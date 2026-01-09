Purple Dolphin Indicator


Delfín púrpura: indicador de entrada de tendencia y momentum

🔷 Breve descripción

Purple Dol phin es un indicador profesional sin repintado diseñado para traders manuales que desean señales de entrada de tendencia limpias y de alta calidad sin ruido ni overtrading.

El indicador se centra en identificar las condiciones fuertes del mercado y destacar las oportunidades comerciales potenciales sólo cuando el impulso y la alineación de la tendencia están presentes.

Características principales

  • ✅ S eñales sin repintado

  • Funciona en cualquier marco temporal

  • Lógica basada en la tendencia y el impulso

  • Flechas claras de COMPRA / VENTA

  • ✅ S eñal de salida X roja

  • ✅ Alertas sonoras y emergentes para nuevas entradas

  • ✅ Una señal por tendencia (sin spam de señales)

  • ✅ Gráfico limpio, sin indicadores innecesarios

  • ✅ Adecuado para Forex, Oro, Índices, Crypto

Estilo de negociación

Purple Dolphin está construido para el comercio manual y apoya a los comerciantes que:

  • Prefieren configuraciones de seguimiento de tendencias

  • Quieren evitar los mercados de baja calidad

  • Buscan una confirmación visual clara

  • Gestionan las operaciones manualmente con sus propias reglas de riesgo

El indicador no sobrecarga el gráfico y ayuda a los operadores a mantenerse centrados en las fases del mercado de alta probabilidad.

🔷 Alertas y notificaciones

  • 🔔 Alertas emergentes

  • 🔊 Alertas sonoras (personalizables)

Las alertas se activan sólo ante nuevas señales, evitando notificaciones repetidas.

🔷 Uso recomendado

  • Cualquier marco temporal (desde scalping hasta swing trading)

  • Mejores resultados durante las condiciones de mercado de tendencia

  • Funciona bien como una herramienta de confirmación independiente

  • Se puede combinar con:

    • Soportes y resistencias

    • Acción del precio

    • Estrategias manuales de stop loss y take profit

Información importante

  • Este indicador no opera de forma automática

  • Ni martingala, ni rejilla, ni sistemas de recuperación arriesgados

  • Diseñado como una herramienta de apoyo a la toma de decisiones

  • Utilice siempre una gestión adecuada del riesgo

🔷 ¿Por qué Purple Dolphin?

Purple Dolphin está diseñado para traders que valoran la claridad, la disciplina y la confirmación.
En lugar de perseguir cada movimiento, le ayuda a esperar las condiciones adecuadas y operar con confianza.

Descargo de responsabilidad

Operar implica riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Este producto es una herramienta de ayuda al trading y no proporciona asesoramiento financiero.


