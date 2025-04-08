Nexus PropSafe FX Scalper

Nexus PropSafe FX Scalper

Nexus PropSafe FX Scalper es una solución profesional de negociación multisímbolo diseñada para la plataforma MetaTrader 5. Este Asesor Experto está específicamente diseñado para superar las rigurosas fases de evaluación de las empresas de trading por cuenta propia. Al centrarse en pulsos de impulso de alta probabilidad y en estrictos protocolos de riesgo por operación, el sistema pretende ayudar a los operadores a cumplir los objetivos de beneficios, manteniéndose al mismo tiempo dentro de los límites máximos de detracción diaria y total exigidos por la mayoría de los programas de financiación modernos.

El sistema supervisa y negocia simultáneamente cuatro pares de divisas principales (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD y USDJPY) desdeun único gráfico, proporcionando un enfoque diversificado para el crecimiento del capital.

Filosofía básica de negociación

El EA no se basa en los indicadores de retardo tradicionales. En su lugar, supervisa la velocidad bruta de los precios a nivel de tick. Calculando una media móvil de la velocidad de los ticks a lo largo de un periodo retrospectivo definido, el algoritmo establece una "Volatility Baseline". Sólo se activa una operación cuando la velocidad actual del precio crea un "Pulso" que supera esta línea de base por un margen estadísticamente significativo (multiplicador 6,0x). Esto garantiza que el EA sólo entre en el mercado durante las ráfagas de liquidez de alta convicción.

Lógica Backend Adaptativa

A diferencia de los scalpers estáticos, Nexus PropSafe FX Scalper cuenta con un backend de auto-calibración. Tras la inicialización, el EA analiza los últimos 730 días de datos históricos para cada símbolo para determinar:

  • TP/SL dinámicos: Los niveles de Stop Loss y Take Profit se establecen automáticamente como un porcentaje del Average True Range (ATR) de 14 días, asegurando que son proporcionales a la volatilidad actual del mercado.

  • Spread Guardianship: El EA realiza un seguimiento del diferencial medio histórico. Si el diferencial actual supera 1,2 veces la media histórica (por ejemplo, durante las noticias o el rollover), el sistema se detiene automáticamente para evitar pérdidas por deslizamiento.

Características principales

  • Configuración de un gráfico: Conecte el EA a un solo gráfico para supervisar y operar los cuatro pares.

  • Optimizado para Prop-Firm: Utiliza ORDER_FILLING_IOC para una ejecución rápida y evita estrictamente métodos de alto riesgo como Martingale, Grid o Averaging.

  • Análisis Tick-Decay: Emplea un factor de decaimiento de alta velocidad (0,99) para refrescar los promedios de impulso, asegurando que el bot ignore los movimientos de precios "rancios".

Parámetros de entrada

  • Identidad del bot: Nombre personalizable para el panel de control del gráfico.

  • Análisis retrospectivo: Número de días (por defecto 730) utilizados para calcular el diferencial histórico y las líneas base de volatilidad.

  • Conmutadores de símbolos: Interruptores individuales verdadero/falso y entradas de tamaño de lote para cada par (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY).

  • Número mágico: Identificador único para evitar conflictos con otros Asesores Expertos.

Recomendaciones operativas

  • Tipo de cuenta: ECN, Raw Spread, o cuentas de baja comisión son muy recomendables debido a la naturaleza scalping de la estrategia.

  • Apalancamiento: Diseñado para operar eficazmente con un apalancamiento de 1:30 a 1:100, común en los entornos de las empresas de apoyo.

  • VPS: Se recomienda un VPS de alta velocidad con una latencia inferior a 5 ms respecto al servidor de su broker para un procesamiento óptimo de los ticks.


