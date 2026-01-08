MA200 Confirmed Breakou

MA200 Bestätigter Ausbruch (3. Kerze) - Saubere Ausbruchslogik mit Bestätigung

Wenn Sie einen Expert Advisor suchen, der einfach, objektiv und leicht zu konfigurieren ist, basiert dieser Roboter auf einem klassischen Marktkonzept: Ausbruch aus einem gleitenden Durchschnitt (Standard: 200) mit Richtungsbestätigung und Einstieg an der dritten Kerze.

Das Ziel ist es, "impulsive" Einstiege zu reduzieren und viele Fehlsignale zu vermeiden, indem eine Kerzenbestätigung verlangt wird (ohne sich auf zusätzliche Indikatoren neben dem Gleitenden Durchschnitt selbst zu verlassen).

✅ Wie der Roboter die Richtung und den Ausbruch definiert

Der EA verwendet einen Gleitenden Durchschnitt (Standard: MA 200) als Referenzlinie.

Er sucht nach einer Situation, in der der Preis die Seite wechselt und hält sich dann auf der richtigen Seite, bevor er einsteigt.

Anstatt bei der ersten Berührung einzusteigen, benötigt er eine Bestätigung:

BUY-Bedingungen

Der EA bereitet ein BUY vor, wenn:

Zwei Kerzen schließen oberhalb des gleitenden Durchschnitts (Stärke über MA bestätigt); eine kürzliche Überkreuzung stattgefunden hat (der Preis kam von der Gegenseite, oder es gab eine Berührung/Kreuzung innerhalb der letzten Kerzen); Der Einstieg erfolgt bei der Eröffnung der nächsten Kerze (der "3. Kerze"), und die Eröffnung muss über dem MA liegen.

Zusammenfassung: Ausbruch nach oben + Bestätigung nach oben + Einstieg bei der Eröffnung der 3. Kerze oberhalb des MA.

SELL-Bedingungen

Der EA bereitet einen SELL vor, wenn:

Zwei Kerzen schließen unterhalb des gleitenden Durchschnitts (Stärke unter MA bestätigt); eine kürzliche Überkreuzung stattgefunden hat (der Preis kam von der Gegenseite, oder es gab eine Berührung/Kreuzung innerhalb der letzten Kerzen); Der Einstieg erfolgt bei der Eröffnung der nächsten Kerze (der "3. Kerze"), und die Eröffnung muss unter dem MA liegen.

📌 Zusammenfassung: bricht nach unten aus + bestätigt nach unten + steigt bei der Eröffnung der 3. Kerze unterhalb des MA ein.

⏱️ Wann genau erfolgt der Einstieg?

Dieser EA wertet Signale nur bei einem neuen Balken aus (zu Beginn jeder Kerze).

Das bedeutet:

Er eröffnet keine Trades in der Mitte einer Kerze ;

Die Ausführung ist besser vorhersehbar, insbesondere für Backtests und Optimierung.

✅ Einstieg: zu Beginn der Kerze nach der Bestätigung (3. Kerze).

✅ Nur 1 Position pro Symbol/Magie zu einem Zeitpunkt.

🎯 Wann wird der Handel beendet?

Die Ausstiege werden durch Ihre Einstellungen in den Parametern gesteuert:

Gewinnmitnahme (TP)

Wenn TP_pts > 0: der EA platziert einen Take Profit in Punkten .

Wenn TP_pts = 0: Die Trades laufen ohne Take Profit.

Stop Loss (SL)

Wenn SL_pts > 0 : setzt der EA einen Stop Loss in Punkten .

Wenn SL_pts = 0 ist, laufen die Trades ohne Stop Loss.

Hinweis: Der EA respektiert die Anforderungen des Brokers/Symbols (z. B. Mindeststoppabstand), falls zutreffend.

Magic : magische Zahl, die zur Identifizierung der EA-Trades verwendet wird (hilft, Konflikte mit anderen EAs zu vermeiden).

Lote (Lotgröße) : Auftragsvolumen (passen Sie es an Ihr Risiko an).

MA_Periode : Gleitender Durchschnittszeitraum (Standardwert 200).

MA_Methode : MA-Methode (SMA/EMA usw.).

MA_Price : Angewandter Preis (Close, Open, etc.).

TP_pts : Take Profit in Punkten (0 deaktiviert).

SL_pts : Stop Loss in Punkten (0 deaktiviert).

SpreadMaxPoints : maximal zulässiger Spread in Punkten (0 wird ignoriert).

EpsPoints : Toleranz (in Punkten), um "enge" Ausbrüche nicht zu verpassen.

DeviationPoints: maximaler Slippage in Punkten.

Empfohlene Zeitrahmen: M5 und M15 (je nach Symbol).

Liquidere Instrumente mit stabilen Spreads sind in der Regel besser geeignet.

Wenn Ihr Symbol variable Spreads hat, verwenden Sie SpreadMaxPoints, um Einstiege unter ungünstigen Bedingungen zu vermeiden.

Für den 24/5-Betrieb wird ein VPS empfohlen.

⚙️ Eingaben - einfach und klar📌 Empfohlene Verwendung (Best Practices)✅ Für wen ist dieser EA geeignet?

Dieser Roboter ist ideal für Trader, die wollen:

eine Strategie, die objektiv und leicht zu verstehen ist;

Breakout + Bestätigungslogik ohne viele Indikatoren;

eine einfache Risikokontrolle über SL/TP und Losgröße ;

Signalauswertung nur bei neuen Bars (sauberer und berechenbarer).

🛒 Sind Sie bereit, loszulegen?

Wenn Sie einen EA mit klaren Regeln, einfacher Konfiguration und einem klassischen Ansatz(MA200-Breakout mit Bestätigung) suchen, ist dies eine solide Option, um Ihre Handelsroutine zu ergänzen.

✅ Installieren Sie ihn, passen Sie die Parameter an Ihr Profil an und testen Sie ihn immer auf einem Demokonto, bevor Sie live gehen.

⚠️ Risiko-Haftungsausschluss

Der Handel ist mit Risiken verbunden und kann zu Verlusten führen. Kein Expert Advisor kann einen Gewinn garantieren. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie auf einem Demokonto, bevor Sie live handeln, und legen Sie die Losgröße nach Ihren Wünschen fest.