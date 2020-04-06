Accurate Shot MT4
- Asesores Expertos
- Yurii Yasny
- Versión: 1.6
- Actualizado: 30 marzo 2024
- Activaciones: 10
- es un sistema de trading basado en la correlación de varios indicadores clásicos con ciertos parámetros para alcanzar los objetivos necesarios de control de entrada y salida del mercado.
El número mínimo de parámetros simplifica enormemente el trabajo con el Asesor Experto.
Asesor.
La estrategia se basa en un sistema clásico de sobrecompra/sobreventa con la posible
influencia de la fuerza del mercado en el movimiento del precio en una dirección determinada.
Recomendaciones para el comercio:
- H1 GBPUSD par de divisas
- Apalancamiento 1:500 o superior
- Depósito mínimo 10 usd (cuenta cent) o 1 000 unidades de divisa
Parámetros:
- Beneficio - posible beneficio en puntos, en el que la orden se cierra por la fuerza
- Distancia - distancia a la apertura de la orden
- Lot_Selection - modo de selección del lote
- Lot - volumen del lote
- Magic - número mágico