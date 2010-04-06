Multi Time Period Charts

Gráficos Multi-Tiempo: Visualización Profesional Multi-Timeframe para MT5

El indicador Multi-Time Period Charts (MTPC) es una sofisticada herramienta de visualización de la estructura del mercado para MetaTrader 5. Permite a los operadores superponer la acción del precio en un marco temporal superior directamente sobre su gráfico de ejecución actual en un marco temporal inferior utilizando cuadros semitransparentes renderizados con precisión. Esto elimina la necesidad de cambiar constantemente de ventana, manteniendo una visión clara y no intrusiva del contexto más amplio del mercado.

Funciones básicas

El indicador sincroniza múltiples horizontes temporales dibujando rectángulos sombreados que representan los niveles máximo, mínimo, de apertura y de cierre de un marco temporal superior especificado. Utilizando una lógica automatizada de renderizado de fondo, el sistema garantiza que estas estructuras actúen como un mapa fundacional para la acción del precio sin oscurecer las velas en vivo o los patrones técnicos en el gráfico actual.

Características principales

  • Selección automática del marco temporal: Un modo inteligente de marco temporal automático selecciona dinámicamente el marco temporal superior más relevante en función del periodo del gráfico actual. Por ejemplo, los gráficos intradiarios proyectan automáticamente estructuras diarias, mientras que los gráficos diarios proyectan ciclos semanales o mensuales.

  • Representación geométrica precisa: El motor utiliza una sincronización temporal exacta para garantizar que los límites de los cuadros se alineen perfectamente con las aperturas y cierres de los marcos temporales superiores. Esto proporciona una representación precisa de las zonas de "Oportunidad Tiempo-Precio".

  • Visualización no intrusiva: Todos los objetos gráficos se representan como elementos de fondo. Combinado con el comando del indicador para forzar el gráfico principal al primer plano, esto asegura que la acción del precio en vivo siempre permanezca visible sobre las zonas sombreadas.

  • Modos de cálculo flexibles: Soporte para múltiples tipos de rangos, incluyendo rangos Altos/Bajos para la identificación de la estructura del mercado y rangos de Apertura/Cierre para el análisis del sentimiento.

  • Gestión optimizada del historial: Para mantener la velocidad y la capacidad de respuesta de la plataforma, el indicador incluye un límite de historial configurable (por defecto, 500 barras), lo que evita el consumo innecesario de recursos.

Especificaciones técnicas

  • Plataforma: MetaTrader 5

  • Objetos gráficos: OBJ_RECTANGLE de alta fidelidad con limpieza automatizada.

  • Compatibilidad: Compatibilidad total con divisas, acciones, índices y activos digitales.

  • Personalización: Control independiente sobre los colores de relleno alcista/bajista y los niveles de transparencia para adaptarse a cualquier plantilla de gráfico profesional.

Caso práctico

El indicador Multi-Time Period Charts es una herramienta esencial para el análisis descendente. Resulta especialmente eficaz para identificar "clusters" de soporte y resistencia en un marco temporal superior, detectar confluencias de tendencias en diferentes horizontes temporales y garantizar que las operaciones a corto plazo se ejecuten teniendo en cuenta los ciclos a nivel macroeconómico.


Los compradores de este producto también adquieren
