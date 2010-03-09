PURELY QUANT - Un moderno sistema de negociación cuantitativa para una ejecución coherente en el mercado

PURELY QUANT es un sistema avanzado de negociación algorítmica diseñado con un marco matemático claro, un análisis estructural de precios y una gestión dinámica del ciclo de la renta variable.

Está diseñado para operadores que prefieren un enfoque sistemático, disciplinado y orientado a los quants sin depender de martingalas, arbitrajes, técnicas de ajuste de curvas o modelos de riesgo poco realistas.

El sistema aplica una arquitectura lógica multicapa que combina cambios estructurales de MA, equilibrio controlado de la exposición, filtrado basado en desviaciones y extracción de objetivos de renta variable. Esto crea un modelo operativo estable y repetible, adecuado para una amplia gama de condiciones de mercado.

PURELY QUANT se centra en la claridad, la solidez y la precisión de la ejecución, por lo que es adecuado tanto para operadores cuantitativos en desarrollo como avanzados.

Puntos fuertes de PURELY QUANT

1. Motor estructural de tendencia y momento

El EA identifica el sesgo direccional a través de:

Cambios estructurales dinámicos basados en MA

Desviación de velas relativa a la MA

Filtros internos de alineación de tendencias

El resultado son entradas direccionales limpias y menos operaciones impulsadas por el ruido.

2. Sistema inteligente de beneficios por ciclo de renta variable

En lugar de depender de niveles fijos de toma de beneficios, PURELY QUANT:

Realiza un seguimiento de la renta variable de referencia

Detecta cuando la equidad alcanza el objetivo configurado

Asegura automáticamente el beneficio y reinicia el ciclo

Esto crea un patrón de comportamiento de la equidad controlado y repetible.

3. Apilamiento controlado con equilibrio de exposición

El apilamiento de posiciones está estrictamente regulado para evitar acumulaciones incontroladas:

Control de la exposición COMPRA-VENTA en tiempo real

Limitación del rango de desequilibrio

Proyección de la exposición futura antes de abrir nuevas operaciones

Esto permite un apilamiento de alta calidad sin los riesgos asociados a la escalada de la red.

4. Validación de señales multicapa

Cada señal de entrada debe pasar por múltiples filtros de validación:

Umbral de desviación

Espacio mínimo entre barras

Protección contra señales duplicadas

Confirmación estructural

Evaluación de la pendiente de impulso

Esto garantiza que sólo se ejecuten las señales de alta probabilidad.

5. Opciones profesionales de gestión del dinero

Modo de lote fijo

Modo AutoLot basado en la equidad y el porcentaje de riesgo

Normalización de volumen alineada con las especificaciones del contrato del broker

Optimizado para símbolos volátiles

6. Altamente eficiente y ligero

El algoritmo está diseñado para:

Backtesting rápido

Bajo uso de CPU y RAM

Funcionamiento estable en VPS

Ejecución fluida en periodos de alta volatilidad



7. Personalización completa de parámetros

Todos los parámetros de PURELY QUANT pueden ajustarse libremente en función de las preferencias del usuario.

Los usuarios conservan el control total sobre los niveles de riesgo, la lógica de entrada, el comportamiento de salida, los límites de apilamiento, los ciclos de renta variable, los filtros y los tiempos.

El EA es totalmente personalizable para adaptarse a diversos estilos de negociación, apetitos de riesgo y entornos de mercado.

Marco temporal: H1

Mejores símbolos: XAUUSD, US30, GER40, GBPUSD, y otros volátiles mayores

Tipo de cuenta: Cualquiera (admite cobertura y compensación)

Depósito mínimo: Desde 200 $ (dependiendo del tamaño del lote y del riesgo)

Parámetros de entrada

Gestión del dinero

LotSize

UseAutoLot

Porcentaje de riesgo

Módulo Tendencia

MAPeriod

MA_Tiempo

MA_Método

Sistema de entrada

EntryMode (cuatro tipos lógicos)

MaxCompra / MaxVenta

AllowOverLimit

Sistema de salida

ExitMode (estructural, momentum o basado en ticks)

MinProfitClose

Filtrado de riesgos

ForzarBalance

PreventConsecutiveSignals

MinBarsBetweenSignals

Umbral_desviación_MA

Gestión de renta variable

EquityTargetProfit

Uso recomendado

Todos los parámetros son modulares, flexibles y están diseñados con principios de ingeniería de nivel institucional.

Usuarios adecuados

PURELY QUANT es ideal para los operadores que prefieren:

Ejecución cuantitativa basada en reglas

Extracción de beneficios basada en ciclos

Arquitectura de estrategia sin martingala ni cuadrícula

Lógica limpia adaptable a múltiples activos

Automatización sin complejidad innecesaria

Si valora la estructura, la precisión y la ejecución disciplinada, PURELY QUANT se alinea de forma natural con su filosofía de trading.

Descargo de responsabilidad

Este Asesor Experto no garantiza beneficios y no elimina el riesgo de negociación. Pruébelo a fondo en un entorno de demostración antes de utilizarlo en una cuenta real. El rendimiento puede variar en función del comportamiento del mercado, el entorno del broker y la configuración del usuario.