Golden Ratio Sniper Gold

Golden Ratio Sniper Gold es un Asesor Experto (EA) totalmente automatizado diseñado específicamente para el mercado XAUUSD (Oro). A diferencia de estrategias arriesgadas como Martingale o Grid, este EA utiliza un enfoque clásico de Seguimiento de Tendencia combinado con ATR (Average True Range) para una adaptación dinámica de la volatilidad.

Identifica entradas de tendencia de alta probabilidad utilizando Medias Móviles y gestiona las operaciones con un sistema inteligente de Gestión de Dinero. Está diseñado para hacer crecer la cuenta de forma constante manteniendo el Drawdown bajo control.

Características principales:

  • Estrategia: Seguimiento de Tendencias y Scalping.

  • Seguridad: NO Martingale, NO Grid. Cada operación tiene un Stop Loss.

  • Gestión del Dinero: Calcula automáticamente el tamaño del lote en función del % de riesgo deseado (por ejemplo, 1% o 3% por operación).

  • Salidas Dinámicas: Stop Loss y Take Profit ocultos y adaptados a la volatilidad del mercado mediante ATR.

Recomendaciones:

  • Símbolo: XAUUSD (Oro).

  • Plazo: M15 - Altamente Recomendado.

  • Depósito Mínimo: $100 (para 0.01 lotes).

  • Tipo de Cuenta: Se prefieren las cuentas ECN o Low Spread.

  • VPS: Se recomienda un VPS para operar 24/7, pero no es obligatorio.

Parámetros de entrada:

  • PorcentajeRiesgo: Porcentaje del saldo de la cuenta a arriesgar por operación (Por defecto: 3,0 para un crecimiento seguro).

  • RRR (Risk Reward Ratio): Objetivo de beneficio en relación a la pérdida (Por defecto: 2,0).

  • ATR_Mult: Multiplicador para Stop Loss basado en volatilidad (Por defecto: 2.0).

  • StartHour/EndHour: Filtro horario para evitar las horas de baja liquidez.


