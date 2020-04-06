Mirathor

Mirathor - Sistema de negociación inteligente de nueva generación

Mirathor es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para la negociación algorítmica estable en condiciones de mercado dinámicas.
Combina modelos de precio-acción, niveles dinámicos, análisis de la estructura del mercado y gestión adaptativa del riesgo, creando un sistema robusto que funciona sin problemas en todo tipo de cuentas con una intervención mínima del usuario.

La optimización por defecto se realiza para GBPUSD, M30, pero el algoritmo demuestra una fuerte estabilidad en múltiples pares de divisas y marcos temporales.

Por qué los operadores eligen Mirathor

  • Precisión algorítmica sin sobreoptimización
    Utiliza robustos patrones de precios y filtros de volatilidad.

  • No está vinculado a un único mercado
    Funciona de forma fiable en pares principales y cruzados, lo que lo hace adecuado para carteras diversificadas.

  • Selección disciplinada de operaciones
    Mirathor evita las entradas aleatorias y sólo actúa cuando se dan múltiples condiciones.

  • Comportamiento de bajo riesgo por defecto
    Reducción controlada y sin estrategias de promediación agresivas.

  • Diseño fácil de usar
    Requiere una configuración mínima - listo para operar justo después de la instalación.

📊 Resultados de Backtest (2020-2025)

Periodo: 5 años
Depósito inicial: $200

Métricas clave

  • Beneficio neto: ~$42,923

  • Total de operaciones: 1.027

  • Operaciones ganadoras: ~80,23%.

  • Reducción máxima: ~3.28%

  • Factor de beneficio: 2,68

  • Remuneración esperada: ~41,79$.

  • Operación ganadora media: 83,18 $.

  • Operación perdedora media: -126,19 $.

  • Máximo de ganancias consecutivas: 37

  • Máximo de pérdidas consecutivas: 4

Aspectos destacados de la curva de renta variable

  • Crecimiento suave y constante del saldo

  • Sin caídas profundas o bruscas de la renta variable

  • Rendimiento estable en todas las fases del mercado

  • Alta tasa de ganancias combinada con un bajo drawdown

⚙️ Cómo funciona Mirathor

El sistema se basa en una combinación inteligente de módulos analíticos independientes:

  • análisis de impulsos y zonas de corrección

  • filtrado del ruido del mercado basado en la volatilidad

  • lógica adaptativa de dimensionamiento de posiciones

  • sistema inteligente de confirmación de señales

  • modelo flexible de gestión de posiciones

Mirathor opera de forma selectiva y evita las entradas excesivas. No emplea técnicas agresivas de recuperación.

🔁 F lexibilidad del algoritmo

Aunque la configuración estándar está optimizada para GBPUSD M30, Mirathor ofrece un rendimiento fiable en:

  • otros pares de divisas principales y cruzados

  • plazos desde M15 hasta H4

  • cualquier tipo de cuenta (Cent, Standard, ECN, Raw, etc.)

Se puede realizar una optimización específica del instrumento para un mayor refinamiento, pero no es necesaria para un funcionamiento estable.

🧩 Ajustes recomendados

  • Símbolo por defecto: GBPUSD

  • Marco temporal por defecto: M30

  • Tipo de cuenta: cualquier cuenta de bajo spread

  • Apalancamiento: según las preferencias del operador

  • VPS: recomendado para un funcionamiento ininterrumpido

⚠️ Aviso importante

  • Este EA no garantiza beneficios.

  • Las pruebas retrospectivas reflejan el rendimiento histórico; el comportamiento en el mundo real puede diferir.

  • La gestión adecuada del riesgo sigue siendo esencial.

📝 Resumen

Mirathor es un sistema de trading automatizado cuidadosamente diseñado y bien equilibrado que hace hincapié en la estabilidad, la disciplina y el control adaptativo del riesgo.
Es ideal para traders que buscan trading algorítmico sin estrategias agresivas, con una curva de equidad suave y una lógica clara y transparente.


Otros productos de este autor
Pin Bars
Yury Emeliyanov
5 (4)
Indicadores
Propósito principal: "Barras Pin" está diseñado para detectar automáticamente barras pin en gráficos de mercados financieros. Una barra pin es una vela con un cuerpo característico y una cola larga, que puede indicar una inversión o corrección de tendencia. Cómo funciona: El indicador analiza cada vela en el gráfico, determinando el tamaño del cuerpo, la cola y la nariz de la vela. Cuando se detecta una barra pin correspondiente a parámetros predefinidos, el indicador la marca en el gráfico co
FREE
PPR and Engulfing
Yury Emeliyanov
5 (2)
Indicadores
PPR y Engulfing es un indicador técnico único diseñado para identificar los patrones "PPR" y "Engulfing" en los gráficos de divisas en la plataforma de trading MetaTrader 4 (MT4). Estos patrones pueden indicar posibles reversiones o continuaciones de tendencia, proporcionando a los traders señales valiosas para entrar y salir del mercado. Características principales: Detección automática de patrones : El indicador identifica automáticamente y marca los patrones PPR y Engulfing con flechas en el
FREE
Pand0ra EA
Yury Emeliyanov
Asesores Expertos
This expert Advisor is primarily intended for dispersing small deposits. For example, in testing since 2017, the EA increased its balance from   100 $ to   6 514 361 $ The "Pand0ra EA" expert Advisor is perfect for the   "EUR/GBP M30"   pair. It uses only two indicators "Previous High Low" and "Top Bottom Price". Each trade is protected by a Stop Loss and Take Profit. In the parameters of the expert Advisor, you can change the percentage of the lot from the Deposit(by default, it is 5%) also,
Ppr PA
Yury Emeliyanov
4.5 (2)
Indicadores
"Ppr PA" is a unique technical indicator created to identify "PPR" patterns on the currency charts of the MT4 trading platform. These patterns can indicate possible reversals or continuation of the trend, providing traders with valuable signals to enter the market. Features: Automatic PPR Detection:   The indicator automatically identifies and marks PPR patterns with arrows on the chart. Visual Signals:   Green and red arrows indicate the optimal points for buying and selling, respectively. Ar
FREE
Fakey Detector
Yury Emeliyanov
Indicadores
Fakey Detector - Indicador de falsa ruptura (Fakey) Fakey Detector es un indicador que detecta automáticamente el clásico patrón Fakey (falsa ruptura de una barra interior) de Price Action y lo muestra en el gráfico mediante una flecha y un nivel de ruptura. Cómo funciona: El patrón Fakey consta de tres velas: Mother Bar - la más grande por rango Inside Bar - totalmente contenida dentro del rango de la Mother Bar. Fakey Candle - rompe (al alza o a la baja), pero luego cierra de nuevo dentro de
FREE
Three Bar Reversal
Yury Emeliyanov
3 (2)
Indicadores
Three Bar Reversal (MT4) - indicador gratuito Three Bar Reversal es un indicador simple y eficaz de MetaTrader 4 que detecta el clásico patrón de velas de inversión de tres barras con un filtrado adicional basado en el ATR y el tamaño del cuerpo de las velas. Las flechas se muestran en la última vela cerrada del patrón, y también se envían notificaciones push. Un robot de trading automatizado Three Bar Reversal EA ha sido desarrollado basado en este indicador. El indicador funciona en tod
FREE
Railway Tracks Pattern
Yury Emeliyanov
Indicadores
Railway Tracks Pattern - Indicador de patrón de inversión Railway Tracks Pattern es un indicador que detecta automáticamente un poderoso patrón de reversión de dos velas en el gráfico. Busca dos velas con direcciones opuestas (alcista y bajista), de tamaño similar y con mechas mínimas, una clara señal de cambio de momentum. Cómo funciona: La primera vela es fuerte y direccional. La segunda vela se mueve en la dirección opuesta y es de tamaño similar. Ambas velas tienen pequeñas sombras (mecha
FREE
Inside Bar PA
Yury Emeliyanov
Indicadores
"Inside Bar PA" is a technical indicator designed to determine the inner bars on the chart. An internal bar is a bar or candle, the maximum and minimum of which are completely contained in the previous bar. This may signal a potential reversal or continuation of the trend, depending on the context. Features: Automatic detection of internal bars. Visual marking of internal bars with arrows on the chart. The ability to adjust the distance of the mark from the bar. How to use: Attach the indicato
FREE
R2d2
Yury Emeliyanov
Asesores Expertos
R2d2 El asesor experto R2d2 Opera sobre la base del indicador Percent BB y Steady Bands. Pares de divisas: EURUSD, Plazo: M15.(Es recomendable) También mostró un buen beneficio GBPUSD, USD / CHF, USD / CAD, EUR / JPY, EUR / GBP, EUR/CHF, AUD / USD, NZD / USD período de tiempo M15 (en algunos casos M30) Apertura (entrada de Señal) El asesor Experto R2D2 abre una nueva posición larga o corta al comienzo del día, cuando se cumplen todas las condiciones lógicas de los indicadores Percent BB y
Eur Gbp M15
Yury Emeliyanov
Asesores Expertos
El asesor experto está diseñado principalmente para el par EUR / GBP marco de tiempo M15, pero también se puede utilizar en otros pares principales con pruebas preliminares utilizando riesgos mínimos. En los parámetros del asesor experto, puede cambiar el % de riesgo por transacción. El EA se basa en varios indicadores Percent BB, Steady Bands y Ross hook. El asesor abre una transacción de compra en la apertura de un nuevo día si se cumplen todas las condiciones de los Indicadores anteriores.
C3PO for GbpUsd
Yury Emeliyanov
5 (1)
Asesores Expertos
El EA está diseñado principalmente para el par GBP / USD con el marco de tiempo M15 , pero también se puede utilizar en otros pares principales con pruebas preliminares utilizando riesgos mínimos. Puede cambiar el tamaño del lote en los parámetros del asesor. El EA se basa en varios indicadores: Porcentaje BB, Steady Bands, y Donchian Channel. El Asesor experto abre una transacción de compra en la apertura de un nuevo día si se cumplen todas las condiciones de los Indicadores anteriores. A con
Imba
Yury Emeliyanov
Asesores Expertos
"IMBA" es un robot para el comercio de divisas. El EA analiza el mercado utilizando varios indicadores (Persistent BB, Steady Bands). Abre y cierra operaciones según los indicadores, pero a veces según Stop Loss o Take Profit. No abre muchas operaciones, pero lo compensa con la calidad de las mismas. No tiene sentido contar demasiado, simplemente descargue la versión Demo y pruébelo. Otros Productos: https: //www.mql5.com/ru/users/yura1994ru/seller#products Recomendaciones: Símbolo EURUSD Mar
EMYR Stochastics
Yury Emeliyanov
5 (1)
Asesores Expertos
The main advantage of the EA is the percentage of profitable trades that is   99%   in testing over the past 2 years. He does not make many transactions, please note this. Designed primarily for the   EUR/USD M30 pair . The EA Uses several indicators the main one of which is   "Stochastics" Default testing parameters Initial balance = $10,000 Net profit = $27,300 Profitable trades = 99% Drawdown = 38% Other product:   https://www.mql5.com/ru/users/yura1994ru/seller#products Before using it on a
Naboo
Yury Emeliyanov
Asesores Expertos
By default, the expert Advisor parameters allow trading on the   GBP/USD M30 pair . Using three indicators (ATR MA Oscillator, Stochastic, Top Bottom Price) to open and close trades, but also uses Stop Loss and Take Profit. Below is a test   for the last 6 years.   The default lot size is 1 lot and is recommended for a Deposit of 10 000. For a smaller Deposit, it is recommended to reduce the lot size. For 1000 = 0.1 lot, for 100 = 0.01 lot. Other product:   https://www.mql5.com/ru/users/yura1994
Mjolnir
Yury Emeliyanov
Asesores Expertos
The "Mjolnir" Expert Advisor is perfect for most Currency Pairs and Timeframes from M15 to H4, but it performs best on the   "EUR/GBP M30" pair.   It uses only two indicators "Bollinger Bands" and "Top Bottom Price". Each trade is protected by Stop Loss and Take Profit. In the parameters of the expert Advisor, you can change the percentage of the lot from the Deposit(by default, it is 5%), as well as the values of indicators, Stop Loss and Take Profit, if necessary.  The test statistics for 4 y
Royal Pro
Yury Emeliyanov
Asesores Expertos
By default, the EA parameters allow trading on the   EUR/JPY M30 pair.   For the test from 2017.01.07 - 2021.01.07   from 100   $   to   1 957 164   $   see below. The EA uses three indicators (ATR MA Oscillator,   Donchian Channel , Top Bottom Price) to open and close trades, but also uses Stop Loss and Take Profit. The lot size is specified as a percentage of the account balance (by default, 5% and a limit of 100 lots is specified). Default testing parameters Initial balance = 100  $ Net profi
Ord Mantell
Yury Emeliyanov
5 (1)
Asesores Expertos
Suitable currency pairs:   EUR/JPY H1   (there will be sets with settings for other currency pairs in the discussions) Indicators used:   "ATR MA Oscillator", "Entry Time", "Top Bottom Price" and "Previous High Low" Default lot size =   5% Other Products:  https://www.mql5.com/ru/users/yura1994ru/seller#products Test results since 2017 for the EUR/JPY H1 pair Initial balance = 500  $ Net profit = 2,372,808  $ Profitability = 4.07 Profitable trades = 84% Drawdown = 7% Recommendation: use an ac
Barracuda EA
Yury Emeliyanov
4 (1)
Asesores Expertos
The main advantage of the Expert Advisor is the percentage of profitable trades, which is 70% in testing over the past 5 years. The EA is primarily designed for the EUR/GBP M15 pair, but it can also be used on other currency pairs if the EA is pre-optimized. The EA uses several indicators, the main one of which is the "Donchian Channel". Look at the test results over the past 5 years. Default testing parameters Initial balance = 500 $ Net profit = 8,431 $ Profitable trades = 70% Drawdown = 17%
Temeria
Yury Emeliyanov
Asesores Expertos
"Temeria" -   Forex Expert Advisor for dispersal of small deposits Statistics after testing in MT4 (EURGBP M30, 2018 - 2023) Initial balance: $10,000 Net profit: $240,900 Maximum drawdown: 2.11% Profitability: 3.74 Description: The Temeria Expert Advisor is designed specifically for the rapid acceleration of small deposits, providing a high level of profit. It is based on several indicators that ensure effective trading. The results of testing over the past five years indicate its stable perfo
Sakaar
Yury Emeliyanov
Asesores Expertos
Asesor Experto Sakaar para XAUUSD (M30) Sakaar es un sistema de trading automatizado diseñado específicamente para operar con oro (XAUUSD) en el marco temporal M30. El algoritmo del asesor se basa en una combinación de tres indicadores técnicos: Precio Top Bottom Oscilador ATR MA Máximo Mínimo Anterior El EA utiliza un sistema de gestión de riesgos fiable: cada operación incluye un stop loss y un take profit, y el tamaño de la posición se basa en un modelo de lote porcentual , lo que permite al
Stellaris
Yury Emeliyanov
Asesores Expertos
Oferta especial: Para los primeros 10 compradores, hay un precio especial reducido, después del cual el precio aumentará. Es una oportunidad única para adquirir un asesor confiable a un precio con descuento. El asesor Stellaris destaca por su alto porcentaje de operaciones rentables, alcanzando un 70% en los últimos 10 años de pruebas. Está diseñado específicamente para el par de divisas EUR/GBP en el marco temporal M30 , pero se puede adaptar para otros pares de divisas mediante la optimización
C3PO v2
Yury Emeliyanov
Asesores Expertos
El asesor está diseñado para operar en el par de divisas EUR/GBP utilizando el marco temporal M30, pero su funcionalidad permite su uso en otros pares principales tras pruebas preliminares con riesgos mínimos. Los parámetros del asesor incluyen la posibilidad de ajustar el tamaño del lote, permitiendo personalizarlo según las preferencias del usuario. Características principales: Opera basado en los indicadores Steady Bands y Bollinger Bands combinados con otros elementos del sistema de trading.
Roobi
Yury Emeliyanov
Asesores Expertos
Oferta especial: Para los primeros 10 compradores, se aplica un precio especial reducido, después de lo cual el costo aumentará. Esta es una oportunidad única para adquirir el asesor a un precio con descuento. El asesor Roobi tiene un alto porcentaje de operaciones rentables, alcanzando 73% en los últimos 5 años de pruebas. Está diseñado específicamente para el par de divisas EUR/GBP M30 , pero se puede adaptar a otros pares mediante la optimización de parámetros. Su funcionamiento se basa en va
Pinok
Yury Emeliyanov
Asesores Expertos
Pinok es un asesor experto para EURGBP (M30), basado en la ruptura de los extremos de la barra anterior y filtrado por el oscilador ATR MA. Opera dentro de un intervalo de tiempo de trading establecido con stop-loss y take-profit fijos. Lógica Entrada en compra: si el precio de apertura es inferior al mínimo de la barra anterior y el ATR MA Oscillator está por debajo de cero. Entrada en venta: si el precio de apertura es superior al máximo de la barra anterior y el ATR MA Oscillator está por deb
KazePro
Yury Emeliyanov
Asesores Expertos
KazePro - Precisión japonesa en el comercio de divisas KazePro es un moderno Asesor Experto diseñado para el crecimiento estable de pequeños depósitos con riesgo controlado. Combina velocidad, precisión y gestión disciplinada del dinero, llevando el espíritu de la precisión japonesa al trading en Forex. El algoritmo se centra en puntos de entrada limpios y lógica basada en el tiempo, abriendo operaciones sólo cuando el mercado muestra un fuerte potencial de reversión o impulso. Característica
Three Bar Reversal EA
Yury Emeliyanov
Asesores Expertos
Asesor Experto de Inversión de Tres Barras Un robot de trading automatizado basado en el clásico patrón Three Bar Reversal . Optimizado para el marco temporal D1 , donde las señales son más estables y estadísticamente fiables. ️ Características: Estrategia basada en un patrón de inversión de 3 barras con filtrado de la fuerza del impulso. Relación riesgo/recompensa personalizable ( RiskRewardRatio ) Límite en el número de operaciones simultáneas ( MaxOrders ) Adecuado para todos los instrume
Railway Tracks EA
Yury Emeliyanov
Asesores Expertos
Railway Tracks EA - Trading automatizado basado en el patrón "Railway Tracks". Railway Tracks EA es un asesor experto que negocia un poderoso patrón de inversión de velas conocido como "Railway Tracks." Detecta automáticamente las señales de dos fuertes velas de dirección opuesta y coloca operaciones con una relación riesgo/recompensa personalizable. Lógica de negociación: COMPRA : después de una vela bajista seguida de una alcista. VENTA : después de una vela alcista seguida de una bajis
Kalvion
Yury Emeliyanov
Asesores Expertos
Este Asesor Experto está diseñado principalmente para impulsar pequeños depósitos. En backtesting desde 2020 hasta 2025, mostró un resultado impresionante: partiendo de un depósito inicial de sólo 100 $, el saldo creció hasta 308.351 $ . El EA "Kalvion " ofrece un excelente rendimiento en pares de divisas con el yen japonés (JPY) y funciona de forma estable en marcos temporales de M15 a H1 . Su algoritmo se basa en los indicadores Top Bottom Price y Bollinger Bands . Cada operación está protegid
