OKEARO V12 es un Asesor Experto (EA) de alta precisión diseñado para MetaTrader 4, centrado en operaciones de cambio de tendencia utilizando el indicador RSI (Relative Strength Index) como disparador principal, combinado con un sistema dinámico de gestión de riesgos y protección del capital.

He aquí un desglose técnico de su funcionamiento:

1. estrategia de entrada (disparador de confluencia de indicadores)

El robot monitoriza el mercado en tiempo real en busca de estados de agotamiento del precio:

Vender: Cuando la confluencia cruza por encima del nivel (Sobrecompra), el EA se da cuenta de que el precio ha subido demasiado y abre una orden de venta.

Compra: Cuando la confluencia cruza por debajo del nivel (Sobreventa), el EA se da cuenta de que el precio ha bajado demasiado y abre una orden de compra.

2. Matemáticas de Lote Dinámico (Capital Riesgo)

A diferencia de los EAs ordinarios con lotes fijos, OKEARO V12 tiene una inteligencia de Auto Lote proporcional a su saldo:

Aplica el concepto de 0.01 lote por cada 100 USD de capital.

Ejemplo: Si tiene 100 USD, abre 0.01. Si la cuenta crece hasta 500 USD, abre 0.05 automáticamente.

Si el saldo disminuye por retiros o pérdidas, el lote también disminuye proporcionalmente para proteger el margen.

3. Sistema de recuperación

El robot tiene dos modos de tratar con el precio que va en contra de la posición:

Modo SAR (Stop and Reverse): Si el robot está largo y el RSI toca el nivel de venta (70), cierra la compra inmediatamente y pasa a vender.

4. Trailing Stop

Para garantizar que el beneficio no se "escape", el EA utiliza un Trailing Stop inteligente:

Tan pronto como la operación alcanza un disparador de beneficios (Trigger), el robot mueve el Stop Loss a beneficios.

A medida que el precio continúa moviéndose a favor de la operación, el robot "arrastra" el Stop Loss con él, bloqueando la máxima ganancia posible.

5. Capas de seguridad y licencias

El código ha sido blindado con bloqueos profesionales: