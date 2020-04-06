TAT Capital Hedge

Este es mi segundo Asesor Experto, diseñado para generar rentabilidades mensuales constantes en el rango del 2-3%, con una curva de renta variable suave y un drawdown muy bajo. Ha sido backtested durante varios años, con cada año probado mostrando rentabilidad consistente.

El EA está pensado para EURUSD en brokers que ofrecen spreads muy bajos, idealmente una cuenta ECN, y está optimizado para el marco temporal H1.

La estrategia detrás de este EA se basa en un enfoque de negociación que he utilizado personalmente durante más de seis años en el comercio manual. Ahora estoy haciendo una transición gradual de mis técnicas a sistemas de trading totalmente automatizados.

La gestión del riesgo es muy conservadora. Aunque recomiendo un capital inicial de 1.000 $, los usuarios pueden ajustarlo según su propio presupuesto y tolerancia al riesgo.





¡Ahora con un 20% de descuento por Navidad!





Descargo de responsabilidad:

El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Operar implica riesgo, y sólo debe utilizar fondos que pueda permitirse perder.