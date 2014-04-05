Smart OrderBlocks
- Indicadores
- Fillipe Dos Santos
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Indicador inteligente OrderBlocks para MetaTrader 5
🧠 ¡Una visión diferenciada y un poco de acción de precios!
Smart OrderBlocks es un indicador avanzado que revela la estructura del mercado desde una perspectiva única a través de la detección inteligente de zonas de oferta y demanda.
🔍 Características principales
Detección de OrderBlocks
- OrderBlocks internos: Captura la dinámica del mercado a nivel micro
- OrderBlocks oscilantes: Detección de tendencias macroeconómicas
Inteligencia de volatilidad avanzada
- Detección de volatilidad mediante
- Rango Medio Real Adaptable (ATR)
- Innovador análisis de volatilidad media acumulativa
- Ajuste dinámico de la sensibilidad del bloque con precisión
Personalización integral
Parámetros totalmente configurables
- Compatibilidad con múltiples fotogramas temporales
- Profundidad y sensibilidad de zigzag adaptables
- Tamaño y visibilidad flexibles de los bloques
- Multiplicador de volatilidad inteligente
- Esquemas de color personalizados
🚀 Avance tecnológico
- Seguimiento inteligente dela mitigación: Supervisa automáticamente las zonas de invalidación de bloques de órdenes
- Análisis adaptativo de puntos de giro: Identifica con precisión los puntos críticos de inversión del mercado
- Rendimiento optimizado: Algoritmo eficiente con mínima sobrecarga computacional
💡 Potenciación del trading
Perfecto para los traders que buscan:
- Identificación avanzada de tendencias
- Mapeo preciso de soportes y resistencias
- Confirmaciones refinadas de entrada y salida
- Conocimiento de la estructura del mercado en múltiples plazos
Visualización inteligente
- Bloques intuitivos codificados por colores
- Representaciones claras de bloques de órdenes alcistas y bajistas
- Visualización y ampliación totalmente personalizables
Consejo profesional: Combínelo con una sólida gestión de riesgos y señales de confirmación complementarias.