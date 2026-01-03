PropFlow Scalper EURUSD (M5)

PropFlow Scalper es un Asesor Experto especializado en la superación de evaluaciones y retos.

EURUSD PropFlow Scalper es un Asesor Experto especializado en scalping centrado en las empresas de propulsión, diseñado para ayudar a los operadores a superar evaluaciones y retos, no a perseguir un crecimiento temerario.

Cada elección de diseño en este EA prioriza el control de reducción, la estabilidad de alta tasa de ganancias y el cumplimiento de las reglas, por lo que es especialmente adecuado para cuentas con límites de pérdidas diarias, límites máximos de reducción y estricta supervisión de riesgos.

Resultados de las pruebas retrospectivas de Prop Firm

(Utilizando un riesgo conservador alineado con las condiciones del reto)

Saldo inicial: 5.000 dólares

Beneficio neto: ~$24.560

Reducción máxima del capital: ~4.47%

Reducción máxima del saldo: ~4.17%

Factor de beneficio: ~2.25

Factor de recuperación: ~26.9

Total de operaciones: 3,248

Operaciones ganadoras : ~61

Operaciones perdedoras: ~39

Estos resultados demuestran una curva de renta variable segura, que se mantiene cómodamente por debajo de los umbrales típicos de reducción diaria del 5% y global del 10% utilizados por la mayoría de las empresas de accesorios.

(Verificado a través de la captura de pantalla del informe de backtest).

Diseñado específicamente para superar los retos de las empresas de capital riesgo

El control de la depreciación es lo primero

La reducción del capital y del saldo se mantuvo por debajo del 5% en las pruebas.

Sin apilamiento de exposiciones ni riesgo compuesto

Una posición activa a la vez

Diseñado para sobrevivir a rachas perdedoras sin incumplir las normas

Alta tasa de ganancias = menos operaciones de recuperación

Tasa de ganancias sistemáticamente superior al 60%.

Menor dependencia de los grandes ganadores

Distribución uniforme de los beneficios entre las operaciones

Ayuda a mantener la estabilidad psicológica y estadística durante las evaluaciones

Comportamiento de negociación seguro en las evaluaciones

Sin martingala

Sin cuadrícula

Sin promedios a la baja

Sin lógica de recuperación o venganza

Sin escalada de lotes tras pérdidas

Ejecución favorable a los inversores e higiene del corredor

Adaptación automática del broker

Detecta automáticamente el modo de ejecución (FOK / IOC / RETURN)

Se ajusta a las restricciones de nivel de stop y spread del broker

Compatible con la mayoría de los entornos MT5 de los corredores

Garantías de riesgo y validación

Comprobación de la disponibilidad de margen antes de cada operación

Filtrado de márgenes para evitar operaciones volátiles

Colocación de SL/TP a prueba de brokers en todas las posiciones

Perfil de la operación

Stop Loss y Take Profit fijos

Ejecución de alta frecuencia basada en ticks

Distribución equilibrada de operaciones largas y cortas

Optimizado para la gran liquidez del EURUSD

Configuración recomendada

Símbolo EURUSD

Tamaño del lote: Escala según las reglas del desafío

Broker: Prop firm MT5 o broker de baja latencia

VPS: Muy recomendable para la consistencia de la ejecución

Para quién es este EA

Operadores que intentan evaluaciones o desafíos de prop firm

Usuarios que valoran la consistencia de la ejecución por encima de los cambios rápidos de cuenta

Operadores restringidos por límites diarios y de detracción máxima

Cualquiera que busque un scalper sistemático y conforme a las reglas

Notas importantes