MA200 Confirmed Breakou
- Experts
- Gabriel Joel Dos Passos
- Versão: 1.11
- Ativações: 10
MA200 Confirmed Breakout (3ª Vela) — Estratégia objetiva de rompimento com confirmação focado no XAUUSD
Se você procura um Expert Advisor simples, direto e fácil de configurar, este robô foi feito para executar uma lógica clássica de mercado: rompimento da Média Móvel (padrão 200) com confirmação de direção e entrada na 3ª vela.
A proposta é evitar entradas “no susto” e reduzir sinais em falso usando confirmação por candles (sem depender de indicadores extras além da própria média).✅ Como o robô identifica a tendência e o rompimento
O robô utiliza uma média móvel (padrão: MA 200) como linha de referência.
Ele procura um cenário em que o preço troca de lado e se firma do lado correto antes de entrar.
Em vez de entrar no primeiro toque, ele exige confirmação:
Condição de compra (BUY)
O robô prepara uma compra quando:
-
Duas velas fecham acima da média (confirmação de força acima da MA);
-
Existe um cruzamento recente (o preço veio do lado oposto, ou houve toque/cruzamento dentro das velas recentes);
-
A entrada acontece na abertura da próxima vela (a “3ª vela”), e a abertura precisa estar acima da média.
📌 Resumo: rompeu para cima + confirmou acima + entra na abertura da 3ª vela acima da MA.
Condição de venda (SELL)
O robô prepara uma venda quando:
-
Duas velas fecham abaixo da média (confirmação de força abaixo da MA);
-
Existe um cruzamento recente (o preço veio do lado oposto, ou houve toque/cruzamento dentro das velas recentes);
-
A entrada acontece na abertura da próxima vela (a “3ª vela”), e a abertura precisa estar abaixo da média.
📌 Resumo: rompeu para baixo + confirmou abaixo + entra na abertura da 3ª vela abaixo da MA.⏱️ Quando exatamente ele entra?
O EA só avalia sinal em barra nova (início da vela).
Isso significa:
-
Ele não fica abrindo ordens no meio da vela;
-
Ele executa a lógica de forma mais previsível, especialmente para backtests e otimizações.
✅ Entrada: acontece no início da vela após a confirmação (3ª vela).
✅ Apenas 1 posição por símbolo/magic ao mesmo tempo.
A saída é definida por você, através dos parâmetros:
Take Profit (TP)
-
Se TP_pts > 0 : o robô coloca Take Profit em pontos na ordem.
-
Se TP_pts = 0 : ele opera sem Take Profit.
Stop Loss (SL)
-
Se SL_pts > 0 : o robô coloca Stop Loss em pontos na ordem.
-
Se SL_pts = 0 : ele opera sem Stop Loss.
📌 Importante: o robô respeita as exigências do ativo/corretora (como distância mínima de stop) quando aplicável.⚙️ Parâmetros (Inputs) — simples e claros
-
Magic: número identificador das operações do robô (evita confusão com outros EAs).
-
Lote: tamanho do volume da ordem (ajuste conforme seu risco).
-
MA_Period: período da média (padrão 200).
-
MA_Method: tipo de média (SMA/EMA etc.).
-
MA_Price: preço aplicado (Close, Open, etc.).
-
TP_pts: take profit em pontos (0 desativa).
-
SL_pts: stop loss em pontos (0 desativa).
-
SpreadMaxPoints: limita entradas com spread alto (0 ignora).
-
EpsPoints: tolerância para não perder rompimentos “justos”.
-
DeviationPoints: desvio máximo (slippage) para execução.
-
Timeframes sugeridos: somente M15 (dependendo do ativo).
-
Ativos com boa liquidez e spreads mais estáveis costumam ser mais adequados.
-
Se o seu ativo tem spread variável, use SpreadMaxPoints para evitar entradas em momentos ruins.
-
Para funcionamento contínuo, recomenda-se usar VPS (24/5).
Este robô é ideal para quem quer:
-
uma estratégia objetiva e fácil de entender;
-
operação baseada em rompimento + confirmação, sem “mil indicadores”;
-
controle simples de risco via SL/TP e lote;
-
execução apenas em barra nova (mais previsível e organizada).
Se você quer um EA com lógica clara, configurável e baseado em um conceito clássico de mercado (rompimento da MA200 com confirmação), este produto é uma excelente opção para colocar em sua rotina de trading.
✅ Instale, ajuste os parâmetros ao seu perfil e rode em conta demo para validar no ativo/timeframe que você prefere.
⚠️ Aviso de risco (obrigatório)
Negociação em mercado financeiro envolve risco e pode resultar em perdas. Nenhum robô garante lucro. Resultados passados não garantem resultados futuros. Utilize conta demo antes de operar em conta real e ajuste o lote de acordo com sua gestão de risco.