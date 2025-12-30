Intelligent Zone Recovery Robot - NO Martingale

📧 Kontakt

🔥 Phonix Recovery EA v1.33

🎯 Einleitung

Phonix Recovery ist ein fortschrittlicher Handelsroboter, dereinzigartige Technologien für das Handelsmanagement verwendet:

✅ Hauptmerkmale:

🚫 NO Martingale: Volumenmultiplikator 1,0 - kein exponentieller Risikoanstieg

🛡️ PC (Profit Cover): Intelligentes Schließen von Gewinnern mit Verlierern

Schließen von Gewinnern mit Verlierern 📊 S/R Technologie: Automatische Erkennung von Unterstützungen/Widerständen

Erkennung von Unterstützungen/Widerständen 🔒 S/R Range Limit: Kontrolle der Trades innerhalb der S/R Zonen

Trades innerhalb der S/R Zonen 📈 Trend Filter: Handel nur in Trendrichtung (Ichimoku/S/R)

⚙️ Standardeinstellungen (Sicherer Modus)

Standardeinstellungen optimiert für XAUUSD mit $3000 Guthaben und 1:100 Hebelwirkung.

Parameter Wert Beschreibung Anfängliches Lot 0.01 Anfangslot Zone Gewinnziel $100 Korb-Gewinnziel Korb TP $20 Trailing beginnen Trailing Abstand $5 Nachlaufende Entfernung PC Start nach 5 Trades PC-Schwelle Maximaler Abstand 50 Punkte Maximaler Spread

💰 Balance-Regel:

Für jedes zusätzliche 0,01 Lot → 3000 $ zum Saldo hinzufügen

Los Empfohlener Saldo 0.01 $3,000 0.02 $6,000 0.03 $9,000 0.05 $15,000 0.10 $30,000

🧠 Wie funktioniert es?

1️⃣ PC-Technologie (Gewinnabdeckung)

Wenn die Anzahl der Transaktionen den Schwellenwert erreicht (Standard: 5):

System identifiziert gewinnende Trades

Findet die N schlechtesten Verlust-Geschäfte

Wenn Gewinner Gewinn ≥ Verlierer Verlust + X USD: schließt alle

Ergebnis: Garantierter Nettogewinn

2️⃣ Automatisches S/R-System

Identifiziert Swing Pivot auf dem M5 Zeitrahmen

Bestimmt die nächstgelegenen Unterstützungen und Widerstände

Berechnet automatisch die Zonengröße basierend auf dem S/R-Abstand

Ergebnis: Optimaler dynamischer Hedge-Abstand

3️⃣ S/R-Bereichsgrenze

Maximal 2 BUY- und 2 SELL-Trades innerhalb der S/R-Range

Neue schwebende Aufträge nur außerhalb der Spanne

Ergebnis: Dichtheitskontrolle und Risikominderung

4️⃣ Trend-Filter

Methode: Ichimoku (TK-Kreuz + Wolke + Steigung)

Im Aufwärtstrend: nur BUY_STOP

Im Abwärtstrend: nur SELL_STOP

In Neutral: neue Trades stoppen

Ergebnis: Mit dem Markt handeln

⚠️ Wichtige Warnungen

🧪 Testen Sie immer zuerst auf dem DEMO-Konto!

🔧 Empfohlene Hebelwirkung: mindestens 1:100

📉 Vermeiden Sie es, während wichtiger Wirtschaftsnachrichten zu handeln

📊 Tabelle der Haupteinstellungen

Grundlegender Handel

InpLotStart : 0.01 - Anfangslot

InpMaxSlippagePoints : 50 - Maximale Slippage

Zone Erholung

InpZoneProfitTargetUSD : 100 - Korbgewinnziel

InpOrderDelaySeconds : 100 - Orderverzögerung

S/R Auto Zone

InpZoneSR_TF : M5 - S/R-Zeitrahmen

InpZoneSR_LookbackBars : 200 - Lookback-Balken

InpZoneSR_UsePivots : true - Pivots verwenden

InpZoneMinPips : 30 - Minimale Zone

InpZoneMaxPips : 500 - Maximale Zone

PC (Gewinnabdeckung)

InpPC_Enable : true - Aktiviert

InpPC_StartAfterOpenTradesM : 5 - Startschwelle

InpPC_WorstLosersN : 1 - Anzahl der Verlierer

InpPC_ExtraProfitUSD : 5 - Zusätzlicher Gewinn

Trend-Filter

InpTrendFilterEnable : true - Aktiviert

InpTrendMethode : Ichimoku

InpTrendFilterTF : M1

Gewinn-Management

InpBasketTP_USD : 20 - Start Trailing

InpBasketTP_Trailing : 5 - Trailing-Abstand

InpGlobalProfitUSD : 100 - Globaler Gewinn

🔄 Trading-Zyklus

Einstiegssignal → Initial Trade → Hedge platzieren ↓ Hedge ausgelöst → PC-Prüfung ↓ [Wenn PC-Bedingungen] → Close Winners + Losers ↓ [Wenn ausreichender Gewinn] → Close All → Zyklusende ↓ [Sonst] → Next Hedge → Wiederholung

📈 Warum Gold (XAUUSD)?

Gold hat einzigartige Eigenschaften, die diese Strategie effektiv machen:

Hohe Volatilität - Mehrere Erholungsmöglichkeiten Starke Trends - Effektive Trendfilterung Klare S/R-Levels - Präzise Zonenbestimmung Hohe Liquidität - Schnelle Orderausführung

🛡️ Risikohinweis

Der Handel mit Forex und CFDs birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Dieser EA ist ein Hilfsmittel zur Unterstützung des Handels, keine Garantie für Gewinne. Immer:

Testen Sie gründlich auf Demokonten

Riskieren Sie nie mehr, als Sie sich leisten können zu verlieren

Überwachen Sie Ihre Trades regelmäßig

Passen Sie die Einstellungen entsprechend Ihrer Risikotoleranz an

Version: 1 .33

Plattform: MetaTrader 5

Symbol: XAUUSD (optimiert)

Zeitrahmen: M5 (empfohlen)

Mindestguthaben: 3 .000 $ pro 0,01 Lot

Hebelwirkung: mindestens 1 :100