MA200 Confirmed Breakou

MA200 Confirmed Breakout (3ª Vela) — Estratégia objetiva de rompimento com confirmação focado no XAUUSD

Se você procura um Expert Advisor simples, direto e fácil de configurar, este robô foi feito para executar uma lógica clássica de mercado: rompimento da Média Móvel (padrão 200) com confirmação de direção e entrada na 3ª vela.

A proposta é evitar entradas “no susto” e reduzir sinais em falso usando confirmação por candles (sem depender de indicadores extras além da própria média).

✅ Como o robô identifica a tendência e o rompimento

O robô utiliza uma média móvel (padrão: MA 200) como linha de referência.

Ele procura um cenário em que o preço troca de lado e se firma do lado correto antes de entrar.

Em vez de entrar no primeiro toque, ele exige confirmação:

Condição de compra (BUY)

O robô prepara uma compra quando:

Duas velas fecham acima da média (confirmação de força acima da MA); Existe um cruzamento recente (o preço veio do lado oposto, ou houve toque/cruzamento dentro das velas recentes); A entrada acontece na abertura da próxima vela (a “3ª vela”), e a abertura precisa estar acima da média.

📌 Resumo: rompeu para cima + confirmou acima + entra na abertura da 3ª vela acima da MA.

Condição de venda (SELL)

O robô prepara uma venda quando:

Duas velas fecham abaixo da média (confirmação de força abaixo da MA); Existe um cruzamento recente (o preço veio do lado oposto, ou houve toque/cruzamento dentro das velas recentes); A entrada acontece na abertura da próxima vela (a “3ª vela”), e a abertura precisa estar abaixo da média.

📌 Resumo: rompeu para baixo + confirmou abaixo + entra na abertura da 3ª vela abaixo da MA.

⏱️ Quando exatamente ele entra?

O EA só avalia sinal em barra nova (início da vela).

Isso significa:

Ele não fica abrindo ordens no meio da vela ;

Ele executa a lógica de forma mais previsível, especialmente para backtests e otimizações.

✅ Entrada: acontece no início da vela após a confirmação (3ª vela).

✅ Apenas 1 posição por símbolo/magic ao mesmo tempo.

🎯 Quando ele sai?

A saída é definida por você, através dos parâmetros:

Take Profit (TP)

Se TP_pts > 0 : o robô coloca Take Profit em pontos na ordem.

Se TP_pts = 0 : ele opera sem Take Profit.

Stop Loss (SL)

Se SL_pts > 0 : o robô coloca Stop Loss em pontos na ordem.

Se SL_pts = 0 : ele opera sem Stop Loss.

📌 Importante: o robô respeita as exigências do ativo/corretora (como distância mínima de stop) quando aplicável.

Magic : número identificador das operações do robô (evita confusão com outros EAs).

Lote : tamanho do volume da ordem (ajuste conforme seu risco).

MA_Period : período da média (padrão 200).

MA_Method : tipo de média (SMA/EMA etc.).

MA_Price : preço aplicado (Close, Open, etc.).

TP_pts : take profit em pontos (0 desativa).

SL_pts : stop loss em pontos (0 desativa).

SpreadMaxPoints : limita entradas com spread alto (0 ignora).

EpsPoints : tolerância para não perder rompimentos “justos”.

DeviationPoints: desvio máximo (slippage) para execução.

Timeframes sugeridos: somente M15 (dependendo do ativo).

Ativos com boa liquidez e spreads mais estáveis costumam ser mais adequados.

Se o seu ativo tem spread variável, use SpreadMaxPoints para evitar entradas em momentos ruins.

Para funcionamento contínuo, recomenda-se usar VPS (24/5).

⚙️ Parâmetros (Inputs) — simples e claros📌 Recomendações de uso (boas práticas)✅ Para quem este EA é indicado?

Este robô é ideal para quem quer:

uma estratégia objetiva e fácil de entender ;

operação baseada em rompimento + confirmação , sem “mil indicadores”;

controle simples de risco via SL/TP e lote ;

execução apenas em barra nova (mais previsível e organizada).

🛒 Pronto para começar?

Se você quer um EA com lógica clara, configurável e baseado em um conceito clássico de mercado (rompimento da MA200 com confirmação), este produto é uma excelente opção para colocar em sua rotina de trading.

✅ Instale, ajuste os parâmetros ao seu perfil e rode em conta demo para validar no ativo/timeframe que você prefere.

⚠️ Aviso de risco (obrigatório)

Negociação em mercado financeiro envolve risco e pode resultar em perdas. Nenhum robô garante lucro. Resultados passados não garantem resultados futuros. Utilize conta demo antes de operar em conta real e ajuste o lote de acordo com sua gestão de risco.