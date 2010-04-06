Advanced Market Maker Dashboard by G Labs mt5

Cuadro de mandos avanzado para creadores de mercado de G-Labs - MT5

Motor de ciclo y estado de los creadores de mercado BTMM

El Cuadro de Mando Avanzado de Creadores de Mercado de G-Labs es un sistema profesional de análisis multisímbolo y multiciclo diseñado para rastrear la intención de los Creadores de Mercado, la progresión del ciclo y el comportamiento estructural en todo el mercado desde un único cuadro de mando unificado.

No se trata de un simple escáner.
Se trata de un motor de BTMM consciente del ciclo que combina el sesgo de un marco temporal superior, la estructura intradía, la expansión de rangos, la detección de manipulaciones, la lógica de bloqueo de órdenes adaptable y la confirmación de impulso ligero en un flujo de trabajo completo.

Principales características

  • Cuadro de mandos multisímbolo totalmente configurable

  • 28 pares por defecto, ampliables a cualquier símbolo en Market Watch

  • El selector de símbolos con un solo clic carga el par seleccionado en el gráfico

  • Diseñado en torno a la metodología BTMM / Market Maker

  • Combina las confluencias del cuadro de mandos con referencias a gráficos en directo

  • Incluye alertas, notificaciones push y seguimiento visual del ciclo

  • Utiliza una ligera señal de impulso interna de aleta de tiburón (basada en el RSI ) en lugar de pesados indicadores externos

Controles del cuadro de mandos

MIN (Minimizar)

Minimiza el área del gráfico para centrarse en el análisis del cuadro de mandos.

Selector de símbolos

  • Pares totalmente configurables

  • Compatible con cualquier instrumento de Market Watch

  • Compatible con brokers que utilizan sufijos de símbolos

Lógica de Ciclo BTMM (Avanzada)

Flechas de dirección (Bloqueo del ciclo H1)

  • Muestra la dirección en la que el ciclo BTMM está bloqueado

  • Basado en EMA Peak Lock en el ciclo H1

  • Representa el sesgo direccional actual del Creador de Mercado

Formación de Picos (PF)

  • PFH - Pico de Formación Alto

  • PFL - Formación de picos bajos

  • Número - Días desde que se confirmó el pico

  • N.C.P - Sin pico confirmado

Define dónde está anclado cada par dentro de su ciclo de Creador de Mercado.

MAX (Expansión del Ciclo)

  • Muestra la máxima expansión que ha alcanzado el precio en el ciclo

  • Medido en múltiplos ADR

  • Ejemplo: 3.3 = el precio se ha expandido 3.3× ADR

  • Se utiliza para identificar los mercados sobreextendidos

RT (Posición en tiempo real)

  • Muestra la posición actual del precio dentro del ADR

  • Se actualiza dinámicamente

  • Ayuda a identificar condiciones de ciclo temprano, medio o tardío.

IDC (Ciclo intradiario)

  • Estado del ciclo intradiario basado en el bloqueo de picos M15

  • Alinea la estructura intradiaria con el ciclo del marco temporal superior.

  • Útil para una entrada precisa

50-M15

  • Detecta el toque de la EMA 50 en M15

  • Ideal para configuraciones intradía de continuación y retroceso

DC (Contexto de cierre diario)

  • Analiza el cierre del día anterior

  • Identifica si el precio cerró en la parte superior o inferior del rango del día anterior.

  • Útil para el sesgo de continuación

ADR (Rango Medio Diario)

  • Muestra el rango medio diario de cada par

  • Se utiliza como referencia para las expectativas y el escalado

SH (Stop Hunt)

  • Detecta el comportamiento de stop-hunting en M15

  • Relativo al rango asiático del día actual

  • Se muestra en pips

  • Destaca la manipulación de los creadores de mercado

DR (Rango diario)

  • Muestra el rango del día actual

  • Permite una comparación rápida con el ADR

  • Destaca cuando el precio se aproxima o excede la expansión normal

DIV (Divergencia)

  • Detecta divergencias reales u ocultas

  • Sólo se activa cuando el precio supera 2,7× ADR

  • Útil para la detección temprana de retrocesos

Metodología Breaker Block (Lógica del Cuadro de Mando)

Esta metodología rastrea la intención del mercado utilizando dos estructuras claramente definidas:

Bloque de órdenes de origen (rectángulo sólido)

  • Primer bloque de órdenes válido que inicia un movimiento direccional

  • Representa el origen de la intención institucional

  • Se muestra como:

    • Verde sólido en movimientos alcistas

    • Rojo sólido en movimientos bajistas

  • Una vez establecido, permanece fijo

Bloque de órdenes actual / de ruptura (rectángulo alámbrico)

  • Representa el bloque de órdenes que se está respetando actualmente

  • Se actualiza dinámicamente a medida que el precio sigue cerrando en la dirección de la tendencia

  • Cuando el precio cierra por encima de él, se promueve un nuevo bloque alámbrico

Lógica de continuación

  • El bloque de origen no cambia

  • El bloque alámbrico avanza, siguiendo la continuación

Volteo direccional

Cuando el precio vuelve a cerrar a través del bloque alámbrico:

  • La continuación falla

  • El bloque alámbrico se convierte en el nuevo bloque de órdenes de origen.

  • El color cambia para reflejar la nueva tendencia direccional

  • Un nuevo bloque de alambre comienza a seguir la continuación en la dirección opuesta.

Interpretación

  • Bloque sólido = donde comenzó el movimiento

  • Bloque alámbrico = donde el movimiento está progresando actualmente

YHL (Máximo / Mínimo de ayer)

Indica la interacción con el máximo o mínimo de ayer.

Aleta de tiburón (SF) - Señal de reversión del impulso

Una ligera señal de aleta de tiburón basada en el RSI y calculada internamente que se utiliza para resaltar posibles reversiones del impulso.

  • Diseñada como una señal de contexto y sincronización, no como una entrada independiente.

  • Detecta giros bruscos del impulso (formaciones de "aleta") en un marco temporal seleccionable

  • Mucho más rápido y eficaz que los indicadores tradicionales de tipo TDI

  • Ideal para detectar agotamiento, máximos/mínimos intradía y reversiones tempranas.

Funciones avanzadas del lado del gráfico

  • Marcadores ADR (1×, 2×, 3× ADR)

  • Marcadores de formación de picos (PFH / PFL con número de días desde la confirmación)

  • Referencias de ciclo H1, visibles hasta 3× ADR

  • Referencias del ciclo H12

  • Referencias del ciclo H4, visibles hasta 9× ADR

  • Muestra claramente cómo los ciclos de mercado se anidan, reajustan e interactúan a través de los marcos temporales

Botones de gráficos

  • Auto-Gen Box (1× AD R) - crea rectángulos ADR para apilar cuadros

  • 3× ADR Box - mide las expansiones de los ciclos H1 y H4

  • Mostrar / Ocultar PFH / PFL antiguos - revisión de ciclos históricos anteriores

  • Mostrar/ Ocultar bandas de volatilidad - visualiza las zonas de movimiento esperadas

Alertas y notificaciones

  • Repeticiones de bloque de ruptura

  • Ciclos que alcanzan 3× ADR

  • Alertas de Stop Hunt

  • Alertas de impulso de aleta de tiburón

  • Alertas en el gráfico

  • Notificaciones push

Solución de problemas y sufijos de símbolos de brokers

Algunos brokers utilizan sufijos de símbolos (por ejemplo .a , m , # ).

Para garantizar un funcionamiento correcto:

  • Los símbolos en la configuración del panel deben coincidir exactamente con los símbolos de Market Watch de su broker

  • Ejemplos: EURUSD.a , GBPUSDm , XAUUSD#

Formato del separador

Los pares deben separarse utilizando:

  • Una coma, o

  • Un guión

El formato correcto se muestra en el panel de configuración. No mezcle formatos.

Visualización y escalado (Windows)

Si el tablero aparece desalineado o con un tamaño incorrecto:

  • Haga clic con el botón derecho del ratón en el acceso directo a la plataforma → Propiedades

  • Pestaña Compatibilidad

  • Haga clic en Cambiar configuración de PPP altos

  • Active Anular el comportamiento de escalado de PPP altos

  • Establezca el escalado en Sistema (mejorado)

  • Reinicie la plataforma

El tamaño del panel de control también puede ajustarse con precisión mediante Ancho de celda y Alto de celda en la configuración del indicador.



