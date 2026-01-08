MA200 Confirmed Breakou

MA200 Ruptura Confirmada (3ª Vela) - Lógica de ruptura limpia con confirmación

Si desea un Asesor Experto que sea simple, objetivo y fácil de configurar, este robot está construido en torno a un concepto clásico del mercado: ruptura de una Media Móvil (por defecto: 200) con confirmación de dirección y entrada en la 3ª vela.

El objetivo es reducir las entradas "impulsivas" y evitar muchas señales falsas exigiendo la confirmación de la vela (sin depender de indicadores adicionales más allá de la propia Media Móvil).

Cómo define el robot la dirección y la ruptura

El EA utiliza una Media Móvil (por defecto: MA 200) como línea de referencia.

Busca una situación en la que el precio cambie de lado y luego se mantiene en el lado correcto antes de entrar.

En lugar de entrar al primer toque, requiere confirmación:

Condiciones de COMPRA

El EA prepara una COMPRA cuando:

Dos velas cierran por encima de la Media Móvil (fuerza confirmada por encima de la MA); Ha ocurrido un cruce reciente (el precio vino del lado opuesto, o hubo un toque/cruce dentro de las velas más recientes); La entrada se coloca en la apertura de la siguiente vela (la "3ª vela"), y la apertura debe estar por encima de la MA.

📌 Resumen: rompe al alza + confirma por encima + entra en la apertura de la 3ª vela por encima de la MA.

Condiciones de VENTA

El EA prepara una VENTA cuando:

Dos velas cierran por debajo de la Media Móvil (fuerza confirmada por debajo de la MA); Ha ocurrido un cruce reciente (el precio vino del lado opuesto, o hubo un toque/cruce dentro de las velas más recientes); La entrada se coloca en la apertura de la siguiente vela (la "3ª vela"), y la apertura debe estar por debajo de la MA.

📌 Resumen: rompe a la baja + confirma por debajo + entra en la apertura de la 3ª vela por debajo de la MA.

⏱️ ¿Cuándo entra exactamente?

Este EA evalúa las señales sólo en una nueva barra (al inicio de cada vela).

Es decir:

No abre operaciones en medio de una vela ;

La ejecución es más predecible, especialmente para backtests y optimización.

✅ Entrada: al inicio de la vela después de la confirmación (3ª vela).

✅ Sólo 1 posición por símbolo/magia a la vez.

🎯 ¿Cuándo sale?

Las salidas son controladas por su configuración a través de los parámetros:

Take Profit (TP)

Si TP_pts > 0 : el EA coloca un Take Profit en puntos .

Si TP_pts = 0 : las operaciones se ejecutan sin Take Profit.

Stop Loss (SL)

Si SL_pts > 0 : el EA coloca un Stop Loss en puntos .

Si SL_pts = 0 : las operaciones se ejecutan sin Stop Loss.

📌 Nota: el EA respeta los requisitos del broker/símbolo (como la distancia mínima del Stop) cuando es aplicable.

Magic : número mágico utilizado para identificar las operaciones del EA (ayuda a evitar conflictos con otros EAs).

Lote (Lot size) : volumen de la orden (ajustar según su riesgo).

MA_Period : Periodo de la media móvil (por defecto 200).

MA_Method : Método MA (SMA/EMA etc.).

MA_Price : precio aplicado (Cierre, Apertura, etc.).

TP_pts : take profit en puntos (0 desactiva).

SL_pts : stop loss en puntos (0 deshabilita).

SpreadMaxPoints : spread máximo permitido en puntos (0 ignora).

EpsPoints : tolerancia (en puntos) para no perderse las rupturas "ajustadas".

DeviationPoints: deslizamiento máximo en puntos.

Plazos sugeridos: M5 y M15 (dependiendo del símbolo).

Los instrumentos más líquidos con spreads estables suelen ser más adecuados.

Si su símbolo tiene spread variable, utilice SpreadMaxPoints para evitar entradas durante condiciones desfavorables.

Para operar 24/5, se recomienda un VPS.

⚙️ Entradas: sencillas y clarasUso recomendado (mejores prácticas)✅ ¿Para quién es este EA?

Este robot es ideal para los traders que quieren:

una estrategia objetiva y fácil de entender ;

lógica de breakout + confirmación sin muchos indicadores;

control de riesgo simple a través de SL/TP y tamaño de lote ;

evaluación de señales sólo en barras nuevas (más limpio y predecible).

🛒 ¿Listo para empezar?

Si quieres un EA con reglas claras, fácil configuración y un enfoque clásico(MA200 breakout con confirmación), esta es una opción sólida para añadir a tu rutina de trading.

✅ Instálalo, ajusta los parámetros a tu perfil, y prueba siempre en una cuenta demo antes de entrar en vivo.

⚠️ Descargo de responsabilidad

El trading implica riesgo y puede resultar en pérdidas. Ningún Asesor Experto puede garantizar beneficios. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Pruebe en una cuenta demo antes de operar en vivo, y establezca el tamaño de lote de acuerdo a sus necesidades.