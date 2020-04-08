Smart Volume Profile MT5
- Sathit Sukhirun
- Versión: 1.10
- Actualizado: 30 noviembre 2025
- Activaciones: 20
Spanish
Escaneo de "Smart Money" (Marcadores de Volumen): Flechas indican velas con volumen anormal (superior al promedio) con colores verde/rojo claros. Ayuda a identificar la entrada de "dinero inteligente" y filtrar señales falsas.
Alertas de Puntos Críticos (Alerts): No es necesario vigilar la pantalla. El sistema le avisa inmediatamente cuando el precio cruza la línea POC (Punto de Control), que suele ser un punto decisivo para la continuación o reversión.
Estructura de Mercado Actual (Developing Profile): Muestra el perfil del ciclo de precios que se está formando actualmente. Permite ver si el precio está rompiendo una zona de acumulación o si está siendo atraído de nuevo al promedio.