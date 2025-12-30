Phonix Recovery EA

🔥 Phonix Recovery EA v1.33

Intelligent Zone Recovery Robot - NO Martingale

🎯 Einleitung

Phonix Recovery ist ein fortschrittlicher Handelsroboter, dereinzigartige Technologien für das Handelsmanagement verwendet:

✅ Hauptmerkmale:

  • 🚫 NO Martingale: Volumenmultiplikator 1,0 - kein exponentieller Risikoanstieg
  • 🛡️ PC (Profit Cover): Intelligentes Schließen von Gewinnern mit Verlierern
  • 📊S/R Technologie: Automatische Erkennung von Unterstützungen/Widerständen
  • 🔒S/R Range Limit: Kontrolle der Trades innerhalb der S/R Zonen
  • 📈 Trend Filter: Handel nur in Trendrichtung (Ichimoku/S/R)

⚙️ Standardeinstellungen (Sicherer Modus)

Standardeinstellungen optimiert für XAUUSD mit $3000 Guthaben und 1:100 Hebelwirkung.

Parameter Wert Beschreibung
Anfängliches Lot 0.01 Anfangslot
Zone Gewinnziel $100 Korb-Gewinnziel
Korb TP $20 Trailing beginnen
Trailing Abstand $5 Nachlaufende Entfernung
PC Start nach 5 Trades PC-Schwelle
Maximaler Abstand 50 Punkte Maximaler Spread

💰 Balance-Regel:

Für jedes zusätzliche 0,01 Lot → 3000 $ zum Saldo hinzufügen

Los Empfohlener Saldo
0.01 $3,000
0.02 $6,000
0.03 $9,000
0.05 $15,000
0.10 $30,000

🧠 Wie funktioniert es?

1️⃣ PC-Technologie (Gewinnabdeckung)

Wenn die Anzahl der Transaktionen den Schwellenwert erreicht (Standard: 5):

  • System identifiziert gewinnende Trades
  • Findet die N schlechtesten Verlust-Geschäfte
  • Wenn Gewinner Gewinn ≥ Verlierer Verlust + X USD: schließt alle
  • Ergebnis: Garantierter Nettogewinn

2️⃣ Automatisches S/R-System

  • Identifiziert Swing Pivot auf dem M5 Zeitrahmen
  • Bestimmt die nächstgelegenen Unterstützungen und Widerstände
  • Berechnet automatisch die Zonengröße basierend auf dem S/R-Abstand
  • Ergebnis: Optimaler dynamischer Hedge-Abstand

3️⃣ S/R-Bereichsgrenze

  • Maximal 2 BUY- und 2 SELL-Trades innerhalb der S/R-Range
  • Neue schwebende Aufträge nur außerhalb der Spanne
  • Ergebnis: Dichtheitskontrolle und Risikominderung

4️⃣ Trend-Filter

  • Methode: Ichimoku (TK-Kreuz + Wolke + Steigung)
  • Im Aufwärtstrend: nur BUY_STOP
  • Im Abwärtstrend: nur SELL_STOP
  • In Neutral: neue Trades stoppen
  • Ergebnis: Mit dem Markt handeln

⚠️ Wichtige Warnungen

🧪 Testen Sie immer zuerst auf dem DEMO-Konto!

🔧 Empfohlene Hebelwirkung: mindestens 1:100

📉 Vermeiden Sie es, während wichtiger Wirtschaftsnachrichten zu handeln

📊 Tabelle der Haupteinstellungen

Grundlegender Handel

  • InpLotStart : 0.01 - Anfangslot
  • InpMaxSlippagePoints : 50 - Maximale Slippage

Zone Erholung

  • InpZoneProfitTargetUSD : 100 - Korbgewinnziel
  • InpOrderDelaySeconds : 100 - Orderverzögerung

S/R Auto Zone

  • InpZoneSR_TF : M5 - S/R-Zeitrahmen
  • InpZoneSR_LookbackBars : 200 - Lookback-Balken
  • InpZoneSR_UsePivots : true - Pivots verwenden
  • InpZoneMinPips : 30 - Minimale Zone
  • InpZoneMaxPips : 500 - Maximale Zone

PC (Gewinnabdeckung)

  • InpPC_Enable : true - Aktiviert
  • InpPC_StartAfterOpenTradesM : 5 - Startschwelle
  • InpPC_WorstLosersN : 1 - Anzahl der Verlierer
  • InpPC_ExtraProfitUSD : 5 - Zusätzlicher Gewinn

Trend-Filter

  • InpTrendFilterEnable : true - Aktiviert
  • InpTrendMethode : Ichimoku
  • InpTrendFilterTF : M1

Gewinn-Management

  • InpBasketTP_USD : 20 - Start Trailing
  • InpBasketTP_Trailing : 5 - Trailing-Abstand
  • InpGlobalProfitUSD : 100 - Globaler Gewinn

🔄 Trading-Zyklus

Einstiegssignal → Initial Trade → Hedge platzieren ↓ Hedge ausgelöst → PC-Prüfung ↓ [Wenn PC-Bedingungen] → Close Winners + Losers ↓ [Wenn ausreichender Gewinn] → Close All → Zyklusende ↓ [Sonst] → Next Hedge → Wiederholung

📈 Warum Gold (XAUUSD)?

Gold hat einzigartige Eigenschaften, die diese Strategie effektiv machen:

  1. Hohe Volatilität - Mehrere Erholungsmöglichkeiten
  2. Starke Trends - Effektive Trendfilterung
  3. Klare S/R-Levels - Präzise Zonenbestimmung
  4. Hohe Liquidität - Schnelle Orderausführung

🛡️ Risikohinweis

Der Handel mit Forex und CFDs birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Dieser EA ist ein Hilfsmittel zur Unterstützung des Handels, keine Garantie für Gewinne. Immer:

  • Testen Sie gründlich auf Demokonten
  • Riskieren Sie nie mehr, als Sie sich leisten können zu verlieren
  • Überwachen Sie Ihre Trades regelmäßig
  • Passen Sie die Einstellungen entsprechend Ihrer Risikotoleranz an

Version: 1 .33
Plattform: MetaTrader 5
Symbol: XAUUSD (optimiert)
Zeitrahmen: M5 (empfohlen)
Mindestguthaben: 3 .000 $ pro 0,01 Lot
Hebelwirkung: mindestens 1 :100

