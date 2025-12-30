Phonix Recovery EA
- Experten
- Muh Gigih Alambara
- Version: 1.34
- Aktualisiert: 30 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Intelligent Zone Recovery Robot - NO Martingale
📧 Kontakt
E-Mail: manunderfire2000 -> gmail.com
🎯 Einleitung
Phonix Recovery ist ein fortschrittlicher Handelsroboter, dereinzigartige Technologien für das Handelsmanagement verwendet:
✅ Hauptmerkmale:
- 🚫 NO Martingale: Volumenmultiplikator 1,0 - kein exponentieller Risikoanstieg
- 🛡️ PC (Profit Cover): Intelligentes Schließen von Gewinnern mit Verlierern
- 📊S/R Technologie: Automatische Erkennung von Unterstützungen/Widerständen
- 🔒S/R Range Limit: Kontrolle der Trades innerhalb der S/R Zonen
- 📈 Trend Filter: Handel nur in Trendrichtung (Ichimoku/S/R)
⚙️ Standardeinstellungen (Sicherer Modus)
Standardeinstellungen optimiert für XAUUSD mit $3000 Guthaben und 1:100 Hebelwirkung.
|Parameter
|Wert
|Beschreibung
|Anfängliches Lot
|0.01
|Anfangslot
|Zone Gewinnziel
|$100
|Korb-Gewinnziel
|Korb TP
|$20
|Trailing beginnen
|Trailing Abstand
|$5
|Nachlaufende Entfernung
|PC Start nach
|5 Trades
|PC-Schwelle
|Maximaler Abstand
|50 Punkte
|Maximaler Spread
💰 Balance-Regel:
Für jedes zusätzliche 0,01 Lot → 3000 $ zum Saldo hinzufügen
|Los
|Empfohlener Saldo
|0.01
|$3,000
|0.02
|$6,000
|0.03
|$9,000
|0.05
|$15,000
|0.10
|$30,000
🧠 Wie funktioniert es?
1️⃣ PC-Technologie (Gewinnabdeckung)
Wenn die Anzahl der Transaktionen den Schwellenwert erreicht (Standard: 5):
- System identifiziert gewinnende Trades
- Findet die N schlechtesten Verlust-Geschäfte
- Wenn Gewinner Gewinn ≥ Verlierer Verlust + X USD: schließt alle
- Ergebnis: Garantierter Nettogewinn
2️⃣ Automatisches S/R-System
- Identifiziert Swing Pivot auf dem M5 Zeitrahmen
- Bestimmt die nächstgelegenen Unterstützungen und Widerstände
- Berechnet automatisch die Zonengröße basierend auf dem S/R-Abstand
- Ergebnis: Optimaler dynamischer Hedge-Abstand
3️⃣ S/R-Bereichsgrenze
- Maximal 2 BUY- und 2 SELL-Trades innerhalb der S/R-Range
- Neue schwebende Aufträge nur außerhalb der Spanne
- Ergebnis: Dichtheitskontrolle und Risikominderung
4️⃣ Trend-Filter
- Methode: Ichimoku (TK-Kreuz + Wolke + Steigung)
- Im Aufwärtstrend: nur BUY_STOP
- Im Abwärtstrend: nur SELL_STOP
- In Neutral: neue Trades stoppen
- Ergebnis: Mit dem Markt handeln
⚠️ Wichtige Warnungen
🧪 Testen Sie immer zuerst auf dem DEMO-Konto!
🔧 Empfohlene Hebelwirkung: mindestens 1:100
📉 Vermeiden Sie es, während wichtiger Wirtschaftsnachrichten zu handeln
📊 Tabelle der Haupteinstellungen
Grundlegender Handel
- InpLotStart : 0.01 - Anfangslot
- InpMaxSlippagePoints : 50 - Maximale Slippage
Zone Erholung
- InpZoneProfitTargetUSD : 100 - Korbgewinnziel
- InpOrderDelaySeconds : 100 - Orderverzögerung
S/R Auto Zone
- InpZoneSR_TF : M5 - S/R-Zeitrahmen
- InpZoneSR_LookbackBars : 200 - Lookback-Balken
- InpZoneSR_UsePivots : true - Pivots verwenden
- InpZoneMinPips : 30 - Minimale Zone
- InpZoneMaxPips : 500 - Maximale Zone
PC (Gewinnabdeckung)
- InpPC_Enable : true - Aktiviert
- InpPC_StartAfterOpenTradesM : 5 - Startschwelle
- InpPC_WorstLosersN : 1 - Anzahl der Verlierer
- InpPC_ExtraProfitUSD : 5 - Zusätzlicher Gewinn
Trend-Filter
- InpTrendFilterEnable : true - Aktiviert
- InpTrendMethode : Ichimoku
- InpTrendFilterTF : M1
Gewinn-Management
- InpBasketTP_USD : 20 - Start Trailing
- InpBasketTP_Trailing : 5 - Trailing-Abstand
- InpGlobalProfitUSD : 100 - Globaler Gewinn
🔄 Trading-Zyklus
Einstiegssignal → Initial Trade → Hedge platzieren ↓ Hedge ausgelöst → PC-Prüfung ↓ [Wenn PC-Bedingungen] → Close Winners + Losers ↓ [Wenn ausreichender Gewinn] → Close All → Zyklusende ↓ [Sonst] → Next Hedge → Wiederholung
📈 Warum Gold (XAUUSD)?
Gold hat einzigartige Eigenschaften, die diese Strategie effektiv machen:
- Hohe Volatilität - Mehrere Erholungsmöglichkeiten
- Starke Trends - Effektive Trendfilterung
- Klare S/R-Levels - Präzise Zonenbestimmung
- Hohe Liquidität - Schnelle Orderausführung
🛡️ Risikohinweis
Der Handel mit Forex und CFDs birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Dieser EA ist ein Hilfsmittel zur Unterstützung des Handels, keine Garantie für Gewinne. Immer:
- Testen Sie gründlich auf Demokonten
- Riskieren Sie nie mehr, als Sie sich leisten können zu verlieren
- Überwachen Sie Ihre Trades regelmäßig
- Passen Sie die Einstellungen entsprechend Ihrer Risikotoleranz an
Version: 1 .33
Plattform: MetaTrader 5
Symbol: XAUUSD (optimiert)
Zeitrahmen: M5 (empfohlen)
Mindestguthaben: 3 .000 $ pro 0,01 Lot
Hebelwirkung: mindestens 1 :100