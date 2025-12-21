Gold Ambush Breakout Aurum Xauusd Algo MT4

Gold Ambush Breakout Aurum Xauusd Algo
Il Cecchino dell'Oro | Strategia Trend Swing | Crescita Costante
Aurum Gold Ambush è un sistema di trading specializzato per XAUUSD (Oro) progettato per la pazienza e la precisione. A differenza dei bot ad alta frequenza che aprono operazioni ogni minuto, questo algoritmo agisce come un Cecchino (Sniper): attende la configurazione perfetta e colpisce per catturare il massimo movimento.
Questo EA è progettato per la Crescita del Capitale a Lungo Termine, dando priorità alla qualità rispetto alla quantità.
⚠️ Questo EA fa per te? (Per favore, leggi)
 * ❌ NON ACQUISTARE se cerchi "azione" e vuoi vedere operazioni aprirsi ogni ora.
 * ❌ NON ACQUISTARE se cerchi uno strumento d'azzardo per "diventare ricchi in fretta".
 * ✅ ACQUISTA QUESTO se capisci che una perfetta operazione Swing vale più di 50 piccole operazioni di scalping.
 * ✅ ACQUISTA QUESTO se vuoi far crescere il tuo capitale costantemente con un rapporto rischio-rendimento professionale.
📈 La Filosofia di Investimento "Aurum"
Tratta questo EA come un Asset Digitale, non come una fiche d'azzardo.
La maggior parte dei trader fallisce perché insegue "vittorie rapide". Aurum è progettato per l'Investitore Intelligente che comprende il potere dell'Interesse Composto.
 * Pensa come un Hedge Fund: Non miriamo a raddoppiare il conto in un giorno. Miriamo a una crescita mensile costante che si compone nel tempo.
 * Dormi sonni tranquilli: La strategia è completamente automatizzata con rigide misure di sicurezza. Non hai bisogno di fissare i grafici.
 * Il tuo Motore di Reddito Passivo: Sia che tu stia costruendo un portafoglio pensionistico personale o gestendo un conto Prop Firm, Aurum lavora silenziosamente in background per far crescere la tua curva del capitale (equity curve).
"Non fare solo trading. Costruisci Ricchezza."
📊 La Strategia: Imboscata & Swing (Ambush & Swing)
La logica è costruita attorno a due fasi per garantire efficienza in tutte le condizioni di mercato:
 * L'Imboscata (Mercati Calmi): Durante la bassa volatilità, l'EA non rimane inattivo. Identifica micro-opportunità per estrarre profitto dal rumore del mercato, mantenendo il conto attivo.
 * Lo Swing (Fase di Breakout): Questa è la forza centrale di Aurum. Quando viene rilevato un vero breakout del trend (al rialzo o al ribasso), l'EA entra e mira a cavalcare l'intera onda. Utilizza un trailing stop avanzato e uscite intelligenti per spremere il massimo profitto dal trend prima che si inverta.
Caratteristiche Chiave:
 * Trend Following: Non combatte il mercato. Se l'Oro vola, compriamo. Se l'Oro crolla, vendiamo.
 * Preservazione del Capitale: Ogni operazione ha un rigido Stop Loss. Niente Martingala. Niente Griglia (Grid) pericolosa.
 * Gestione Intelligente del Denaro: Controlli esattamente quanto rischiare per operazione (es. 1% o 2%).
🔧 Input Semplici (Plug & Play)
Crediamo che la complessità debba rimanere "sotto il cofano". Gli algoritmi tecnici sono pre-ottimizzati come "Filtri" interni per garantire stabilità. Devi solo regolare le tue Impostazioni di Rischio:
 * Risk_Type: Scegli come l'EA calcola la dimensione del lotto.
 * Risk_Param_A (Cruciale): La percentuale del tuo saldo che sei disposto a rischiare per operazione (es. 1.0 = 1%).
 * Risk_Param_B: La dimensione massima del lotto consentita (Tetto di Sicurezza).
 * Time Settings: Regola l'ora di inizio e fine della sessione di trading, se necessario (Orario Server).
(Nota: Gli input etichettati da 'Filter_01' a 'Filter_31' contengono l'algoritmo centrale e sono pre-calibrati per le attuali condizioni di mercato. Non c'è bisogno di toccarli).
⚙️ Raccomandazioni
 * Simbolo: XAUUSD (Oro).
 * Timeframe: H1 (Grafico a 1 ora).
 * Broker: Si raccomanda un conto ECN con spread basso ed esecuzione rapida.
 * Pazienza: Lascia che l'EA faccia il suo lavoro. Non intervenire manualmente.
Costruisci la tua ricchezza con pazienza e precisione.
🛡️ IMPORTANTE: Sincronizzazione del Broker (Leggi Questo)
Poiché ogni broker utilizza diverse configurazioni del server, gli algoritmi interni dell'EA devono essere perfettamente allineati con il tuo flusso di dati.
Dopo l'acquisto, per favore inviami un messaggio privato.
Ti invierò la "Guida alla Calibrazione". Questo è un passaggio cruciale per sincronizzare la logica nascosta con il tuo broker specifico per garantire la massima precisione.
(Non saltare questo passaggio. Assicura che i filtri invisibili si attivino esattamente quando previsto).
Benvenuto in Aurum!

Entry Price Averages
Abdulhadi Darwish
Indicatori
L'Indicatore delle Posizioni di Ingresso Medie (The Average Entry Positions Indicator) L'Indicatore delle Posizioni di Ingresso Medie fornisce ai trader una chiara rappresentazione visiva dei loro prezzi medi di ingresso di acquisto e vendita sul grafico. Questo potente strumento ora calcola e visualizza informazioni cruciali per la gestione del trade, aiutando a prendere decisioni migliori e a tracciare le posizioni in modo efficiente. Utilizzando questo strumento, i trader possono valutare rap
Auto TP Specified
Abdulhadi Darwish
Utilità
Automate Your Profits with Precision Please Notice that this tool is just the beginning! I really need to know your opinion about it, just leave a review and we will make it better for sure!  The UPDATES Would be based on your feedback! How It Works:   The Auto TP    Specified   Expert Advisor continuously scans for orders lacking take profit settings. Once identified, it applies the user-defined take profit level, ensuring consistent profit-taking across trades. Existing take profit settings
FREE
Smart Risk Manager EA with Trailing Stop
Abdulhadi Darwish
Utilità
Tired of manually adjusting stops?   This powerful EA   automatically secures your profits   with dynamic trailing stops,   protecting gains   while letting winners run. No trade openings – just   effortless risk management   for your existing positions. Why Traders Love This EA Never Miss Profits Again Auto-locks gains   as price moves in your favor. Eliminates emotional decisions   – sticks to your predefined rules. Three Smart Trailing Modes Choose the method that fits your strategy: F
FREE
Agora Close All Orders
Abdulhadi Darwish
Utilità
This utility adds a customizable button to your MetaTrader 4 chart, allowing you to close all open orders with a single click. The button's position automatically adjusts based on the chart size, ensuring it remains visible and accessible. Customize the button's appearance, text, and tooltip to suit your preferences. Simplify your trading workflow and manage your open positions more efficiently with this convenient tool. The UPDATES Would be based on your feedback! Features: Single-click button
FREE
Pivot Points Magic Numbers
Abdulhadi Darwish
Indicatori
* Pivot Points Magic : Effortlessly Plot Pivot Levels on Any Chart** Pivot Points Magic simplifies the process of identifying critical pivot levels on any chart, across all timeframes. With just a few clicks, traders can instantly visualize pivot points, enabling them to make more informed trading decisions. We value your feedback! Share your experience with Pivot Points Magic and help us improve. Your reviews and suggestions are essential for shaping future updates and enhancements to the in
Candlestick Pattern Scanner and Detector
Abdulhadi Darwish
Indicatori
The Candlestick Pattern Detector is an advanced MetaTrader 4 indicator designed to identify and highlight candlestick patterns on your charts. Currently, the indicator detects one specific candlestick pattern - the pinbar, known for its significance in technical analysis and trading strategies. This tool provides traders with visual cues, making it easier to spot potential market reversals or continuations. Features: Customizable Colors: Users can customize the colors of the bullish and bearish
Entry Price Averages EA with Close Orders
Abdulhadi Darwish
Utilità
Ecco la traduzione in italiano, mantenendo il formato esatto e includendo i termini inglesi tra parentesi come richiesto: EA dei Prezzi Medi di Ingresso con Chiusura Ordini (Entry Price Averages EA with Close Orders) Nota per gli Utenti – Scegli lo strumento giusto per te:  * Se hai bisogno solo di una visualizzazione visiva del prezzo medio, utilizza il nostro Prezzi Medi di Ingresso MT4 (Entry Price Averages MT4) (se hai già un esperto (Expert Advisor) sul tuo grafico).  * Se hai bisogno di
Entry Price Averages MT5
Abdulhadi Darwish
Indicatori
Ecco la traduzione in italiano, mantenendo il formato esatto e includendo i termini inglesi tra parentesi, come richiesto: L'Indicatore delle Posizioni di Ingresso Medie (The Average Entry Positions Indicator) L'Indicatore delle Posizioni di Ingresso Medie (The Average Entry Positions Indicator) fornisce ai trader una chiara rappresentazione visiva dei loro prezzi medi di ingresso di acquisto e vendita (average buy and sell entry prices) sul grafico. Questo potente strumento ora calcola e visual
Entry Price Averages EA with Close Orders MT5
Abdulhadi Darwish
Utilità
Certamente. Ecco la traduzione in italiano, mantenendo il formato esatto e includendo i termini inglesi tra parentesi, come richiesto: EA dei Prezzi Medi di Ingresso con Chiusura Ordini (Entry Price Averages EA with Close Orders) Nota per gli Utenti – Scegli lo strumento giusto per te:  * Se hai bisogno solo di una visualizzazione visiva del prezzo medio (visual average price display), utilizza il nostro Prezzi Medi di Ingresso MT5 (Entry Price Averages MT5) (se hai già un esperto (expert) su
