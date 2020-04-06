Accurate Shot MT4

- es un sistema de trading basado en la correlación de varios indicadores clásicos con ciertos parámetros para alcanzar los objetivos necesarios de control de entrada y salida del mercado.

El número mínimo de parámetros simplifica enormemente el trabajo con el Asesor Experto.

La estrategia se basa en un sistema clásico de sobrecompra/sobreventa con la posible

influencia de la fuerza del mercado en el movimiento del precio en una dirección determinada.

Recomendaciones para el comercio:

- H1 GBPUSD par de divisas

- Apalancamiento 1:500 o superior

- Depósito mínimo 10 usd (cuenta cent) o 1 000 unidades de divisa

Parámetros:

- Beneficio - posible beneficio en puntos, en el que la orden se cierra por la fuerza

- Distancia - distancia a la apertura de la orden

- Lot_Selection - modo de selección del lote

- Lot - volumen del lote

- Magic - número mágico