Mirathor es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para la negociación algorítmica estable en condiciones de mercado dinámicas.

Combina modelos de precio-acción, niveles dinámicos, análisis de la estructura del mercado y gestión adaptativa del riesgo, creando un sistema robusto que funciona sin problemas en todo tipo de cuentas con una intervención mínima del usuario.

La optimización por defecto se realiza para GBPUSD, M30, pero el algoritmo demuestra una fuerte estabilidad en múltiples pares de divisas y marcos temporales.

Precisión algorítmica sin sobreoptimización

Utiliza robustos patrones de precios y filtros de volatilidad.

No está vinculado a un único mercado

Funciona de forma fiable en pares principales y cruzados, lo que lo hace adecuado para carteras diversificadas.

Selección disciplinada de operaciones

Mirathor evita las entradas aleatorias y sólo actúa cuando se dan múltiples condiciones.

Comportamiento de bajo riesgo por defecto

Reducción controlada y sin estrategias de promediación agresivas.

Diseño fácil de usar

Requiere una configuración mínima - listo para operar justo después de la instalación.

Periodo: 5 años

Depósito inicial: $200

Métricas clave

Beneficio neto: ~$42,923

Total de operaciones: 1.027

Operaciones ganadoras : ~80,23%.

Reducción máxima: ~3.28%

Factor de beneficio: 2,68

Remuneración esperada : ~41,79$.

Operación ganadora media: 83,18 $.

Operación perdedora media : -126,19 $.

Máximo de ganancias consecutivas : 37

Máximo de pérdidas consecutivas: 4

Aspectos destacados de la curva de renta variable

Crecimiento suave y constante del saldo

Sin caídas profundas o bruscas de la renta variable

Rendimiento estable en todas las fases del mercado

Alta tasa de ganancias combinada con un bajo drawdown

⚙️

El sistema se basa en una combinación inteligente de módulos analíticos independientes:

análisis de impulsos y zonas de corrección

filtrado del ruido del mercado basado en la volatilidad

lógica adaptativa de dimensionamiento de posiciones

sistema inteligente de confirmación de señales

modelo flexible de gestión de posiciones

Mirathor opera de forma selectiva y evita las entradas excesivas. No emplea técnicas agresivas de recuperación.

🔁 F

Aunque la configuración estándar está optimizada para GBPUSD M30, Mirathor ofrece un rendimiento fiable en:

otros pares de divisas principales y cruzados

plazos desde M15 hasta H4

cualquier tipo de cuenta (Cent, Standard, ECN, Raw, etc.)

Se puede realizar una optimización específica del instrumento para un mayor refinamiento, pero no es necesaria para un funcionamiento estable.

Símbolo por defecto: GBPUSD

Marco temporal por defecto: M30

Tipo de cuenta: cualquier cuenta de bajo spread

Apalancamiento: según las preferencias del operador

VPS: recomendado para un funcionamiento ininterrumpido

Este EA no garantiza beneficios.

Las pruebas retrospectivas reflejan el rendimiento histórico; el comportamiento en el mundo real puede diferir.

La gestión adecuada del riesgo sigue siendo esencial.

⚠️

Mirathor es un sistema de trading automatizado cuidadosamente diseñado y bien equilibrado que hace hincapié en la estabilidad, la disciplina y el control adaptativo del riesgo.

Es ideal para traders que buscan trading algorítmico sin estrategias agresivas, con una curva de equidad suave y una lógica clara y transparente.