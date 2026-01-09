Purple Dolphin Indicator
- Indicadores
- Peter Istvan Vandorfi
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Delfín púrpura: indicador de entrada de tendencia y momentum
🔷 Breve descripción
Purple Dol phin es un indicador profesional sin repintado diseñado para traders manuales que desean señales de entrada de tendencia limpias y de alta calidad sin ruido ni overtrading.
El indicador se centra en identificar las condiciones fuertes del mercado y destacar las oportunidades comerciales potenciales sólo cuando el impulso y la alineación de la tendencia están presentes.
Características principales
-
✅ S eñales sin repintado
-
✅ Funciona en cualquier marco temporal
-
✅ Lógica basada en la tendencia y el impulso
-
✅ Flechas claras de COMPRA / VENTA
-
✅ S eñal de salida X roja
-
✅ Alertas sonoras y emergentes para nuevas entradas
-
✅ Una señal por tendencia (sin spam de señales)
-
✅ Gráfico limpio, sin indicadores innecesarios
-
✅ Adecuado para Forex, Oro, Índices, Crypto
Estilo de negociación
Purple Dolphin está construido para el comercio manual y apoya a los comerciantes que:
-
Prefieren configuraciones de seguimiento de tendencias
-
Quieren evitar los mercados de baja calidad
-
Buscan una confirmación visual clara
-
Gestionan las operaciones manualmente con sus propias reglas de riesgo
El indicador no sobrecarga el gráfico y ayuda a los operadores a mantenerse centrados en las fases del mercado de alta probabilidad.
🔷 Alertas y notificaciones
-
🔔 Alertas emergentes
-
🔊 Alertas sonoras (personalizables)
Las alertas se activan sólo ante nuevas señales, evitando notificaciones repetidas.
🔷 Uso recomendado
-
Cualquier marco temporal (desde scalping hasta swing trading)
-
Mejores resultados durante las condiciones de mercado de tendencia
-
Funciona bien como una herramienta de confirmación independiente
-
Se puede combinar con:
-
Soportes y resistencias
-
Acción del precio
-
Estrategias manuales de stop loss y take profit
-
Información importante
-
Este indicador no opera de forma automática
-
Ni martingala, ni rejilla, ni sistemas de recuperación arriesgados
-
Diseñado como una herramienta de apoyo a la toma de decisiones
-
Utilice siempre una gestión adecuada del riesgo
🔷 ¿Por qué Purple Dolphin?
Purple Dolphin está diseñado para traders que valoran la claridad, la disciplina y la confirmación.
En lugar de perseguir cada movimiento, le ayuda a esperar las condiciones adecuadas y operar con confianza.
Descargo de responsabilidad
Operar implica riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Este producto es una herramienta de ayuda al trading y no proporciona asesoramiento financiero.