Gold Ambush Breakout Aurum Xauusd Algo

ゴールド・スナイパー | トレンド・スイング戦略 | 安定した資産成長

Aurum Gold Ambushは、**XAUUSD（ゴールド）に特化した、忍耐と正確さを重視したトレーディングシステムです。毎分トレードするような高頻度ボットとは異なり、このアルゴリズムはスナイパー（狙撃手）**のように振る舞います。完璧なセットアップを待ち、最大の動きを捉えるために一撃を放ちます。

このEAは、量より質を優先し、長期的な資本成長のために設計されています。

⚠️ このEAはあなたに適していますか？（必ずお読みください）

* ❌ 1時間ごとのトレードや派手な「アクション」を求めている方は購入しないでください。

* ❌ 「一攫千金」を狙うギャンブルツールを求めている方は購入しないでください。

* ✅ 1回の完璧なスイングトレードが、50回の小さなスキャルピングトレードよりも価値があると理解している方はご購入ください。

* ✅ プロフェッショナルなリスクリワード比率で、着実に資産を増やしたい方はご購入ください。

📈 "Aurum"の投資哲学

このEAをギャンブルのチップではなく、デジタル資産として扱ってください。

多くのトレーダーは「目先の利益」を追って失敗します。Aurumは複利の力を理解する賢明な投資家のために設計されています。

* ヘッジファンドのように考える： 私たちは1日で口座を倍にすることは目指しません。時間の経過とともに積み上がる、安定した月次成長を目指します。

* 安眠できる設計： 戦略は完全自動化されており、厳格な安全対策が施されています。チャートを見続ける必要はありません。

* あなたの受動的所得エンジン： 老後資金のポートフォリオ構築であれ、プロップファーム（Prop Firm）口座の管理であれ、Aurumは静かにバックグラウンドで働き、エクイティカーブを成長させます。

「ただトレードするのではなく、富を築きましょう。」

📊 戦略：待ち伏せとスイング（Ambush & Swing）

ロジックは、あらゆる市場環境で効率性を確保するために、2つのフェーズで構成されています。

* アンブッシュ（静かな市場での待ち伏せ）： 低ボラティリティの間、EAはただ休んでいるわけではありません。市場のノイズから利益を抽出する**微細な機会（マイクロ・オポチュニティ）**を特定し、口座をアクティブに保ちます。

* スイング（ブレイクアウト局面）： これがAurumの真価です。真のトレンドブレイクアウト（上昇または下降）が検知されると、EAはエントリーし、波に乗り切ることを目指します。高度なトレーリングとスマートな決済機能を使用し、トレンドが反転する前に最大の利益を搾り取ります。

主な特徴：

* トレンドフォロー： 市場と戦いません。ゴールドが飛べば買い、暴落すれば売ります。

* 資本保全： 全てのトレードに硬い**ストップロス（損切り）**が設定されます。マーチンゲールなし。危険なグリッドなし。

* スマートな資金管理： 1トレードあたりのリスク（例：1%や2%）を正確にコントロールできます。

🔧 シンプルな設定（プラグ＆プレイ）

私たちは、複雑さは内部に留めるべきだと考えています。技術的なアルゴリズムは、安定性を確保するために内部**「フィルター」**として事前最適化されています。お客様はリスク設定を調整するだけで済みます。

* Risk_Type: ロットサイズの計算方法を選択します。

* Risk_Param_A (重要): 1トレードあたりにリスクに晒す残高のパーセンテージ（例：1.0 = 1%）。

* Risk_Param_B: 最大許容ロットサイズ（安全キャップ）。

* Time Settings: 必要に応じて取引セッションの開始・終了時間を調整します（サーバー時間）。

(注：'Filter_01'から'Filter_31'とラベル付けされたパラメータにはコアアルゴリズムが含まれており、現在の市場条件に合わせて事前に調整されています。これらを変更する必要はありません。)

⚙️ 推奨事項

* 通貨ペア: XAUUSD（ゴールド）。

* 時間足: H1（1時間足）。

* ブローカー: 低スプレッドで約定の速いECN口座を推奨します。

* 忍耐: EAに仕事をさせてください。手動で介入しないでください。

忍耐と正確さで、富を築きましょう。

🛡️ 重要：ブローカーの同期（必ずお読みください）

各ブローカーは異なるサーバー設定を使用しているため、EAの内部アルゴリズムをお客様のデータフィードと完全に一致させる必要があります。

購入後、私にプライベートメッセージを送ってください。

**「キャリブレーション・ガイド（調整ガイド）」**をお送りします。これは、隠されたロジックをお客様の特定のブローカーと同期させ、最高の精度を確保するための重要なステップです。

(このステップを飛ばさないでください。目に見えないフィルターが意図した通りに作動するために必要です。)

Aurumへようこそ！