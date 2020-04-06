Trend Pullback Momentum EA

Este Asesor Experto (EA) es un sistema de trading automático de seguimiento de tendencia diseñado para XAUUSD (Oro) en el marco temporal M15. Se centra en operar en la dirección de la tendencia dominante del mercado y entra en posiciones sólo durante retrocesos controlados con impulso confirmado. Mediante la combinación de análisis en múltiples marcos temporales, gestión del riesgo basada en la volatilidad y filtros comerciales estrictos, el EA tiene como objetivo evitar los mercados laterales, reducir las caídas y capturar movimientos de continuación de tendencia de alta probabilidad. La estrategia prioriza la protección del capital, la ejecución disciplinada y la consistencia en lugar de la negociación de alta frecuencia.


ADVERTENCIA: El usuario aún debe supervisar las operaciones.

MIN USD 1K

Mejor configuración de parámetros (recomendada)

La siguiente configuración es la configuración optimizada y recomendada para este EA basada en la estabilidad, la fuerza de confirmación de la tendencia y el riesgo controlado en XAUUSD M15. Estos parámetros priorizan el trading sólo de tendencias fuertes y bien definidas mientras filtran el ruido y evitan el overtrading.

Riesgo central y ejecución

  • MaxLot: 0.10

  • MaxSpreadPoints: 100

  • NúmeroMágico: 10

📈 Identificación de tendencias

  • EMA_M15_Period: 500

  • Periodo EMA_H1: 200

Una EMA más lenta en M15 garantiza que solo se negocien los pullbacks fuertes, mientras que la EMA 200 en H1 define la tendencia dominante.

🔁 Filtro de impulso y retroceso

  • Periodo_RSI: 30

  • RSI_Bajo: 55

  • RSI_Alto: 65

Esta estrecha banda RSI evita entradas extremas de sobrecompra/sobreventa y se centra en la continuación del impulso después de pullbacks poco profundos.

Filtro de fuerza de tendencia

  • Periodo_ADX: 19

  • ADX_Min: 40

Un umbral ADX alto garantiza que las operaciones se realicen solo durante movimientos fuertes e impulsivos del oro y evita los mercados oscilantes.

📏 Gestión del riesgo basada en la volatilidad

  • ATR_Period: 30

  • ATR_SL_Mult: 5.0

  • ATR_TP2_Mult: 7.0

Los ajustes de ATR más amplios se adaptan a la volatilidad del oro, reducen los stop-outs prematuros y permiten que las tendencias se desarrollen plenamente.

Por qué funciona bien esta configuración

  • Sólo opera con tendencias fuertes, no con ruido

  • Reduce en gran medida las señales falsas durante la consolidación

  • Favorece la calidad frente a la cantidad de operaciones

  • Adecuado para la continuación de la tendencia del oro a medio plazo

  • Más seguro para condiciones de mayor volatilidad y mercados impulsados por las noticias


