BBMA Oma Ally Jackpot

🔥 BBMA JACKPOT EA -

BBMA JACKPOT EA es un sistema de trading automatizado inspirado en la metodología BBMA Oma Ally, diseñado para capturar entradas de momentum cuando el precio reacciona fuertemente alrededor de la estructura de las Bandas de Bollinger.

Este EA se centra en la identificación de configuraciones BBMA válidas durante la expansión de la volatilidad, donde el precio se mueve con clara dirección e impulso.

🔹 Explicación del concepto de BBMA Oma Ally

BBMA JACKPOT EA sigue los principios básicos de BBMA Oma Ally:

Interacción del precio con las Bandas de Bollinger (Top / Mid / Low BB).

Impulso del mercado tras la compresión de la volatilidad

Comportamiento de seguimiento de la tendencia durante un movimiento fuerte del precio

Evitar entradas durante condiciones poco claras o de oscilación

El sistema prioriza la continuación del impulso en lugar de entradas tempranas o agresivas.

Cómo opera el EA

Detecta la estructura de la BBMA y el posicionamiento del precio

Espera la confirmación del impulso

Ejecuta operaciones sólo cuando las condiciones del mercado se alinean

Al filtrar las operaciones basadas en la estructura y el impulso, el EA tiene como objetivo reducir las entradas de baja calidad que se encuentran comúnmente en los mercados laterales.

Gestión de riesgos y operaciones

Take Profit y Stop Loss fijos

Ajuste opcional del lote tras una operación perdedora

Parámetros de riesgo controlados por el usuario

Diseñado para limitar el exceso de operaciones

Todos los parámetros se pueden ajustar según el tamaño de la cuenta y las preferencias de negociación.

Condiciones de mercado recomendadas

Se utiliza mejor durante los mercados de tendencia o de alto impulso

Adecuado para símbolos con spreads estables

El rendimiento depende de la ejecución del broker y de la volatilidad del mercado

Los resultados pueden variar dependiendo de las condiciones del broker, spread, deslizamiento y comportamiento del mercado.

Ajustes recomendados

Los ajustes recomendados dependen de las condiciones del broker, el símbolo, el plazo y la preferencia de riesgo.

Para configuraciones recomendadas u optimizadas, por favor contacta con el vendedor vía mensaje privado.

🔹 Aviso Importante