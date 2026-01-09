MovingAverageDeviationBandsMT5

MAD Bands (Moving Average Deviation Bands) es un indicador de bandas basado en la volatilidad diseñado para generalizar el concepto de las Bandas de Bollinger.

A diferencia de las Bandas de Bollinger tradicionales, que se basan estrictamente en una Media Móvil Simple (SMA), este indicador permite aplicar bandas de desviación estándar a varios tipos de medias móviles, como EMA, WMA, SMMA, ZLMA, KAMA, etc.

Al desvincular la medición de la volatilidad de la SMA, MAD Bands ofrece una mayor flexibilidad para adaptarse a las diferentes condiciones del mercado, estilos de negociación y plazos.

Características principales:

- Bandas de desviación estándar en torno a tipos de medias móviles seleccionables

- Soporta múltiples métodos de MA (SMA, EMA, WMA, SMMA, ZLMA, etc.)

- Multiplicadores de desviación personalizables

- Adecuado para seguimiento de tendencias, ruptura de volatilidad y análisis de compresión/expansión

- No repinta en barras cerradas

Nota importante:

Este indicador no es un clon de las Bandas de Bollinger.

Es un marco generalizado de bandas de desviación que se extiende más allá de los supuestos basados en SMA.

MAD Bands está pensado para operadores que desean un mayor control sobre cómo se mide y visualiza la volatilidad en relación con el precio.