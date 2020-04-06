Gold Ambush Breakout Aurum Xauusd Algo MT4

Gold Ambush Breakout Aurum Xauusd Algo
ゴールド・スナイパー | トレンド・スイング戦略 | 安定した資産成長
Aurum Gold Ambushは、**XAUUSD（ゴールド）に特化した、忍耐と正確さを重視したトレーディングシステムです。毎分トレードするような高頻度ボットとは異なり、このアルゴリズムはスナイパー（狙撃手）**のように振る舞います。完璧なセットアップを待ち、最大の動きを捉えるために一撃を放ちます。
このEAは、量より質を優先し、長期的な資本成長のために設計されています。
⚠️ このEAはあなたに適していますか？（必ずお読みください）
 * ❌ 1時間ごとのトレードや派手な「アクション」を求めている方は購入しないでください。
 * ❌ 「一攫千金」を狙うギャンブルツールを求めている方は購入しないでください。
 * ✅ 1回の完璧なスイングトレードが、50回の小さなスキャルピングトレードよりも価値があると理解している方はご購入ください。
 * ✅ プロフェッショナルなリスクリワード比率で、着実に資産を増やしたい方はご購入ください。
📈 "Aurum"の投資哲学
このEAをギャンブルのチップではなく、デジタル資産として扱ってください。
多くのトレーダーは「目先の利益」を追って失敗します。Aurumは複利の力を理解する賢明な投資家のために設計されています。
 * ヘッジファンドのように考える： 私たちは1日で口座を倍にすることは目指しません。時間の経過とともに積み上がる、安定した月次成長を目指します。
 * 安眠できる設計： 戦略は完全自動化されており、厳格な安全対策が施されています。チャートを見続ける必要はありません。
 * あなたの受動的所得エンジン： 老後資金のポートフォリオ構築であれ、プロップファーム（Prop Firm）口座の管理であれ、Aurumは静かにバックグラウンドで働き、エクイティカーブを成長させます。
「ただトレードするのではなく、富を築きましょう。」
📊 戦略：待ち伏せとスイング（Ambush & Swing）
ロジックは、あらゆる市場環境で効率性を確保するために、2つのフェーズで構成されています。
 * アンブッシュ（静かな市場での待ち伏せ）： 低ボラティリティの間、EAはただ休んでいるわけではありません。市場のノイズから利益を抽出する**微細な機会（マイクロ・オポチュニティ）**を特定し、口座をアクティブに保ちます。
 * スイング（ブレイクアウト局面）： これがAurumの真価です。真のトレンドブレイクアウト（上昇または下降）が検知されると、EAはエントリーし、波に乗り切ることを目指します。高度なトレーリングとスマートな決済機能を使用し、トレンドが反転する前に最大の利益を搾り取ります。
主な特徴：
 * トレンドフォロー： 市場と戦いません。ゴールドが飛べば買い、暴落すれば売ります。
 * 資本保全： 全てのトレードに硬い**ストップロス（損切り）**が設定されます。マーチンゲールなし。危険なグリッドなし。
 * スマートな資金管理： 1トレードあたりのリスク（例：1%や2%）を正確にコントロールできます。
🔧 シンプルな設定（プラグ＆プレイ）
私たちは、複雑さは内部に留めるべきだと考えています。技術的なアルゴリズムは、安定性を確保するために内部**「フィルター」**として事前最適化されています。お客様はリスク設定を調整するだけで済みます。
 * Risk_Type: ロットサイズの計算方法を選択します。
 * Risk_Param_A (重要): 1トレードあたりにリスクに晒す残高のパーセンテージ（例：1.0 = 1%）。
 * Risk_Param_B: 最大許容ロットサイズ（安全キャップ）。
 * Time Settings: 必要に応じて取引セッションの開始・終了時間を調整します（サーバー時間）。
(注：'Filter_01'から'Filter_31'とラベル付けされたパラメータにはコアアルゴリズムが含まれており、現在の市場条件に合わせて事前に調整されています。これらを変更する必要はありません。)
⚙️ 推奨事項
 * 通貨ペア: XAUUSD（ゴールド）。
 * 時間足: H1（1時間足）。
 * ブローカー: 低スプレッドで約定の速いECN口座を推奨します。
 * 忍耐: EAに仕事をさせてください。手動で介入しないでください。
忍耐と正確さで、富を築きましょう。
🛡️ 重要：ブローカーの同期（必ずお読みください）
各ブローカーは異なるサーバー設定を使用しているため、EAの内部アルゴリズムをお客様のデータフィードと完全に一致させる必要があります。
購入後、私にプライベートメッセージを送ってください。
**「キャリブレーション・ガイド（調整ガイド）」**をお送りします。これは、隠されたロジックをお客様の特定のブローカーと同期させ、最高の精度を確保するための重要なステップです。
(このステップを飛ばさないでください。目に見えないフィルターが意図した通りに作動するために必要です。)
Aurumへようこそ！

おすすめのプロダクト
Fx Lion Gold Trading
Mr Viwat Kongthon
エキスパート
... *** Signal :  https://www.mql5.com/en/signals/1743955 EA Fx Lion Gold Trading is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold (XAUUSD) work process will calculate support and resistance including the highest and lowest price of each candlestick  The EA will calculate pending orders at the highest or lowest price after the support/resistance level. and will close the pending order on the next day if not in use -EA does not martingale  -EA  have Stop Loss and Take Profit to prote
Leopard Scalper EA
Clement Bongola
1 (1)
エキスパート
Leopard Scalper EA v3.0 - アップデート説明 EURUSD取引に最適化（任意のチャートで使用可能） 概要 Leopard Scalper EAはこのバージョンで大幅な改良が施され、パフォーマンスと安定性が向上しました。当初はM5タイムフレームでのGOLD（XAUUSD）取引用に設計されていましたが、EURUSDでより良い結果を示しており、BTC、ETH、XRP、GAS、OIL（XTI）、US30、US100などの他の銘柄でも使用可能です。ただし、EURUSD以外の資産で使用する場合は、慎重にバックテストを行うことをお勧めします。このバージョンは市場のボラティリティを最大限に活用し、リスク管理と取引実行を強化する新機能を備えています。 主な機能 • EURUSD用タイムフレーム最適化 : このEAはEURUSD取引に特化しており、M1～M5タイムフレームで最良の結果を示します。他の銘柄でのパフォーマンスは保証されておらず、効果的にパラメータを調整するためのバックテストが必要です。 • 損失補償機能 : 安定した資産増加とほぼ100％の勝率を維持するために、損失を緩
Golden Hartley MT4
Peter Slamenec
エキスパート
EA Golden HARTLEY is a robust trading strategy designed for XAUUSD or GOLD  and M30 time frame. The EA creates pending stop trade orders using indicators Linear Regression Smoothed Moving Average, BB Range and parameters based on the market environment. It uses fixed SL, PT and exit from the position after time cut off. The EA was tested with several Monte Carlo robustness tests and optimized. Backtest was done on ticks data with a 15-year history 2007-2023. There is no need to set any paramete
HERO Time USDJPY
Yang Shu Shen Chuan
エキスパート
この度、「HERO_Time_USDJPY」へ関心を持っていただき ありがとうございます。 「 エントリーするタイミングに特徴 がある」EAです。 ・小資金から運用可能 ・数時間しかポジションをもたない ・完全放置できる ・わかりやすい設定 ポートフォリオに加えたくなるEAですので どうぞゆっくりとお読みください。 「HERO_Time_USDJPY」の概要 ・証拠金 1,000 USD から0.27ロット運用可能。 ・USDJPYの 1時間足 にセットして運用。 ・タイプはアノマリーのデイトレ系EA。 デイトレということで数時間しかポジションをもたない。 ・決まった時間にエントリー、TP/SL または決まった時間に決済をする。 相場の状況を確認し、優位性が高いときのみエントリーする。 ・スプレッド耐性がありスプレッドが広いブローカー、口座でも使用可能。 このような方にお勧め ・バックテスト・分析ツール等を駆使し、信頼性の高いEAを使用したい方 ・安定的な利益を追求し、リスクを抑えたい方 ・ポートフォリオを組みたい方にも最適 ・長期的な投資を考えている方にもお勧めのア
Adaptive Trend Hunter
Andrii Holiev
5 (2)
エキスパート
Adaptive Trend Hunter is a professional fully automated Expert Advisor adapted for trading the most popular EURUSD currency pair on the H1 timeframe. It uses its own algorithms for recognizing stable trends, which are determined by proprietary trend indicators, that you will not find on sale. The Adaptive Trend Hunter Expert Advisor is an intelligently advanced automated trading tool. The Expert Advisor is notable for its self-renewing algorithm when trading conditions change. The Expert Advisor
Standard Oscilators
Mars Safin
エキスパート
Робот Standard Oscilators в своей работе использует широкий набор стандартных индик а торов MT4. Торговые решения принимаются на основе комплексного анализа показаний индикаторов. Без мартингейла. Без сетки ордеров — в любой момент времени может быть открыта только одна сделка. Робот создан строго для пары EurUsd, для таймфрейма H1. Торговые решения принимаются после закрытия очередной свечи. Для минимизации неизбежной в определенных условиях просадки и восстановления из нее в роботе реализован
Fimathe Mt4
Mario Miguel Marques Vara
5 (1)
エキスパート
自動化Fimathe MT4戦略 - 効率と精度で取引 説明： Fimathe戦略はその収益性で広く認識されていますが、市場の監視には長時間が必要とされることでも知られています。この問題に対処するために、Fimathe MT4を導入し、戦略の実行を自動化するロボットです。 動作方法： Fimathe MT4は「半自動」モードで動作します。あなたが分析を行い、その分析に基づいてロボットが取引を実行します。 利点： 取引を行うために画面の前で何時間も待つ必要がなくなります。 ロボットは適切な場合に「ゼロ・ゼロ」テクニック（ブレイクイーブン）を自動的に適用します。 市場を常に監視しないことで機会を逃すことを防ぎます。 感情から自由な取引の決定を行い、規律を維持します。 あなたの分析が正確に実行されます。 なぜこのEAを取得するのですか： 実証済みの戦略：当社のEAは市場のトレンドを利用するために開発およびテストされた勝利の戦略を組み込んでいます。さまざまな市場状況での実績が証明されており、堅実な取引アプローチを提供します。 信頼性のある自動化：このEAを取得することで、戦略の実行を自動
Omega Trend EA
Lachezar Krastev
4.57 (7)
エキスパート
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Omega Trend EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $157 (Regular Price: $447 — You Save $290!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Signal Account:  https://ww
Optimus Prime Pro Beast
Luis Mariano Vazquez Marcos
5 (4)
エキスパート
Optimus Prime Pro, tu aliado en el emocionante mundo del trading de divisas! Optimus Prime es un asesor experto meticulosamente diseñado para la plataforma MT4, con un enfoque especializado en el par de divisas EUR/USD en el marco de tiempo H1. Este robot de trading automático ha sido creado con precisión y eficiencia para ayudarte a aprovechar al máximo las oportunidades del mercado, llevando tu experiencia de trading al siguiente nivel. Características Destacadas de Optimus Prime: Optimización
FREE
SentimentEA
Sergii Onyshchenko
エキスパート
This is a rarely working EA.  I recommend this EA for institutional funds. I recommend it only for pair EURUSD. Working timeframe M1 . Orders 1-3 series per month - is optimal. Public monitoring https://www.mql5.com/en/signals/616195 Strategy EA sells when is expensive and buys when cheap. If % bulls in a moment  <x   EA is searching for buys. If % bulls in a moment  >y  EA is searching for sells. For opening EA orders, used Market Structure High (MSH) - Market Structure Low (MSL). Parameters
MA H L turn and 1 to 12 MA H L turn trend 3 SL EA
Klein Gyula
エキスパート
I speak in Hungarian. Magyarul beszélek benne. - You can find the indicator by my name. Which is in the picture and the video. On mql5.com.  " Utam MA High Low" - Megkeresheti az indikátort a nevemnél. Ami a képen és a videóban van. Az mql5.com-on.  " Utam MA High Low" Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=YzmcyO50YdM&amp ;ab_channel=GyulaKlein (Első felvétel.   https://www.youtube.com/watch?v=FfqvT-i9TPk&feature=youtu.be Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=MapbQrJ0uPU&t=
Gold Go Goal
Kittipong Runganotipanich
エキスパート
GOLD GO GOAL ( GGG SYSTEM ) NEW RELEASES..!! Updated June 2020 Pure Indicator Technical Not  Martingale Not  Hedging Not  Grid Less  risk / More  reward Lots Size : 200 $ / 0.01 standard lots Currency : best on GOLD (XAUUSD) & SILVER (XAGUSD) **********  : ( not recommended ) NZD , JPY , CHF  Time Frame : H1 ( recommended ) or higher Survive on Sideway / Strong gain on Trend / Lower Drawdown ( less than 30% )
Quantum Matrix MT4
Bachir Chermiti
エキスパート
EA Overview: The Quantum Matrix MT4 The Quantum Matrix MT4 is an advanced automated trading Expert Advisor for MetaTrader 4, designed with multiple risk management, trend filtering, and position scaling strategies. It combines smart lot sizing techniques, trend indicators, and basket-based profit management to maximize profitability while maintaining tight control over drawdowns and trading behavior. IMPORTANT! :  After the purchase please send me a private message to receive the installation
Bossman EA Marti
Farabi Aminy
エキスパート
Bossman EA Ver 1.1 Is the Scalping Forex Expert Advisor for MT4 Bossman EA Ver 1.1 Working on Timeframes (M5) Bossman EA Ver 1.1 Best Trigger Setting on Pair EURUSD or USDCHF Bossman EA Ver 1.1 Calculation is based of Envelopes indicator ///////////////////////////////////////////////////////////// (I N D O N E S I A (ID) (Rakyat +62)) Bossman EA Ver 1.1 Adalah Penasihat Ahli Scalping Forex untuk MT4 Bossman EA Ver 1.1 Bekerja pada Jangka Waktu (M5) Bossman EA Ver 1.1 Pengaturan Pemicu Terbaik
Candle System EA
Hulya Cinar
エキスパート
Candle System EA is an automated trading robot that does not use any indicators and can trade using only candles. Opens orders using candle systems and algorithms we have created. It opens transaction using 5 different time frames. Works with 4 different pairs. Our goal with this EA is to find the right entry points. There is no need for any external intervention. Automatically does the EA all the work Real account live results = https://www.mql5.com/en/signals/862495 Features and Recommendati
Ea 555
Aleksandr Nadein
エキスパート
The EA works with pending orders.Recommended Currency Pair GPBUSD H1.With good market valontility gives a good profit.Advisor is fully automated for working in the market.It is also possible to use auto-management.It is possible to use the swap size, ideal for strong volatility or at night.When trading, two pending orders are placed, when one works, the second is deleted. Trading is not intermittent.
Safetygrid
Montien Charoenpong
エキスパート
This EA  Can run EURUSD,GBPUSD, AUDUSD at Time frame H1 Balance start 1000$ Indicator with DOJI+BB to be confirm  for Entry MM with Grid system open not over 5 order and Can setting stop-loss begin set 30% Before run real you can optimize new  every time with your balance your risk Remark: Setting I will send to you after you bought because I will optimize to you with your balance and Money management plan
Aureus Quantum Surge
Ren Cheng Yao
5 (1)
エキスパート
Aureus Quantum Surge-H 1：金自動取引の潜在力を解放する Limited Time Offer: Special Offer: Current Price $799 (Limited Time)! Next price: $899 実際のアカウント信号： https://www.mql5.com/en/signals/2297864?source=Site+プロフィール+売り手 概要 Aureus Quantum Surge-H 1は、H 1期間中にXAUSD（ゴールド）を取引するために設計された最先端の専門家コンサルタントです。多様な技術指標と安定したリスク管理技術を組み合わせ、変動する金市場で一貫したパフォーマンスを提供します。​ 主な特徴 高級多指標戦略：Ichimoku Cloud、MACD、ATR、ブリンバンド、LWMAの複雑な組み合わせを利用して高確率の取引機会を識別する。​ カスタマイズ可能なリスク管理： 安全タタールシステム：調整可能なバッチ倍加とリセット条件を備え、リスクを効果的に制御するオプションの戦略。​ 止損と止盈：市場
EaMaster
Hai Chuan Su
エキスパート
eaMaster (Expert Advisor) Introduction 1. Overview This EA is a technical analysis-based automated trading system designed to help traders make automated trading decisions in the market. It follows the Bollinger Bands indicator combined with candlestick patterns, executing precise trades on specified timeframes. The EA is applicable to multiple financial instruments and supports both short-term and long-term trading strategies, catering to different risk preferences and trading approaches. 2
Market Trast
Snanislav Nagornyuk
エキスパート
Предлагаю ознакомиться с первым моим советником. Много писать не буду. Советник простой. Скриншот тестирования есть под описанием. Рекомендации: Работает на паре EURUSD Таймфрейм - М1. Торговый терминал - MetaTrader4. Минимальный рекомендованный депозит - $10000 для лота 0.01. Минимальное рекомендованное кредитное плечо торгового счёта - 1:500. Параметры - по умолчанию. Но при желании можно экспериментировать на демо-счёте.
Super Scalping
I Nyoman Suryasa
1 (2)
エキスパート
Description This expert advisor uses with a  Super  Scalping Technique Strategy . Can be used with limited capital and   minimum capital of 100 USD  with   1:500 Leverage , it is   Recommended   by using   200 USD   capital   Leverage 1:500 , or more. Use on brokers with tickcharts and data on a must  M1 Time Frame  on chart, it is Recommended by using pair GBPUSD/EURUSD  on M1/M5 Time Frame . Use on brokers with   Spreads   of   less than 30 points, recommended best of fix zero spread (Not F
First Scalper MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
4.25 (4)
エキスパート
First Scalper is an Expert Advisor based on Scalping, Using the best and safest scalping EA on market. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. First Scalper can trade on all symbols and all time frames, using a special and unique strategy developed by the author. Using EA : General Options Trade Type : Long/Short/Both Stop T
Milch Cow Harmonic
Mohamed Nasseem
エキスパート
Milch Cow Harmonic EA "Tool designed to trade 28 currency pairs according to 88 harmonic patterns plus one customized according to your parameters The expert graph interface guides you to the pattern names when passing over the pattern circle You can activate or disable any number of currency pairs and patterns for your trade by clicking on the currency pair circle or the harmonic pattern (green = activate    red = disable) You can set more than one time frame within which the expert will look f
Fatmaw Modifier
Chusnul Mubarok
エキスパート
This EA uses indicators to move the level line, the rules are if the price is below the level line then it is a buy signal, and if the price is above the level then a sell signal, trailing stop is to modify the stop loss, or to bring up a stop loss if previously sl = 0, this EA can accept manual orders via Android or home PC. if the condition is floating you can help this ea using manual orders which you think are good...
SmartReversal
Carlos Mendez Sanchez
エキスパート
SmartReversal — Intelligent Mean Reversion with VWAP Basket REAL PERFORMANCE MONITORING Myfxbook → myfxbook.com/members/cmendezz/smartreversal/11731945 Turn extremes into consistent profit SmartReversal converts Bollinger Band extremes into high-probability mean-reversion entries. Each side (BUY/SELL) is managed around its own VWAP, enabling collective TP/SL, profit-only trailing, and a fully configurable grid. It filters poor conditions with spread control and trading windows, so it t
Wave Rider EA
Andri Maulana
エキスパート
Introducing the Wave Rider EA: Your Gold Trading Powerhouse! Are you ready to elevate your Gold (XAUUSD) trading to the next level? Meet the Wave Rider EA , a sophisticated, fully automated Expert Advisor designed to capture powerful moves in the gold market with a smart, volatility-aware strategy. Forget emotional trading and complex manual analysis. The Wave Rider EA is engineered for peak performance by focusing on identifying the beginning of strong trend waves and managing your risk
Aureus Mind EA
Adria Diaz Hernandez
エキスパート
Aureus Mind EA is a fully automated Expert Advisor designed for precision execution on M5 timeframes. Built around volume confirmation, dynamic market filtering and a custom trailing stop engine, it delivers intelligent trade entries and manages them with surgical accuracy. Ideal for traders seeking high-quality trade signals and robust internal risk controls — without relying on unreliable martingale or grid strategies. Aureus Mind EA uses no dangerous money management techniques. Every positio
Intelligent Machine
Evgeniy Zhdan
エキスパート
The EA’s unique algorithm calculates the average price (reflected in the form of a trend line on the chart), which is the center of price attraction in the framework of the traded timeframe. At times of increasing volatility, the adviser begins work with the goal of fixing profit in the region of the center of attraction of the price. Advisor does not use dangerous trading methods. It is recommended to install a trading expert on a remote server (VPS). Recommended Trading Instruments (TF 5M)
MatrixEA
Hafis Mohamed Yacine
エキスパート
///  Trade smart Good profit And continuous with low risk /// Matrix EA Working with all pairs.   TimeFrame - 1m Deposit Recommended :  If you have an account under $ 100-200, it is best to work with a         Micro account lot=0.1   MICRO  If you have an account under $ 500, it is best to work with a               Micro account lot=0.2  MICRO If you have an account  standard  with 1000  $ , it is best to work with a          lot=0.01    ///  Trade smart Good profit And continuous with
Semantics
Evgeniy Zhdan
エキスパート
The EA uses a combination of several different trading systems. The unique trading expert algorithm allows you to choose the direction of positions with the highest probability of their profitable closing. The risk control system allows profitable transactions to prevail over the total amount of loss. Advisor is ready for full independent work without the intervention of a trader. Recommended trading tools: TF 5m: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, EURGBP. Settings: MaxRisk - Percentage of ris
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
エキスパート
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
エキスパート
️ THREE LITTLE BIRDS EA 損失から鍛え上げられ、痛みを伴い完成させ、目的を持ってリリースされました。️ 構造。投機 ではありません。Three Little Birds EAは、ありきたりのトレーディングロボットではありません。長年の失敗を乗り越えて鍛え上げられたエンジンであり、 市場が過酷な状況に陥った際に、資産を守り、回復し、成長させることを唯一の使命として設計されています。3 つの強力な戦略 を完璧に同期さ せています。 マーチンゲール法による損失グリッド : 損失を吸収し、完全な回復に向けて構築します。 マーチンゲール法で勝利に近づくグリッド ：勢いに乗ってスマートな利益を積み重ねます。 ロット乗算によるヘッジ ：反転を捉え、収益性の高い出口を強制します。 時間枠:   H4 プラットフォーム:   MetaTrader 4 (MT4) 最低残高:   $10,000 ブローカー: 任意のブローカー ペア: 任意のペア (デフォルト設定:   XAUUSD、BTCUSD、OIL、US30、US100、
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
エキスパート
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
エキスパート
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
エキスパート
Introducing   Trade Vantage : Professional Market Analyst Trade Vantage   is a highly effective analytical tool that uses a specialized algorithm for trading on the Forex and cryptocurrency markets. Its operating principle is based on price analysis for a certain time interval, identifying the strength and amplitude of price movements using a unique indication system. When a trend loses its strength and changes direction, the expert closes the previous position and opens a new one. The bot also
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
エキスパート
Trillion Pips GridX EA - Grid and Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 4 that uses grid trade management, progressive lot scaling, and optional hedging logic to manage trades under various market conditions. This EA is intended for experienced traders who fully understand the risks associated with grid and martingale style trading systems. Strategy Overview Grid Trading Logic The EA opens sequential trades at defined price intervals to
MATrader QuickScalper
MARC ALBRECHT SCHMID
エキスパート
MATrader QuickScalper – MATraderコアで動く精密スキャルピング MATrader QuickScalper は Marc Albrecht Trading による専用スキャルピングEAで、 よく知られている MATrader AI とは別の独立した戦略として開発されています。 MATrader AI が適応型サイクルロジックと大きめの値動きを重視するのに対し、 MATrader QuickScalper は 高速な執行、短い保有時間、きれいなスキャルピングエントリー を目的に設計されています。 このEAが MATrader の名前を冠しているのは、同じ中核思想に基づいているからです： 検証されたロジック、実運用を前提にした条件、そして近道はしない 。 （私たちは MATrader のシステムを MQL5 に公開する前に、長い期間テストと改善を続けてきました。 元の MATrader 掲載は #1 に到達しましたが、削除→再アップロードとなり、レビューとランキングがリセットされました。 しっかりテストした上でレビューを書いてもらえたら、とても助かります
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
エキスパート
The trading Expert Advisor's strategy is based on one of the most powerful technical analysis signals - the Pin Bar. When determining this figure, a trading expert studies the current market situation and, if there is a combination of certain factors, it starts working. It is recommended to start working with a small trading lot . As you become familiar with the work of an expert, the trading lot can be increased (use money management) to a psychologically acceptable size. Attention : the fo
Us30 and Xauusd Hedging Scalper
Harsh Tiwari
エキスパート
### Forex Hedging Expert Advisor: No Loss Strategy #### Overview The Forex Hedging Expert Advisor (EA) with a No Loss Strategy is an advanced automated trading system designed to mitigate risk and protect against adverse market movements. The core principle behind this EA is to implement a sophisticated hedging strategy that aims to lock in profits and minimize losses in volatile forex markets. This EA is ideal for traders who seek a robust, risk-averse trading solution that maintains capital
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
エキスパート
BTCUSD GRID EA は、グリッド取引戦略を使用するように設計された自動プログラムです。 BTCUSD GRID EA は、初心者にも経験豊富なトレーダーにも同様に非常に役立ちます。 使用できる他のタイプの取引ボットもありますが、グリッド取引戦略の論理的性質により、暗号グリッド取引ボットは問題なく自動取引を簡単に実行できます。 BTCUSD GRID EA は、グリッド取引ボットを試してみたい場合に使用するのに最適なプラットフォームです。 BTCUSD GRID EA は、通貨が不安定な場合でも理想的な価格ポイントで自動取引を実行できるため、暗号通貨業界にとって非常に効果的です。 この自動取引戦略の主な目的は、EA 内で事前に設定された値動きで多数の売買注文を行うことです。 この特定の戦略は自動化が容易であるため、暗号通貨取引によく使用されます。 グリッド取引戦略を正しく使用すると、資産の価格が変化したときに利益を得ることができます。 グリッド取引戦略が最も効果的であることが証明されています 。 暗号通貨の価格が変動するため。   -------------------
EA Quantum IQ7 ALL in ONE
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
エキスパート
It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
Guran xauusd
Ran Gu
エキスパート
Currently discounted: $30 per month for the first ten users, then back to $1000 per month after  Feature Introduction When the edit box above the screen displays "Trading Volume Heatmap = 0," please wait patiently 1. When the edit box above the screen displays "Reverse=0" (Wait=1: ready to buy, Wait=-1: ready to sell) 2. When the waiting count is not zero and the waiting equals the reverse value, the EA officially opens a position. You can consider adding positions based on the timing 3. In
GOLD Max MT4
Peng Peng Gao
エキスパート
GOLD MAX — A New Era in Gold Trading Intelligence Welcome to a whole new dimension of gold trading! We proudly present   GOLD MAX , the latest member of the Trend Intelligent Trading System family, specializing in precise trading of   XAUUSD (Gold/USD) . No matter how the market fluctuates, GOLD MAX leverages exceptional strategies and stable performance to help you seize brilliant trading opportunities in the gold market! Why Choose GOLD MAX? Smart Trading, Focused on Gold Trend
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
エキスパート
Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the operating system (can match). This function allo
Octopus Stability
Aleksandr Shurgin
エキスパート
After a thorough work and search for the optimal values of each of the Expert Advisor's parameters, the most stable settings of the algorithms have been selected, which do not require over large history periods. The robot uses a universal trading strategy, allowing the use of the currency pairs EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY and other pairs with low spread. The EA trades on a 5-minute timeframe , it uses levels defined automatically on the bases of multiple parallel price movement calculation me
Forebot
Marek Kvarda
エキスパート
This robot uses a custom hidden oscillating indicator and also analyzes the market response. It traded mostly at the time of higher volatility. It works with several pending orders with different size of volume and their position actively modifies. It uses advanced money management. TradingMode setting can also meet the conditions FIFO. It is successful in different markets and different timeframes. Best results are achieves with a broker with the spread to 5 points on EURUSD. Is necessary a br
Avato
Nikolaos Bekos
エキスパート
The Avato is one of our standalone tools. (A Signal based on it will also be provided on Mt4 Market in the future). It is designed around a combined form of hedging and martingale techniques and uses sophisticated algorithms and filters to place the trades. It uses Stop loss and Take profit levels while Lot size is calculated automatically following the according multiplier settings. We consider it a toolbox for every seasoned trader. Made with Gold market in mind, it can be tested in other inst
AreaFiftyOne
Valeri Balachnin
エキスパート
Area 51 EA generates signals on different strategies. Has different money management strategies and dynamic lot size function. When a position is opened, it is equipped with a take profit and a stop loss. If the position becomes profitable, a dynamic stop loss based on the specified values (TrailingStep and DistanceStep) will be set for it and constantly trailed. This allows you to always close positions in profit.  If you want, that your manual opened positions will be handled by the EA, so you
Price Breakthrough EA
Jun Hu
エキスパート
Note : the spread value,  the broker's slippage and the VPS speed affect the Expert Advisor trading results. Recommendations: gold with spread up to 3, USDJPY with spread up to 1.7, EURUSD with spread up to 1.5. Results will be better with better conditions. The Ping value between VPS and the broker server should be below 10 ms. In addition, the smaller the broker's stop-level requirement, the better; 0 is the best. The Expert Advisor is based on a breakthrough system and carefully controls all
Milch Cow Extra
Mohamed Nasseem
エキスパート
EA is primarily a Hedging and Multiples Strategy. It support to seize every opportunity in any direction as MILCH COW MIX but with multiple profit results without increasing the risk. Milch Cow Mix EA starts to open Hedge at first level only But EA opens Hedge at every level Not just opens the deals, but chooses the right time to close the open positions to begin trading again. We recommend the use of an expert with a pair of high volatility for the currency, such as GBPAUD, AUDCAD Experts inter
Milch Cow Turbo
Mohamed Nasseem
エキスパート
MILCH COW Turbo EA is primarily a multi-currency strategy. It supports 9 or 10 pairs as collection of currencies (GBPJPY, GBPUSD, EURCHF,EURGBP, EURJPY, EURUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY). If you choose Trade_Calc = false, only one pair is turned on. The EA depends on a special indicator to set Buy stop, Buy limit, Sell stop and Sell limit orders Note: If enabled Pendingorders = false, the EA will use the prices shown on the chart in live orders (buy and sell). In this case, the EA uses stop loss a
AnyWay
Mohamed Nasseem
エキスパート
"ANYWAY EA" is a tool designed to handle your trades in a different concept, which does not start its trailing by locking in profit. It just moves stop loss by 1. It will step the SL by 1 so for every 1 pip the SL moves to 19, 18, 17, etc. The brokers can see this and do nothing to deal with it. While you are sitting there waiting for it to lock in the points it has already made. All these stop losses and take profits can be hidden from the broker by selecting SLnTPMode = Client. Run the EA on a
Perfection
Mikhail Senchakov
エキスパート
Perfection is a multicurrency, fully automated and secure trading robot. The robot is designed for both portfolio trading and trading a single instrument. The EA does not use averaging methods, the volume of positions is strictly regulated. Orders are opened only in the direction of market movement in a grid. Due to this, the robot operates efficiently on any strong movements. The decision making algorithm does not use indicators. Instead, the robot automatically calculates the key levels, which
Momento
Gurneet Singh
エキスパート
The Expert Advisor itself uses anomalies in momentum to identify short term bursts within the market to capture profit. With the use of the standard deviation and variance, the EA looks for changes in the Average True Range in order to place trades at peaks and troughs within the market that have the highest probability of establishing a new trend. It uses a number of different mathematical principles as well as embedded custom indicators.   When using this expert advisor, there are four require
Milch Cow Zone
Mohamed Nasseem
エキスパート
Milch Cow Zone EA is an amazing tool designed to handle your losing trades in a different concept rather than using Stop Loss feature and ensure almost a profitable outcome regardless of market direction when closing orders according to a smart hedging mechanism "back-and-forth". It works by changing net direction of your trade using larger hedging trades in opposite directions. The Expert Advisor starts opening one order with a market trend or opening one order of your choice or opening the hed
Smart Trade
Phong Vu
エキスパート
Introduction to Smart Trade Price Action Expert Advisor Smart Trade Price Action is an Expert Advisor (EA) with a flexible and diverse trading strategy, operating across 15 currency pairs on the All  timeframe. This approach enhances the chances of sustainable growth while reducing the risk of relying on a single pair or individual trades. Risk management is strictly controlled, ensuring the safety of your capital. With a simple setup, Smart Trade Price Action requires no specialized knowledg
Tiger GBP power
Yang Wu
エキスパート
Attention : The TigerGBP Power EA can not be tested in the MT4 strategy tester !!! Trend is the KEY ! TigerGBPPower EA  robot is a fully automated robot for  Forex trade.  TigerGBPPower EA  is a combination numerous special trend strategy ,that It provides the possibility the best entries of the trade . TigerGBPPower EA robot is designed  for medium and long term trading ,the robot will help you deal with and manage emotions ,and you don't need worry about news release any more !!  The trend is
Multiday Overlay Strategy
Fabio De Gaetano
エキスパート
With the Multiday Overlay Strategy EA you can trade in parallel all major/minor/cross pairs in Forex. This EA is rather unique, as it is capable to "follow the market", this means: no optimization is needed; the same set of input parameters is good for all pairs; you do not need to change the input parameters even if market conditions change. This 3 features mean that the EA is not "manually adapted" to a specific pair in a specific timeframe, as it normally happens when you optimize a pair with
作者のその他のプロダクト
Auto TP Specified
Abdulhadi Darwish
ユーティリティ
Automate Your Profits with Precision Please Notice that this tool is just the beginning! I really need to know your opinion about it, just leave a review and we will make it better for sure!  The UPDATES Would be based on your feedback! How It Works:   The Auto TP    Specified   Expert Advisor continuously scans for orders lacking take profit settings. Once identified, it applies the user-defined take profit level, ensuring consistent profit-taking across trades. Existing take profit settings
FREE
Entry Price Averages
Abdulhadi Darwish
インディケータ
平均エントリーポジションインジケーター (The Average Entry Positions Indicator) 平均エントリーポジションインジケーターは、トレーダーに対し、チャート上での平均的な買いと売りのエントリー価格を視覚的に明確に表示します。この強力なツールは、重要なトレード管理情報を計算・表示するようになり、より良い意思決定と効率的なポジション追跡を支援します。 このツールを使用することで、トレーダーは自分の全体的なエントリーポジションを一目で素早く評価できます。 ユーザーへの注意点 — あなたに適したツールを選択してください:  * 視覚的な平均価格表示のみが必要な場合は、この製品をご利用ください（すでにチャート上にエキスパートがいる場合）。  * インタラクティブなコントロールとチャートから直接注文を管理/決済する機能が必要な場合は、**「Entry Price Averages EA with Close Orders」**をご利用ください。 Mt5:  * EA (Expert Advisor): Entry Price Averages EA with Clo
Smart Risk Manager EA with Trailing Stop
Abdulhadi Darwish
ユーティリティ
Tired of manually adjusting stops?   This powerful EA   automatically secures your profits   with dynamic trailing stops,   protecting gains   while letting winners run. No trade openings – just   effortless risk management   for your existing positions. Why Traders Love This EA Never Miss Profits Again Auto-locks gains   as price moves in your favor. Eliminates emotional decisions   – sticks to your predefined rules. Three Smart Trailing Modes Choose the method that fits your strategy: F
FREE
Agora Close All Orders
Abdulhadi Darwish
ユーティリティ
This utility adds a customizable button to your MetaTrader 4 chart, allowing you to close all open orders with a single click. The button's position automatically adjusts based on the chart size, ensuring it remains visible and accessible. Customize the button's appearance, text, and tooltip to suit your preferences. Simplify your trading workflow and manage your open positions more efficiently with this convenient tool. The UPDATES Would be based on your feedback! Features: Single-click button
FREE
Pivot Points Magic Numbers
Abdulhadi Darwish
インディケータ
* Pivot Points Magic : Effortlessly Plot Pivot Levels on Any Chart** Pivot Points Magic simplifies the process of identifying critical pivot levels on any chart, across all timeframes. With just a few clicks, traders can instantly visualize pivot points, enabling them to make more informed trading decisions. We value your feedback! Share your experience with Pivot Points Magic and help us improve. Your reviews and suggestions are essential for shaping future updates and enhancements to the in
Candlestick Pattern Scanner and Detector
Abdulhadi Darwish
インディケータ
The Candlestick Pattern Detector is an advanced MetaTrader 4 indicator designed to identify and highlight candlestick patterns on your charts. Currently, the indicator detects one specific candlestick pattern - the pinbar, known for its significance in technical analysis and trading strategies. This tool provides traders with visual cues, making it easier to spot potential market reversals or continuations. Features: Customizable Colors: Users can customize the colors of the bullish and bearish
Entry Price Averages EA with Close Orders
Abdulhadi Darwish
ユーティリティ
Here is the Japanese translation, maintaining the exact formatting of the original text: 決済機能付き平均エントリー価格EA (Entry Price Averages EA with Close Orders) ユーザーへの注意点 — あなたに適したツールを選択してください:  * 視覚的な平均価格表示のみが必要な場合は、弊社の Entry Price Averages MT4 をご利用ください（すでにチャート上にエキスパートがいる場合）。  * インタラクティブなコントロールとチャートから直接注文を管理/決済する機能が必要な場合は、この製品をご利用ください。 Mt5:  * EA (Expert Advisor): Entry Price Averages EA with Close Orders MT5  * インジケーター (Indicator): Entry Price Averages MT5 Entry Price Averages EA は、トレーダーに、チャート上に直接、平均
Entry Price Averages MT5
Abdulhadi Darwish
インディケータ
Here is the Japanese translation, maintaining the exact format and including the English terms in parentheses, as requested: 平均エントリーポジションインジケーター (The Average Entry Positions Indicator) 平均エントリーポジションインジケーター (The Average Entry Positions Indicator) は、トレーダーに対し、チャート上での平均的な買いと売りのエントリー価格 (average buy and sell entry prices) を明確に視覚的に表示します。この強力なツールは現在、重要なトレード管理情報 (trade management information) を計算・表示するようになり、より良い意思決定と効率的なポジション追跡 (efficient position tracking) を支援します。 このツールを使用することで、トレーダーは全体のエントリーポジション (overal
Entry Price Averages EA with Close Orders MT5
Abdulhadi Darwish
ユーティリティ
Here is the Japanese translation, maintaining the exact format and including the English terms in parentheses, as requested: 決済機能付き平均エントリー価格EA (Entry Price Averages EA with Close Orders) ユーザーへの注意点 — あなたに適したツールを選択してください:  * 視覚的な平均価格表示 (visual average price display) のみが必要な場合は、弊社の 平均エントリー価格 MT5 (Entry Price Averages MT5) をご利用ください（すでにチャート上にエキスパート (expert) がいる場合）。  * インタラクティブなコントロール (interactive controls) とチャートから直接注文を管理/決済する機能 (manage/close orders directly from the chart) が必要な場合は、この製品をご利用ください。 Mt4
Gold Ambush Breakout Aurum Xauusd Algo
Abdulhadi Darwish
エキスパート
Gold Ambush Breakout Aurum Xauusd Algo ゴールド・スナイパー | トレンド・スイング戦略 | 安定した資産成長 Aurum Gold Ambushは、**XAUUSD（ゴールド）に特化した、忍耐と正確さを重視したトレーディングシステムです。毎分トレードするような高頻度ボットとは異なり、このアルゴリズムはスナイパー（狙撃手）**のように振る舞います。完璧なセットアップを待ち、最大の動きを捉えるために一撃を放ちます。 このEAは、量より質を優先し、長期的な資本成長のために設計されています。 ️ このEAはあなたに適していますか？（必ずお読みください）  * 1時間ごとのトレードや派手な「アクション」を求めている方は購入しないでください。  * 「一攫千金」を狙うギャンブルツールを求めている方は購入しないでください。  * 1回の完璧なスイングトレードが、50回の小さなスキャルピングトレードよりも価値があると理解している方はご購入ください。  * プロフェッショナルなリスクリワード比率で、着実に資産を増やしたい方はご購入ください。
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信