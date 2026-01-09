Grid Ultimate EA

Visión general

Grid Ultimate EA es un sistema de comercio totalmente automatizado basado en una estrategia de cuadrícula.
Coloca operaciones en intervalos de precios predefinidos (pasos de cuadrícula) y las gestiona con niveles de take profit y stop loss opcionales. El EA está diseñado para los principales pares de divisas e incluye funciones de gestión de riesgos para proteger el capital de la cuenta.

Características principales

  • ✅ Grid Trading Logic - abre nuevas operaciones cuando el precio se mueve a una distancia determinada de la última entrada.
  • Entradas personalizables - tamaño del lote, paso de rejilla, take profit, stop loss y dirección de la operación.
  • Magic Number Control - asegura que el EA gestiona sólo sus propias operaciones.
  • Adaptive Broker Handling - se ajusta automáticamente para brokers de 3/5 dígitos.
  • ✅ Gestión del riesgo - stop loss opcional, protección de la equidad y escalado del tamaño del lote.

Entradas

  • Tamaño de lote - por defecto 0.01 (recomendado pequeño por seguridad).
  • Take Profit (puntos) - por defecto 500.
  • Usar Stop Loss - verdadero/falso.
  • Stop Loss (puntos) - por defecto 500.
  • Grid Step (puntos) - por defecto 500.
  • Dirección de la Operación - Compra o Venta.
  • Número Mágico - identificador único para las operaciones.

Ajustes recomendados para los principales pares

Par

Paso de rejilla

Tamaño de lote

Toma de beneficios

Dirección

XAU/USD

300-500

0.01-0.05

300-500

Comprar

US30

3000-5000

0.01-0.05

300-500

Comprar

USD/JPY

200-400

0.01-0.05

200-400

Comprar

UK100

300-500

0.01-0.05

300-500

Comprar

USD/CHF

200-400

0.01-0.05

200-400

Vender

Uso

  1. Adjuntar EA al gráfico del par de divisas elegido.
  2. Establezca las entradas (tamaño del lote, paso de la cuadrícula, TP/SL, dirección).
  3. El EA abrirá automáticamente la primera operación y ampliará la cuadrícula a medida que se mueva el precio.
  4. Controle el panel de control para ver las operaciones abiertas, el capital y la exposición al riesgo.
  5. Utilice primero la cuenta demo para afinar los ajustes antes de operar en vivo.

Descargo de responsabilidad

Las operaciones de cuadrícula pueden generar beneficios constantes en mercados oscilantes, pero conllevan un alto riesgo de caída en tendencias fuertes.

  • Utilice lotes pequeños.
  • Asegúrese de tener un saldo de cuenta suficiente (se recomiendan más de 1.000 $).
  • Pruebe siempre en demo antes de operar en vivo.
  • Considere la posibilidad de activar el stop loss y la protección de capital.

