Gold Ambush Breakout Aurum Xauusd Algo MT4

Gold Ambush Breakout Aurum Xauusd Algo

El Francotirador del Oro | Estrategia de Swing Trading | Crecimiento Sostenido

Aurum Gold Ambush es un sistema de trading especializado para XAUUSD (Oro) diseñado para la paciencia y la precisión.

A diferencia de los bots de alta frecuencia que abren operaciones cada minuto, este algoritmo actúa como un Francotirador: espera la configuración perfecta y ataca para capturar el movimiento máximo.

Este EA está diseñado para el Crecimiento de Capital a Largo Plazo, priorizando la calidad sobre la cantidad. SIN GRID, SIN MARTINGALA.

⚠️ ¿Es este EA para ti? (Por favor, lee)

❌ NO COMPRES si buscas "acción" y quieres ver operaciones abriéndose cada hora.

❌ NO COMPRES si buscas una herramienta de apuestas para "Hacerte Rico Rápido".

✅ COMPRA ESTO si entiendes que una operación Swing perfecta vale más que 50 pequeñas operaciones de scalping.

✅ COMPRA ESTO si quieres hacer crecer tu capital de manera constante con una relación riesgo-recompensa profesional.

📈 La Filosofía de Inversión "Aurum"

Trata este EA como un Activo Digital, no como una ficha de apuestas.

La mayoría de los traders fallan porque persiguen "Ganancias Rápidas". Aurum está diseñado para el Inversor Inteligente que entiende el poder del Interés Compuesto.

Piensa como un Fondo de Cobertura (Hedge Fund): No buscamos duplicar la cuenta en un día. Buscamos un crecimiento mensual constante que se capitalice con el tiempo.

Duerme Bien: La estrategia está totalmente automatizada con estrictas medidas de seguridad. No necesitas mirar fijamente los gráficos.

Tu Motor de Ingresos Pasivos: Ya sea que estés construyendo una cartera de jubilación personal o gestionando una cuenta de Prop Firm, Aurum trabaja silenciosamente en segundo plano para hacer crecer tu curva de equidad. "No solo hagas trading. Construye Riqueza."

📊 La Estrategia: Emboscada y Swing

La lógica se basa en dos fases para asegurar la eficiencia en todas las condiciones del mercado:

La Emboscada (Mercados Tranquilos): Durante la baja volatilidad, el EA no se queda inactivo. Identifica micro-oportunidades para extraer beneficios del ruido del mercado, manteniendo la cuenta activa.

El Swing (Fase de Ruptura): Este es el poder central de Aurum. Cuando se detecta una verdadera ruptura de tendencia (Alza o Baja), el EA entra y busca montar la ola completa. Utiliza trailing stops avanzados y salidas inteligentes para exprimir el máximo beneficio de la tendencia antes de que se revierta.

Características Clave:

Seguimiento de Tendencia: No lucha contra el mercado. Si el Oro vuela, compramos. Si el Oro se desploma, vendemos.

Preservación de Capital: Cada operación tiene un Stop Loss estricto. Sin Martingala. Sin Grid peligroso.

Gestión Inteligente del Dinero: Tú controlas exactamente cuánto arriesgar por operación (ej. 1% o 2%).

🔧 Inputs Simples (Plug & Play)

Creemos que la complejidad debe permanecer bajo el capó. Los algoritmos técnicos están pre-optimizados como "Filtros" internos para asegurar la estabilidad. Solo necesitas ajustar tu Configuración de Riesgo:

Risk_Type: Elige cómo el EA calcula el tamaño del lote.

Risk_Param_A (Crucial): El porcentaje de tu balance que estás dispuesto a arriesgar por operación (ej. 1.0 = 1%).

Risk_Param_B: El tamaño máximo de lote permitido (Límite de Seguridad).

(Nota: Los inputs etiquetados de 'Filter_01' a 'Filter_31' contienen el algoritmo central y están pre-calibrados para las condiciones actuales del mercado. No es necesario tocarlos.)

⚙️ Recomendaciones

Símbolo: XAUUSD (Oro).

Marco Temporal: H1 (Gráfico de 1 Hora).

Broker: Se recomienda una cuenta ECN con spread bajo y ejecución rápida.

Paciencia: Deja que el EA haga su trabajo. No interfieras manualmente. Construye tu riqueza con paciencia y precisión.

🛡️ IMPORTANTE: Sincronización del Broker (Lee Esto)

Debido a que cada broker utiliza configuraciones de servidor diferentes, los algoritmos internos del EA deben estar perfectamente alineados con tu fuente de datos.

Después de la compra, por favor envíame un mensaje privado.

Te enviaré la "Guía de Calibración". Este es un paso crucial para sincronizar la lógica oculta con tu broker específico para asegurar la máxima precisión.

(No te saltes este paso. Asegura que los filtros invisibles se activen exactamente cuando se pretende.)

Puedes ver los resultados del backtest en las capturas de pantalla.

¡Bienvenido a Aurum!