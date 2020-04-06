Accurate Shot MT4

- es un sistema de trading basado en la correlación de varios indicadores clásicos con ciertos parámetros para alcanzar los objetivos necesarios de control de entrada y salida del mercado.
parámetros para lograr los objetivos necesarios de control de entrada y salida del mercado.
El número mínimo de parámetros simplifica enormemente el trabajo con el Asesor Experto.
Asesor.
La estrategia se basa en un sistema clásico de sobrecompra/sobreventa con la posible
influencia de la fuerza del mercado en el movimiento del precio en una dirección determinada.
Recomendaciones para el comercio:
- H1 GBPUSD par de divisas
- Apalancamiento 1:500 o superior
- Depósito mínimo 10 usd (cuenta cent) o 1 000 unidades de divisa
Parámetros:
- Beneficio - posible beneficio en puntos, en el que la orden se cierra por la fuerza
- Distancia - distancia a la apertura de la orden
- Lot_Selection - modo de selección del lote
- Lot - volumen del lote
- Magic - número mágico
Productos recomendados
Elementary FREE
Vladimir Gorbachev
2.75 (4)
Asesores Expertos
Se trata de un Asesor Experto eficiente y sin embargo simple que no utiliza indicadores, que puede determinar lo siguiente: la dirección futura del movimiento de las cotizaciones, su fuerza, los niveles de comercio para el día actual y el próximo día de negociación. El Asesor Experto se ejecuta en el "aquí y ahora" principio, lo que significa que el EA pistas de una gran cantidad de parámetros del comportamiento de los precios en tiempo real. Sobre la base de este Asesor Experto, se desarrolló y
FREE
Swiss Breakout EA
Lorenz Hammer
Asesores Expertos
El Breakout EA opera de forma totalmente automática No utiliza estrategias peligrosas como martingala o gritter etc. Con este EA puede establecer un lote de acuerdo a sus deseos o de acuerdo a mi conjunto. Además, tiene un filtro de noticias, pausa las operaciones durante el tiempo establecido. Además, aumenta automáticamente el tamaño de los lotes si se desea. El backtest y las operaciones se realizaron con Fusion Markets: Apalancamiento 1:500 Cuenta cero Apertura de cuenta con este enlace: h
FREE
TrendCore Adaptives FX4
Sabina Fik
Asesores Expertos
TrendCore Adaptive FX - Asesor experto inteligente para operar en Forex con confianza y adaptación TrendCore Adaptive FX es un potente robot de trading totalmente automatizado diseñado para un rendimiento consistente en el mercado Forex. Combina el análisis técnico basado en tendencias, la gestión adaptativa de lotes y sólidas estrategias de protección del capital para garantizar una operativa sólida y eficiente en condiciones reales de mercado. Tanto si eres un trader profesional como un in
PowerPlay BullBear
Thomas William Kelly
Asesores Expertos
Atención Trader: Maximizar este sistema de comercio de 5 estrellas El Sistema +R3 Ya Está En Juego ¿Por qué es diferente el sistema +R3 PowerPlay BullBear? Los sistemas de trading +R3 son diferentes por cómo funcionan. En pocas palabras los sistemas +R3 siguen tres reglas que dan un rendimiento consistente. Siguiendo el sistema +R3 cuando se opera manualmente se puede tener cierto éxito utilizando sólo una de las leyes, pero cuando se combinan se tiene un sistema de comercio que hace volar todo
FREE
Gold is Hot
Sergey Kasirenko
5 (1)
Asesores Expertos
El EA Gold is Hot se basa en el indicador WAT personal del autor, que combina volatilidad y el indicador MACD. El EA detecta con precisión el inicio de tendencias alcistas con una flecha azul y bajistas con una flecha roja, y controla las operaciones abiertas mediante un sistema martingala/cuadrícula hasta alcanzar el punto de precio objetivo. Pares recomendados: Todos los pares principales como xau/usd; eurus/usd; aud/usd; gbpu/usd; nzdu/usd, así como pares menores como aud/cad; nzd/cad; eur/nz
Idiom
Tatiana Savkevych
Asesores Expertos
El bot Idiom (para EURUSD) funciona en la plataforma de negociación Metatrader, muy extendida en el mercado Forex. El bot se basa en un complejo algoritmo de control de transacciones. Muchos indicadores se utilizan como la principal señal de entrada (Envolventes, ADX, Bandas, MA, RSI, AD, Alligator, BearsPower, Fractales, Momentum). Entorno para el bot : Par de divisas - EURUSD. TimeFrame - H1. El spread máximo es de 20 pips. El depósito requerido es de 10.000 $ (o equivalente). La reducción m
Echo one tradeConfirm
Phongkrit Phattanawijak
4 (1)
Asesores Expertos
Eco Uno: El robot proporcionado es el resultado de varias Pruebas de trading muchas muchas estrategias,varios indicadores de previsión, Para tomar la mejor decisión para obtener beneficios en los mercados. Mediante la combinación de varias estrategias y algoritmos en este robot, en el cambio de cada precio de garrapata, con la máxima precisión y velocidad Cuenta real se ha abierto donde será posible analizar toda la historia, así como constantemente, en tiempo real, supervisar todos los result
FREE
Algorithm Barbossa
Alexander Pryakha
Utilidades
Nueva versión 1.22. Partagas El algoritmo AG es un elemento de un completo sistema de trading para operar con una cesta de divisas de 8 divisas principales en los 28 pares de divisas. El algoritmo sirve como bloque de señales para determinar la entrada/salida de una posición. Para recopilar los valores iniciales, AG utiliza los datos del indicador CSS Currency Slope Strength cluster. Este indicador no se eligió por casualidad: funcionó muy bien durante las pruebas del algoritmo. A. AG determin
FREE
Easy Gold Pro
Dinh Khanh Do
Asesores Expertos
SI EL BOT NO DA ENTRADA, POR FAVOR DETENGA EL BOT Y CIERRE LA SESIÓN DE SU CUENTA Y EJECUTE DE NUEVO. O PUEDE EJECUTAR EN OTRA CUENTA, FUNCIONA, PERO NO PUEDO EXPLICAR POR QUÉ. COMO USARLO: DESCARGUE PRIMERO LA ULTIMA VERSION DEL EA. DESCARGUE EL ARCHIVO DE AJUSTE EN EL COMENTARIO DE LA OPERACION (El ARCHIVO DE AJUSTE es el comentario # 04). Este archivo es solo para la entrada de lote 0.01-0.05. Si > 0.05 Usted necesita afinar las entradas . Si > 0,05 Es necesario tunning entradas . Los ajustes
FREE
B4N1 New Wave
Montoya Fernandes Martins Bani Antonio Fernando
4.56 (50)
Asesores Expertos
Descubre nuestro Asesor Experto Multimoneda para Metatrader 4, conocido como New Wave. Esta innovadora herramienta de trading utiliza avanzados algoritmos de aprendizaje automático, redes neuronales y patrones de MACD para predecir con precisión los movimientos del mercado en el marco de tiempo que elijas. Es esencial probar esta estrategia en el probador de estrategias y en una cuenta de demostración para analizar su rendimiento y ajustar las configuraciones según tus necesidades. Característi
FREE
DYJ NetPilot Pro
Daying Cao
Utilidades
DYJ NetPilot es un Asesor Experto (Utilidades) desarrollado para la plataforma MetaTrader, diseñado para optimizar las salidas de las operaciones calculando dinámicamente el precio medio ponderado (Pmix) de todas las posiciones abiertas y ajustando los niveles de salida en consecuencia. Características principales: Cálculo del Pmix: Calcula el precio medio ponderado (Price Mix) de las posiciones abiertas, proporcionando un punto de referencia claro para la gestión de las operaciones. Estrategia
Gumper Options USDJPY
Sayan Vandenhout
Asesores Expertos
Gumper Options UTILIZA EL INDICADOR DE ONDA DE TENDENCIA Y PUEDE IDENTIFICAR EL COMIENZO Y EL FIN DE UN MOVIMIENTO DE TENDENCIA DE NUEVA ONDA. COMO OSCILADOR, EL INDICADOR IDENTIFICA LAS ZONAS DE SOBRECOMPRA Y SOBREVENTA. FUNCIONA MUY BIEN PARA CAPTURAR LAS REVERSIONES DE PRECIOS A CORTO PLAZO Y UTILIZA UNA ESTRATEGIA DE MARTINGALA PARA CERRAR TODAS LAS OPERACIONES CON GANANCIAS. UTILICE LA CONFIGURACIÓN POR DEFECTO EN H1 O UN MARCO DE TIEMPO SUPERIOR EN CUALQUIER PAR PARA OPERACIONES MÁS PR
Martin Channel
Anatoly Vishnyakov
Asesores Expertos
Advertencia, Martingala El EA coloca dos órdenes pendientes BUYSTOP y SELLSTOP a una distancia especificada del precio con un take profit especificado. Una vez abierta la primera orden, el EA coloca una orden contraria y calcula matemáticamente el volumen de la orden contraria para tomar el valor de beneficio especificado, teniendo en cuenta el canal de precios especificado. El EA calculará matemáticamente el tamaño del lote para todas las órdenes pendientes posteriores hasta que se alcance el b
VoltArx Volatility
Alex Amuyunzu Raymond
Asesores Expertos
VoltArx Volatility Engine - Algoritmo de ruptura de grado institucional Aproveche el poder de la compresión de la volatilidad y las explosivas rupturas del mercado con una sincronización precisa El Motor de Volatilidad VoltArx es un sofisticado sistema de negociación multimercado diseñado para identificar y capitalizar eventos de expansión de volatilidad de alta probabilidad. Basado en la investigación institucional y el análisis avanzado de la microestructura del mercado, VoltArx detecta cuándo
Trend Teller MT4
Ian Nganga Comba
Indicadores
Trend Teller es una herramienta de panel poderosa e intuitiva diseñada para brindarte una vista panorámica de la tendencia del mercado en todos los pares de divisas principales y en todos los marcos de tiempo, desde M1 hasta MN1. Creada por traders para traders, esta herramienta elimina las suposiciones del análisis de tendencias y te ayuda a mantenerte alineado con la dirección general del mercado. La mayoría de los traders principiantes tienen dificultades para identificar la dirección del mer
FREE
Witch Notebook
Tran Thanh Tuyen
Asesores Expertos
Witch Notebook EA es un sistema de trading basado en fluctuaciones de precios impulsivas a medio plazo. Cada operación se abre cuando hay una tendencia correspondiente. Witch Notebook realiza un análisis técnico en profundidad del par de divisas elegido. El Asesor Experto no utiliza métodos de negociación agresivos y peligrosos, por lo que es lo más estable posible cuando se utilizan determinados ajustes. Con su algoritmo único de filtrado de falsas señales de entrada al mercado, Witch Notebook
Forex Play
Ivaylo Petkov
Asesores Expertos
Forex Play EA es un Asesor Experto automatizado basado en un algoritmo inteligente y algunos indicadores estándar como Bandas de Bollinger, Desviación Stand, etc. Gestión del dinero - cálculo automático del lote basado en su riesgo por operación o establecido manualmente; Módulo Broker SPY (Take Profit y Stop Loss ocultos); Protección de spread y deslizamiento; Alta frecuencia de negociación; Opciones de entrada flexibles para utilizar en diferentes pares de divisas; Este sistema no utiliza reji
BalanceInjection
Abdelfattah Elnaggar
Asesores Expertos
Balance Injection EA es un experto adaptable, que está escaneando señales antiguas para captar la tendencia correcta y saltar al mercado mediante la creación de una sola orden. Los usuarios de Balance Injection Expert pueden establecer su DD máximo en la configuración del experto y es preferible adjuntarlo al gráfico EURUSD. Experto ya está preestablecido con la configuración óptima y es aconsejable utilizar la configuración por defecto para los usuarios principiantes. El saldo debe ser de al me
IntelliTrade
Vasile Silviu Urs
Asesores Expertos
Presentamos nuestro innovador robot comercial, diseñado para ayudarlo a lograr la máxima rentabilidad en el mercado de divisas. Nuestro robot comercial utiliza algoritmos avanzados para colocar órdenes pendientes por encima o por debajo del precio actual, con la capacidad de establecer parámetros de toma de ganancias y detención de pérdidas. Esto permite una gestión precisa del riesgo, asegurando que pueda limitar sus pérdidas y maximizar sus ganancias. Nuestro robot comercial también está equ
PandaTrader
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
Un sistema de trading automático se basa en el cálculo de la diferencia entre los niveles clave de Fibonacci y su relación con el tamaño de las velas de las órdenes de Fibo. Un algoritmo de seguimiento único para cada posición le permite controlar el comportamiento del precio. Si se reconoce que no es aconsejable seguir manteniendo la posición, ésta se cerrará. El Asesor controla el ping y el deslizamiento del servidor de operaciones y se adapta a ellos. Instrumentos de negociación (timeframe
THeMindTheLinesAlert
Torsten Hempel
1 (1)
Asesores Expertos
Este EA vigila las líneas trazadas y alerta según las especificaciones. Es un robot semiautomático, que NO dibuja ni cambia ninguna línea. El usuario puede dibujarlas manualmente o utilizar herramientas como Trendline-Architect o Channel-Architect, que dibujan las líneas automáticamente. Se detectarán los objetos de tipo OBJ_TREND, OBJ_CHANNEL, OBJ_TRENDBYANGLE, OBJ_REGRESSION, OBJ_STDDEVCHANNEL y OBJ_FIBOCHANNEL - los demás se ignorarán. Las líneas o canales deben tener coordenadas válidas y es
FREE
Quantum Trend QLfx
Andi Chandra Wijaya
Asesores Expertos
This EA using Trend Analyzer to trade follow the trend, not againts it No Martingale, No Grid, No Averaging Todas las órdenes utilizan SL y TP fijos, con RRR 1:2 Recomendación Pares : EURUSD TimeFrame : H1 Balance : Recomendado $500 con 0.01 lote Advertencia de riesgo: Antes de utilizar este EA por favor sea consciente de los riesgos involucrados. El rendimiento pasado no es garantía de rentabilidad futura (EA también podría tener pérdidas). Ejecútelo siempre en una cuenta demo al principio
FREE
Project Golden Luna MT4
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
Estrategia de negociación: Scalping. El EA " Proyecto Luna de Oro" se basa en el comercio de señales en zigzag utilizando indicadores estándar, y las entradas en el mercado se hacen en la ruptura de los niveles extremos locales. Tan pronto como el bot recibe una señal, inmediatamente comienza a colocar varias órdenes pendientes. Y lo más importante, este experto en trading utiliza órdenes de protección SL en operaciones abiertas, que salvan el depósito del trader de pérdidas significativas. Sin
BotForex Rsi Cci Scalper
Thierry Iltis
Asesores Expertos
Se trata de un Asesor Experto totalmente automático. Puede operar en cualquier mercado, cualquier marco temporal y cualquier par de divisas. El EA utiliza indicadores simples como SMA, RSI y CCI, y un sistema de martingala inteligente, que no abre sistemáticamente nuevas posiciones, sino que espera una nueva señal para cada nueva orden, lo que limita el drawdown en comparación con otros sistemas de martingala. Utiliza una combinación de siete estrategias que puede seleccionar en los parámetros p
Candles Power
Alexander Nikolaev
4.5 (2)
Asesores Expertos
Este asesor analiza las velas, determina su fuerza y volumen. Opera cuando existe una alta probabilidad de que continúe una tendencia que se ha formado un poco antes (basándose en varias velas, cuyo número es ajustable). Tiene la capacidad de utilizar varios métodos para analizar la fuerza del movimiento por velas. Muchas opciones son personalizables. Parámetros de entrada Lotes - tamaño del lote; MinProfitForAutoClose - cierre automático de una transacción ante una señal de retorno cuando la ga
FREE
Fisher Steels
Ivan Simonika
Asesores Expertos
El bot Fisher Steel implementa el máximo de las definiciones HFT. El sistema experto recorre todo el historial y todos los pares de divisas con un único ajuste. Si hay una comisión en la cuenta, debe convertirse en el equivalente del spread y rellenar el campo Comisión. Se utilizan tanto stop losses virtuales como reales. Condiciones normales de trabajo : Cuanto menor sea la comisión y el spread, mayor será el beneficio. Cuanta más latencia tenga su broker en el importe del canal de Internet,
Trend monkey
Lu Ye Feng Yefeng
5 (1)
Asesores Expertos
Trend Monkey es un EA que integra varias estrategias como la identificación de tendencias, la cuadrícula y la cobertura. Después de usarlo, creo que usted será capaz de iniciar su viaje de la riqueza. Esta es la versión gratuita, puede descargar la versión profesional. Este EA opera basado en tendencias, por lo que las operaciones no son muy frecuentes, y es necesario esperar hasta que aparezca una tendencia clara. Características Los requisitos de spread no son particularmente exigentes, las p
FREE
Scalp Bot EURUSD
Abu Talha Md Mahi Uddin
3.33 (9)
Asesores Expertos
15% de descuento en curso Precio anterior 350 Precio actual 299 Contacto @mahicmc21 telegram Estrategia EA Tomar posiciones de cuero cabelludo en la tendencia de marco de tiempo superior con la distancia segura Pips Par Principal EurUsd TF Mayor y Seguro es H1 / TF Menor y Agresivo es M1 Depósito Mínimo es de 500 $ / Depósito SEGURO es de 1000 $ Por cada 500 $ se puede añadir 1 Major Pair Estoy corriendo este EA 24 Horas con todas las noticias de alto impacto. Acerca de Ajuste : No cambie la
DailyHighLow
Komi Eyram F Kahoho
5 (1)
Indicadores
Por favor, no olvides calificar el indicador para ayudarme con la visibilidad. El indicador DailyHighLow está diseñado específicamente para la plataforma MetaTrader 4 (MT4) y tiene como objetivo ayudar a los traders a seguir las fluctuaciones diarias de precios. Este indicador traza automáticamente líneas de tendencia basadas en los precios más altos y más bajos de un período personalizado, proporcionando una asistencia visual clara para los traders que necesitan información precisa del mercado
FREE
Legends never die
Mr Yuttana Noiprathum
Asesores Expertos
Este tipo de operación de EA será de orden inverso, de ingeniería inversa, habrá un callejón de inversión, y habrá la función de corte de mayor alcance que hemos establecido con el fin de reducir la velocidad de cierre de los beneficios, podemos dirigir la inversión nosotros mismos a la gestión, consejos de puesta en marcha, y jugar sólo un par para reducir el riesgo de este oro no está destinado para su uso. Antes del lanzamiento, la configuración de prueba y realizar pruebas antes de usar dine
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Asesores Expertos
El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
DCA CycleMax
Jin Sangun
Asesores Expertos
Introducción a DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Resumen DCA CYCLEMAX es un programa de trading semiautomático basado en una estrategia de grid, optimizado para activos que muestran fuertes tendencias en una sola dirección en el mercado. Es especialmente efectivo para activos con alta volatilidad y tendencias sostenidas en una dirección, como el oro (GOLD), el Nasdaq 100 (NS100) y cr
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Asesores Expertos
Ziwox fundamental trader es un asistente comercial que ayuda a los operadores de mercados financieros a tomar decisiones inteligentes informadas por los datos de información de EA.Este EA utiliza fuentes en línea para capturar toda la información necesaria, como el sesgo fundamental de las monedas, el sentimiento de la relación de comerciantes minoristas en tiempo real en un par, el pronóstico del banco y el instituto, los datos del informe COT y otros datos en un panel complejo de EA.En resumen
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Asesores Expertos
HFT Prop Firm EA es también conocido como Green Man debido a su logotipo distintivo, es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para superar los desafíos o las evaluaciones de las empresas de comercio de propiedad (prop firms) que permiten estrategias de comercio de alta frecuencia (HFT). Con la versión 5.8 y superior GreenMan HFT Prop Firm EA es plug and play para casi verdaderos desafíos HFT prop firm sin setfiles con sus características automáticas recientemente mejoradas. Versión
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Asesores Expertos
////// THEHRANTO V3 /////// **** Importante ****** Este robot está equipado con un Filtro de Noticias profesional. Durante las pruebas retrospectivas, se detectan todos los eventos económicos importantes y se filtran las operaciones antes y después de las noticias de alto impacto. Aunque las pruebas retrospectivas muestran un riesgo reducido durante la publicación de noticias, la mejor manera de verificar el rendimiento real es a través de señales en directo. https://www.nxfx.ca/ Live Signal =
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Asesores Expertos
Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado! Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas Copias disponibles: 5 Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar es
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Asesores Expertos
Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!  "HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30. Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ ¿Qué es HFT? La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Asesores Expertos
CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Asesores Expertos
Advisor AW Double Grids MT4 es un asesor de cuadrícula agresivo y totalmente automatizado, con un panel de operaciones de información y una configuración sencilla. La estrategia consiste en trabajar en ambos sentidos simultáneamente, multiplicando el volumen de una dirección. Se implementan cálculos automáticos de lotes integrados, varias variaciones para aumentar el volumen de las posiciones y otras funciones. Instrucciones ->  AQUÍ  / Solución de problemas ->  AQUÍ / Versión MT5 ->  AQUÍ Cómo
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Asesores Expertos
KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Asesores Expertos
Titan AI — Sistema de trading automatizado de nueva generación Titan AI es un sistema de trading automatizado de nueva generación desarrollado por el equipo experto de MX Robots , que combina tecnología avanzada de inteligencia artificial con profundo conocimiento de los mercados financieros. Este EA ha sido entrenado con datos de mercado de alta calidad, incluyendo Real Tick , MBP (Market by Price) y MBO (Market by Order) — los mismos tipos de datos utilizados por sistemas de trading institucio
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Asesores Expertos
OFERTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Infinity Trader EA con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Asesores Expertos
ThraeX – Scalping en M1   (DAX, XAU, etc) Inspirado en la disciplina y precisión de la era romana, ThraeX es un Asesor Experto (EA) especializado para MetaTrader 4 , diseñado específicamente para el trading de alta frecuencia en el gráfico de 1 minuto (M1) . Está concebido para manejar las rápidas fluctuaciones del mercado, buscando detectar y reaccionar ante movimientos de precios a corto plazo con gran velocidad y adaptabilidad. Características principales: ️ Lógica de scalping para M1 – Dis
Gold Zenith mt4
Marina Arkhipova
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith — asesor premium para oro (XAUUSD) Gold Zenith es un algoritmo potente y disciplinado para XAUUSD (oro). No utiliza métodos de alto riesgo (rejillas, martingala, etc.) y cada operación está protegida por stop loss . Lógica: detecta el movimiento tendencial y opera los retrocesos , abriendo solo una posición por señal. Sin configuraciones complejas: los valores predeterminados están listos para operar. Arrastra el EA al gráfico y empieza.
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (61)
Asesores Expertos
¡Venta festiva -40% está activo! Disfruta :) ¡ Feliz Año Nuevo y Feliz Navidad ! Diamond PRO es una potente versión mejorada de Diamond para operadores avanzados. La versión Pro incluye núcleos optimizados, nuevos filtros de puntos de entrada mejorados, nuevo algoritmo de cierre de beneficios multietapa y contiene un número de parámetros de control externos que permiten construir y afinar sus propias decisiones y algoritmos. El sistema proporciona entradas de mercado más precisas, analiza y fil
Otros productos de este autor
EA Scalp EDay
Yurii Yasny
Asesores Expertos
Asegúrese de ponerse en contacto conmigo después de la compra para obtener recomendaciones personalizadas ¡y un bono personal! - Es un sistema de scalping en niveles de precios fuertes. Una de las estrategias más antiguas, modernizada y actualizada para el mercado actual. La estrategia no requiere ninguna optimización. Usted sólo debe instalar el y ejecutarlo de acuerdo con las recomendaciones. Ventajas del EA Scalp EDay: - Óptima relación SL/TP. - SL bajo, lo que hace que el sistema sea lo
Golden Scalping EA
Yurii Yasny
Asesores Expertos
Golden Scalping EA Sólo 3 copias disponibles por 399 USD. Próximo precio 199 USD Golden Scalping EA es una estrategia para romper fuertes niveles de precios. El Asesor Experto no necesita optimización. Basta con instalarlo en ¡en el gráfico y empezar a operar! Ventajas de Golden Scalping : - mejor relación SL/TP - SL bajo, lo que hace que el sistema sea lo más seguro posible - cada orden tiene un SL fijo Recomendaciones para operar : - uso de cuentas ECN u otras cuentas con spreads bajos y s
AI Breakdown EA
Yurii Yasny
Asesores Expertos
Sólo 2 ejemplares disponibles por 299,00 USD. Próximo precio 999 USD AI Breakdown EA es una estrategia de scalping basada en inteligencia artificial. La mayoría de parámetros de negociación se reentrenan automáticamente y se ajustan a la mercado actual gracias al algoritmo de análisis de mercado del autor. La estrategia no requiere ninguna optimización. Configúrela en el gráfico según la recomendación y ¡¡¡a operar!!! Ventajas de AI Breakdown : - parámetros de autoaprendizaje - óptima relació
BTC Mine EA
Yurii Yasny
Asesores Expertos
Sólo 5 ejemplares al precio de 199 USD. Último precio 1000 USD BTC Mine es una estrategia de scalping basada en inteligencia artificial, especialmente diseñada para el mercado de criptomonedas. Se basa en años de experiencia en el análisis y el comercio de BTC, teniendo en cuenta todas las posibles posibles. La estrategia no requiere ninguna optimización. Instalado en el gráfico ¡¡¡de acuerdo con la recomendación y disfrutar del comercio!!! Ventajas de BTC Mine: - parámetros de auto-aprendiza
US30 Scalping Advisor
Yurii Yasny
Asesores Expertos
Sólo 3 ejemplares a un precio de 199 USD. Próximo precio es 299 USD US30 Scalping es una estrategia para romper niveles de precios fuertes. El Asesor Experto no necesita ninguna optimización. Basta con instalarlo en el gráfico ¡y empezar a operar! Ventajas de US30 Scalping : - mejor relación SL/TP - SL bajo, lo que hace que el sistema sea lo más seguro posible - cada orden tiene un SL corto fijo Recomendaciones para operar : - Utilizar cuentas ECN u otras cuentas con spreads bajos y stops ba
ECN Pro Experience
Yurii Yasny
Asesores Expertos
Experiencia ECN Pro Sólo 3 copias disponibles por 99 USD. Próximo precio 199 USD ECN Pro Experience es una estrategia de scalping basada en la ruptura de fuertes niveles de precios. Una de las estrategias más antiguas y fiables con la modernización del autor para el mercado actual. La estrategia no requiere ninguna optimización. ¡¡¡¡Lo instalamos en el gráfico de acuerdo con la recomendación y disfrutar de trading!!!! Ventajas de ECN Pro Experience: - óptima relación SL/TP - SL bajo, lo que ha
ECN ProSmart
Yurii Yasny
Asesores Expertos
ECN ProSmart: un algoritmo innovador para operar entre sesiones En el vertiginoso mundo de Forex, donde cada segundo cuenta, está surgiendo una herramienta revolucionaria: ECN ProSmart. Este Asesor Experto no se limita a automatizar las operaciones, sino que transforma el enfoque de la negociación en la intersección de las sesiones globales, combinando el análisis inteligente y la flexibilidad de las estrategias. Precisión sincronizada con el mercado ECN ProSmart se basa en el estudio de las fa
Accurate Shot MT5
Yurii Yasny
Asesores Expertos
archivo set reguired Siqnal en vivo - es un sistema de trading basado en la correlación de varios indicadores clásicos con ciertos parámetros para alcanzar los objetivos necesarios de control de entrada y salida del mercado. parámetros para lograr los objetivos necesarios de control de entrada y salida del mercado. El número mínimo de parámetros simplifica enormemente el trabajo con el Asesor Experto. Asesor. La estrategia se basa en un sistema clásico de sobrecompra/sobreventa con la posible i
EA Scalp Eday MT5
Yurii Yasny
Asesores Expertos
EA Scalp EDay archivo set requerido Asegúrese de ponerse en contacto conmigo después de la compra para recomendaciones personalizadas ¡y un bono personal! - Es un sistema de scalping en niveles de precios fuertes. Una de las estrategias más antiguas, modernizada y actualizada para el mercado actual. La estrategia no requiere ninguna optimización. Usted sólo debe instalar el y ejecutarlo de acuerdo con las recomendaciones. Ventajas del EA Scalp EDay: - Óptima relación SL/TP. - SL bajo, lo qu
Golden Scalpinq
Yurii Yasny
Asesores Expertos
Golden Scalping Sólo 3 ejemplares disponibles por 399,00 USD. Próximo precio199 USD Golden Scalping es una estrategia para romper fuertes niveles de precios. El Asesor Experto no necesita optimización. Basta con instalarlo en ¡en el gráfico y empezar a operar! Ventajas de Golden Scalping : - mejor relación SL/TP - SL bajo, lo que hace que el sistema sea lo más seguro posible - cada orden tiene un SL fijo Recomendaciones para operar : - uso de cuentas ECN u otras cuentas con spreads bajos y s
AI Breakdown
Yurii Yasny
5 (1)
Asesores Expertos
Sólo 2 ejemplares disponibles por 299,00 USD. Próximo precio 999 USD AI Breakdown es una estrategia de scalping basada en inteligencia artificial. La mayoría de la mayoría de los parámetros de trading se reajustan automáticamente mercado actual gracias al algoritmo de análisis de mercado del autor. La estrategia no requiere ninguna optimización. Configúrela en el gráfico según la recomendación y ¡¡¡a operar!!! Ventajas de AI Breakdown : - parámetros de autoaprendizaje - óptima relación SL/TP
BTC Mine
Yurii Yasny
Asesores Expertos
Sólo 5 ejemplares al precio de 199 USD. Último precio 1000 USD BTC Mine es una estrategia de scalping basada en inteligencia artificial, especialmente diseñada para el mercado de criptomonedas. Se basa en años de experiencia en el análisis y el comercio de BTC, teniendo en cuenta todas las posibles posibles. La estrategia no requiere ninguna optimización. Instalado en el gráfico ¡¡¡de acuerdo con la recomendación y disfrutar del comercio!!! Ventajas de BTC Mine: - parámetros de auto-aprendiza
US30 Scalping
Yurii Yasny
Asesores Expertos
Sólo 3 ejemplares a un precio de 199 USD. Próximo precio es 299 USD US30 Scalping es una estrategia para romper niveles de precios fuertes. El Asesor Experto no necesita ninguna optimización. Basta con instalarlo en el gráfico ¡y empezar a operar! Ventajas de US30 Scalping : - mejor relación SL/TP - SL bajo, lo que hace que el sistema sea lo más seguro posible - cada orden tiene un SL corto fijo Recomendaciones para operar : - Utilizar cuentas ECN u otras cuentas con spreads bajos y stops ba
Pro Experience
Yurii Yasny
Asesores Expertos
Experiencia Pro Sólo 4 copias disponibles por 99 USD. Próximo precio 199 USD ECN Pro Experience es una estrategia de scalping basada en la ruptura de fuertes niveles de precios. Una de las estrategias más antiguas y fiables con la modernización del autor para el mercado actual. La estrategia no requiere ninguna optimización. ¡¡¡¡Lo instalamos en el gráfico de acuerdo con la recomendación y disfrutar de trading!!!! Ventajas de ECN Pro Experience: - óptima relación SL/TP - SL bajo, lo que hace q
ProSmart
Yurii Yasny
Asesores Expertos
ECN ProSmart: un algoritmo innovador para operar entre sesiones En el vertiginoso mundo de Forex, donde cada segundo cuenta, está surgiendo una herramienta revolucionaria: ECN ProSmart. Este Asesor Experto no se limita a automatizar las operaciones, sino que transforma el enfoque de la negociación en la intersección de las sesiones globales, combinando el análisis inteligente y la flexibilidad de las estrategias. Precisión sincronizada con el mercado ECN ProSmart se basa en el estudio de las fas
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario