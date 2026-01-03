EURUSD propflow scalper
PropFlow Scalper EURUSD (M5)
PropFlow Scalper es un Asesor Experto especializado en la superación de evaluaciones y retos.
EURUSD PropFlow Scalper es un Asesor Experto especializado en scalping centrado en las empresas de propulsión, diseñado para ayudar a los operadores a superar evaluaciones y retos, no a perseguir un crecimiento temerario.
Cada elección de diseño en este EA prioriza el control de reducción, la estabilidad de alta tasa de ganancias y el cumplimiento de las reglas, por lo que es especialmente adecuado para cuentas con límites de pérdidas diarias, límites máximos de reducción y estricta supervisión de riesgos.
Resultados de las pruebas retrospectivas de Prop Firm
(Utilizando un riesgo conservador alineado con las condiciones del reto)
Saldo inicial: 5.000 dólares
Beneficio neto: ~$24.560
Reducción máxima del capital: ~4.47%
Reducción máxima del saldo: ~4.17%
Factor de beneficio: ~2.25
Factor de recuperación: ~26.9
Total de operaciones: 3,248
Operaciones ganadoras: ~61
Operaciones perdedoras: ~39
Estos resultados demuestran una curva de renta variable segura, que se mantiene cómodamente por debajo de los umbrales típicos de reducción diaria del 5% y global del 10% utilizados por la mayoría de las empresas de accesorios.
(Verificado a través de la captura de pantalla del informe de backtest).
Diseñado específicamente para superar los retos de las empresas de capital riesgo
El control de la depreciación es lo primero
La reducción del capital y del saldo se mantuvo por debajo del 5% en las pruebas.
Sin apilamiento de exposiciones ni riesgo compuesto
Una posición activa a la vez
Diseñado para sobrevivir a rachas perdedoras sin incumplir las normas
Alta tasa de ganancias = menos operaciones de recuperación
Tasa de ganancias sistemáticamente superior al 60%.
Menor dependencia de los grandes ganadores
Distribución uniforme de los beneficios entre las operaciones
Ayuda a mantener la estabilidad psicológica y estadística durante las evaluaciones
Comportamiento de negociación seguro en las evaluaciones
Sin martingala
Sin cuadrícula
Sin promedios a la baja
Sin lógica de recuperación o venganza
Sin escalada de lotes tras pérdidas
Ejecución favorable a los inversores e higiene del corredor
Adaptación automática del broker
Detecta automáticamente el modo de ejecución (FOK / IOC / RETURN)
Se ajusta a las restricciones de nivel de stop y spread del broker
Compatible con la mayoría de los entornos MT5 de los corredores
Garantías de riesgo y validación
Comprobación de la disponibilidad de margen antes de cada operación
Filtrado de márgenes para evitar operaciones volátiles
Colocación de SL/TP a prueba de brokers en todas las posiciones
Perfil de la operación
Stop Loss y Take Profit fijos
Ejecución de alta frecuencia basada en ticks
Distribución equilibrada de operaciones largas y cortas
Optimizado para la gran liquidez del EURUSD
Configuración recomendada
Símbolo EURUSD
Tamaño del lote: Escala según las reglas del desafío
Broker: Prop firm MT5 o broker de baja latencia
VPS: Muy recomendable para la consistencia de la ejecución
Para quién es este EA
Operadores que intentan evaluaciones o desafíos de prop firm
Usuarios que valoran la consistencia de la ejecución por encima de los cambios rápidos de cuenta
Operadores restringidos por límites diarios y de detracción máxima
Cualquiera que busque un scalper sistemático y conforme a las reglas
Notas importantes
Este EA está diseñado para proteger el capital en primer lugar, crecer en segundo lugar
La lógica de la estrategia es propia y está protegida intencionadamente
Los resultados de las pruebas retrospectivas no garantizan el rendimiento futuro
Alinee siempre el tamaño del lote con las reglas de su empresa de apoyo.