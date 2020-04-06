Gold Ambush Breakout Aurum Xauusd Algo MT4

Gold Ambush Breakout Aurum Xauusd Algo
ゴールド・スナイパー (Gold Sniper) | トレンド・スイング戦略 | 安定した成長
(Note: While the title uses English/Katakana loanwords common in Korean trading, the main text is in Korean)
골드 스나이퍼 (The Gold Sniper) | 추세 스윙 전략 | 꾸준한 자본 성장
Aurum Gold Ambush는 인내와 정밀함을 위해 설계된 XAUUSD(골드) 전문 트레이딩 시스템입니다. 매분마다 거래를 여는 고빈도 매매 봇과 달리, 이 알고리즘은 **스나이퍼(Sniper)**처럼 행동합니다. 완벽한 설정이 나올 때까지 기다렸다가, 최대의 움직임을 포착하기 위해 결정적인 순간에 타격합니다.
이 EA는 거래 횟수(양)보다 거래의 질을 우선시하며, 장기적인 자본 성장을 위해 설계되었습니다.
⚠️ 이 EA가 귀하에게 적합합니까? (필독)
 * ❌ 매시간 거래가 열리는 화려한 "액션"을 찾고 있다면 구매하지 마십시오.
 * ❌ "일확천금"을 노리는 도박 도구를 찾고 있다면 구매하지 마십시오.
 * ✅ 단 하나의 완벽한 스윙 매매가 50번의 짤짤이(스캘핑) 매매보다 가치 있다는 것을 이해한다면 구매하십시오.
 * ✅ 전문적인 위험 보상 비율(Risk-Reward Ratio)로 자본을 꾸준히 늘리고 싶다면 구매하십시오.
📈 "Aurum"의 투자 철학
이 EA를 도박 칩이 아닌 **디지털 자산(Digital Asset)**으로 취급하십시오.
대부분의 트레이더는 "빠른 수익"만 쫓다가 실패합니다. Aurum은 **복리(Compounding)**의 힘을 이해하는 현명한 투자자를 위해 설계되었습니다.
 * 헤지펀드처럼 생각하십시오: 우리는 하루 만에 계좌를 두 배로 불리는 것을 목표로 하지 않습니다. 우리는 시간이 지남에 따라 복리로 불어나는 꾸준한 월간 성장을 목표로 합니다.
 * 편안한 잠: 이 전략은 엄격한 안전 조치와 함께 완전히 자동화되어 있습니다. 차트를 계속 쳐다볼 필요가 없습니다.
 * 당신의 수동 소득 엔진: 개인 은퇴 포트폴리오를 구축하든, 프롭 펌(Prop Firm) 계좌를 관리하든, Aurum은 백그라운드에서 조용히 작동하여 귀하의 자산 곡선을 우상향으로 만듭니다.
"단순히 매매만 하지 말고, 부(Wealth)를 축적하십시오."
📊 전략: 매복과 스윙 (Ambush & Swing)
이 로직은 모든 시장 상황에서 효율성을 보장하기 위해 두 단계로 구성됩니다:
 * 매복 (조용한 시장): 변동성이 낮은 기간 동안 EA는 멈춰 있지 않습니다. 시장의 소음 속에서 수익을 낼 수 있는 **미세한 기회(Micro-opportunities)**를 포착하여 계좌를 활성화 상태로 유지합니다.
 * 스윙 (돌파 단계): 이것이 Aurum의 핵심 능력입니다. 진정한 추세 돌파(상승 또는 하락)가 감지되면, EA는 진입하여 파동을 끝까지 타는 것을 목표로 합니다. 고급 트레일링 스탑과 스마트 청산 기능을 사용하여 추세가 반전되기 전에 최대 수익을 짜냅니다.
주요 기능:
 * 추세 추종: 시장과 싸우지 않습니다. 골드가 급등하면 매수하고, 폭락하면 매도합니다.
 * 자본 보존: 모든 거래에는 확실한 **손절매(Stop Loss)**가 설정됩니다. 마틴게일 없음. 위험한 그리드(물타기) 없음.
 * 스마트 자금 관리: 거래당 리스크를 정확하게 제어할 수 있습니다 (예: 1% 또는 2%).
🔧 간단한 입력 변수 (플러그 앤 플레이)
우리는 복잡함은 내부에 숨겨져야 한다고 믿습니다. 기술적 알고리즘은 안정성을 보장하기 위해 내부 **"필터(Filters)"**로 사전 최적화되어 있습니다. 귀하는 리스크 설정만 조정하면 됩니다:
 * Risk_Type: EA가 롯(Lot) 크기를 계산하는 방식을 선택합니다.
 * Risk_Param_A (중요): 거래당 감수할 자산의 백분율 (예: 1.0 = 1%).
 * Risk_Param_B: 허용되는 최대 롯 크기 (안전 한도).
 * Time Settings: 필요한 경우 거래 세션의 시작과 종료 시간을 조정합니다 (서버 시간 기준).
(참고: 'Filter_01'에서 'Filter_31'로 표시된 입력 변수에는 핵심 알고리즘이 포함되어 있으며 현재 시장 상황에 맞게 사전 보정되었습니다. 건드릴 필요가 없습니다.)
⚙️ 권장 사항
 * 심볼: XAUUSD (Gold).
 * 타임프레임: H1 (1시간 차트).
 * 브로커: 스프레드가 낮고 체결 속도가 빠른 ECN 계좌를 권장합니다.
 * 인내심: EA가 제 역할을 하도록 두십시오. 수동으로 개입하지 마십시오.
인내와 정밀함으로 부를 축적하십시오.
🛡️ 중요: 브로커 동기화 (필독)
모든 브로커가 서로 다른 서버 구성을 사용하기 때문에, EA의 내부 알고리즘은 귀하의 데이터 피드와 완벽하게 정렬되어야 합니다.
구매 후, 저에게 개인 메시지를 보내주십시오.
**"보정 가이드 (Calibration Guide)"**를 보내드리겠습니다. 이는 최고의 정밀도를 보장하기 위해 숨겨진 로직을 귀하의 특정 브로커와 동기화하는 중요한 단계입니다.
(이 단계를 건너뛰지 마십시오. 보이지 않는 필터가 의도한 정확한 순간에 작동하도록 보장합니다.)
Aurum에 오신 것을 환영합니다!

추천 제품
Fx Lion Gold Trading
Mr Viwat Kongthon
Experts
... *** Signal :  https://www.mql5.com/en/signals/1743955 EA Fx Lion Gold Trading is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold (XAUUSD) work process will calculate support and resistance including the highest and lowest price of each candlestick  The EA will calculate pending orders at the highest or lowest price after the support/resistance level. and will close the pending order on the next day if not in use -EA does not martingale  -EA  have Stop Loss and Take Profit to prote
Leopard Scalper EA
Clement Bongola
1 (1)
Experts
Leopard Scalper EA v3.0 - 업데이트 설명 EURUSD 거래에 최적화 (모든 차트에서 사용 가능) 개요: Leopard Scalper EA는 이번 버전에서 성능과 안정성을 강화하기 위해 많은 개선 작업을 거쳤습니다. 원래는 GOLD (XAUUSD) M5 타임프레임에 맞게 설계되었으나, 이제 EURUSD에 더 나은 결과를 보이며 BTC, ETH, XRP, GAS, OIL (XTI), US30 및 US100 같은 다른 자산에서도 사용할 수 있습니다. 다만 EURUSD 외의 자산에서는 신중히 사용하고, 철저히 백테스트를 진행할 것을 권장합니다. 이번 버전은 시장 변동성을 최대한 활용하도록 설계되었으며, 보다 견고한 리스크 관리와 트레이드 실행을 지원하는 새로운 기능이 추가되었습니다. 주요 기능: EURUSD를 위한 타임프레임 최적화: EA는 EURUSD 거래에 특별히 최적화되었으며, M1 – M5 타임프레임에서 가장 좋은 결과를 보여줍니다. 다른 자산에서는 성능이 보
Golden Hartley MT4
Peter Slamenec
Experts
EA Golden HARTLEY is a robust trading strategy designed for XAUUSD or GOLD  and M30 time frame. The EA creates pending stop trade orders using indicators Linear Regression Smoothed Moving Average, BB Range and parameters based on the market environment. It uses fixed SL, PT and exit from the position after time cut off. The EA was tested with several Monte Carlo robustness tests and optimized. Backtest was done on ticks data with a 15-year history 2007-2023. There is no need to set any paramete
HERO Time USDJPY
Yang Shu Shen Chuan
Experts
"HERO_Time_USDJPY"에 관심을 가져 주셔서 감사합니다. "HERO_Time_USDJPY"의 개요: 최소 자본으로 운용 가능 포지션을 몇 시간 동안만 보유 완전히 방치 가능 이해하기 쉬운 설정 이 EA는 포트폴리오에 추가하고 싶을 만한 가치 있는 EA일 수 있으니 천천히 읽어보시기 바랍니다. "HERO_Time_USDJPY" 세부 정보: 1,000 USD의 마진으로 0.27 Lots로 운용 가능 USDJPY의 1시간 차트에 설정하여 운용 이는 이상형의 데이 트레이딩 EA 유형 데이 트레이딩으로 인해 포지션은 몇 시간 동안만 보유 특정 시간에 진입하며, TP/SL 또는 특정 시간에 청산 시장 상황을 확인하고, 유리할 때에만 진입 스프레드에 대한 내성이 있어 스프레드가 넓은 브로커 및 계정에서도 사용 가능 다음과 같은 분들에게 추천합니다: 철저한 백테스트 및 분석 도구를 활용하여 신뢰성 높은 EA를 사용하고 싶은 분 안정적인 수익을 추구하며 리스크를 관리하고 싶은 분 포트폴리
Adaptive Trend Hunter
Andrii Holiev
5 (2)
Experts
Adaptive Trend Hunter is a professional fully automated Expert Advisor adapted for trading the most popular EURUSD currency pair on the H1 timeframe. It uses its own algorithms for recognizing stable trends, which are determined by proprietary trend indicators, that you will not find on sale. The Adaptive Trend Hunter Expert Advisor is an intelligently advanced automated trading tool. The Expert Advisor is notable for its self-renewing algorithm when trading conditions change. The Expert Advisor
Standard Oscilators
Mars Safin
Experts
Робот Standard Oscilators в своей работе использует широкий набор стандартных индик а торов MT4. Торговые решения принимаются на основе комплексного анализа показаний индикаторов. Без мартингейла. Без сетки ордеров — в любой момент времени может быть открыта только одна сделка. Робот создан строго для пары EurUsd, для таймфрейма H1. Торговые решения принимаются после закрытия очередной свечи. Для минимизации неизбежной в определенных условиях просадки и восстановления из нее в роботе реализован
Fimathe Mt4
Mario Miguel Marques Vara
5 (1)
Experts
Fimathe MT4 전략을 자동화하십시오 - 효율성과 정확성을 갖춘 거래 설명: Fimathe 전략은 수익성으로 널리 인정받지만 오랜 시간의 시장 모니터링을 필요로 하기로도 유명합니다. 이 문제를 해결하기 위해 Fimathe MT4를 소개합니다. 이 로봇은 전략의 실행을 자동화합니다. 작동 방식: Fimathe MT4는 "반자동" 모드로 작동합니다. 분석을 수행하고 로봇이 이에 기반한 거래를 실행합니다. 장점: 거래를 시작하려면 화면 앞에 몇 시간을 기다릴 필요가 없습니다. 로봇은 적절할 때 "영 영" 기법 (브레이크 이븐)을 자동으로 적용합니다. 시장을 지속적으로 모니터링하지 않아도 기회를 놓치지 마십시오. 감정에서 자유로운 거래 결정을 내리고 규율적으로 유지하십시오. 귀하의 분석이 정확하게 실행됩니다. 이 EA를 획득하는 이유: 입증된 전략: 저희 EA는 시장 동향을 활용하기 위해 개발되고 테스트된 수익성 있는 전략을 통합하고 있습니다. 다양한 시장 조건에서 입증된 결과
Optimus Prime Pro Beast
Luis Mariano Vazquez Marcos
5 (4)
Experts
Optimus Prime Pro, tu aliado en el emocionante mundo del trading de divisas! Optimus Prime es un asesor experto meticulosamente diseñado para la plataforma MT4, con un enfoque especializado en el par de divisas EUR/USD en el marco de tiempo H1. Este robot de trading automático ha sido creado con precisión y eficiencia para ayudarte a aprovechar al máximo las oportunidades del mercado, llevando tu experiencia de trading al siguiente nivel. Características Destacadas de Optimus Prime: Optimización
FREE
SentimentEA
Sergii Onyshchenko
Experts
This is a rarely working EA.  I recommend this EA for institutional funds. I recommend it only for pair EURUSD. Working timeframe M1 . Orders 1-3 series per month - is optimal. Public monitoring https://www.mql5.com/en/signals/616195 Strategy EA sells when is expensive and buys when cheap. If % bulls in a moment  <x   EA is searching for buys. If % bulls in a moment  >y  EA is searching for sells. For opening EA orders, used Market Structure High (MSH) - Market Structure Low (MSL). Parameters
MA H L turn and 1 to 12 MA H L turn trend 3 SL EA
Klein Gyula
Experts
I speak in Hungarian. Magyarul beszélek benne. - You can find the indicator by my name. Which is in the picture and the video. On mql5.com.  " Utam MA High Low" - Megkeresheti az indikátort a nevemnél. Ami a képen és a videóban van. Az mql5.com-on.  " Utam MA High Low" Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=YzmcyO50YdM&amp ;ab_channel=GyulaKlein (Első felvétel.   https://www.youtube.com/watch?v=FfqvT-i9TPk&feature=youtu.be Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=MapbQrJ0uPU&t=
Gold Go Goal
Kittipong Runganotipanich
Experts
GOLD GO GOAL ( GGG SYSTEM ) NEW RELEASES..!! Updated June 2020 Pure Indicator Technical Not  Martingale Not  Hedging Not  Grid Less  risk / More  reward Lots Size : 200 $ / 0.01 standard lots Currency : best on GOLD (XAUUSD) & SILVER (XAGUSD) **********  : ( not recommended ) NZD , JPY , CHF  Time Frame : H1 ( recommended ) or higher Survive on Sideway / Strong gain on Trend / Lower Drawdown ( less than 30% )
Quantum Matrix MT4
Bachir Chermiti
Experts
EA Overview: The Quantum Matrix MT4 The Quantum Matrix MT4 is an advanced automated trading Expert Advisor for MetaTrader 4, designed with multiple risk management, trend filtering, and position scaling strategies. It combines smart lot sizing techniques, trend indicators, and basket-based profit management to maximize profitability while maintaining tight control over drawdowns and trading behavior. IMPORTANT! :  After the purchase please send me a private message to receive the installation
Bossman EA Marti
Farabi Aminy
Experts
Bossman EA Ver 1.1 Is the Scalping Forex Expert Advisor for MT4 Bossman EA Ver 1.1 Working on Timeframes (M5) Bossman EA Ver 1.1 Best Trigger Setting on Pair EURUSD or USDCHF Bossman EA Ver 1.1 Calculation is based of Envelopes indicator ///////////////////////////////////////////////////////////// (I N D O N E S I A (ID) (Rakyat +62)) Bossman EA Ver 1.1 Adalah Penasihat Ahli Scalping Forex untuk MT4 Bossman EA Ver 1.1 Bekerja pada Jangka Waktu (M5) Bossman EA Ver 1.1 Pengaturan Pemicu Terbaik
Candle System EA
Hulya Cinar
Experts
Candle System EA is an automated trading robot that does not use any indicators and can trade using only candles. Opens orders using candle systems and algorithms we have created. It opens transaction using 5 different time frames. Works with 4 different pairs. Our goal with this EA is to find the right entry points. There is no need for any external intervention. Automatically does the EA all the work Real account live results = https://www.mql5.com/en/signals/862495 Features and Recommendati
Ea 555
Aleksandr Nadein
Experts
The EA works with pending orders.Recommended Currency Pair GPBUSD H1.With good market valontility gives a good profit.Advisor is fully automated for working in the market.It is also possible to use auto-management.It is possible to use the swap size, ideal for strong volatility or at night.When trading, two pending orders are placed, when one works, the second is deleted. Trading is not intermittent.
Safetygrid
Montien Charoenpong
Experts
This EA  Can run EURUSD,GBPUSD, AUDUSD at Time frame H1 Balance start 1000$ Indicator with DOJI+BB to be confirm  for Entry MM with Grid system open not over 5 order and Can setting stop-loss begin set 30% Before run real you can optimize new  every time with your balance your risk Remark: Setting I will send to you after you bought because I will optimize to you with your balance and Money management plan
Aureus Quantum Surge
Ren Cheng Yao
5 (1)
Experts
Aureus Quantum Surge-H1: 금 자동 거래의 잠재력 확보 Limited Time Offer: Special Offer: Current Price $799 (Limited Time)! Next price: $899 실제 계정 신호: https://www.mql5.com/en/signals/2297864?source=Site+ 소개 + 판매자 개요 Aureus Quantum Surge-H1은 H1 기간 동안 XAUUSD(금)를 거래하도록 설계된 최첨단 전문가 컨설턴트입니다.이는 여러가지 기술지표와 안정적인 위험관리기술을 결합시켜 파동하는 황금시장에서 일치한 표현을 제공한다.​ 주요 특징 고급 다중 지표 전략: Ichimoku Cloud, MACD, ATR, 브린 벨트 및 LWMA의 복잡한 조합을 사용하여 높은 확률의 거래 기회를 식별합니다.​ 맞춤형 위험 관리: 보안 시스템: 옵션 정책, 조정 가능한 대량 배율 및 재설정 조건이 있어 위험을 효과적으로 통
HHLL Professional
Abraham Apotierioluwa Apesinola
Experts
AS A TRADER and A CODER WHO HAS MANY GOOD,BAD AND UGLY EXPERIENCES IN THE PAST OUR EA is built with the following useful FEATURES to help traders avoid losses AND MAXIMISE PROFIT BASE on price action movement, patterns of higher highs and lower lows: USES  TP_Mode IS Individual OR BASKET CLOSE,risk management,TP,SL ,Trailing,Num_Trades,Magic,Comments,Slippage,Timeframe to analyse, and options for moving average PERIOD,This is a comprehensive Expert Advisor (EA) for MetaTrader 4 named "HHLL Prof
Market Trast
Stanislav Nagornyuk
Experts
Предлагаю ознакомиться с первым моим советником. Много писать не буду. Советник простой. Скриншот тестирования есть под описанием. Рекомендации: Работает на паре EURUSD Таймфрейм - М1. Торговый терминал - MetaTrader4. Минимальный рекомендованный депозит - $10000 для лота 0.01. Минимальное рекомендованное кредитное плечо торгового счёта - 1:500. Параметры - по умолчанию. Но при желании можно экспериментировать на демо-счёте.
Super Scalping
I Nyoman Suryasa
1 (2)
Experts
Description This expert advisor uses with a  Super  Scalping Technique Strategy . Can be used with limited capital and   minimum capital of 100 USD  with   1:500 Leverage , it is   Recommended   by using   200 USD   capital   Leverage 1:500 , or more. Use on brokers with tickcharts and data on a must  M1 Time Frame  on chart, it is Recommended by using pair GBPUSD/EURUSD  on M1/M5 Time Frame . Use on brokers with   Spreads   of   less than 30 points, recommended best of fix zero spread (Not F
First Scalper MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
4.25 (4)
Experts
First Scalper is an Expert Advisor based on Scalping, Using the best and safest scalping EA on market. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. First Scalper can trade on all symbols and all time frames, using a special and unique strategy developed by the author. Using EA : General Options Trade Type : Long/Short/Both Stop T
Milch Cow Harmonic
Mohamed Nasseem
Experts
Milch Cow Harmonic EA "Tool designed to trade 28 currency pairs according to 88 harmonic patterns plus one customized according to your parameters The expert graph interface guides you to the pattern names when passing over the pattern circle You can activate or disable any number of currency pairs and patterns for your trade by clicking on the currency pair circle or the harmonic pattern (green = activate    red = disable) You can set more than one time frame within which the expert will look f
Fatmaw Modifier
Chusnul Mubarok
Experts
This EA uses indicators to move the level line, the rules are if the price is below the level line then it is a buy signal, and if the price is above the level then a sell signal, trailing stop is to modify the stop loss, or to bring up a stop loss if previously sl = 0, this EA can accept manual orders via Android or home PC. if the condition is floating you can help this ea using manual orders which you think are good...
SmartReversal
Carlos Mendez Sanchez
Experts
SmartReversal — Intelligent Mean Reversion with VWAP Basket REAL PERFORMANCE MONITORING Myfxbook → myfxbook.com/members/cmendezz/smartreversal/11731945 Turn extremes into consistent profit SmartReversal converts Bollinger Band extremes into high-probability mean-reversion entries. Each side (BUY/SELL) is managed around its own VWAP, enabling collective TP/SL, profit-only trailing, and a fully configurable grid. It filters poor conditions with spread control and trading windows, so it t
Wave Rider EA
Andri Maulana
Experts
Introducing the Wave Rider EA: Your Gold Trading Powerhouse!  Are you ready to elevate your Gold (XAUUSD) trading to the next level? Meet the Wave Rider EA , a sophisticated, fully automated Expert Advisor designed to capture powerful moves in the gold market with a smart, volatility-aware strategy. Forget emotional trading and complex manual analysis. The Wave Rider EA is engineered for peak performance by focusing on identifying the beginning of strong trend waves and managing your risk metic
Aureus Mind EA
Adria Diaz Hernandez
Experts
Aureus Mind EA is a fully automated Expert Advisor designed for precision execution on M5 timeframes. Built around volume confirmation, dynamic market filtering and a custom trailing stop engine, it delivers intelligent trade entries and manages them with surgical accuracy. Ideal for traders seeking high-quality trade signals and robust internal risk controls — without relying on unreliable martingale or grid strategies. Aureus Mind EA uses no dangerous money management techniques. Every positio
Intelligent Machine
Evgeniy Zhdan
Experts
The EA’s unique algorithm calculates the average price (reflected in the form of a trend line on the chart), which is the center of price attraction in the framework of the traded timeframe. At times of increasing volatility, the adviser begins work with the goal of fixing profit in the region of the center of attraction of the price. Advisor does not use dangerous trading methods. It is recommended to install a trading expert on a remote server (VPS). Recommended Trading Instruments (TF 5M)
MatrixEA
Hafis Mohamed Yacine
Experts
///  Trade smart Good profit And continuous with low risk /// Matrix EA Working with all pairs.   TimeFrame - 1m Deposit Recommended :  If you have an account under $ 100-200, it is best to work with a         Micro account lot=0.1   MICRO  If you have an account under $ 500, it is best to work with a               Micro account lot=0.2  MICRO If you have an account  standard  with 1000  $ , it is best to work with a          lot=0.01    ///  Trade smart Good profit And continuous with
Semantics
Evgeniy Zhdan
Experts
The EA uses a combination of several different trading systems. The unique trading expert algorithm allows you to choose the direction of positions with the highest probability of their profitable closing. The risk control system allows profitable transactions to prevail over the total amount of loss. Advisor is ready for full independent work without the intervention of a trader. Recommended trading tools: TF 5m: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, EURGBP. Settings: MaxRisk - Percentage of ris
Imperium Pattern EA
Botond Ratonyi
5 (2)
Experts
Imperium Pattern EA   USE IT ONLY WITH THE SET FILES I POSTED TO THE COMMENT SECTION.  This is the biggest update in the life of the Imperium Pattern EA, it got new features and engine. ---It got the official TheNomadTrader Dynamic engine system alongisde with good risk:reward ratio ---New feature that allows traders to tell the EA after how much time(X value in minutes) the EA can close trades by dynamic exit. This feature boosts the EA perfoemance and it is a key feature in crisis situati
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (17)
Experts
볼텍스 - 미래를 위한 투자 메타트레이더 플랫폼에서 금(XAU/USD) 거래를 위해 특별히 제작된 볼텍스 골드 EA 전문 어드바이저입니다. 독점 지표와 개발자의 비밀 알고리즘을 사용하여 구축된 이 EA는 금 시장에서 수익성 있는 움직임을 포착하도록 설계된 종합 트레이딩 전략을 사용합니다. 전략의 주요 구성 요소에는 이상적인 진입 및 청산 지점을 정확하게 알려주는 CCI 및 파라볼릭 인디케이터와 같은 클래식 인디케이터가 포함됩니다. Vortex Gold EA의 핵심은 고급 신경망 및 머신러닝 기술입니다. 이러한 알고리즘은 과거 데이터와 실시간 데이터를 지속적으로 분석하여 EA가 진화하는 시장 추세에 더 정확하게 적응하고 대응할 수 있도록 합니다. 딥러닝을 활용하여 Vortex Gold EA는 패턴을 인식하고 지표 매개변수를 자동으로 조정하며 시간이 지남에 따라 성능을 개선합니다. 독점 지표, 머신 러닝, 적응형 트레이딩 알고리즘이 결합된 Vortex Gold EA의 강력한 조합입니다
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experts
소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면 Quantum StarMan  를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT5 버전 :  여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은 거래로 지속적으로 분할하는
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experts
Jesko EA – Jesko는 수년간 검증되고 최적화된 전략 을 기반으로 만들어진 특별한 자동매매 프로그램(EA)입니다. 이미 실계좌에서 테스트 되었으며, 꾸준히 수익성과 낮은 리스크 를 입증했습니다. 이제 모든 트레이더들에게 공개하기로 결정했습니다. Signal live     4개월 실계좌 간편한 설치  모든 브로커에서 사용 가능 (ECN 계좌 권장)  최소 예치금: 100 USD  24/7 지원  Jesko를 한 번 구매하면 – 우리의 다른 제품들을 무료로 제공! 1,5분의 골드 백테스트용: 차트에 INCORRECT 가 나타나지 않도록 하십시오. 만약 나타나면 설정을 변경해야 합니다. 옵션은 True/False 만 있습니다 — 차트에 초록색 OK 가 표시될 때까지 조정하면 문제가 없다는 뜻입니다. 입력 파라미터 설명 일반 설정 AccountType – 계좌 유형 선택 (일반 / ECN / 기타). RiskMode – 리스크 관리 모드 선택 (낮음 / 중간 / 높음). 로트 &
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Gold Medalist is an intelligent system focused on volatile trading on the XAUUSD market. It aims to identify and effectively exploit short-term price impulses, providing traders with new profit opportunities. Special offer for the first 10 buyers! Next price: $1,495 The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The Gold Medalist's key advantage lies in its unique price action analysis system. By accurately measuring price movement, it can id
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron은 Aura 시리즈 거래 시스템을 이어가는 독특한 전문가 자문입니다. 고급 신경망과 최첨단 클래식 거래 전략을 활용하여 Aura Neuron은 뛰어난 잠재적 성과를 가진 혁신적인 접근 방식을 제공합니다. 완전 자동화된 이 전문가 자문은  및 XAUUSD(GOLD)와 같은 통화 쌍을 거래하도록 설계되었습니다. 1999년부터 2023년까지 이러한 쌍에서 일관된 안정성을 입증했습니다. 이 시스템은 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑과 같은 위험한 자금 관리 기술을 피하므로 모든 브로커 조건에 적합합니다. Aura Neuron은 다층 퍼셉트론(MLP) 신경망으로 구동되어 시장 추세와 움직임을 예측하는 데 활용합니다. MLP는 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 유형으로, 특히 단일 숨겨진 계층으로 구성될 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP에는 입력 계층, 숨겨진 계층 및 출력 계층이라는 세 가지 필수 계층이 포함됩니다. 입력 노드를 제외한 각 뉴런은 비선형 활성화
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experts
2025년 가장 강력한 자동매매 전략 중 하나 저희는 2025년에 사용되던 가장 강력한 수동 트레이딩 전략 중 하나를 TMA(삼각 이동평균)와 CG 로직 을 기반으로 한 **완전 자동화 Expert Advisor(EA)**로 변환했습니다. 550달러 가격의 마지막 한 개만 남아 있습니다. 이후 가격은 650달러와 750달러로 인상되며, 최종 가격은 1200달러입니다. 실시간 시그널 >>>>> https://www.mql5.com/en/signals/2347208   클릭 이 EA는 정확한 진입, 지능적인 예약 주문, 엄격한 리스크 관리 를 위해 설계되었으며 **모든 외환(Forex) 통화쌍 및 금(XAUUSD)**에서 사용 가능합니다. 최적의 성능을 위해 스프레드가 10포인트 이하인 ECN 계좌 사용을 권장합니다. 이를 통해 정확한 주문 체결과 최소한의 슬리피지를 보장합니다.차트에 적용한 후, 본인의 리스크 성향에 맞게 설정만 조정하면 프로 수준의 자동매매를 경험할 수 있습니다.  
FXbot mt4
Marek Kvarda
5 (1)
Experts
This robot uses its own built-in oscillator and other tools to measure market movements (volatility, speed, power, and direction). At an appropriate time, it places an invisible pending order on the market, which it continues to work with according to the set TradingMode. It is recommended to use a fast broker with low fees, accurate quotes and no limitation of stop loss size. You can use any timeframe. Features spread protection slippage protection no grid no martingale a small SL for every tr
Swap Master MT4
Thang Chu
Experts
Unlike most other EAs in the market, I always assure every single of my EAs are of highest quality: Real trades will match backtesting. No loss hiden techniques to hide historical losses, no manipulated backtest to make backtesting curve smooth without loss (only naive traders believe in smooth upward curve with no risk - they are most likely scamming). My EA always have multi-years verified statistical trading edge. Robust and long term stable with sensible risk management. Not sensitive to sp
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
초고도 최적화 버전 – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 는 MT4 버전 중 가장 강력하고 안정적이며 정교한 릴리스입니다. HFT는 고빈도 스캘핑 EA로, 골드(XAUUSD)를 M1 타임프레임에서만 거래하며 매일 다수의 트레이드를 실행합니다. 최대 1:500의 레버리지를 지원하며, 아주 합리적인 로트 크기 로 진정한 스캘핑 전략을 구현합니다. 이로 인해 전용 스캘핑 계좌(예: RAW 또는 ECN)가 필요합니다. ICMarkets 의 RAW 계좌는 낮은 스프레드와 슬리피지가 적어 가장 추천되는 브로커입니다. 안정적인 인터넷 연결 또는 VPS는 필수입니다. 주의: 터미널이 종료되면 FAST M1 이 계좌 제어를 상실합니다 . 공식 채널:  https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea 주요 개선 사항 향상된 진입 로직 EA는 이제 주요 추세 방향으로만 진입합니다. 역추세 거래는 하지 않습니다. 높은 정확도 내부 로직
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Experts
Multi Gold Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD) and any currency pairs. Try now! Most Profitable Strategies Inside Close Order with Money Profit, CutOff technology, Cutloss by amount of trades. Super Special Edition for traders and Introducing Broker and Partners WOW!!! Special Price : $650 for 99 copies only, Normal Price $2,999 !!! Special Promotion every week. The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOL
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experts
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   2/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experts
24시간 플래시 세일 - 단돈 $199.99  "HFT Pass Prop Firms"은 HFT 도전을 위해 특별히 디자인된 US30 페어와 거래하는 전문가 어드바이저 (EA)입니다. 다른 우수한 전문가 어드바이저 및 지표를 확인하려면 다음을 방문하십시오: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller 저는 로스입니다. 더 많은 업데이트를 받으려면 여기에서 구독하세요: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ HFT란? 고빈도 거래 (HFT)는 강력한 컴퓨터 프로그램을 사용하여 몇 초 동안 많은 주문을 실행하는 거래 방법입니다. HFT는 복잡한 알고리즘을 사용하여 여러 시장을 분석하고 현재의 시장 조건을 기반으로 주문을 실행합니다. 가장 빠른 실행 속도를 가진 트레이더들이 더 수익성이 높은 경향이 있으며, HFT는 고회전율 및 주문 대 거래 비율로 특징 지어집니다. 따라서이 EA는
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Experts
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Platform:MT5 Account Type:Live Login number:40912 Investor Password:Leclote123# Dear users, I would like to introduce you to my new trading advisor The Tinga EA. The Tinga advisor operates on the platform of the  advisor, yet unlike it, it operates on lower timeframes of M15 and uses other indicators to generate trades, while also trading on two currency pairs, XAUUSD and USDJPY, which provides us with a slight diversification
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Experts
그만큼       Opening Range Breakout Master는   다음과 같은 기관 거래 개념을 활용하도록 설계된 전문 알고리즘 거래 시스템입니다.       ICT(Inner Circle Trader), 스마트 머니 컨셉(SMC), 그리고 유동성 기반 전략 등을 활용하여   , 이 전문가 자문은 다음과 같은 사항들을 자동으로 감지하고 실행합니다.       오프닝 레인지 브레이크아웃(ORB)       다음을 포함한 주요 글로벌 외환 세션 전반에 걸쳐       런던, 뉴욕, 도쿄 및 Midnight Killzones를   통해 거래자가 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.       마켓 메이커의 움직임, 유동성 탐색, 세션 기반 변동성   . 다음을 따르는 거래자를 위해 만들어졌습니다.       시간 기반 가격 변동, 주문 흐름 역학 및 기관 거래 방법론을 통해   이 EA는 가격이 하락할 때 체계적으로 거래를 입력하여 감정적 의사 결정을 제거합니다.      
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experts
KonokaSystemNEO is one of the three sisters ( NEO, JOY, FUN ) based on KonokaSystem with a new personality and is an original EA. The trading style is day trading targeting midnight to mid-day Japan time. The currency pair is "USDJPY" and entry is made at the opening price of M5. Each of the three sisters has a different logic and is equipped with two types of entries and two types of exits. No grid or martingale logic is used. The internal logic repeats profit and loss, swallowing losses and g
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
크리스마스 & 새해 가 왔습니다 — 2026년 트레이딩 계획 은 무엇인가요? Dynamic Pips EA 40% 할인 — 지금 $799 , 8회 활성화 포함. 그리고 더 있습니다: 아직 보유하지 않았다면 Boring Pips EA(MT4 또는 MT5) 무료 제공 . 기존 고객이라면 추가 10% 할인 . 서두르세요! 본 혜택은 선착순 5명 또는 2026년 1월 7일 까지(먼저 도달하는 조건) 적용됩니다. 자세한 내용 또는 참여를 원하시면 메시지를 남겨주세요. 트럼프의 두 번째 임기 는 전 세계 시장을 뒤흔드는 대규모 관세 복귀를 시작으로, 공격적인 무역 정책의 물결을 다시 촉발했습니다. 중동 지역의 긴장 이 고조되고 있으며, 최근에는 이스라엘과 이란 사이의 갈등이 주목받고 있습니다. 이로 인해 유가 상승 요인이 발생할 수 있습니다. 러시아–우크라이나 전쟁 은 해결 기미 없이 지속되고 있으며, 세계적인 지정학적 불안정을 더욱 부추기고 있습니다.
ToTheMoon MT4
Daniel Moraes Da Silva
5 (1)
Experts
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
ThraeX
Vasile Verdes
3.25 (4)
Experts
ThraeX – M1 스캘핑   (DAX, XAU, etc) 로마 시대의 규율과 정밀함에서 영감을 받은 ThraeX 는 MetaTrader 4 용으로 특별히 설계된 고빈도 거래(High-Frequency Trading) 전용 **전문가용 어드바이저(EA)**입니다. 이 시스템은 **1분 차트(M1)**에서의 빠른 시장 변동을 처리하도록 설계되었으며, 단기적인 가격 움직임을 높은 속도와 적응력으로 감지하고 대응합니다. 주요 특징: ️ M1 스캘핑 로직 – 실시간 시장 데이터를 기반으로 한 고빈도 의사결정 구조. ️ 초고속 실행 시스템 – 변동성이 큰 시장의 미세한 움직임에도 빠르게 반응하도록 설계됨. 자가 적응형 매개변수 – 외부 데이터나 플랫폼 연결 없이 내장 알고리즘을 통해 변화하는 시장 상황에 자동으로 적응. 지속적 최적화 – 최신 시장 데이터를 기반으로 동작을 업데이트하며, 시간이 지날수록 성능을 향상시킴. ️ 외부 의존성 없음 – 완전 자율형 구조로 외부
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Experts
Candle Power EA S&P 500용 평균회귀 5개 전략 포트폴리오 구매 후 에 메시지를 보내 주세요. 매뉴얼 PDF 와 자세한 설명 영상 링크를 보내드립니다!!! EA는 항상 설정된 상태로 작동시켜야 합니다!!! 여기에서 SETFILE 및 설명서를 다운로드하세요  다음 급락장이 두렵나요? Candle Power EA 가 있으면 걱정하지 않으셔도 됩니다. 이 EA 는 서로 보완하는 평균회귀 전략 5개 ( 5개 설정 , 서로 다른 필터 방식 )를 S&P 500 에 묶어 적용합니다. 특히 스트레스 국면 에서의 과도한 움직임 을 체계적으로 포착하고, 급격한 조정 이 동반된 변동성 높은 시장 국면 에서 강점 을 발휘합니다. 평상시 시장 국면 에서는 EA 가 전체 시장 의 흐름을 대체로 따라가므로 전술적 포트폴리오 헤지 와 추가 수익원 을 동시에 제공할 수 있습니다. 마팅게일 없음 , 그리드 없음 . 명확한 문서화, 견고함, 실용성. 15년 이상의 틱 데이터 기반 장기 백테스트 이력
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Experts
The Best Oil Trading Robot in the World.   Crude Oil Robot   is the undisputed, top-tier trading robot designed for the   XTIUSD or any crude instrument   offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a   highly specialized system   built exclusively for the crude oil market,   utilizing unique technologies   not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with   exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Fil
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Gold Throne MT4
DRT Circle
5 (1)
Experts
Gold Throne EA – 금 거래용 비마팅게일 그리드 트레이딩 시스템(XAUUSD) 골드 쓰론 EA(Gold Throne EA)는 금(XAUUSD) 거래 전용으로 설계된 전문가 자문(EA)입니다. 마틴게일 자금 관리 방식을 사용하지 않고 구조화된 그리드 거래 방식을 사용합니다. 손실 발생 후 랏 크기를 기하급수적으로 늘리는 대신, EA는 고정 또는 점진적으로 조정 가능한 랏 크기 방식을 사용하여 트레이더가 노출 및 위험에 대한 통제력을 강화할 수 있도록 합니다. 골드 쓰론 EA는 마틴게일 논리를 제거함으로써 더욱 안정적인 포지션 크기 조정 프레임워크를 제공하여 트레이더가 랏 크기를 갑자기 늘리지 않고도 자본 배분을 계획할 수 있도록 지원합니다. 따라서 마틴게일 전략에서 일반적으로 나타나는 복리 위험 없이 체계적인 그리드 구조를 선호하는 트레이더에게 적합합니다. Gold Throne EA를 구매하시면 AllPair Engine과 원하는 EA를 무료로 드립니다. 대여 상품에는
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ 쓰리 리틀 버즈 EA는 손실에서 탄생했습니다. 고통으로 완성되었고, 목적을 가지고 출시되었습니다. ️ 구조입니다. 투기가 아닙니다. 쓰리 리틀 버즈 EA는 단순한 트레이딩 로봇이 아닙니다. 오랜 세월의 실패를 통해 만들어진, 전투에서 단련된 엔진이며, 단 하나의 사명을 위해 설계되었습니다. 바로   시장이 격변할 때 당신의 자산을 보호하고, 회복하고, 성장시키는 것입니다.   세 가지 강력한 전략을 완벽하게 조화시켜 결합했습니다   . 마팅게일을 활용한 손실 그리드   : 손실을 흡수하고 완전한 회복을 향해 나아갑니다. 마팅게일로 그리드에서 승리   : 기세를 타고 동시에 스마트한 이득을 얻습니다. 로트 곱셈을 이용한 헤지   : 반전을 포착하고 수익성 있는 출구를 강제합니다. 시간대:   H4 플랫폼:   MetaTrader 4(MT4) 최소 잔액:   $10,000 브로커:   모든 브로커 통화쌍:   모든 통화쌍   (기본
Extractors MT4
DRT Circle
Experts
XAUUSD용 추출기 XAUUSD용 Extractors는 금(XAUUSD) 거래 시 정밀성, 위험 관리, 그리고 유연한 거래 로직을 중시하는 트레이더를 위해 설계된 전문가급 전문가 자문(EA)입니다. 두 가지 고급 내장 전략과 다섯 가지 유연한 시장 접근 모드를 통합하여 트레이더가 다양한 시장 구조에서 시스템의 해석, 진입 및 관리 방식을 완벽하게 제어할 수 있도록 합니다. Extractors는 광범위한 연구 개발을 기반으로 구축되었으며, 이전 프로젝트인   Gold Throne 의 진화된 버전으로, 더 넓은 그리드 간격, 향상된 위험 제한, 그리고 공격적인 거래는 줄이고 안전성은 강화하는 스마트한 거래 관리 로직을 통해 더욱 개선되었습니다. 그리드 모드를 비활성화하거나 끄려면 EA_Deactivation_Key 입력으로 이 키를 삽입합니다. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14를 입력하고, 비그리드 모드(Prop Firm)를 비활성화하거나 끄려면 7, 8
제작자의 제품 더 보기
Entry Price Averages
Abdulhadi Darwish
지표
평균 진입 포지션 지표 (The Average Entry Positions Indicator) 평균 진입 포지션 지표는 트레이더에게 차트상에서 평균적인 매수 및 매도 진입 가격을 명확하게 시각적으로 보여줍니다. 이 강력한 도구는 이제 중요한 거래 관리 정보를 계산하고 표시하여, 더 나은 의사 결정과 효율적인 포지션 추적을 돕습니다. 이 도구를 사용함으로써 트레이더는 전체 진입 포지션을 한눈에 빠르게 평가할 수 있습니다. 사용자 참고 사항 - 귀하에게 적합한 도구를 선택하십시오:  * 시각적인 평균 가격 표시만 필요한 경우, 이 제품을 사용하십시오 (차트에 이미 전문가 고문(EA)이 있는 경우).  * 대화형 컨트롤과 차트에서 직접 주문을 관리/청산하는 기능이 필요한 경우, **"Entry Price Averages EA with Close Orders"**를 사용하십시오. Mt5:  * EA (전문가 고문): Entry Price Averages EA with Close Orders
Auto TP Specified
Abdulhadi Darwish
유틸리티
정밀하게 수익을 자동화하십시오 소개 : Auto TP Specified Expert Advisor는 이익 수준의 관리를 자동화하여 거래 프로세스를 간소화하기 위해 설계된 첨단 도구입니다. [귀사]에서 개발한 이 전문가 자문은 수동 개입의 필요성을 제거하여 거래자가 전략에 집중할 수 있도록 하면서 모든 거래에서 최적의 이익 실현을 보장합니다. 주요 특징 : 맞춤형 이익 : 입력 매개 변수를 사용하여 pips 단위로 선호하는 이익 목표를 설정합니다. 무관리 관리 : 기존 이익 설정이없는 주문에 지정된 이익 수준을 자동으로 적용합니다. 기존 설정 보존 : 사전에 정의 된 이익 수준이있는 주문은 변경되지 않으며, 설정된 거래 전략을 유지합니다. 사용자 친화적 인 인터페이스 : 쉬운 설정 및 작동으로 모든 경험 수준의 트레이더에게 적합합니다. 작동 방식 : Auto TP Specified Expert Advisor는 이익 설정이없는 주문을 지속적으로 분석합니다. 한 번 식
FREE
Smart Risk Manager EA with Trailing Stop
Abdulhadi Darwish
유틸리티
Tired of manually adjusting stops?   This powerful EA   automatically secures your profits   with dynamic trailing stops,   protecting gains   while letting winners run. No trade openings – just   effortless risk management   for your existing positions. Why Traders Love This EA Never Miss Profits Again Auto-locks gains   as price moves in your favor. Eliminates emotional decisions   – sticks to your predefined rules. Three Smart Trailing Modes Choose the method that fits your strategy: F
FREE
Agora Close All Orders
Abdulhadi Darwish
유틸리티
This utility adds a customizable button to your MetaTrader 4 chart, allowing you to close all open orders with a single click. The button's position automatically adjusts based on the chart size, ensuring it remains visible and accessible. Customize the button's appearance, text, and tooltip to suit your preferences. Simplify your trading workflow and manage your open positions more efficiently with this convenient tool. The UPDATES Would be based on your feedback! Features: Single-click button
FREE
Pivot Points Magic Numbers
Abdulhadi Darwish
지표
* Pivot Points Magic : Effortlessly Plot Pivot Levels on Any Chart** Pivot Points Magic simplifies the process of identifying critical pivot levels on any chart, across all timeframes. With just a few clicks, traders can instantly visualize pivot points, enabling them to make more informed trading decisions. We value your feedback! Share your experience with Pivot Points Magic and help us improve. Your reviews and suggestions are essential for shaping future updates and enhancements to the in
Candlestick Pattern Scanner and Detector
Abdulhadi Darwish
지표
The Candlestick Pattern Detector is an advanced MetaTrader 4 indicator designed to identify and highlight candlestick patterns on your charts. Currently, the indicator detects one specific candlestick pattern - the pinbar, known for its significance in technical analysis and trading strategies. This tool provides traders with visual cues, making it easier to spot potential market reversals or continuations. Features: Customizable Colors: Users can customize the colors of the bullish and bearish
Entry Price Averages EA with Close Orders
Abdulhadi Darwish
유틸리티
주문 청산 기능이 있는 평균 진입 가격 EA (Entry Price Averages EA with Close Orders) 사용자 참고 사항 - 귀하에게 적합한 도구를 선택하십시오:  * 시각적인 평균 가격 표시만 필요한 경우, 저희의 **평균 진입 가격 MT4 (Entry Price Averages MT4)**를 사용하십시오 (차트에 이미 전문가 (Expert)가 있는 경우).  * 대화형 컨트롤과 차트에서 직접 주문을 관리/청산하는 기능이 필요한 경우, 이 제품을 사용하십시오. Mt5:  * EA (전문가 고문): 평균 진입 가격 EA, 주문 청산 기능 포함 MT5 (Entry Price Averages EA with Close Orders MT5)  * 지표 (Indicator): 평균 진입 가격 MT5 (Entry Price Averages MT5) **평균 진입 가격 EA (Entry Price Averages EA)**는 트레이더에게 차트에서 직접 평균적인 매수 및
Entry Price Averages MT5
Abdulhadi Darwish
지표
평균 진입 포지션 지표 (The Average Entry Positions Indicator) 평균 진입 포지션 지표 (The Average Entry Positions Indicator)는 트레이더에게 차트상에서 **평균적인 매수 및 매도 진입 가격 (average buy and sell entry prices)**을 명확하게 시각적으로 보여줍니다. 이 강력한 도구는 이제 중요한 **거래 관리 정보 (trade management information)**를 계산하고 표시하여, 더 나은 의사 결정과 **효율적인 포지션 추적 (efficient position tracking)**을 돕습니다. 이 도구를 사용함으로써 트레이더는 **전체 진입 포지션 (overall entry positions)**을 한눈에 빠르게 평가할 수 있습니다. 사용자 참고 사항 - 귀하에게 적합한 도구를 선택하십시오:  * 시각적인 평균 가격 표시 (visual average price display)
Entry Price Averages EA with Close Orders MT5
Abdulhadi Darwish
유틸리티
주문 청산 기능이 있는 평균 진입 가격 EA (Entry Price Averages EA with Close Orders) 사용자 참고 사항 - 귀하에게 적합한 도구를 선택하십시오:  * 만약 **시각적인 평균 가격 표시 (visual average price display)**만 필요하다면, 저희 **평균 진입 가격 MT5 (Entry Price Averages MT5)**를 사용하십시오 (차트에 이미 전문가 (expert)가 있는 경우).  * **대화형 컨트롤 (interactive controls)**과 **차트에서 직접 주문을 관리/청산하는 기능 (manage/close orders directly from the chart)**이 필요하다면, 이 제품을 사용하십시오. Mt4:  * EA (전문가 고문): 주문 청산 기능이 있는 평균 진입 가격 EA (Entry Price Averages EA with Close Orders)  * 지표 (Indicator): 평균 진
Gold Ambush Breakout Aurum Xauusd Algo
Abdulhadi Darwish
Experts
Gold Ambush Breakout Aurum Xauusd Algo ゴールド・スナイパー (Gold Sniper) | トレンド・スイング戦略 | 安定した成長 (Note: While the title uses English/Katakana loanwords common in Korean trading, the main text is in Korean) 골드 스나이퍼 (The Gold Sniper) | 추세 스윙 전략 | 꾸준한 자본 성장 Aurum Gold Ambush는 인내와 정밀함을 위해 설계된 XAUUSD(골드) 전문 트레이딩 시스템입니다. 매분마다 거래를 여는 고빈도 매매 봇과 달리, 이 알고리즘은 **스나이퍼(Sniper)**처럼 행동합니다. 완벽한 설정이 나올 때까지 기다렸다가, 최대의 움직임을 포착하기 위해 결정적인 순간에 타격합니다. 이 EA는 거래 횟수(양)보다 거래의 질을 우선시하며, 장기적인 자본 성장을 위해 설계되었습니다. ️ 이 EA가 귀하에게 적합합니까? (
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변