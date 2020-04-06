Gold Ambush Breakout Aurum Xauusd Algo MT4

Золотой снайпер | Трендовая свинг-стратегия | Стабильный рост
Aurum Gold Ambush — это специализированная торговая система для XAUUSD (Золото), разработанная с упором на терпение и точность. В отличие от высокочастотных ботов, открывающих сделки каждую минуту, этот алгоритм действует как Снайпер: он выжидает идеальную ситуацию и наносит удар, чтобы захватить максимальное движение цены.
Этот советник создан для Долгосрочного роста капитала, где качество важнее количества.
⚠️ Подходит ли вам этот советник? (Пожалуйста, прочтите)
 * ❌ НЕ ПОКУПАЙТЕ, если вы ищете "экшн" и хотите видеть открытие сделок каждый час.
 * ❌ НЕ ПОКУПАЙТЕ, если вы ищете инструмент для азартного "быстрого обогащения".
 * ✅ ПОКУПАЙТЕ, если вы понимаете, что одна идеальная Свинг-сделка стоит больше, чем 50 мелких скальпинг-сделок.
 * ✅ ПОКУПАЙТЕ, если вы хотите стабильно наращивать капитал с профессиональным соотношением риска и прибыли.
📈 Инвестиционная философия "Aurum"
Относитесь к этому советнику как к Цифровому Активу, а не как к фишке для казино.
Большинство трейдеров терпят неудачу, потому что гонятся за "быстрыми победами". Aurum разработан для Умного Инвестора, который понимает силу Сложного процента.
 * Думайте как Хедж-фонд: Мы не стремимся удвоить счет за один день. Мы нацелены на стабильный ежемесячный рост, который накапливается со временем.
 * Спите спокойно: Стратегия полностью автоматизирована и имеет строгие меры безопасности. Вам не нужно постоянно следить за графиками.
 * Ваш двигатель пассивного дохода: Строите ли вы личный пенсионный портфель или управляете счетом в Проп-фирме, Aurum работает тихо в фоновом режиме, увеличивая кривую вашего капитала.
"Не просто торгуйте. Создавайте богатство."
📊 Стратегия: Засада и Свинг (Ambush & Swing)
Логика построена на двух фазах для обеспечения эффективности в любых рыночных условиях:
 * Засада (Тихие рынки): В периоды низкой волатильности советник не просто простаивает. Он выявляет микро-возможности для извлечения прибыли из рыночного шума, поддерживая активность счета.
 * Свинг (Фаза пробоя): Это главная сила Aurum. Когда обнаруживается истинный пробой тренда (Вверх или Вниз), советник входит в рынок и стремится оседлать волну целиком. Он использует продвинутый трейлинг и умные выходы, чтобы выжать максимум прибыли из тренда до его разворота.
Ключевые особенности:
 * Следование за трендом: Он не борется с рынком. Если Золото взлетает — мы покупаем. Если Золото падает — мы продаем.
 * Сохранение капитала: Каждая сделка имеет жесткий Стоп-лосс. Никакого Мартингейла. Никакой опасной Сетки.
 * Умный мани-менеджмент: Вы точно контролируете, каким риском входить в сделку (например, 1% или 2%).
🔧 Простые настройки (Подключи и работай)
Мы считаем, что сложность должна оставаться "под капотом". Технические алгоритмы предварительно оптимизированы как внутренние "Фильтры" для обеспечения стабильности. Вам нужно настроить только параметры риска:
 * Risk_Type: Выберите, как советник рассчитывает размер лота.
 * Risk_Param_A (Важно): Процент от баланса, которым вы готовы рисковать в одной сделке (например, 1.0 = 1%).
 * Risk_Param_B: Максимально допустимый размер лота (Защитный лимит).
 * Time Settings: Настройте время начала и окончания торговой сессии при необходимости (Время Сервера).
(Примечание: Параметры с метками от 'Filter_01' до 'Filter_31' содержат основной алгоритм и предварительно откалиброваны для текущих рыночных условий. Их менять не нужно.)
⚙️ Рекомендации
 * Символ: XAUUSD (Gold).
 * Таймфрейм: H1 (1-часовой график).
 * Брокер: Рекомендуется ECN-счет с низким спредом и быстрым исполнением.
 * Терпение: Позвольте советнику делать свою работу. Не вмешивайтесь вручную.
Создавайте свое богатство с терпением и точностью.
🛡️ ВАЖНО: Синхронизация с брокером (Прочтите это)
Поскольку каждый брокер использует разные конфигурации серверов, внутренние алгоритмы советника должны быть идеально согласованы с вашим потоком данных.
После покупки, пожалуйста, отправьте мне личное сообщение.
Я вышлю вам "Руководство по калибровке". Это важный шаг для синхронизации скрытой логики с вашим конкретным брокером для обеспечения максимальной точности.
(Не пропускайте этот шаг. Он гарантирует, что невидимые фильтры сработают именно тогда, когда это задумано.)
Добро пожаловать в Aurum!

