Trend Pullback Momentum EA

Este Asesor Experto (EA) es un sistema de trading automático de seguimiento de tendencia diseñado para XAUUSD (Oro) en el marco temporal M15. Se centra en operar en la dirección de la tendencia dominante del mercado y entra en posiciones sólo durante retrocesos controlados con impulso confirmado. Mediante la combinación de análisis en múltiples marcos temporales, gestión del riesgo basada en la volatilidad y filtros comerciales estrictos, el EA tiene como objetivo evitar los mercados laterales, reducir las caídas y capturar movimientos de continuación de tendencia de alta probabilidad. La estrategia prioriza la protección del capital, la ejecución disciplinada y la consistencia en lugar de la negociación de alta frecuencia.





ADVERTENCIA: El usuario aún debe supervisar las operaciones.

MIN USD 1K