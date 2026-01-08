MA200 Confirmed Breakou
- Asesores Expertos
- Gabriel Joel Dos Passos
- Versión: 1.11
- Activaciones: 10
MA200 Ruptura Confirmada (3ª Vela) - Lógica de ruptura limpia con confirmación
Si desea un Asesor Experto que sea simple, objetivo y fácil de configurar, este robot está construido en torno a un concepto clásico del mercado: ruptura de una Media Móvil (por defecto: 200) con confirmación de dirección y entrada en la 3ª vela.
El objetivo es reducir las entradas "impulsivas" y evitar muchas señales falsas exigiendo la confirmación de la vela (sin depender de indicadores adicionales más allá de la propia Media Móvil).Cómo define el robot la dirección y la ruptura
El EA utiliza una Media Móvil (por defecto: MA 200) como línea de referencia.
Busca una situación en la que el precio cambie de lado y luego se mantiene en el lado correcto antes de entrar.
En lugar de entrar al primer toque, requiere confirmación:
Condiciones de COMPRA
El EA prepara una COMPRA cuando:
-
Dos velas cierran por encima de la Media Móvil (fuerza confirmada por encima de la MA);
-
Ha ocurrido un cruce reciente (el precio vino del lado opuesto, o hubo un toque/cruce dentro de las velas más recientes);
-
La entrada se coloca en la apertura de la siguiente vela (la "3ª vela"), y la apertura debe estar por encima de la MA.
📌 Resumen: rompe al alza + confirma por encima + entra en la apertura de la 3ª vela por encima de la MA.
Condiciones de VENTA
El EA prepara una VENTA cuando:
-
Dos velas cierran por debajo de la Media Móvil (fuerza confirmada por debajo de la MA);
-
Ha ocurrido un cruce reciente (el precio vino del lado opuesto, o hubo un toque/cruce dentro de las velas más recientes);
-
La entrada se coloca en la apertura de la siguiente vela (la "3ª vela"), y la apertura debe estar por debajo de la MA.
📌 Resumen: rompe a la baja + confirma por debajo + entra en la apertura de la 3ª vela por debajo de la MA.⏱️ ¿Cuándo entra exactamente?
Este EA evalúa las señales sólo en una nueva barra (al inicio de cada vela).
Es decir:
-
No abre operaciones en medio de una vela;
-
La ejecución es más predecible, especialmente para backtests y optimización.
✅ Entrada: al inicio de la vela después de la confirmación (3ª vela).
✅ Sólo 1 posición por símbolo/magia a la vez.
Las salidas son controladas por su configuración a través de los parámetros:
Take Profit (TP)
-
Si TP_pts > 0 : el EA coloca un Take Profit en puntos.
-
Si TP_pts = 0 : las operaciones se ejecutan sin Take Profit.
Stop Loss (SL)
-
Si SL_pts > 0 : el EA coloca un Stop Loss en puntos.
-
Si SL_pts = 0 : las operaciones se ejecutan sin Stop Loss.
📌 Nota: el EA respeta los requisitos del broker/símbolo (como la distancia mínima del Stop) cuando es aplicable.⚙️ Entradas: sencillas y claras
-
Magic: número mágico utilizado para identificar las operaciones del EA (ayuda a evitar conflictos con otros EAs).
-
Lote (Lot size): volumen de la orden (ajustar según su riesgo).
-
MA_Period: Periodo de la media móvil (por defecto 200).
-
MA_Method: Método MA (SMA/EMA etc.).
-
MA_Price: precio aplicado (Cierre, Apertura, etc.).
-
TP_pts: take profit en puntos (0 desactiva).
-
SL_pts: stop loss en puntos (0 deshabilita).
-
SpreadMaxPoints: spread máximo permitido en puntos (0 ignora).
-
EpsPoints: tolerancia (en puntos) para no perderse las rupturas "ajustadas".
-
DeviationPoints: deslizamiento máximo en puntos.
-
Plazos sugeridos: M5 y M15 (dependiendo del símbolo).
-
Los instrumentos más líquidos con spreads estables suelen ser más adecuados.
-
Si su símbolo tiene spread variable, utilice SpreadMaxPoints para evitar entradas durante condiciones desfavorables.
-
Para operar 24/5, se recomienda un VPS.
Este robot es ideal para los traders que quieren:
-
una estrategia objetiva y fácil de entender;
-
lógica debreakout + confirmación sin muchos indicadores;
-
control de riesgo simple a través de SL/TP y tamaño de lote;
-
evaluación de señales sólo en barras nuevas (más limpio y predecible).
Si quieres un EA con reglas claras, fácil configuración y un enfoque clásico(MA200 breakout con confirmación), esta es una opción sólida para añadir a tu rutina de trading.
✅ Instálalo, ajusta los parámetros a tu perfil, y prueba siempre en una cuenta demo antes de entrar en vivo.
⚠️ Descargo de responsabilidad
El trading implica riesgo y puede resultar en pérdidas. Ningún Asesor Experto puede garantizar beneficios. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Pruebe en una cuenta demo antes de operar en vivo, y establezca el tamaño de lote de acuerdo a sus necesidades.