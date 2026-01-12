- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
6 (66.66%)
Negociações com perda:
3 (33.33%)
Melhor negociação:
4.32 USD
Pior negociação:
-2.58 USD
Lucro bruto:
8.14 USD (418 pips)
Perda bruta:
-4.84 USD (433 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (4.82 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4.82 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
3.67%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
0.89
Negociações longas:
2 (22.22%)
Negociações curtas:
7 (77.78%)
Fator de lucro:
1.68
Valor esperado:
0.37 USD
Lucro médio:
1.36 USD
Perda média:
-1.61 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-3.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3.70 USD (2)
Crescimento mensal:
0.57%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.52 USD
Máximo:
3.70 USD (0.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.64% (3.70 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.02% (23.24 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|5
|AUDUSD
|3
|EURGBP
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|2
|AUDUSD
|1
|EURGBP
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|-80
|AUDUSD
|23
|EURGBP
|42
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +4.32 USD
Pior negociação: -3 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +4.82 USD
Máxima perda consecutiva: -3.70 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 3
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
Exness-Real25
|0.00 × 3
|
TitanFX-05
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 30
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 3
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 22
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 21
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 8
|
AdmiralsGroup-Live3
|0.00 × 3
|
FTMO-Server3
|0.00 × 10
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
212 mais ...
