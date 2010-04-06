Universal Auto Dynamic Engine

🧠 GAPHUNTERVIP - La ventaja institucional EA

Explota el sistema. No sigas sus reglas.

🎯 Lema

Un agente de IA de nivel profesional diseñado para explotar las ineficiencias del mercado como Stop Hunts & FVGs con una gestión del riesgo de nivel institucional y un drawdown excepcionalmente bajo.

🚫 Deje de operar como un minorista.

Empieza a pensar como un hacker.

Estás cansado de que tu stop loss sea cazado, sólo para que el precio se revierta momentos después? Esto no es una coincidencia. Es un mecanismo incorporado en el mercado para generar liquidez.

GAPHUNTERVIP no es sólo otro EA. Es un Agente Financiero AI diseñado desde la perspectiva de un hacker - no para predecir, sino para explotar las ineficiencias estructurales que existen por diseño. A diferencia del 99% de los EA minoristas, éste se basa en la preservación del capital, la frecuencia de precisión y la capitalización sistemática.

Esta es la herramienta que convierte las trampas del mercado en su ventaja.

🔍 Filosofía central: Un sistema de doble explotación

📌 1. Stop Hunt (SH) Exploit

  • Identifica las zonas en las que los stop loss minoristas están muy agrupados

  • Espera a que finalice la purga de liquidez

  • Entra con las instituciones en el retroceso

  • Se monta en la fuerza que aniquila a los demás

📌 2. Explota la brecha del valor razonable (FVG)

  • Detecta las zonas de desequilibrio institucional

  • Espera el reequilibrio de los precios: un "efecto imán"

  • Entra con precisión de francotirador en puntos de inversión de alta probabilidad

Rendimiento probado: El caso de los 10 dólares

Hicimos una prueba retrospectiva de GAPHUNTERVIP utilizando un 99,9% de precisión en el modelado de ticks, comenzando con un capital de sólo 10 $. El sistema creció hasta casi 4.000 $, con detracciones tan pequeñas que apenas se registraron.

💡 Insertar imagen de informe de backtest aquí

🔑 Métricas clave:

Métrica Valor
Factor de beneficio 2.10
Factor de recuperación 32.39
Reducción máxima del capital 3.32% ($132.10)
Ratio de Sharpe 11.46

Características principales y módulos

🧠 Explotaciones de doble mercado

  • Stop Hunt + lógica dela brecha del valor justo

  • Diseñado para capturar el momento de máxima ineficiencia

📊 Motor de riesgo dinámico basado en ATR

  • SL y TP se adaptan a la volatilidad en tiempo real

  • Control del riesgo consciente del mercado en todo momento

🧺 Negociación avanzada de cestas (opcional)

  • Gestiona múltiples operaciones como una única unidad de pérdidas y ganancias

  • El TP colectivo en USD ofrece una lógica de salida mejorada

💵 Gestión institucional del dinero

  • Auto Lot Sizing: Basado en el % de riesgo

  • Límites diarios de P/L: Interruptor de corte para asegurar ganancias y limitar pérdidas

  • ATR Trailing Stop y Breakeven: Bloquee beneficios dinámicamente

🖥️ Cuadro de mandos limpio

  • Estado, tendencia, P/L, posiciones abiertas

  • Diseño profesional de alto contraste para mayor claridad

🧰 Filtros de protección robustos

  • Filtro de tiempo

  • Controles de diferencial máximo y deslizamiento

  • Filtro de tendencia

📘 Recomendaciones para un mejor rendimiento

Parámetro Recomendación
Pares BTC,XAU
Marco temporal M1 o M5
Broker ECN (spread bajo, deslizamiento bajo)
VPS Altamente recomendado para 24/7 uptime
Iniciar Demo o bajo riesgo en vivo para probar el comportamiento

⚙️ Parámetros de entrada completos

Todos los parámetros están limpiamente etiquetados y organizados.
👇 Inserte su bloque de parámetros o enlace a la documentación aquí 👇
// Ejemplo:

; Gestión de un solo pedido
Enable_Breakeven=false||false||0||true||N
BE_Trigger_ATR_Multiplier=1.0||1.0||0.100000||10.000000||N
BE_Profit_Points=2||2||1||20||N
Enable_TrailingStop=true|||false|||0||true||N
TS_Start_ATR_Multiplier=0.1||3.0||0.300000||30.000000||N
TS_Distance_ATR_Multiplier=0.1||1.0||0.100000||10.000000||N

0,01 para la prueba
TS_Start_ATR_Multiplier=0.1||3.0||0.300000||30.000000||N
TS_Distance_ATR_Multiplier=0.1||1.0||0.100000||10.000000||N
¡3-1 de verdad!
TS_Start_ATR_Multiplier=3.0||3.0||0.300000||30.000000||N
TS_Distance_ATR_Multiplier=1.0||1.0||0.100000||10.000000||N


#
BTC,XAU
busca TS_Distance_ATR_Multiplier
busca TS_Start_ATR_Multiplier

si no funciona

💬 Palabras finales

GAPHUNTERVIP no es un producto - es un marco, un arma, una mentalidad. Construido para los comerciantes que entienden que la verdadera ventaja no está en la predicción, sino en la explotación asimétrica de las reglas del sistema.

#StopHunt
#Stop-Hunt

