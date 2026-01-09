Purple Dolphin Indicator





Delfín púrpura: indicador de entrada de tendencia y momentum

🔷 Breve descripción

Purple Dol phin es un indicador profesional sin repintado diseñado para traders manuales que desean señales de entrada de tendencia limpias y de alta calidad sin ruido ni overtrading.

El indicador se centra en identificar las condiciones fuertes del mercado y destacar las oportunidades comerciales potenciales sólo cuando el impulso y la alineación de la tendencia están presentes.

Características principales

✅ S eñales sin repintado

✅ Funciona en cualquier marco temporal

✅ Lógica basada en la tendencia y el impulso

✅ Flechas claras de COMPRA / VENTA

✅ S eñal de salida X roja

✅ Alertas sonoras y emergentes para nuevas entradas

✅ Una señal por tendencia (sin spam de señales)

✅ Gráfico limpio, sin indicadores innecesarios

✅ Adecuado para Forex, Oro, Índices, Crypto

Estilo de negociación

Purple Dolphin está construido para el comercio manual y apoya a los comerciantes que:

Prefieren configuraciones de seguimiento de tendencias

Quieren evitar los mercados de baja calidad

Buscan una confirmación visual clara

Gestionan las operaciones manualmente con sus propias reglas de riesgo

El indicador no sobrecarga el gráfico y ayuda a los operadores a mantenerse centrados en las fases del mercado de alta probabilidad.

🔷 Alertas y notificaciones

🔔 Alertas emergentes

🔊 Alertas sonoras (personalizables)

Las alertas se activan sólo ante nuevas señales, evitando notificaciones repetidas.

🔷 Uso recomendado

Cualquier marco temporal (desde scalping hasta swing trading)

Mejores resultados durante las condiciones de mercado de tendencia

Funciona bien como una herramienta de confirmación independiente

Se puede combinar con: Soportes y resistencias Acción del precio Estrategias manuales de stop loss y take profit



Información importante

Este indicador no opera de forma automática

Ni martingala, ni rejilla, ni sistemas de recuperación arriesgados

Diseñado como una herramienta de apoyo a la toma de decisiones

Utilice siempre una gestión adecuada del riesgo

🔷 ¿Por qué Purple Dolphin?

Purple Dolphin está diseñado para traders que valoran la claridad, la disciplina y la confirmación.

En lugar de perseguir cada movimiento, le ayuda a esperar las condiciones adecuadas y operar con confianza.

Descargo de responsabilidad

Operar implica riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.

Este producto es una herramienta de ayuda al trading y no proporciona asesoramiento financiero.