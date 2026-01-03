EURUSD propflow scalper

PropFlow Scalper EURUSD (M5)

PropFlow Scalper es un Asesor Experto especializado en la superación de evaluaciones y retos.

EURUSD PropFlow Scalper es un Asesor Experto especializado en scalping centrado en las empresas de propulsión, diseñado para ayudar a los operadores a superar evaluaciones y retos, no a perseguir un crecimiento temerario.

Cada elección de diseño en este EA prioriza el control de reducción, la estabilidad de alta tasa de ganancias y el cumplimiento de las reglas, por lo que es especialmente adecuado para cuentas con límites de pérdidas diarias, límites máximos de reducción y estricta supervisión de riesgos.

Resultados de las pruebas retrospectivas de Prop Firm

(Utilizando un riesgo conservador alineado con las condiciones del reto)

  • Saldo inicial: 5.000 dólares

  • Beneficio neto: ~$24.560

  • Reducción máxima del capital: ~4.47%

  • Reducción máxima del saldo: ~4.17%

  • Factor de beneficio: ~2.25

  • Factor de recuperación: ~26.9

  • Total de operaciones: 3,248

  • Operaciones ganadoras: ~61

  • Operaciones perdedoras: ~39

Estos resultados demuestran una curva de renta variable segura, que se mantiene cómodamente por debajo de los umbrales típicos de reducción diaria del 5% y global del 10% utilizados por la mayoría de las empresas de accesorios.

(Verificado a través de la captura de pantalla del informe de backtest).

Diseñado específicamente para superar los retos de las empresas de capital riesgo

El control de la depreciación es lo primero

  • La reducción del capital y del saldo se mantuvo por debajo del 5% en las pruebas.

  • Sin apilamiento de exposiciones ni riesgo compuesto

  • Una posición activa a la vez

  • Diseñado para sobrevivir a rachas perdedoras sin incumplir las normas

Alta tasa de ganancias = menos operaciones de recuperación

  • Tasa de ganancias sistemáticamente superior al 60%.

  • Menor dependencia de los grandes ganadores

  • Distribución uniforme de los beneficios entre las operaciones

  • Ayuda a mantener la estabilidad psicológica y estadística durante las evaluaciones

Comportamiento de negociación seguro en las evaluaciones

  • Sin martingala

  • Sin cuadrícula

  • Sin promedios a la baja

  • Sin lógica de recuperación o venganza

  • Sin escalada de lotes tras pérdidas

Ejecución favorable a los inversores e higiene del corredor

Adaptación automática del broker

  • Detecta automáticamente el modo de ejecución (FOK / IOC / RETURN)

  • Se ajusta a las restricciones de nivel de stop y spread del broker

  • Compatible con la mayoría de los entornos MT5 de los corredores

Garantías de riesgo y validación

  • Comprobación de la disponibilidad de margen antes de cada operación

  • Filtrado de márgenes para evitar operaciones volátiles

  • Colocación de SL/TP a prueba de brokers en todas las posiciones

Perfil de la operación

  • Stop Loss y Take Profit fijos

  • Ejecución de alta frecuencia basada en ticks

  • Distribución equilibrada de operaciones largas y cortas

  • Optimizado para la gran liquidez del EURUSD

Configuración recomendada

  • Símbolo EURUSD

  • Tamaño del lote: Escala según las reglas del desafío

  • Broker: Prop firm MT5 o broker de baja latencia

  • VPS: Muy recomendable para la consistencia de la ejecución

Para quién es este EA

  • Operadores que intentan evaluaciones o desafíos de prop firm

  • Usuarios que valoran la consistencia de la ejecución por encima de los cambios rápidos de cuenta

  • Operadores restringidos por límites diarios y de detracción máxima

  • Cualquiera que busque un scalper sistemático y conforme a las reglas

Notas importantes

  • Este EA está diseñado para proteger el capital en primer lugar, crecer en segundo lugar

  • La lógica de la estrategia es propia y está protegida intencionadamente

  • Los resultados de las pruebas retrospectivas no garantizan el rendimiento futuro

  • Alinee siempre el tamaño del lote con las reglas de su empresa de apoyo.


