREE
Digital RSI and ADX
Aiman Saeed Salem Dahbag
5 (1)
Indicadores
Un indicador digital ligero que combina las herramientas de impulso más importantes directamente en el gráfico. Muestra valores en tiempo real de RSI, ADX, +DI, -DI y DI Spread en un formato limpio y compacto, sin dibujar líneas ni objetos gráficos en el gráfico. Diseñado para proporcionar una visión rápida de la fuerza de la tendencia y el equilibrio entre compradores y vendedores, sin necesidad de abrir ventanas de indicadores adicionales. Totalmente personalizable: la fuente, el tamaño y la p
FREE
Macd 2 Line MTF
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indicadores
MACD 2 Line MTF (Multi-Timeframe) Indicador para MetaTrader 5 Este indicador personalizado para MetaTrader 5 implementa un MACD clásico con dos líneas (Línea MACD y Línea de Señal) y un histograma codificado por colores , mejorado con capacidad multi-marco de tiempo . Permite a los operadores monitorizar las tendencias MACD desde marcos temporales superiores o inferiores directamente en el gráfico actual. Características principales: Línea MACD (EMA rápida menos EMA lenta) Línea de señal (SMA de
FREE
MTF Linear Regression Channel
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indicadores
Indicador de canal de regresión lineal (MTF) El Canal de Regresión Lineal MTF es un indicador técnico avanzado que utiliza el análisis estadístico para trazar un canal de regresión lineal en el gráfico de precios, con la capacidad de mostrar datos de un marco temporal diferente (Multi Time Frame) para mejorar la precisión y el análisis de la tendencia. Características principales del indicador: Línea Principal (Línea de Regresión Lineal): Representa la tendencia general del precio durante el pe
FREE
MTF Dual Linear Regression Channel
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indicadores
Este indicador traza dos canales de regresión lineal en el gráfico para cualquier par de divisas o instrumento financiero, admitiendo el uso de dos marcos temporales diferentes. El primer canal utiliza un periodo más corto para identificar tendencias locales. El segundo canal utiliza un periodo más largo para identificar tendencias generales. Cada canal muestra una línea de regresión principal y dos líneas que representan el rango de desviación. Los usuarios pueden ajustar el periodo de cada can
FREE
TPSL Panel
Aiman Saeed Salem Dahbag
Utilidades
TradePanel v1.0 Un panel de negociación profesional que muestra información esencial sobre las operaciones directamente en el gráfico, incluyendo el número total de posiciones abiertas, ganancias/pérdidas totales y detalles en tiempo real de cada operación. El panel se actualiza automáticamente mediante un temporizador inteligente y presenta un diseño limpio y minimalista que ayuda a los operadores a supervisar sus operaciones, El panel se actualiza automáticamente mediante un temporizador inte
FREE
Macd MTF 1
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indicadores
MACD MTF 1 - Multi-Timeframe MACD Un indicador MACD profesional que soporta todos los marcos temporales. Muestra el histograma y la línea de señal claramente en una ventana separada, ayudándole a: Identificar el momento actual del mercado. Seguir fácilmente los retrocesos del mercado. Elegir los puntos óptimos de entrada y salida sin cambiar de marco temporal. Configuración ajustable: Marco temporal para cualquier estrategia. Medias móviles rápidas y lentas. Sensibilidad de la línea de señal. Pe
FREE
Zigzag Price Arrows 1
Aiman Saeed Salem Dahbag
Utilidades
El indicador Zigzag Price Arrow es una versión mejorada del clásico indicador Zigzag, que combina el patrón de zigzag tradicional con características visuales avanzadas. No sólo identifica los principales puntos de inflexión del mercado, sino que también proporciona señales de trading claras a través de: - Flechas direccionales : Muestra flechas de colores (verde para comprar, magenta para vender) que indican las posibles direcciones de la tendencia. - Etiquetas de precios: Muestra los valores
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario