TAT Capital Hedge

Este es mi segundo Asesor Experto, diseñado para generar rentabilidades mensuales constantes en el rango del 2-3%, con una curva de renta variable suave y un drawdown muy bajo. Ha sido backtested durante varios años, con cada año probado mostrando rentabilidad consistente.

El EA está pensado para EURUSD en brokers que ofrecen spreads muy bajos, idealmente una cuenta ECN, y está optimizado para el marco temporal H1.

La estrategia detrás de este EA se basa en un enfoque de negociación que he utilizado personalmente durante más de seis años en el comercio manual. Ahora estoy haciendo una transición gradual de mis técnicas a sistemas de trading totalmente automatizados.

La gestión del riesgo es muy conservadora. Aunque recomiendo un capital inicial de 1.000 $, los usuarios pueden ajustarlo según su propio presupuesto y tolerancia al riesgo.


¡Ahora con un 20% de descuento por Navidad!


Descargo de responsabilidad:
El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Operar implica riesgo, y sólo debe utilizar fondos que pueda permitirse perder.

Productos recomendados
Forex Mentors Bot4
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Ksm: Solución inteligente para el trading automatizado en Forex Ksm es una herramienta diseñada para automatizar el trading en Forex, utilizando métodos modernos de análisis de datos de series temporales para trabajar con múltiples pares de divisas en diferentes marcos temporales. Principales características y ventajas Soporte multidivisa : Ksm permite operar con múltiples pares de divisas, ayudando a los operadores a adaptar sus estrategias a las distintas condiciones del mercado. Se pueden aña
Ksm Bot4
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Ksm: Solución inteligente para el trading automatizado en Forex Ksm es una herramienta diseñada para automatizar el trading en Forex, utilizando métodos modernos de análisis de datos de series temporales para trabajar con múltiples pares de divisas en diferentes marcos temporales. Principales características y ventajas Soporte multidivisa : Ksm permite operar con múltiples pares de divisas, ayudando a los operadores a adaptar sus estrategias a las distintas condiciones del mercado. Se pueden aña
ForexEagle
Hadj Ahmed Slimani
Asesores Expertos
ForexEagle - Eleve su experiencia de trading a nuevas cotas ¿Listo para revolucionar su trading? Presentamos ForexEagle, el Asesor Experto definitivo meticulosamente diseñado para dominar los mercados GBPUSD, AUDCAD, USDCAD en el marco temporal M5. Con una combinación ganadora de estrategia avanzada de Acción del Precio y algoritmo de detección de tendencia, ForexEagle es su herramienta para liberar todo el potencial de GBPUSD, AUDCAD, USDCAD. El EA opera durante horas específicas, desde las 12:
Fatmaw Modifier
Chusnul Mubarok
Asesores Expertos
Este EA utiliza indicadores para mover la línea de nivel, las reglas son si el precio está por debajo de la línea de nivel, entonces es una señal de compra, y si el precio está por encima del nivel, entonces una señal de venta, trailing stop es modificar el stop loss, o para que aparezca un stop loss si previamente sl = 0, este EA puede aceptar órdenes manuales a través de Android o PC de casa. si la condición es flotante puede ayudar a este ea utilizando órdenes manuales que usted piensa que so
MagicSignals EA
Ola Said Abd Elghafar
Asesores Expertos
MagicSignals EA es un Asesor Experto totalmente automatizado. Utiliza algoritmos inteligentes para abrir cualquier trade.also este sistema vienen con el código de gestión de dinero muy inteligente y no como otros Expert Advisor con este ea usted no puede utilizar lote fijo para el comercio. Usted debe utilizar el sistema de gestión de dinero muy inteligente dentro de este ea para abrir cualquier comercio, sólo tendrá que poner su riesgo y el sistema hará todo el trabajo por usted. Y si usted pon
VanquishGT
Vasile Verdes
Asesores Expertos
VanquishGT - EA basado en retrocesos para XAU & DAX, etc.. VanquishGT es un Asesor Experto de MetaTrader 4 desarrollado para instrumentos como XAU, DAX, etc. , diseñado para ayudar a identificar y responder a los retrocesos del mercado. Funciona completamente dentro de la plataforma, no depende de conexiones externas o archivos, y adapta su comportamiento utilizando la lógica interna en respuesta a la dinámica de movimiento de los precios. Características principales: Reconocimiento de retroc
Oil King Premium
Mehmet Ozhan Hastaoglu
3.5 (2)
Asesores Expertos
Este robot trabaja en periodos de 15 minutos. Abre un número limitado de operaciones cuando alcanza un volumen de operaciones determinado. Puede ejecutar el siguiente sistema si desea abrir operaciones. Establezca el importe del lote del conjunto Puede iniciar la prueba de la estrategia escribiendo el nombre del broker del tipo de símbolo Brent o WTI y seleccionando el importe del lote. Símbolo EA = Petróleos+ ( Ejemplo del nombre del símbolo de su broker ) Periodo : M15 ( Garantía de cancelació
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Asesores Expertos
Estimado amigo .. Comparto con ustedes este sencillo Asesor de Expertos .. es completamente automático Este Asesor Experto sigue la tendencia del par que usted instale o cualquier acción o índice, funciona así: - Cuando la tendencia en el gráfico H4 muestra un inicio de tendencia alcista, el experto esperará hasta que los gráficos 15M y 1H muestren una tendencia alcista. El EA abrirá una orden de compra directamente, y hará lo mismo para una tendencia bajista y abrirá una orden de venta. el tama
FREE
Octopus Stability
Aleksandr Shurgin
Asesores Expertos
Tras un exhaustivo trabajo y búsqueda de los valores óptimos de cada uno de los parámetros del Asesor Experto, se han seleccionado los ajustes más estables de los algoritmos, que no requieren de grandes periodos históricos. El robot utiliza una estrategia de negociación universal, que permite el uso de los pares de divisas EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY y otros pares con bajo spread. El EA opera en un marco de tiempo de 5 minutos , utiliza niveles definidos automáticamente sobre la base de múlti
Price Impulse Reversal MT4
Mohamed Chadlioui Ezzamouri
Asesores Expertos
Price Impulse Reversal EA   es un sistema de trading automatizado que opera con acción del precio, sin indicadores. Diseñado para operaciones automatizadas. Características: Estrategia basada en price action Sistema automatizado 24/5 Gestión de riesgo con Stop Loss y Take Profit Filtro de spread para condiciones específicas Desarrollado para 4 pares de divisas Parámetros ajustables: Tamaño del lote Spread máximo permitido Número de identificación Pares compatibles: EURUSD, EURCAD, AUDCAD, AUDJP
Lemon Cat Scalper Free
Chun Wan Yeung
2 (1)
Asesores Expertos
Lemon Cat Scalper Versión gratuita. El marco de tiempo ideal de este EA es M15, sin embargo marcos de tiempo más bajos también son adecuados. Utilicé principalmente M15 y M5 para backtesting. Este EA simplemente utiliza barras anteriores para determinar la posición para las órdenes de apertura. Utiliza una estrategia muy especial para defender posiciones perdedoras, y ha pasado 10 años de backtest para la mayoría de los símbolos. Este EA es principalmente adecuado para EUR/USD, USD/CAD, AUD/USD,
FREE
Faa Trend EA
Arvin Arce Gatus -
Asesores Expertos
Tipo: Asesor Experto (EA) - Ilimitado para MetaTrader 4 Cuenta Estrategia: El sistema no utiliza Grid, no utiliza Martingala y otras estrategias de riesgo. FAA TREND EA es un sistema totalmente automatizado basado en rupturas de Líneas de Tendencia. Marco de tiempo: De M1 a H1. M5 es una opción saludable Símbolos para operar: Cualquier par de divisas, MEJOR en EURUSD... Características: Calcula automáticamente y dibuja la línea de tendencia en su gráfico. Opciones de seguridad total. Todas
Pocioli
Mike Amega
Asesores Expertos
Pocioli X La inteligencia artificial que comercia por ti Comercia de forma más inteligente. Obtén beneficios más rápido. Relájate más. Saluda a Pocioli X, el robot de trading con IA de última generación diseñado para pensar, aprender y adaptarse igual que un trader profesional. A diferencia de los robots tradicionales que siguen reglas fijas, Pocioli X evoluciona con el mercado. Estudia patrones, aprende de cada movimiento y ajusta su estrategia automáticamente para mantenerte por delan
Lucky Cat
Hoang Linh Luc
Asesores Expertos
LUCKY CAT - VINABOT - BASADO EN LA CONFIANZA Introducción al bot "Lucky Cat": es un bot seguro y estable, con alta fiabilidad y funcionalidad TP/SL. También tiene la capacidad de enviar señales a un canal de Telegram. Compre $5000 con un archivo de código fuente, incluyendo servicio post-venta de por vida y actualizaciones cuando haya nuevas versiones disponibles. Gracias, espero que podamos cooperar .
Forex Go
Ivan Simonika
Asesores Expertos
Este desarrollo es un sistema de scalping. El bot Forex Go muestra excelentes resultados, que se pueden ver en las capturas de pantalla. Usted puede comenzar descaradamente la protesta y el bot con tal rito, con confianza en sus habilidades. El bot puede ser probado en pares de divisas y períodos altos. Con el fin de instalar el probador de prueba por lo que se indica en las capturas de pantalla, para la prueba correcta. Usted necesita para el comercio en los marcos de tiempo M1-M15. Asesor de
OsMa TrendSurfer
Augustine Kamatu
Asesores Expertos
Esta es una versión gratuita del EA TrendSurfer OsMa https://www.mql5.com/en/market/product/104264 TrendSurfer OsMa recibe señales de un análisis técnico de MetaTrader 4 incorporado indicador Oscilador de una Media Móvil (OsMA) y luego implementa The Quantum Forex Trading System para generar resultados positivos. Descubra: The Quantum Forex Trading System _Mastering the Market with Advanced Algorithms & Multifaceted Strategies_ --- Redefiniendo el trading en Forex: En el vasto reino de Forex, d
FREE
Friday Pro
Ming Ying Lee
5 (4)
Asesores Expertos
Presentamos Friday Pro, el Asesor Experto definitivo que le permite liberar todo el potencial de los mercados de fin de semana. Libérese de los métodos tradicionales que se basan en arriesgadas estrategias de martingala, cuadrícula o scalping con ganancias mínimas y stops monumentales. Friday Pro adopta un nuevo enfoque, originado en la sabiduría de los operadores de piso institucionales, asegurando resultados precisos y consistentes. Visite la sección de comentarios para ver los últimos archivo
Trend Line GRID mt4
Evgenii Aksenov
4.62 (42)
Asesores Expertos
Este es un asesor experto de red con un sistema único para cerrar toda la serie de órdenes con ganancias en las señales del indicador  Trend Line PRO. Trend Line REVOLUTION EA resuelve la primera orden en la señal del indicador y construye la cuadrícula si el precio es rechazado.  A través de un cierto número de órdenes, se incluye una función de reducción de reducción, en la que se reducen las órdenes más perdedoras al cerrar las que se aproximan con ganancias. El asesor también acompaña las tr
As Capital EA
Andres Sigala
5 (2)
Asesores Expertos
Este es el EA basado en el indicador As Capital Line. NO Hedging  Para maximizar las ganancias, esta EA puede abrir 3 operaciones por señal. Usando diferentes estrategias en cada uno. El primero es de la señal a la siguiente señal. El segundo está usando un Trailing_Stop. Tercero es con un TakeProfit fijo. Puede habilitar o deshabilitar el comercio que desee o incluso habilitar solo una dirección. Puedes cerrar manualmente cualquier comercio sin afectar a la EA. Ajustes Activar Comprar 1 /
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
Asesores Expertos
Regalo Euro (EURUSD M15) Estoy celebrando mi cumpleaños, así que voy a publicar algunos EAs GRATIS. Este EA ha sido desarrollado para EURUSD M15. La estrategia se basa en el indicador ICHIMOKU y tiene muy pocos parámetros - por lo que es MUY ROBUSTO. Utiliza órdenes pendientes de Stop con ATR Stop Loss . A las 21:00 cerramos las operaciones todos los viernes para evitar los gaps semanales. Ajuste estos tiempos a la hora de su broker. Los valores preestablecidos son sólo para UTC+2. Para cada vel
FREE
FTA Trader EA
Jordanilo Sarili
Asesores Expertos
PROMO: PROMO: Precio mínimo Asesor de Expertos: Operador de promediación de tiempo fijo Visión general: El Fixed Time Averaging Trader es un sistema de trading automatizado diseñado para ejecutar operaciones en momentos predeterminados, empleando una estrategia de promediación para optimizar los puntos de entrada y salida. Este asesor experto (EA) es ideal para los operadores que buscan un enfoque disciplinado y sistemático para el comercio, la reducción de la influencia del ruido del mercado
Semantics
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
El EA utiliza una combinación de varios sistemas de trading diferentes. El algoritmo único del experto en trading permite elegir la dirección de las posiciones con mayor probabilidad de cierre rentable. El sistema de control de riesgo permite que las operaciones rentables prevalezcan sobre el total de pérdidas. Advisor está preparado para trabajar de forma totalmente independiente sin la intervención de un trader. Herramientas de trading recomendadas: TF 5m: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD,
Intelligent Machine
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
El algoritmo único del EA calcula el precio medio (reflejado en forma de una línea de tendencia en el gráfico), que es el centro de atracción del precio en el marco del plazo negociado. En momentos de creciente volatilidad, el asesor comienza a trabajar con el objetivo de fijar el beneficio en la región del centro de atracción del precio. El asesor no utiliza métodos de negociación peligrosos. Se recomienda instalar un experto en trading en un servidor remoto (VPS). Instrumentos comerciales
Super VIP EA1
Tran Cao Cho
Asesores Expertos
Hola a todos los inversores. La mayoría de ustedes no saben cómo operar en este mercado financiero. Por lo que yo sé el 95% de los participantes del mercado perderá. Hoy quiero presentarles un EA, que opera en los principios de la gestión del capital y el equilibrio de precios. EA negocia varios pares de divisas al mismo tiempo para aumentar los beneficios al tiempo que reduce el riesgo de la cuenta. El EA trabaja y da ordenes 24/5 para que no pierda la oportunidad. Si es posible, uselo para una
Grid Hero
Chock Hwee Ng
3.91 (186)
Asesores Expertos
Grid Hero es un EA totalmente automatizado que utiliza un revolucionario algoritmo Grid (P.A.M.A.) junto con una sinergia característica del trading de Acción del Precio y una Unidad de Procesamiento Auto-Adaptativa de Instinto Artificial. Grid Hero fue estrictamente desarrollado, probado y optimizado utilizando la metodología de desarrollo "Reversed Sampling" basada en la fase "In-Sample" (2012 a 2017) y la fase "Out-Of-Sample" (2004 a 2011). Ha superado la prueba retrospectiva de 13 años de da
LazyBoy Scalper Scrapper
Hesham Ahmed Kamal Barakat
Asesores Expertos
De los creadores del Exitoso Gold Super Trends AutoTrader Robot - Viene esta oportunidad única a un precio bajo La Idea ¿Crees que los días de scalping de scrapper terminaron? Piense de nuevo. Este Asesor Experto que está hecho para el comercio de Oro está perfeccionado para raspar cada tick por segundo, timeframe independientemente. Viene junto con la gestión de cuentas y 6 ajustes de seguridad para los más satisfechos a los más codiciosos de nosotros para elegir. ¡No se basa en indicadores
Tradely Scalper
Seyedmohammad Gallafan
Asesores Expertos
Tradely Scalper es un EA de scalping totalmente automatizado que utiliza una estrategia de ruptura exclusiva y proporciona una gestión avanzada del dinero, Trailing stop, sin riesgo y sistemas de ahorro de beneficios. Este EA no necesita sobre-optimización para ser rentable, lo que significa que es adecuado para cualquier trader principiante o experimentado. Requisitos Pares de negociación EURUSD, USDJPY Marco de tiempo H1 o M30 Depósito mínimo $100 Apalancamiento 1:100 Corredores Cuenta
Forex Mastery Escort EA
Nardus Van Staden
5 (2)
Asesores Expertos
Presentamos "Forex Mastery Escort EA", un Asesor Experto (EA) innovador diseñado específicamente para el mercado MQL5. Este innovador EA combina el poder de múltiples indicadores, incluyendo IMA (Intrabar Moving Average), CCI (Commodity Channel Index), y MACD (Moving Average Convergence Divergence), para proporcionarle una precisión de trading sin precedentes. Forex Mastery Escort EA aprovecha un sofisticado algoritmo que analiza meticulosamente las condiciones del mercado, teniendo en cuenta la
FREE
Big Player EA Nzdusd
Hulya Cinar
Asesores Expertos
Big Player EA NZDUSD es un EA que genera señales de trading con estrategias personalizadas. El EA escanea 5 meses de historia y genera señales y compra o vende en estas señales. Al menos 5 meses de datos deben estar detrás al probar el EA. Además, se implementan estrategias cruzadas Takeprofit en el EA. Se aplican estrategias TP simples, dobles, triples y cuádruples. Gracias a las estrategias cruzadas Takeprofit, el EA funciona fácilmente incluso en momentos de alta actividad. Familia de EAs Bi
Milch Cow Harmonic
Mohamed Nasseem
Asesores Expertos
Milch Cow Harmonic EA "Herramienta diseñada para operar 28 pares de divisas según 88 patrones armónicos más uno personalizado según sus parámetros. La interfaz del gráfico experto le guía hasta los nombres de los patrones al pasar por encima del círculo de patrones Puede activar o desactivar cualquier número de pares de divisas y patrones para sus operaciones haciendo clic en el círculo del par de divisas o en el patrón armónico (verde = activar, rojo = desactivar). Puede establecer más de un ma
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Asesores Expertos
KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Asesores Expertos
ThraeX – Scalping en M1   (DAX, XAU, etc) Inspirado en la disciplina y precisión de la era romana, ThraeX es un Asesor Experto (EA) especializado para MetaTrader 4 , diseñado específicamente para el trading de alta frecuencia en el gráfico de 1 minuto (M1) . Está concebido para manejar las rápidas fluctuaciones del mercado, buscando detectar y reaccionar ante movimientos de precios a corto plazo con gran velocidad y adaptabilidad. Características principales: ️ Lógica de scalping para M1 – Dis
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Asesores Expertos
EvoTrade: El Primer Sistema de Trading Autoaprendizaje en el Mercado Permítame presentarle EvoTrade, un asesor experto único desarrollado con tecnologías de vanguardia en visión por computadora y análisis de datos. Es el primer sistema de trading autoaprendizaje en el mercado, operando en tiempo real. EvoTrade analiza las condiciones del mercado, adapta estrategias y se ajusta dinámicamente a los cambios, ofreciendo una precisión excepcional en cualquier entorno. EvoTrade utiliza redes neuronale
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Asesores Expertos
Candle Power EA Cartera de 5 estrategias de Mean-Reversion para el S&P 500 Por favor, escríbeme después de la Compra para recibir el Manual en PDF y un enlace a un Video Explicativo detallado!!! ¡Ponga siempre en funcionamiento el EA con un ajuste! Descargar aquí SETFILE y las instrucciones  ¿Miedo al próximo Crash? Con Candle Power EA no hace falta. El EA agrupa cinco estrategias complementarias de Mean-Reversion ( 5 Ajustes con distintos Métodos de Filtro ) sobre el S&P 500 . Aborda Excesos —e
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Asesores Expertos
Multi Gold Ai Robot es un sistema seguro para el comercio de divisas y criptomonedas. Desarrollado exclusivamente para el par XAUUSD(ORO) y cualquier par de divisas. ¡Pruebe ahora! Estrategias más rentables Orden de Cierre con Ganancia de Dinero, tecnología CutOff, Cutloss por cantidad de operaciones. Edición Super Especial para traders y Introducing Broker y Partners ¡¡¡WOW!!! Precio Especial : $650 por 99 copias solamente, Precio Normal $2,999 !!! Promoción Especial cada semana. El Robot Ai
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Asesores Expertos
VERSIÓN ULTRA OPTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , en su versión MT4, es el lanzamiento más potente, estable y refinado hasta la fecha. HFT es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente en Oro (XAUUSD) en TF: M1, ejecutando una gran cantidad de operaciones diarias. Soporta apalancamiento de hasta 1:500 y opera con tamaños de lote muy razonables para una estrategia de scalping real. Por esta razón, requiere cuentas dedicadas de scalping (RAW o ECN). ICMarkets es el bróker
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
El       Opening Range Breakout Master   es un sistema de trading algorítmico profesional diseñado para capitalizar conceptos de trading institucional como       TIC (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) y estrategias basadas en liquidez   . Este asesor experto automatiza la detección y ejecución de...       rupturas del rango de apertura (ORB)       en las principales sesiones mundiales de Forex, incluidas       Londres, Nueva York, Tokio y Midnight Killzones   , lo que permite a lo
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Asesores Expertos
Fundamental Hunter - El asesor experto que sigue el dinero inteligente Usted compra una oportunidad única no un EA. Los primeros compradores obtienen el poder primero... a un precio que nunca recuperarán. El próximo precio será: $1200 | 3/10 spot remains El próximo precio será: $1600 | 10/10 spot remains El próximo precio será: $2000 | 10/10 Precio final: $2400 Live result Si está buscando un Asesor Experto que vaya más allá de los indicadores y realmente entienda el mercado a través de dat
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plataforma:MT5 Tipo de cuenta:Live Número de inicio de sesión:40912 Contraseña del inversor:Leclote123# Estimados usuarios, me gustaría presentarles mi nuevo asesor de trading The Tinga EA. El asesor Tinga opera en la plataforma del asesor, pero a diferencia de éste, opera en marcos de tiempo inferiores de M15 y utiliza otros indicadores para generar operaciones, a la vez que opera en dos pares de divisas, XAUUSD y USDJPY, lo
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Asesores Expertos
Promoción de lanzamiento! ¡Solo quedan unas pocas copias a 449$! Próximo precio: 599$ Precio final: 999$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro se une al club de Gold Trading EA, pero con una
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
GridSync Pro       es un       EA sofisticado de comercio en red       Diseñado para       MetaTrader 4       que combina       ejecución totalmente automatizada       con       Flexibilidad en el trading manual   . Esto       red inteligente EA       implementa un       estrategia de cuadrícula avanzada sin martingala       con       controles precisos de gestión de riesgos   , incluidos       objetivos de ganancias diarias, límites de pérdidas y trailing stops       para proteger el capital du
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Asesores Expertos
Bitcoin Robot Grid MT4 es un sistema de trading inteligente diseñado para automatizar el trading en BTCUSD utilizando la estrategia de trading grid. Este método aprovecha las fluctuaciones del mercado colocando una serie estructurada de órdenes de compra y venta en niveles de precios predefinidos. El robot supervisa continuamente las condiciones del mercado y ejecuta las operaciones de acuerdo con sus parámetros preestablecidos, lo que permite una participación constante en el mercado sin neces
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
"MM 3.0 FLIP CODEPRO ESTÁ DISEÑADO PARA MULTIPLICAR SU CAPITAL HASTA 300 VECES O MÁS A LA SEMANA EN PEQUEÑAS CUENTAS UTILIZANDO 1:UNLIMITED ESTE POTENTE ROBOT DE COMERCIO PUEDE CONVERTIR PEQUEÑAS INVERSIONES EN ENORMES RENDIMIENTOS EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES DEL MERCADO" "CON SÓLO $ 100 PARA LA RESISTENCIA QUE TIENE EL POTENCIAL DE GENERAR $ 30 000 + EN UNA SOLA SEMANA....BASADO EN NUESTRA EXPERIENCIA CONSTANTE GANANCIAS CONSISTENTES DENTRO DE 7 DÍAS DE NEGOCIACIÓN DAYSARE ALCANZABLE" "N
Gold Throne MT4
DRT Circle
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Throne EA: Sistema de trading de cuadrícula sin Martingala para oro (XAUUSD) El Gold Throne EA es un Asesor Experto diseñado exclusivamente para operar con Oro (XAUUSD). Opera con una metodología de trading de cuadrícula estructurada, evitando el uso de la gestión de capital martingala. En lugar de aumentar exponencialmente el tamaño de los lotes tras pérdidas, el EA utiliza un enfoque de tamaño de lote fijo o ajustable de forma incremental, lo que ofrece a los operadores un mayor control
Greedy Golden MT4
Mihails Babuskins
4.8 (5)
Asesores Expertos
Recomendado: es mejor utilizarlo en cuentas con menor swap o cuentas libres de swap. VER Y COMPARAR CON OTROS EA's , Señales de seguimiento reales: Greedy Golden +1000% Señal Póngase en contacto conmigo después del pago para enviarle el archivo PDF del manual de usuario Ver la señal de seguimiento real en mi perfil. Utilizar sólo en oro y en la dirección de COMPRA. Operar con oro es atractivo para muchos traders debido a la alta volatilidad y profundidad del del mercado. ¿Deberíamos invertir en
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Asesores Expertos
¡CUIDADO con el SCAM! SCIPIO GOLD BOT sólo es distribuido por MQL5.com. Atención: no se trata de un BOT comercial, sino profesional. La distribución está limitada a 100 copias en total, y el precio puede aumentar sin previo aviso. Esta es la versión MT4, la versión Mt5 está aquí: https: //www.mql5.com/it/market/product/148820 Las diferencias que hacen único a SCIPIO EA son : + no hay ajustes variables o ajustes que el TRADER deba introducir + sólo abre una operación a la vez + siempre utiliza
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Asesores Expertos
️ THREE LITTLE BIRDS EA: Forjado a partir de la pérdida. Perfeccionado con dolor. Lanzado con propósito. ️ ESTRUCTURA. NO ESPECULACIÓN. Three Little Birds EA no es un simple robot de trading. Es un motor forjado en la batalla, creado tras años de fracasos reales y diseñado con una sola misión:   proteger, recuperar y hacer crecer su capital cuando el mercado se vuelve cruel. Combina   tres poderosas estrategias   en perfecta sincronización: Cuadrícula de pérdidas con Martingala
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT4 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes . Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Robot Bitcoin emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
Otros productos de este autor
Tat Capital Trading Bot
Ady Tataru
Asesores Expertos
El bot hizo 280% desde el 1 de enero de 2025 hasta el 20 de noviembre de 2025, 47 operaciones totales con un factor de ganancia de 6.43, el bot necesita ser utilizado en el marco de tiempo diario, lo pones y te olvidas. Me tomó 3 años para finalizar este bot, se ejecuta con muy bajo tamaño de lote y alta RR, pocos y de alta calidad de los oficios. Pruébelo y me lo agradecerá más tarde. ¡ Ahora con un 20% de descuento como regalo de Navidad! PS. ¡Éxitos pasados no garantizan ganancias futuras!
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario