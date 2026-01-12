SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / IA Martin
Filipe Jose Roque Ferreira

IA Martin

Filipe Jose Roque Ferreira
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 1%
FBS-Real-7
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
6 (66.66%)
Negociações com perda:
3 (33.33%)
Melhor negociação:
4.32 USD
Pior negociação:
-2.58 USD
Lucro bruto:
8.14 USD (418 pips)
Perda bruta:
-4.84 USD (433 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (4.82 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4.82 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
3.67%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
0.89
Negociações longas:
2 (22.22%)
Negociações curtas:
7 (77.78%)
Fator de lucro:
1.68
Valor esperado:
0.37 USD
Lucro médio:
1.36 USD
Perda média:
-1.61 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-3.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3.70 USD (2)
Crescimento mensal:
0.57%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.52 USD
Máximo:
3.70 USD (0.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.64% (3.70 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.02% (23.24 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 5
AUDUSD 3
EURGBP 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 2
AUDUSD 1
EURGBP 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD -80
AUDUSD 23
EURGBP 42
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4.32 USD
Pior negociação: -3 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +4.82 USD
Máxima perda consecutiva: -3.70 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 3
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
FXCM-AUDReal01
0.00 × 1
Ava-Real 1
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 1
FxPro.com-Real08
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 2
Exness-Real25
0.00 × 3
TitanFX-05
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.00 × 30
ICMarkets-Live14
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 3
ForeignExchangeClearingHouse-Live
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 22
DooFintech-Live 5
0.00 × 21
Coinexx-Demo
0.00 × 8
AdmiralsGroup-Live3
0.00 × 3
FTMO-Server3
0.00 × 10
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 3
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
212 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2026.01.13 01:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.11 18:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.11 18:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 18:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
IA Martin
30 USD por mês
1%
0
0
USD
580
USD
1
100%
9
66%
100%
1.68
0.37
USD
4%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.