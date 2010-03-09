Purely Quant
- Asesores Expertos
- Mochammad Sun'anul A Ag
- Versión: 3.52
- Activaciones: 5
PURELY QUANT es un sistema avanzado de negociación algorítmica diseñado con un marco matemático claro, un análisis estructural de precios y una gestión dinámica del ciclo de la renta variable.
Está diseñado para operadores que prefieren un enfoque sistemático, disciplinado y orientado a los quants sin depender de martingalas, arbitrajes, técnicas de ajuste de curvas o modelos de riesgo poco realistas.
El sistema aplica una arquitectura lógica multicapa que combina cambios estructurales de MA, equilibrio controlado de la exposición, filtrado basado en desviaciones y extracción de objetivos de renta variable. Esto crea un modelo operativo estable y repetible, adecuado para una amplia gama de condiciones de mercado.
PURELY QUANT se centra en la claridad, la solidez y la precisión de la ejecución, por lo que es adecuado tanto para operadores cuantitativos en desarrollo como avanzados.
Puntos fuertes de PURELY QUANT
1. Motor estructural de tendencia y momento
El EA identifica el sesgo direccional a través de:
-
Cambios estructurales dinámicos basados en MA
-
Desviación de velas relativa a la MA
-
Filtros internos de alineación de tendencias
El resultado son entradas direccionales limpias y menos operaciones impulsadas por el ruido.
2. Sistema inteligente de beneficios por ciclo de renta variable
En lugar de depender de niveles fijos de toma de beneficios, PURELY QUANT:
-
Realiza un seguimiento de la renta variable de referencia
-
Detecta cuando la equidad alcanza el objetivo configurado
-
Asegura automáticamente el beneficio y reinicia el ciclo
Esto crea un patrón de comportamiento de la equidad controlado y repetible.
3. Apilamiento controlado con equilibrio de exposición
El apilamiento de posiciones está estrictamente regulado para evitar acumulaciones incontroladas:
-
Control de la exposición COMPRA-VENTA en tiempo real
-
Limitación del rango de desequilibrio
-
Proyección de la exposición futura antes de abrir nuevas operaciones
Esto permite un apilamiento de alta calidad sin los riesgos asociados a la escalada de la red.
4. Validación de señales multicapa
Cada señal de entrada debe pasar por múltiples filtros de validación:
-
Umbral de desviación
-
Espacio mínimo entre barras
-
Protección contra señales duplicadas
-
Confirmación estructural
-
Evaluación de la pendiente de impulso
Esto garantiza que sólo se ejecuten las señales de alta probabilidad.
5. Opciones profesionales de gestión del dinero
-
Modo de lote fijo
-
Modo AutoLot basado en la equidad y el porcentaje de riesgo
-
Normalización de volumen alineada con las especificaciones del contrato del broker
-
Optimizado para símbolos volátiles
6. Altamente eficiente y ligero
El algoritmo está diseñado para:
-
Backtesting rápido
-
Bajo uso de CPU y RAM
-
Funcionamiento estable en VPS
- Ejecución fluida en periodos de alta volatilidad
7. Personalización completa de parámetros
Todos los parámetros de PURELY QUANT pueden ajustarse libremente en función de las preferencias del usuario.
Los usuarios conservan el control total sobre los niveles de riesgo, la lógica de entrada, el comportamiento de salida, los límites de apilamiento, los ciclos de renta variable, los filtros y los tiempos.
El EA es totalmente personalizable para adaptarse a diversos estilos de negociación, apetitos de riesgo y entornos de mercado.
Uso recomendado
-
Marco temporal: H1
-
Mejores símbolos: XAUUSD, US30, GER40, GBPUSD, y otros volátiles mayores
-
Tipo de cuenta: Cualquiera (admite cobertura y compensación)
-
Depósito mínimo: Desde 200 $ (dependiendo del tamaño del lote y del riesgo)
Parámetros de entrada
Gestión del dinero
-
LotSize
-
UseAutoLot
-
Porcentaje de riesgo
Módulo Tendencia
-
MAPeriod
-
MA_Tiempo
-
MA_Método
Sistema de entrada
-
EntryMode (cuatro tipos lógicos)
-
MaxCompra / MaxVenta
-
AllowOverLimit
Sistema de salida
-
ExitMode (estructural, momentum o basado en ticks)
-
MinProfitClose
Filtrado de riesgos
-
ForzarBalance
-
PreventConsecutiveSignals
-
MinBarsBetweenSignals
-
Umbral_desviación_MA
Gestión de renta variable
-
EquityTargetProfit
Todos los parámetros son modulares, flexibles y están diseñados con principios de ingeniería de nivel institucional.
Usuarios adecuados
PURELY QUANT es ideal para los operadores que prefieren:
-
Ejecución cuantitativa basada en reglas
-
Extracción de beneficios basada en ciclos
-
Arquitectura de estrategia sin martingala ni cuadrícula
-
Lógica limpia adaptable a múltiples activos
-
Automatización sin complejidad innecesaria
Si valora la estructura, la precisión y la ejecución disciplinada, PURELY QUANT se alinea de forma natural con su filosofía de trading.
Descargo de responsabilidad
Este Asesor Experto no garantiza beneficios y no elimina el riesgo de negociación. Pruébelo a fondo en un entorno de demostración antes de utilizarlo en una cuenta real. El rendimiento puede variar en función del comportamiento del mercado, el entorno del broker y la configuración del usuario.