Boom Crash Divergence Tool
- Indicadores
- Stephen Muriithi Muraguri
- Versión: 1.0
Un escáner de divergencia MT5 que encuentra automáticamente la divergencia / divergencia oculta entre el precio y un oscilador elegido, a continuación, dibuja la coincidencia de líneas de tendencia / canales en la ventana del indicador y le puede alertar cuando la línea se cruza.
Características principales (sencillas)
Detección automática de divergencias
Divergencia alcista: el precio hace un mínimo más bajo mientras que el oscilador hace un mínimo más alto (posible reversión al alza).
Divergencia bajista: el precio hace un máximo más alto mientras que el oscilador hace un máximo más bajo (posible reversión a la baja).
Divergencia oculta (llamada "convergencia" en la configuración)
Encuentra configuraciones de estilo de continuación (útil para el comercio de tendencia).
Funciona con muchos osciladores
RSI (por defecto), MACD, Estocástico, CCI, Momentum, ADX, ATR, AO/AC, OBV, etc.
Imágenes claras
Dibuja líneas de tendencia y canales opcionales (paralelo / regresión / canal std-dev).
Muestra flechas de compra/venta en los puntos de oscilación detectados.
Reducción del ruido
Utiliza el suavizado T3 en la línea del oscilador para reducir falsos pivotes en mercados volátiles (útil para Boom/Crash).
Alertas
Popup, notificación push, email, sonido, lanzamiento de programa externo opcional, además de alertas avanzadas opcionales (Telegram/Discord/etc vía DLL).
Controles de rendimiento
Limita las barras procesadas para mantener el indicador rápido.
Cómo funciona (resumen lógico)
Calcula el oscilador seleccionado (o la fuente de precio seleccionada).
Aplica el suavizado T3 para producir una curva de oscilador más limpia.
Detecta los máximos/mínimos de las oscilaciones utilizando la "fuerza izquierda/derecha" (cuántas barras a cada lado deben ser inferiores/superiores).
Compara oscilaciones recientes:
Para divergencia regular y divergencia oculta.
-
Dibuja líneas de tendencia/canales para las configuraciones detectadas y, opcionalmente, activa alertas cuando se cruza la línea.
Nota: los puntos de oscilación sólo se confirman una vez completadas las barras del "lado derecho", lo que ayuda a reducir el ruido.
Selector de oscilador (Osc)
Utilice Osc para elegir lo que la herramienta compara con el precio:
1 AC, 2 AD, 3 ADX, 4 ATR, 5 AO, 6 BearsPower, 7 BullsPower, 8 CCI, 9 DeMarker, 10 Force, 11 Momentum, 12 MFI, 13 MACD, 14 MAO, 15 OBV, 16 RVI, 17 StdDev, 18 Estocástico, 19 Volumen, 20 Cierre, 21 Apertura, 22 Máximo, 23 Mínimo, 24 (H+L)/2, 25 (H+L+C)/3, 26 (H+L+2C)/4, 27 (O+C+H+L)/4, 28 (O+C)/2, 29 RSI, 30 RBCI, 31 FTLM, 32 STLM, 33 JRSX, 34 RSI, 35 Williams %R.
Entradas (parámetros) - con descripciones en inglés sencillo
A) Detección del núcleo
-
Osc (int, por defecto: 29) - Qué oscilador/fuente utilizar para la divergencia (ver lista anterior).
-
TH (bool, por defecto: true) - Habilitar las comprobaciones de divergencia en el lado alto (bajista).
-
TL (bool, por defecto: true) - Habilita la comprobación de divergencias alcistas.
-
trend (bool, por defecto: true) - Dibuja líneas de tendencia básicas del oscilador (no sólo divergencia).
-
convergen (bool, por defecto: true) - Habilita la detección de divergencias ocultas.
-
Complect (int, por defecto: 1) - Conjunto visual/ranura utilizada en los nombres y estilos de los objetos (ayuda a separar los dibujos).
-
_qSteps (int, por defecto: 1) - Cuántas "configuraciones recientes" dibujar/escanear (máximo 3).
-
_BackSteph (int, por defecto: 0) - Saltar esta cantidad de puntos de oscilación hacia atrás antes de comenzar (máximos).
-
BackStepl (int, por defecto: 0) - Omitir esta cantidad de puntos antes de comenzar (mínimos).
-
BackStep (int, por defecto: 0) - Un valor para anular los dos ajustes de back-step anteriores.
B) Sensibilidad del punto de giro (pivote)
-
LevDPl (int, por defecto: 5) - Fuerza del lado izquierdo: barras a la izquierda que deben confirmar un punto de giro.
-
LevDPr (int, por defecto: 1) - Fuerza del lado derecho: barras a la derecha que deben confirmar un punto de giro.
-
LeftStrong (bool, por defecto: false) - Si es true , los valores iguales a la izquierda son tratados como "fuertes" (menos pivotes duplicados).
-
RightStrong (bool, por defecto: true) - Si es true , valores iguales a la derecha son tratados como "fuertes".
C) Ajustes de cálculo del indicador
-
period (int, por defecto: 8) - Periodo principal utilizado por muchos osciladores (y RSI utilizado para alertas).
-
applied_price (int, por defecto: 4) - Tipo de precio utilizado por algunos indicadores (comúnmente Close).
-
mode (int, por defecto: 0) - Buffer/índice de línea para indicadores multi-línea (ejemplo: MACD línea vs señal).
-
ma_method (ENUM_MA_METHOD, por defecto: MODE_SMA) - Método MA utilizado por algunos cálculos (por ejemplo, StdDev).
-
ma_shift (int, por defecto: 0) - Desplazamiento MA utilizado por algunos cálculos.
Sólo MACD
-
fast_ema_period (int, por defecto: 12) - EMA rápida del MACD.
-
slow_ema_period (int, por defecto: 26) - EMA lenta MACD.
-
signal_period (int, por defecto: 9) - Periodo de la señal SMA/EMA del MACD.
Sólo estocástico
-
Kperiod (int, por defecto: 13) - Periodo %K.
-
Dperiod (int, por defecto: 5) - Periodo %D.
-
slowing (int, por defecto: 3) - Factor de ralentización.
-
price_field (ENUM_STO_PRICE, por defecto: 0) - Campo de precio para Estocástico.
Suavizado
-
T3_Period (int, por defecto: 1) - Longitud del suavizado T3 (mayor = más suave).
-
b (double, por defecto: 0.7) - Factor de suavizado T3 (controla suavidad/lag).
D) Opciones de dibujo (aspecto y comportamiento)
-
TrendLine (bool, por defecto: true) - Interruptor maestro para dibujar las líneas.
-
Trend_Down (bool, por defecto: true) - Mostrar dibujos de tendencia bajista/lateral bajista.
-
Trend_Up (bool, por defecto: true) - Muestra dibujos de tendencias alcistas.
-
HandyColour (bool, por defecto: true) - Colorea automáticamente las líneas en función de la configuración/paso.
-
Highline (color, por defecto: Rojo) - Color manual para las líneas del lado alto (si el auto-color está desactivado).
-
Lowline (color, por defecto: DeepSkyBlue) - Color manual para las líneas bajas (si el auto-color está desactivado).
-
LíneaCanal (bool, por defecto: true) - Dibuja una línea paralela estilo "canal".
-
Tendencia (int, por defecto: 0) - Filtro de dirección: 1 sólo arriba, -1 sólo abajo, 0 ambos.
-
Canal (bool, por defecto: false) - Utiliza un estilo de objeto canal clásico.
-
Regresión (bool, por defecto: false) - Utiliza el modo de canal de regresión.
-
RayH (bool, por defecto: true) - Extiende el canal/línea del lado alto hacia la derecha.
-
RayL (bool, por defecto: true) - Extiende el canal/línea del lado bajo hacia la derecha.
-
ChannelH (color, por defecto: Rojo) - Color del canal alto.
-
ChannelL (color, por defecto: DeepSkyBlue) - Color del canal bajo.
-
STDwidthH (doble, por defecto: 1.0) - Anchura del canal StdDev (lado alto).
-
STDwidthL (double, por defecto: 1.0) - Anchura del canal StdDev (lado bajo).
-
Back (int, por defecto: -1) - Parámetro reservado/legado (no esencial para el uso normal).
-
code_buy (int, por defecto: 159) - Código Wingdings para el símbolo de flecha de "compra".
-
code_sell (int, por defecto: 159) - Código Wingdings para el símbolo de flecha de "venta".
E) Actuación
-
_showBars (int, por defecto: 1000) - Barras con las que trabajar visualmente.
-
bars_limit (int, por defecto: 1000) - Barras a calcular por tick (control de velocidad).
F) Alertas
-
SIGNAL_BAR (int, por defecto: 1) - Que barra se utiliza para confirmar/activar alertas ( 1 = barra cerrada).
-
popup_alert (bool, por defecto: false) - Alerta emergente MT5.
-
notification_alert (bool, por defecto: false) - Notificación push.
-
email_alert (bool, por defecto: false) - Alerta por email.
-
play_sound (bool, por defecto: false) - Reproducir un sonido.
-
sound_file (string, por defecto: "") - Nombre del archivo de sonido.
-
start_program (bool, por defecto: false) - Iniciar un programa externo en caso de alerta.
-
program_path (cadena, por defecto: "") - Ruta al ejecutable del programa.
-
advanced_alert (bool, por defecto: false) - Alerta avanzada vía DLL (Telegram/Discord/etc).
-
advanced_key (string, por defecto: "") - Clave para el servicio de alertas avanzadas.
-
AlertsSection / Comment2 / Comment3 / Comment4 (cadena) - Separadores de UI/texto informativo (sin impacto en la lógica de negociación).
Ventajas prácticas para los operadores Boom/Crash
-
Ahorro de tiempo: sin dibujo manual de divergencias.
-
Señales más limpias en mercados rápidos y espigados gracias a la confirmación de pivote + suavizado.
-
Flexible: cambia de tipo de oscilador sin cambiar el flujo de trabajo.
-
Sin spam de alertas: rastrea la última línea/tiempo de alerta para evitar duplicados.