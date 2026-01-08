MA200 Confirmed Breakou

MA200 Confirmed Breakout (3ª Vela) — Estratégia objetiva de rompimento com confirmação focado no XAUUSD

Se você procura um Expert Advisor simples, direto e fácil de configurar, este robô foi feito para executar uma lógica clássica de mercado: rompimento da Média Móvel (padrão 200) com confirmação de direção e entrada na 3ª vela.

A proposta é evitar entradas “no susto” e reduzir sinais em falso usando confirmação por candles (sem depender de indicadores extras além da própria média).

✅ Como o robô identifica a tendência e o rompimento

O robô utiliza uma média móvel (padrão: MA 200) como linha de referência.
Ele procura um cenário em que o preço troca de lado e se firma do lado correto antes de entrar.

Em vez de entrar no primeiro toque, ele exige confirmação:

Condição de compra (BUY)

O robô prepara uma compra quando:

  1. Duas velas fecham acima da média (confirmação de força acima da MA);

  2. Existe um cruzamento recente (o preço veio do lado oposto, ou houve toque/cruzamento dentro das velas recentes);

  3. A entrada acontece na abertura da próxima vela (a “3ª vela”), e a abertura precisa estar acima da média.

📌 Resumo: rompeu para cima + confirmou acima + entra na abertura da 3ª vela acima da MA.

Condição de venda (SELL)

O robô prepara uma venda quando:

  1. Duas velas fecham abaixo da média (confirmação de força abaixo da MA);

  2. Existe um cruzamento recente (o preço veio do lado oposto, ou houve toque/cruzamento dentro das velas recentes);

  3. A entrada acontece na abertura da próxima vela (a “3ª vela”), e a abertura precisa estar abaixo da média.

📌 Resumo: rompeu para baixo + confirmou abaixo + entra na abertura da 3ª vela abaixo da MA.

⏱️ Quando exatamente ele entra?

O EA só avalia sinal em barra nova (início da vela).
Isso significa:

  • Ele não fica abrindo ordens no meio da vela;

  • Ele executa a lógica de forma mais previsível, especialmente para backtests e otimizações.

Entrada: acontece no início da vela após a confirmação (3ª vela).
Apenas 1 posição por símbolo/magic ao mesmo tempo.

🎯 Quando ele sai?

A saída é definida por você, através dos parâmetros:

Take Profit (TP)

  • Se TP_pts > 0 : o robô coloca Take Profit em pontos na ordem.

  • Se TP_pts = 0 : ele opera sem Take Profit.

Stop Loss (SL)

  • Se SL_pts > 0 : o robô coloca Stop Loss em pontos na ordem.

  • Se SL_pts = 0 : ele opera sem Stop Loss.

📌 Importante: o robô respeita as exigências do ativo/corretora (como distância mínima de stop) quando aplicável.

⚙️ Parâmetros (Inputs) — simples e claros

  • Magic: número identificador das operações do robô (evita confusão com outros EAs).

  • Lote: tamanho do volume da ordem (ajuste conforme seu risco).

  • MA_Period: período da média (padrão 200).

  • MA_Method: tipo de média (SMA/EMA etc.).

  • MA_Price: preço aplicado (Close, Open, etc.).

  • TP_pts: take profit em pontos (0 desativa).

  • SL_pts: stop loss em pontos (0 desativa).

  • SpreadMaxPoints: limita entradas com spread alto (0 ignora).

  • EpsPoints: tolerância para não perder rompimentos “justos”.

  • DeviationPoints: desvio máximo (slippage) para execução.

📌 Recomendações de uso (boas práticas)

  • Timeframes sugeridos: somente M15 (dependendo do ativo).

  • Ativos com boa liquidez e spreads mais estáveis costumam ser mais adequados.

  • Se o seu ativo tem spread variável, use SpreadMaxPoints para evitar entradas em momentos ruins.

  • Para funcionamento contínuo, recomenda-se usar VPS (24/5).

✅ Para quem este EA é indicado?

Este robô é ideal para quem quer:

  • uma estratégia objetiva e fácil de entender;

  • operação baseada em rompimento + confirmação, sem “mil indicadores”;

  • controle simples de risco via SL/TP e lote;

  • execução apenas em barra nova (mais previsível e organizada).

🛒 Pronto para começar?

Se você quer um EA com lógica clara, configurável e baseado em um conceito clássico de mercado (rompimento da MA200 com confirmação), este produto é uma excelente opção para colocar em sua rotina de trading.

✅ Instale, ajuste os parâmetros ao seu perfil e rode em conta demo para validar no ativo/timeframe que você prefere.

⚠️ Aviso de risco (obrigatório)

Negociação em mercado financeiro envolve risco e pode resultar em perdas. Nenhum robô garante lucro. Resultados passados não garantem resultados futuros. Utilize conta demo antes de operar em conta real e ajuste o lote de acordo com sua gestão de risco.


